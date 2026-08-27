APLda kutilmagan yurish: «Nyukasl» «Siti» yarim himoyachisi transferini e’lon qildi
Angliya Premer-ligasida yozgi transfer oynasining navbatdagi yirik bitimi rasman e’lon qilindi. «Manchester Siti» klubi matbuot xizmati 24 yoshli ispaniyalik markaziy yarim himoyachi Niko Gonsalesning «Nyukasl Yunayted» safiga o‘tganini tasdiqladi.
«Qarg‘alar» bilan uzoq muddatli bitim imzolagan iste’dodli yarim himoyachi yangi jamoasida 6-raqam ostida to‘p suradigan bo‘ldi.
58,5 million yevrolik kelishuv va transfer tafsilotlari
OAV va nufuzli insayderlar tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu transfer qiymati:
Moliyaviy shartlar: «Nyukasl» Gonsales uchun «shaharliklar» hisobiga 58,5 million yevro to‘lab beradi;
Markaziy chiziqni kuchaytirish: «Nyukasl» rahbariyati ispan xavbekini yangi mavsumda maydon markazidagi asosiy figuralardan biri sifatida ko‘rmoqda va uning universalligi jamoaning yevrokuboklar hamda APLdagi imkoniyatlarini sezilarli darajada oshirishiga ishonmoqda.
«La Masiya»dan Premer-liga cho‘qqilari sari
Niko Gonsales Yevropaning eng nomdor akademiyalaridan biri tarbiyalanuvchisi hisoblanadi:
«Barselona» maktabi va «Portu»: «Barselona» akademiyasi («La Masiya») tarbiyalanuvchisi bo‘lgan futbolchi keyinchalik Portugaliyaning «Portu» klubida o‘z mahoratini oshirdi;
«Manchester Siti»dagi faoliyat: 2025 yilning fevral oyida «Siti» safiga kelib qo‘shilgan yarim himoyachi o‘tgan mavsum davomida barcha musobaqalarda jami 41 ta rasmiy uchrashuvda maydonga tushib, 2 ta gol muallifiga aylangan edi.
Endilikda 24 yoshli xavbek Eddi Hau boshchiligidagi «Nyukasl» loyihasining asosiy bo‘g‘inlaridan biriga aylanishi kutilmoqda.
…