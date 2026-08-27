APLda kutilmagan yurish: «Nyukasl» «Siti» yarim himoyachisi transferini e’lon qildi

·32·Sport
APLda kutilmagan yurish: «Nyukasl» «Siti» yarim himoyachisi transferini e’lon qildi

Angliya Premer-ligasida yozgi transfer oynasining navbatdagi yirik bitimi rasman e’lon qilindi. «Manchester Siti» klubi matbuot xizmati 24 yoshli ispaniyalik markaziy yarim himoyachi Niko Gonsalesning «Nyukasl Yunayted» safiga o‘tganini tasdiqladi.

«Qarg‘alar» bilan uzoq muddatli bitim imzolagan iste’dodli yarim himoyachi yangi jamoasida 6-raqam ostida to‘p suradigan bo‘ldi.

58,5 million yevrolik kelishuv va transfer tafsilotlari

OAV va nufuzli insayderlar tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu transfer qiymati:

  • Moliyaviy shartlar: «Nyukasl» Gonsales uchun «shaharliklar» hisobiga 58,5 million yevro to‘lab beradi;

  • Markaziy chiziqni kuchaytirish: «Nyukasl» rahbariyati ispan xavbekini yangi mavsumda maydon markazidagi asosiy figuralardan biri sifatida ko‘rmoqda va uning universalligi jamoaning yevrokuboklar hamda APLdagi imkoniyatlarini sezilarli darajada oshirishiga ishonmoqda.

«La Masiya»dan Premer-liga cho‘qqilari sari

Niko Gonsales Yevropaning eng nomdor akademiyalaridan biri tarbiyalanuvchisi hisoblanadi:

  • «Barselona» maktabi va «Portu»: «Barselona» akademiyasi («La Masiya») tarbiyalanuvchisi bo‘lgan futbolchi keyinchalik Portugaliyaning «Portu» klubida o‘z mahoratini oshirdi;

  • «Manchester Siti»dagi faoliyat: 2025 yilning fevral oyida «Siti» safiga kelib qo‘shilgan yarim himoyachi o‘tgan mavsum davomida barcha musobaqalarda jami 41 ta rasmiy uchrashuvda maydonga tushib, 2 ta gol muallifiga aylangan edi.

Endilikda 24 yoshli xavbek Eddi Hau boshchiligidagi «Nyukasl» loyihasining asosiy bo‘g‘inlaridan biriga aylanishi kutilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chempionlar ligasida tarixiy voqea: Rahmonaliyev va Husanov asosiy bosqichda!Chempionlar ligasida tarixiy voqea: Rahmonaliyev va Husanov asosiy bosqichda!Bugun, 06:14Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildiTafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildiBugun, 06:085 ta gol: «Tottenhem» «Charlton»ni ayab o‘tirmadi, Saviodan debyut gol va assist5 ta gol: «Tottenhem» «Charlton»ni ayab o‘tirmadi, Saviodan debyut gol va assistBugun, 06:01«Bernabeu»da Mbappe benefisi: «Real» tanaffusdagi suhbatdan so‘ng qanday o‘zgardi?«Bernabeu»da Mbappe benefisi: «Real» tanaffusdagi suhbatdan so‘ng qanday o‘zgardi?Bugun, 05:52«Fenerbahche», AEK va «Viking» Chempionlar ligasi umumiy bosqichida!«Fenerbahche», AEK va «Viking» Chempionlar ligasi umumiy bosqichida!Bugun, 05:48Real Madrid Real Sosedak ustidan ishonchli gʻalaba qozondiReal Madrid Real Sosedak ustidan ishonchli gʻalaba qozondiBugun, 02:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)