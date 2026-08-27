Apple kompaniyasi iPhoneʼga oʻchirilgan ilovalarni oʻrnatish yoʻlini yopdi

·2·Texno
Apple kompaniyasi iPhoneʼga oʻchirilgan ilovalarni oʻrnatish yoʻlini yopdi

Apple kompaniyasi ilgari App Store doʻkonidan olib tashlangan dasturlarni iPhone qurilmalariga tiklash va koʻchirishning ommabop usulini bloklab qoʻydi. Ushbu cheklov iMazing hamda boshqa uchinchi tomon vositalarining ishlashiga jiddiy taʼsir koʻrsatib, foydalanuvchilar uchun muayyan qiyinchiliklarni keltirib chiqardi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

«Kod.ру» nashri va 4PDA forumidagi foydalanuvchilarning ommaviy shikoyatlariga tayanib xabar berishicha, muammolar joriy yilning 20-avgustidan boshlab kuzatila boshlagan. Mazkur holat nafaqat iMazing dasturiga, balki shunga oʻxshash ipa_downloader hamda 3uTools kabi muqobil vositalar faoliyatiga ham oʻz taʼsirini oʻtkazdi.

Texnik sabablar va server xatolari

Mutaxassislarning tushuntirishicha, asosiy nosozlik foydalanuvchining shaxsiy «Mediateka»sidan ilovaning IPA formatidagi oʻrnatish faylini olishga urinish paytida yuzaga keladi. Bunda Apple serverlari HTTP 403 xatosini qaytarib, dasturni yuklab olishga ruxsat bermayapti.

Maʼlumotlarga koʻra, kompaniya ushbu mexanizm asoslangan eski avtorizatsiya tokenlarini deaktivatsiya qilgan va tegishli sertifikatlarni chaqirib olgan. Natijada server tomoni doʻkondan oʻchirilgan ilovalarni olish boʻyicha kelayotgan soʻrovlarni toʻgʻridan-toʻgʻri rad etmoqda.

Foydalanuvchilar duch kelayotgan qiyinchiliklar

Mazkur cheklovlarning joriy etilishi tufayli ilgari olib tashlangan bank ilovalari va boshqa dasturlarni avvalgi qulay usullar yordamida qayta tiklash imkoni qolmayapti. Qolaversa, ilgari saqlab qoʻyilgan IPA-faylning oʻzi ham har doim ham muammoni hal qila olmaydi.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, ilovalarni boshqa bir iPhone qurilmasiga oʻrnatish uchun amaldagi raqamli imzo talab etiladi. Tegishli sertifikatlar chaqirib olingandan soʻng esa eski koʻchirish usuli oʻz kuchini yoʻqotdi va amalda ishlamay qoldi.

AppleiPhoneApp StoreiMazingTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google Pixel 11 Pro smartfonlarida yangi funksiya sababli chiroq zaiflashdiGoogle Pixel 11 Pro smartfonlarida yangi funksiya sababli chiroq zaiflashdiBugun, 02:20Olimlar femptosundalarda zaryadlanuvchi kvant batareyasini yaratishdiOlimlar femptosundalarda zaryadlanuvchi kvant batareyasini yaratishdiBugun, 01:58Android qurilmalaridan Windows kompyuterini boshqarish imkoniyati yaratiladiAndroid qurilmalaridan Windows kompyuterini boshqarish imkoniyati yaratiladiBugun, 01:27Apple kompaniyasi navbatdagi taqdimot sanasini rasman eʼlon qildiApple kompaniyasi navbatdagi taqdimot sanasini rasman eʼlon qildiBugun, 00:59Astronomlar Betelgeytse yulduzining eng yangi va batafsil suratini oldiAstronomlar Betelgeytse yulduzining eng yangi va batafsil suratini oldiKecha, 23:57AQSh Xitoy bilan bogʻliq yirik botnet domenlarini tortib oldiAQSh Xitoy bilan bogʻliq yirik botnet domenlarini tortib oldiKecha, 22:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda