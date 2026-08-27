Real Madrid Real Sosedak ustidan ishonchli gʻalaba qozondi

·9·Sport
Real Madrid Real Sosedak ustidan ishonchli gʻalaba qozondi

Ispaniya La Ligasining navbatdagi turida "Real Madrid" oʻz maydonida "Real Sosedak" ustidan yirik 4:1 hisobida gʻalaba qozonib, musobaqa jadvalidagi oʻz mavqeini mustahkamladi. Goal.com xabar berishicha, mazkur uchrashuv maydon egalari hujumchisi Kilian Mbappe uchun shaxsiy rekordlar oqshomiga aylandi va fransuz hujumchisi raqib darvozasiga uchta gol kiritishga muvaffaq boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuvning birinchi boʻlimi yakunlanishi arafasida hisobni ochgan Mbappe ikkinchi boʻlimda yana ikki bor oʻz nomini tabloga yozdirib qoʻydi. Ushbu xet-trikdan soʻng uning "qirollik klubi" safidagi umumiy samarali harakatlari soni 101 taga yetdi. Frantsiyalik futbolchi hozirga qadar jamoa libosida 89 ta gol urib, 12 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan.

Jud Bellingemning yarim himoyadagi ustunligi

Mbappe asosiy eʼtiborni gollarga qaratgan boʻlsa, ingliz yarim himoyachisi Jud Bellingem maydon markazidagi ijodiy dvigatelga aylandi. Uchrashuv davomida 95 foizlik aniqlik bilan uzatma amalga oshirgan Bellingem 42 ta urinishdan 40 tasini jamoadoshlariga aniq yetkazib berdi. U oʻyin davomida ikkita muhim golli uzatmani amalga oshirib, jamoasining ikkinchi va uchinchi gollariga zamin yaratdi.

Bellingem oʻyinning 77-daqiqasida zaxiraga olingunga qadar maydon markazini toʻliq nazorat ostida ushlab turdi. Soʻnggi 10 ta oʻyinda 11 ta samarali harakatni amalga oshirgan yosh yarim himoyachining bu natijasi uning bosh murabbiy Joze Mourinyo boshchiligidagi jamoa uchun naqadar muhim futbolchi ekanini yana bir bor isbotladi.

Vinisius Junior va murabbiy xotirjamligi

Oʻyindagi uchinchi gol muallifiga aylangan Vinisius Junior yaqin masofadan toʻpni darvozaga yoʻllab, raqibning barcha umidlarini yoʻqqa chiqardi. Chap qanotda tinimsiz harakat qilgan braziliyalik vinger Mbappening soʻnggi goliga ham mualliflik qildi. Uchrashuv yakunida zaxiraga olingan Vinisius bosh murabbiy Joze Mourinyo bilan quchoqlashib, gʻalabani samimiy nishonladi.

Mavsum boshidagi ilk turda qiyinchilik bilan qoʻlga kiritilgan 2:1 hisobidagi gʻalabadan soʻng bosim ostida qolgan portugaliyalik mutaxassis uchun ushbu yirik gʻalaba katta yengillik olib keldi. Bu natija orqali "Real Madrid" mavsum boshida peshqadamlikni qoʻlga kiritib, oʻz hisobidagi ochkolar sonini oltitaga yetkazdi.

Oldinda jamoani navbatdagi oʻyinlar kutib turibdi va "Real Madrid" oʻz maydonida "Malaga"ni qabul qiladi. Mutaxassislar fikricha, hozirgi kunda ajoyib sport formasida boʻlgan Kilian Mbappe hamda maydonni boshqarayotgan Jud Bellingem raqiblar uchun jiddiy xavf tugʻdirmoqda va jamoa oʻz gʻalabali seriyasini davom ettirishga intilmoqda.

Real MadridKilian MbappeJud BellingemLa LigaJoze Mourinyo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ro‘ziqul Berdiyev «Qizilqum»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng nimalarni oshkor qildi?Ro‘ziqul Berdiyev «Qizilqum»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng nimalarni oshkor qildi?Kecha, 23:323 kundan so‘ng «Nasaf» sinovi: «Mash’al» mag‘lub etilgach, Temur Kapadze nimalarni ochiqladi?3 kundan so‘ng «Nasaf» sinovi: «Mash’al» mag‘lub etilgach, Temur Kapadze nimalarni ochiqladi?Kecha, 23:20«Real» — «Real Sosedad» bahsi uchun asosiy tarkiblar e’lon qilindi!«Real» — «Real Sosedad» bahsi uchun asosiy tarkiblar e’lon qilindi!Kecha, 23:10Navoiyda sensatsiya: «Qizilqum» «Nasaf»ni kichik hisobda mag‘lub etdi!Navoiyda sensatsiya: «Qizilqum» «Nasaf»ni kichik hisobda mag‘lub etdi!Kecha, 21:59Yaroqlilik muddati tugadimi? Sobiq chempion Usikning hozirgi holatini tanqid qildiYaroqlilik muddati tugadimi? Sobiq chempion Usikning hozirgi holatini tanqid qildiKecha, 21:57Insoniyat rekordi quladi: Robot 100 metrga 9,32 soniyada yetib, Useyn Boltni ortda qoldirdiInsoniyat rekordi quladi: Robot 100 metrga 9,32 soniyada yetib, Useyn Boltni ortda qoldirdiKecha, 21:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)