O‘zbek bokschilari Yakutskda: Tursunov va G‘oyibovning raqiblari kimlar?(To‘liq kard)
Xalqaro boks assotsiatsiyasi (IBA) tomonidan tashkil etilayotgan navbatdagi nufuzli professional boks kechasi Rossiya Federatsiyasining Yakutsk shahrida bo‘lib o‘tadi.
30 avgust kuni muhtasham «Triumph Sports Complex» majmuasida start oladigan janglar oqshomi o‘zbek boksi ixlosmandlari uchun alohida ahamiyat kasb etadi, sababi unda ikki nafar hamyurtimiz mezbon charm qo‘lqop ustalariga qarshi muhim janglarda ringga chiqadi.
Mujibillo Tursunov va WBC finalchisining sinovi
Musobaqaning eng qiziqarli va markaziy to‘qnashuvlaridan birida Mujibillo Tursunov ishtirok etadi:
Raqib — Pavel Fyodorov: 2025 yilgi WBC Gran-prisining finalchisi sifatida katta mahorat ko‘rsatgan Tursunov mazkur turnir doirasida rossiyalik tajribali bokschi Pavel Fyodorov bilan kuch sinashadi;
Muhim reyting jangi: O‘zbek bokschisi uchun ushbu g‘alaba xalqaro arenalardagi mavqeini mustahkamlash va chempionlik kamarlari sari navbatdagi qadamni tashlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega.
Nodirbek G‘oyibovdan navbatdagi murosasiz bahs
Boks oqshomida ringga ko‘tariladigan yana bir vakilimiz Nodirbek G‘oyibov ham murakkab sinov qarshisida turibdi:
Vasilev bilan to‘qnashuv: G‘oyibov Yakutsk ringida mezbon yurt vakili Stanislav Vasilevga qarshi jang olib boradi;
Bosim va mahorat: Mezbon muxlislar bosimi ostida kechadigan ushbu to‘qnashuv Nodirbekning professional ringdagi yurishini davom ettirishi uchun muhim imtihon bo‘ladi.
30 avgust kuni bo‘lib o‘tadigan mazkur oqshomda o‘zbek charm qo‘lqop ustalarining mahorati va g‘alabali seriyalari muxlislar diqqat markazida bo‘ladi.
…