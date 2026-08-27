«Bernabeu»da Mbappe benefisi: «Real» tanaffusdagi suhbatdan so‘ng qanday o‘zgardi?
Ispaniya La Ligasi doirasida Madridning «Real» klubi o‘z maydonida «Real Sosedad» jamoasini qabul qilib, raqiblarini 4:1 hisobida yirik va ishonchli tarzda mag‘lub etdi.
Uchrashuvning bosh qahramoniga aylangan Kilian Mbappe uch bor raqib darvozasini ishg‘ol etib, het-trik qayd etdi. Bahs yakunlangach, «qirollik klubi»ning yetakchi yarim himoyachisi Federiko Valverde jurnalistlar bilan suhbatda ikkinchi bo‘limdagi taktik burilish va Mbappening mahorati haqida to‘lqinlanib fikr bildirdi.
«Tanaffusdagi suhbat hammasini o‘zgartirdi»
Valverde jamoaning birinchi bo‘limdagi xatosi va tanaffusdagi ko‘rsatmalar o‘yinga qanday ta’sir ko‘rsatganini ochiqladi:
«Jamoamiz o‘yinga to‘liq diqqatini qaratganini, faqat oldinga intilganini ko‘rdim. Biz maydonda juda yaxshi harakat qildik, faqat ilk golni urganimizdan so‘ng biroz sabr yetishmadi va raqib hisobni tenglashtirishga muvaffaq bo‘ldi.
Tanaffusdagi suhbat bizga katta foyda berdi, ikkinchi bo‘lim esa haqiqatan ham ajoyib o‘tdi», — dedi urugvaylik xavbek.
Futbolchining qo‘shimcha qilishicha, kiyinish xonasida asosan pressing masalasi muhokama qilingan. Birinchi bo‘limda raqib maydonida to‘pni olib qo‘yish qiyin kechgan bo‘lsa, ikkinchi bo‘limda jamoa bu kamchilikni to‘liq bartaraf etdi.
«Mbappe yil davomida buni ko‘p marta takrorlaydi»
Valverde Kilian Mbappening dahshatli o‘yiniga alohida to‘xtalib, undan qanday foydalanish kerakligini ta’kidladi:
«Ajoyib, shunchaki hayratlanarli! Biz uning salohiyatidan maksimal darajada foydalanishimiz kerak. U gol urishi va o‘yindan zavq olishi uchun unga to‘p yetkazib berishimiz shart. Bugun maydonda ko‘rsatgan hunarini u mavsum davomida hali ko‘p marta takrorlaydi».
Mbappedan het-trik, Vinisiusdan navbatdagi gol
Uchrashuv taqdiri fransuz yulduzining betakror harakatlari evaziga hal bo‘ldi:
Mbappening daqiqalari: Kilian 40, 60 va 80-daqiqalarda «Real Sosedad» darvozasini aniq nishonga olib, madridliklar safidagi navbatdagi porloq het-trigini rasmiylashtirdi;
Vinisius Junior hissasi: Madrid hujumining yana bir yetakchisi Vinisius Junior ham o‘z nomiga gol yozdirib qo‘ydi va hisobning 4:1 ko‘rinishiga kelishini ta’minladi.
Ushbu yirik g‘alaba «Real Madrid»ning mavsumdagi g‘alabali yurishini davom ettirishiga zamin yaratdi.
…