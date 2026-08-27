Apple kompaniyasi iPhoneʼga oʻchirilgan ilovalarni oʻrnatish yoʻlini yopdi
Apple kompaniyasi ilgari App Store doʻkonidan olib tashlangan dasturlarni iPhone qurilmalariga tiklash va koʻchirishning ommabop usulini bloklab qoʻydi. Ushbu cheklov iMazing hamda boshqa uchinchi tomon vositalarining ishlashiga jiddiy taʼsir koʻrsatib, foydalanuvchilar uchun muayyan qiyinchiliklarni keltirib chiqardi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
«Kod.ру» nashri va 4PDA forumidagi foydalanuvchilarning ommaviy shikoyatlariga tayanib xabar berishicha, muammolar joriy yilning 20-avgustidan boshlab kuzatila boshlagan. Mazkur holat nafaqat iMazing dasturiga, balki shunga oʻxshash ipa_downloader hamda 3uTools kabi muqobil vositalar faoliyatiga ham oʻz taʼsirini oʻtkazdi.
Texnik sabablar va server xatolariMutaxassislarning tushuntirishicha, asosiy nosozlik foydalanuvchining shaxsiy «Mediateka»sidan ilovaning IPA formatidagi oʻrnatish faylini olishga urinish paytida yuzaga keladi. Bunda Apple serverlari HTTP 403 xatosini qaytarib, dasturni yuklab olishga ruxsat bermayapti.
Maʼlumotlarga koʻra, kompaniya ushbu mexanizm asoslangan eski avtorizatsiya tokenlarini deaktivatsiya qilgan va tegishli sertifikatlarni chaqirib olgan. Natijada server tomoni doʻkondan oʻchirilgan ilovalarni olish boʻyicha kelayotgan soʻrovlarni toʻgʻridan-toʻgʻri rad etmoqda.
Foydalanuvchilar duch kelayotgan qiyinchiliklarMazkur cheklovlarning joriy etilishi tufayli ilgari olib tashlangan bank ilovalari va boshqa dasturlarni avvalgi qulay usullar yordamida qayta tiklash imkoni qolmayapti. Qolaversa, ilgari saqlab qoʻyilgan IPA-faylning oʻzi ham har doim ham muammoni hal qila olmaydi.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, ilovalarni boshqa bir iPhone qurilmasiga oʻrnatish uchun amaldagi raqamli imzo talab etiladi. Tegishli sertifikatlar chaqirib olingandan soʻng esa eski koʻchirish usuli oʻz kuchini yoʻqotdi va amalda ishlamay qoldi.
…