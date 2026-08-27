Real Madrid Real Sosedak ustidan ishonchli gʻalaba qozondi
Ispaniya La Ligasining navbatdagi turida "Real Madrid" oʻz maydonida "Real Sosedak" ustidan yirik 4:1 hisobida gʻalaba qozonib, musobaqa jadvalidagi oʻz mavqeini mustahkamladi. Goal.com xabar berishicha, mazkur uchrashuv maydon egalari hujumchisi Kilian Mbappe uchun shaxsiy rekordlar oqshomiga aylandi va fransuz hujumchisi raqib darvozasiga uchta gol kiritishga muvaffaq boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuvning birinchi boʻlimi yakunlanishi arafasida hisobni ochgan Mbappe ikkinchi boʻlimda yana ikki bor oʻz nomini tabloga yozdirib qoʻydi. Ushbu xet-trikdan soʻng uning "qirollik klubi" safidagi umumiy samarali harakatlari soni 101 taga yetdi. Frantsiyalik futbolchi hozirga qadar jamoa libosida 89 ta gol urib, 12 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan.
Jud Bellingemning yarim himoyadagi ustunligiMbappe asosiy eʼtiborni gollarga qaratgan boʻlsa, ingliz yarim himoyachisi Jud Bellingem maydon markazidagi ijodiy dvigatelga aylandi. Uchrashuv davomida 95 foizlik aniqlik bilan uzatma amalga oshirgan Bellingem 42 ta urinishdan 40 tasini jamoadoshlariga aniq yetkazib berdi. U oʻyin davomida ikkita muhim golli uzatmani amalga oshirib, jamoasining ikkinchi va uchinchi gollariga zamin yaratdi.
Bellingem oʻyinning 77-daqiqasida zaxiraga olingunga qadar maydon markazini toʻliq nazorat ostida ushlab turdi. Soʻnggi 10 ta oʻyinda 11 ta samarali harakatni amalga oshirgan yosh yarim himoyachining bu natijasi uning bosh murabbiy Joze Mourinyo boshchiligidagi jamoa uchun naqadar muhim futbolchi ekanini yana bir bor isbotladi.
Vinisius Junior va murabbiy xotirjamligiOʻyindagi uchinchi gol muallifiga aylangan Vinisius Junior yaqin masofadan toʻpni darvozaga yoʻllab, raqibning barcha umidlarini yoʻqqa chiqardi. Chap qanotda tinimsiz harakat qilgan braziliyalik vinger Mbappening soʻnggi goliga ham mualliflik qildi. Uchrashuv yakunida zaxiraga olingan Vinisius bosh murabbiy Joze Mourinyo bilan quchoqlashib, gʻalabani samimiy nishonladi.
Mavsum boshidagi ilk turda qiyinchilik bilan qoʻlga kiritilgan 2:1 hisobidagi gʻalabadan soʻng bosim ostida qolgan portugaliyalik mutaxassis uchun ushbu yirik gʻalaba katta yengillik olib keldi. Bu natija orqali "Real Madrid" mavsum boshida peshqadamlikni qoʻlga kiritib, oʻz hisobidagi ochkolar sonini oltitaga yetkazdi.
Oldinda jamoani navbatdagi oʻyinlar kutib turibdi va "Real Madrid" oʻz maydonida "Malaga"ni qabul qiladi. Mutaxassislar fikricha, hozirgi kunda ajoyib sport formasida boʻlgan Kilian Mbappe hamda maydonni boshqarayotgan Jud Bellingem raqiblar uchun jiddiy xavf tugʻdirmoqda va jamoa oʻz gʻalabali seriyasini davom ettirishga intilmoqda.
…