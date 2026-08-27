Chempionlar ligasida tarixiy voqea: Rahmonaliyev va Husanov asosiy bosqichda!

·27·Sport
Chempionlar ligasida tarixiy voqea: Rahmonaliyev va Husanov asosiy bosqichda!

Yevropaning eng nufuzli klublar musobaqasi — UYEFA Chempionlar ligasining yangi mavsumi o‘zbek futboli uchun chinakam tarixiy voqelikka aylandi. Ozarbayjonning amaldagi chempioni «Sabax» musobaqaning pley-off javob bellashuvida Isroilning «Xapoel Beer-Sheva» klubini qabul qilib, 5:2 hisobidagi fantastik kambekni rasmiylashtirdi (ikki o‘yin natijasiga ko‘ra 6:4).

Ushbu g‘alaba nafaqat «Sabax»ni turnirning asosiy bosqichiga olib chiqdi, balki Chempionlar ligasi guruh bosqichidagi futbolchilar soni bo‘yicha O‘zbekistonni mintaqada mutlaq yetakchiga aylantirdi.

74-daqiqadagi burilish: Rahmonaliyevdan qahramonlik

Isroil klubiga qarshi kechgan bahsda o‘zbekistonlik iqtidorli yarim himoyachi Umarali Rahmonaliyev uchrashuvning bosh qahramoniga aylandi:

  • Hal qiluvchi zarba: «Sabax» o‘z maydonida 1:2 hisobida ortda qolayotgan o‘ta og‘ir pallada, 74-daqiqada Rahmonaliyev aniq zarba bilan muvozanatni tikladi (2:2);

  • Qo‘shimcha bo‘limlardagi tor-mor: Aynan ushbu goldan so‘ng ruhlangan mezbonlar qo‘shimcha daqiqalarda yana ikki bor raqib darvozasini ishg‘ol etib, yakuniy 5:2 hisobini ta’minladi.

YECHLda birdaniga 2 nafar o‘zbekistonlik futbolchi

Musobaqaning umumiy bosqichida qatnashadigan markaziy osiyolik futbolchilar ro‘yxati shakllandi:

  • O‘zbekiston vakillari: «Manchester Siti» mudofaa qo‘rg‘oni Abduqodir Husanov va «Sabax» yetakchisi Umarali Rahmonaliyev;

  • Qozog‘iston vakili: Qozog‘iston sharafini esa faqatgina «Sabax» darvozaboni Stas Pokatilov himoya qiladi.

Shu tariqa, O‘zbekiston nufuzli turnirning asosiy bosqichidagi vakillari soni bo‘yicha qo‘shni davlatlarni ortda qoldirdi.

«Bernabeu»da «Real»ga qarshi o‘ynashni xohlayman»: Rahmonaliyevning his-tuyg‘ulari

Uchrashuv yakunlangach, Umarali Rahmonaliyev flesh-intervyuda o‘z taassurotlari va bo‘lajak qur’a haqida fikr bildirdi:

«Allohga shukr, g‘alaba qozondik! Bugun stadionga juda ko‘p muxlislar tashrif buyurdi, bu o‘yin butun Ozarbayjon xalqini birlashtirdi, desam mubolag‘a bo‘lmaydi. Hayajonimni so‘z bilan ta’riflab berolmayman.

Murabbiylarimiz imkoniyat tug‘ilishi bilan darvozaga zarba berishni tayinlashgan edi va bu samara keltirdi. Chempionlar ligasining asosiy bosqichida kuchsiz raqib bo‘lmaydi, ammo „Santyago Bernabeu“da Madridning „Real“ klubiga qarshi maydonga tushish — eng katta orzularimdan biri.

Endi Chempionlar ligasida ikki nafar o‘zbek to‘p suradi — Husanov va men! O‘zbekistonlik muxlislar bizni doim qo‘llab-quvvatlaydi. Ishonamanki, ular endi „Sabax“ning o‘yinlarini ko‘rish uchun Ozarbayjonga kelishadi», — dedi Rahmonaliyev.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildiTafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildiBugun, 06:085 ta gol: «Tottenhem» «Charlton»ni ayab o‘tirmadi, Saviodan debyut gol va assist5 ta gol: «Tottenhem» «Charlton»ni ayab o‘tirmadi, Saviodan debyut gol va assistBugun, 06:01APLda kutilmagan yurish: «Nyukasl» «Siti» yarim himoyachisi transferini e’lon qildiAPLda kutilmagan yurish: «Nyukasl» «Siti» yarim himoyachisi transferini e’lon qildiBugun, 05:57«Bernabeu»da Mbappe benefisi: «Real» tanaffusdagi suhbatdan so‘ng qanday o‘zgardi?«Bernabeu»da Mbappe benefisi: «Real» tanaffusdagi suhbatdan so‘ng qanday o‘zgardi?Bugun, 05:52«Fenerbahche», AEK va «Viking» Chempionlar ligasi umumiy bosqichida!«Fenerbahche», AEK va «Viking» Chempionlar ligasi umumiy bosqichida!Bugun, 05:48Real Madrid Real Sosedak ustidan ishonchli gʻalaba qozondiReal Madrid Real Sosedak ustidan ishonchli gʻalaba qozondiBugun, 02:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)