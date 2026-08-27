Google Pixel 11 Pro smartfonlarida yangi funksiya sababli chiroq zaiflashdi

·8·Texno
Google Pixel 11 Pro smartfonlarida yangi funksiya sababli chiroq zaiflashdi

Yangi Google Pixel 11 Pro smartfonlari egalari kutilmagan texnik nuqsonga duch kelishdi. 9to5google nashri mutaxassislarining maʼlumotiga koʻra, qurilmaning orqa panelidagi yangi HiLight yoritish elementi sababli smartfon chirogʻi va fotochaqnogʻi avvalgi avlod modellari bilan solishtirganda sezilarli darajada zaif boʻlib chiqqan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumki, zamonaviy flagman gadjetlarda qoʻshimcha yoritish va dizayn elementlari muhim oʻrin tutadi. Google kompaniyasi ham yangi qurilmalarga HiLight funksiyasini joriy etgan edi. Biroq amaldagi sinovlar koʻrsatishicha, ushbu innovatsiya amaliy foydalanishda biroz noqulayliklar tugʻdirmoqda.

HiLight funksiyasining taʼsiri

Tadqiqotchilarning taʼkidlashicha, yangi modellarning chiroq quvvati avvalgi flagmanlarga qaraganda ancha past. Xususan, baʼzi raqobatchi smartfonlar bilan taqqoslaganda farq juda ulkan ekanligi sezilgan. Rasmlarda bu farq unchalik bilinmasligi mumkin, biroq real hayotda, yaʼni obyektgacha boʻlgan masofa oshgani sari yetishmovchilik yaqqol koʻzga tashlanadi.

Mutaxassislarning tushuntirishicha, bunday holatga konstruktiv yechim sabab boʻlgan. HiLight funksiyasini amalga oshirish maqsadida svetodiodni yopib turuvchi maxsus shisha aslida yorugʻlikni tarqatuvchi vazifasini bajarmoqda. Oqibatda yorugʻlik oqimi bir joyga jamlanmay, tarqalib ketmoqda va yoritish kuchi pasaymoqda.

Aslida, muhandislar bu muammoni oldini olish uchun HiLight elementi uchun mutlaqo alohida svetodiod ajratib berishlari kerak edi. Hozirgi holatda esa bitta elementning ikkita vazifani bajarishga urinishi uning asosiy imkoniyatlarini cheklab qoʻygan koʻrinadi.

Kundalik hayotdagi qiyinchiliklar

Koʻpchilik foydalanuvchilar uchun zamonaviy kameralar davrida fotochaqnoqdan foydalanish ikkinchi darajali masala boʻlib qolgan boʻlishi mumkin. Koʻplab suratlar qoʻshimcha yorugʻliksiz ham sunʼiy intellekt hisobiga yaxshi chiqadi.

Biroq oddiy qoʻl chirogʻi kundalik turmushda tez-tez asqotadigan zaruriy funksiya hisoblanadi. Qorongʻi xonada biror narsani qidirishda yoki kechki payt koʻchada yurganda chiroqning zaifligi foydalanuvchilarga maʼlum noqulayliklar tugʻdirishi shubhasiz.

Google PixelHiLightSmartfonlarTexnologiyalarGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple kompaniyasi iPhoneʼga oʻchirilgan ilovalarni oʻrnatish yoʻlini yopdiApple kompaniyasi iPhoneʼga oʻchirilgan ilovalarni oʻrnatish yoʻlini yopdiBugun, 02:58Olimlar femptosundalarda zaryadlanuvchi kvant batareyasini yaratishdiOlimlar femptosundalarda zaryadlanuvchi kvant batareyasini yaratishdiBugun, 01:58Android qurilmalaridan Windows kompyuterini boshqarish imkoniyati yaratiladiAndroid qurilmalaridan Windows kompyuterini boshqarish imkoniyati yaratiladiBugun, 01:27Apple kompaniyasi navbatdagi taqdimot sanasini rasman eʼlon qildiApple kompaniyasi navbatdagi taqdimot sanasini rasman eʼlon qildiBugun, 00:59Astronomlar Betelgeytse yulduzining eng yangi va batafsil suratini oldiAstronomlar Betelgeytse yulduzining eng yangi va batafsil suratini oldiKecha, 23:57AQSh Xitoy bilan bogʻliq yirik botnet domenlarini tortib oldiAQSh Xitoy bilan bogʻliq yirik botnet domenlarini tortib oldiKecha, 22:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda