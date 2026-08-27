5 ta gol: «Tottenhem» «Charlton»ni ayab o‘tirmadi, Saviodan debyut gol va assist
Angliya Liga kubogining (Carabao Cup) 2-bosqichi doirasida Londondagi muhtasham stadionda «Tottenhem Xotspur» quyi liga vakili «Charlton Atletik»ni qabul qildi. Poytaxt derbisi maqomidagi bahs Ange Postekoglu shogirdlarining mutlaq ustunligida kechdi va 5:1 hisobidagi yirik g‘alaba bilan yakunlandi.
Uchrashuv davomida «Tottenhem»ning hujumkor o‘yin uslubi mehmonlar himoyasini shoshirib qo‘ydi, debyutant Savioning porlashi esa «shporlar» muxlislari uchun haqiqiy sovg‘a bo‘ldi.
Birinchi bo‘lim: Mur va Solankedan «salom»
O‘yin boshidanoq tashabbusni qo‘lga olgan mezbonlar raqib darvozasi oldida xavfli vaziyatlar yarata boshlashdi, ammo hisobni ochish tanaffus arafasiga nasib etdi:
Mayki Murning zafari: Uchrashuvning 41-daqiqasida jamoaning yosh iqtidori Mayki Mur raqib darvozasini ishg‘ol etib, «Tottenhem»ni oldinga olib chiqdi (1:0);
Dominik Solankening goli: Birinchi bo‘limga qo‘shib berilgan daqiqalarda yangi xarid Dominik Solanke o‘z mahoratini ko‘rsatib, hisobdagi farqni ikkitaga oshirdi va «shporlar»ni xotirjam holda tanaffusga chiqishini ta’minladi (2:0).
Ikkinchi bo‘lim: Dansoning bosh zarbasi va Savioning benefisi
Ikkinchi bo‘limda ham «Tottenhem» bosimni pasaytirmadi. Murabbiylar shtabi rotatsiyalarni amalga oshirib, o‘yinga yangi kuchlar qo‘shdi:
Kevin Dansoning debyuti: Zaxiradan maydonga tushgan himoyachi Kevin Danso 67-daqiqada burchakdan uzatilgan to‘pni bosh bilan darvozaga yo‘llab, hisobni yirik ko‘rinishga keltirdi (3:0);
Savioning shousi: 71-daqiqada Dominik Solanke o‘rniga maydonga tushgan braziliyalik vinger Savio uchrashuvning so‘nggi daqiqalarida haqiqiy qahramonga aylandi:
Debyut gol: 82-daqiqada Savio o‘zining «Tottenhem» safidagi ilk golini urib, muxlislar olqishiga sazovor bo‘ldi (4:0);
Assistentlik mahorati: Oradan uch daqiqa o‘tib, Savio chap qanotdan jarima maydonchasiga yorib kirib, Ben Devisga golli uzatma yetkazdi va braziliyalik yangi futbolchi o‘z debyutini yanada porloq qildi (5:0).
«Charlton»ning tasalli goli va rasmiy protokol
Mehmonlar uchrashuv so‘ngida faqat bitta gol bilan javob qaytara olishdi:
Lloyd Jonsdan gol: 87-daqiqada «Charlton» himoyachisi Lloyd Jons jarima zarbasidan so‘ng to‘pni darvozaga joylab, yakuniy hisobni o‘rnatdi (5:1).
Angliya Liga kubogi. 2-bosqich
«Tottenhem» — «Charlton» 5:1
Gollar: Mur (41), Solanke (45), Danso (67), Savio (82), Devis (85) — Jons (87).
Jamoalar tarkibi:
«Tottenhem»: Antonin Kinski, Arri Grey, Yan-Paulu van Hekke (Mikki van de Ven, 64), Ben Devis, Destiny Udoji (Kevin Danso, 65), Lukas Bergvall, Rodrigo Bentankur (Pedro Porro, 65), Mateush Fernandes, Matiss Tel (Luka Uilyams-Barnett, 78), Dominik Solanke (Savio, 71), Mayki Mur.
«Charlton»: Ternan Bruks, Shichendje Kollinz (Denni Maknamara, 15), Billi Kumetio (Lloyd Jons, 15), Ivan Mesik, Neytan Asimwe, Harvi Nibbs (Alan Mvamba, 66), Timoti Ouma (Maylz Libyorn, 66), Robert Apter, Greg Doherti, Millenik Alli (Jo Rankin-Kostello, 66), Mika Mbik.
…