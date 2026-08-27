Chempionlar ligasida tarixiy voqea: Rahmonaliyev va Husanov asosiy bosqichda!
Yevropaning eng nufuzli klublar musobaqasi — UYEFA Chempionlar ligasining yangi mavsumi o‘zbek futboli uchun chinakam tarixiy voqelikka aylandi. Ozarbayjonning amaldagi chempioni «Sabax» musobaqaning pley-off javob bellashuvida Isroilning «Xapoel Beer-Sheva» klubini qabul qilib, 5:2 hisobidagi fantastik kambekni rasmiylashtirdi (ikki o‘yin natijasiga ko‘ra 6:4).
Ushbu g‘alaba nafaqat «Sabax»ni turnirning asosiy bosqichiga olib chiqdi, balki Chempionlar ligasi guruh bosqichidagi futbolchilar soni bo‘yicha O‘zbekistonni mintaqada mutlaq yetakchiga aylantirdi.
74-daqiqadagi burilish: Rahmonaliyevdan qahramonlik
Isroil klubiga qarshi kechgan bahsda o‘zbekistonlik iqtidorli yarim himoyachi Umarali Rahmonaliyev uchrashuvning bosh qahramoniga aylandi:
Hal qiluvchi zarba: «Sabax» o‘z maydonida 1:2 hisobida ortda qolayotgan o‘ta og‘ir pallada, 74-daqiqada Rahmonaliyev aniq zarba bilan muvozanatni tikladi (2:2);
Qo‘shimcha bo‘limlardagi tor-mor: Aynan ushbu goldan so‘ng ruhlangan mezbonlar qo‘shimcha daqiqalarda yana ikki bor raqib darvozasini ishg‘ol etib, yakuniy 5:2 hisobini ta’minladi.
YECHLda birdaniga 2 nafar o‘zbekistonlik futbolchi
Musobaqaning umumiy bosqichida qatnashadigan markaziy osiyolik futbolchilar ro‘yxati shakllandi:
O‘zbekiston vakillari: «Manchester Siti» mudofaa qo‘rg‘oni Abduqodir Husanov va «Sabax» yetakchisi Umarali Rahmonaliyev;
Qozog‘iston vakili: Qozog‘iston sharafini esa faqatgina «Sabax» darvozaboni Stas Pokatilov himoya qiladi.
Shu tariqa, O‘zbekiston nufuzli turnirning asosiy bosqichidagi vakillari soni bo‘yicha qo‘shni davlatlarni ortda qoldirdi.
«Bernabeu»da «Real»ga qarshi o‘ynashni xohlayman»: Rahmonaliyevning his-tuyg‘ulari
Uchrashuv yakunlangach, Umarali Rahmonaliyev flesh-intervyuda o‘z taassurotlari va bo‘lajak qur’a haqida fikr bildirdi:
«Allohga shukr, g‘alaba qozondik! Bugun stadionga juda ko‘p muxlislar tashrif buyurdi, bu o‘yin butun Ozarbayjon xalqini birlashtirdi, desam mubolag‘a bo‘lmaydi. Hayajonimni so‘z bilan ta’riflab berolmayman.
Murabbiylarimiz imkoniyat tug‘ilishi bilan darvozaga zarba berishni tayinlashgan edi va bu samara keltirdi. Chempionlar ligasining asosiy bosqichida kuchsiz raqib bo‘lmaydi, ammo „Santyago Bernabeu“da Madridning „Real“ klubiga qarshi maydonga tushish — eng katta orzularimdan biri.
Endi Chempionlar ligasida ikki nafar o‘zbek to‘p suradi — Husanov va men! O‘zbekistonlik muxlislar bizni doim qo‘llab-quvvatlaydi. Ishonamanki, ular endi „Sabax“ning o‘yinlarini ko‘rish uchun Ozarbayjonga kelishadi», — dedi Rahmonaliyev.
…