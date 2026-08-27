«Bernabeu»da Mbappe benefisi: «Real» tanaffusdagi suhbatdan so‘ng qanday o‘zgardi?

·31·Sport
«Bernabeu»da Mbappe benefisi: «Real» tanaffusdagi suhbatdan so‘ng qanday o‘zgardi?

Ispaniya La Ligasi doirasida Madridning «Real» klubi o‘z maydonida «Real Sosedad» jamoasini qabul qilib, raqiblarini 4:1 hisobida yirik va ishonchli tarzda mag‘lub etdi.

Uchrashuvning bosh qahramoniga aylangan Kilian Mbappe uch bor raqib darvozasini ishg‘ol etib, het-trik qayd etdi. Bahs yakunlangach, «qirollik klubi»ning yetakchi yarim himoyachisi Federiko Valverde jurnalistlar bilan suhbatda ikkinchi bo‘limdagi taktik burilish va Mbappening mahorati haqida to‘lqinlanib fikr bildirdi.

«Tanaffusdagi suhbat hammasini o‘zgartirdi»

Valverde jamoaning birinchi bo‘limdagi xatosi va tanaffusdagi ko‘rsatmalar o‘yinga qanday ta’sir ko‘rsatganini ochiqladi:

«Jamoamiz o‘yinga to‘liq diqqatini qaratganini, faqat oldinga intilganini ko‘rdim. Biz maydonda juda yaxshi harakat qildik, faqat ilk golni urganimizdan so‘ng biroz sabr yetishmadi va raqib hisobni tenglashtirishga muvaffaq bo‘ldi.

Tanaffusdagi suhbat bizga katta foyda berdi, ikkinchi bo‘lim esa haqiqatan ham ajoyib o‘tdi», — dedi urugvaylik xavbek.

Futbolchining qo‘shimcha qilishicha, kiyinish xonasida asosan pressing masalasi muhokama qilingan. Birinchi bo‘limda raqib maydonida to‘pni olib qo‘yish qiyin kechgan bo‘lsa, ikkinchi bo‘limda jamoa bu kamchilikni to‘liq bartaraf etdi.

«Mbappe yil davomida buni ko‘p marta takrorlaydi»

Valverde Kilian Mbappening dahshatli o‘yiniga alohida to‘xtalib, undan qanday foydalanish kerakligini ta’kidladi:

«Ajoyib, shunchaki hayratlanarli! Biz uning salohiyatidan maksimal darajada foydalanishimiz kerak. U gol urishi va o‘yindan zavq olishi uchun unga to‘p yetkazib berishimiz shart. Bugun maydonda ko‘rsatgan hunarini u mavsum davomida hali ko‘p marta takrorlaydi».

Mbappedan het-trik, Vinisiusdan navbatdagi gol

Uchrashuv taqdiri fransuz yulduzining betakror harakatlari evaziga hal bo‘ldi:

  • Mbappening daqiqalari: Kilian 40, 60 va 80-daqiqalarda «Real Sosedad» darvozasini aniq nishonga olib, madridliklar safidagi navbatdagi porloq het-trigini rasmiylashtirdi;

  • Vinisius Junior hissasi: Madrid hujumining yana bir yetakchisi Vinisius Junior ham o‘z nomiga gol yozdirib qo‘ydi va hisobning 4:1 ko‘rinishiga kelishini ta’minladi.

Ushbu yirik g‘alaba «Real Madrid»ning mavsumdagi g‘alabali yurishini davom ettirishiga zamin yaratdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chempionlar ligasida tarixiy voqea: Rahmonaliyev va Husanov asosiy bosqichda!Chempionlar ligasida tarixiy voqea: Rahmonaliyev va Husanov asosiy bosqichda!Bugun, 06:14Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildiTafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildiBugun, 06:085 ta gol: «Tottenhem» «Charlton»ni ayab o‘tirmadi, Saviodan debyut gol va assist5 ta gol: «Tottenhem» «Charlton»ni ayab o‘tirmadi, Saviodan debyut gol va assistBugun, 06:01APLda kutilmagan yurish: «Nyukasl» «Siti» yarim himoyachisi transferini e’lon qildiAPLda kutilmagan yurish: «Nyukasl» «Siti» yarim himoyachisi transferini e’lon qildiBugun, 05:57«Fenerbahche», AEK va «Viking» Chempionlar ligasi umumiy bosqichida!«Fenerbahche», AEK va «Viking» Chempionlar ligasi umumiy bosqichida!Bugun, 05:48Real Madrid Real Sosedak ustidan ishonchli gʻalaba qozondiReal Madrid Real Sosedak ustidan ishonchli gʻalaba qozondiBugun, 02:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)