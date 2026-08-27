Google Pixel 11 Pro smartfonlarida yangi funksiya sababli chiroq zaiflashdi
Yangi Google Pixel 11 Pro smartfonlari egalari kutilmagan texnik nuqsonga duch kelishdi. 9to5google nashri mutaxassislarining maʼlumotiga koʻra, qurilmaning orqa panelidagi yangi HiLight yoritish elementi sababli smartfon chirogʻi va fotochaqnogʻi avvalgi avlod modellari bilan solishtirganda sezilarli darajada zaif boʻlib chiqqan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlumki, zamonaviy flagman gadjetlarda qoʻshimcha yoritish va dizayn elementlari muhim oʻrin tutadi. Google kompaniyasi ham yangi qurilmalarga HiLight funksiyasini joriy etgan edi. Biroq amaldagi sinovlar koʻrsatishicha, ushbu innovatsiya amaliy foydalanishda biroz noqulayliklar tugʻdirmoqda.
HiLight funksiyasining taʼsiriTadqiqotchilarning taʼkidlashicha, yangi modellarning chiroq quvvati avvalgi flagmanlarga qaraganda ancha past. Xususan, baʼzi raqobatchi smartfonlar bilan taqqoslaganda farq juda ulkan ekanligi sezilgan. Rasmlarda bu farq unchalik bilinmasligi mumkin, biroq real hayotda, yaʼni obyektgacha boʻlgan masofa oshgani sari yetishmovchilik yaqqol koʻzga tashlanadi.
Mutaxassislarning tushuntirishicha, bunday holatga konstruktiv yechim sabab boʻlgan. HiLight funksiyasini amalga oshirish maqsadida svetodiodni yopib turuvchi maxsus shisha aslida yorugʻlikni tarqatuvchi vazifasini bajarmoqda. Oqibatda yorugʻlik oqimi bir joyga jamlanmay, tarqalib ketmoqda va yoritish kuchi pasaymoqda.
Aslida, muhandislar bu muammoni oldini olish uchun HiLight elementi uchun mutlaqo alohida svetodiod ajratib berishlari kerak edi. Hozirgi holatda esa bitta elementning ikkita vazifani bajarishga urinishi uning asosiy imkoniyatlarini cheklab qoʻygan koʻrinadi.
Kundalik hayotdagi qiyinchiliklarKoʻpchilik foydalanuvchilar uchun zamonaviy kameralar davrida fotochaqnoqdan foydalanish ikkinchi darajali masala boʻlib qolgan boʻlishi mumkin. Koʻplab suratlar qoʻshimcha yorugʻliksiz ham sunʼiy intellekt hisobiga yaxshi chiqadi.
Biroq oddiy qoʻl chirogʻi kundalik turmushda tez-tez asqotadigan zaruriy funksiya hisoblanadi. Qorongʻi xonada biror narsani qidirishda yoki kechki payt koʻchada yurganda chiroqning zaifligi foydalanuvchilarga maʼlum noqulayliklar tugʻdirishi shubhasiz.
…