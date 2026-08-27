5 ta gol: «Tottenhem» «Charlton»ni ayab o‘tirmadi, Saviodan debyut gol va assist

·22·Sport
5 ta gol: «Tottenhem» «Charlton»ni ayab o‘tirmadi, Saviodan debyut gol va assist

Angliya Liga kubogining (Carabao Cup) 2-bosqichi doirasida Londondagi muhtasham stadionda «Tottenhem Xotspur» quyi liga vakili «Charlton Atletik»ni qabul qildi. Poytaxt derbisi maqomidagi bahs Ange Postekoglu shogirdlarining mutlaq ustunligida kechdi va 5:1 hisobidagi yirik g‘alaba bilan yakunlandi.

Uchrashuv davomida «Tottenhem»ning hujumkor o‘yin uslubi mehmonlar himoyasini shoshirib qo‘ydi, debyutant Savioning porlashi esa «shporlar» muxlislari uchun haqiqiy sovg‘a bo‘ldi.

Birinchi bo‘lim: Mur va Solankedan «salom»

O‘yin boshidanoq tashabbusni qo‘lga olgan mezbonlar raqib darvozasi oldida xavfli vaziyatlar yarata boshlashdi, ammo hisobni ochish tanaffus arafasiga nasib etdi:

  • Mayki Murning zafari: Uchrashuvning 41-daqiqasida jamoaning yosh iqtidori Mayki Mur raqib darvozasini ishg‘ol etib, «Tottenhem»ni oldinga olib chiqdi (1:0);

  • Dominik Solankening goli: Birinchi bo‘limga qo‘shib berilgan daqiqalarda yangi xarid Dominik Solanke o‘z mahoratini ko‘rsatib, hisobdagi farqni ikkitaga oshirdi va «shporlar»ni xotirjam holda tanaffusga chiqishini ta’minladi (2:0).

Ikkinchi bo‘lim: Dansoning bosh zarbasi va Savioning benefisi

Ikkinchi bo‘limda ham «Tottenhem» bosimni pasaytirmadi. Murabbiylar shtabi rotatsiyalarni amalga oshirib, o‘yinga yangi kuchlar qo‘shdi:

  • Kevin Dansoning debyuti: Zaxiradan maydonga tushgan himoyachi Kevin Danso 67-daqiqada burchakdan uzatilgan to‘pni bosh bilan darvozaga yo‘llab, hisobni yirik ko‘rinishga keltirdi (3:0);

  • Savioning shousi: 71-daqiqada Dominik Solanke o‘rniga maydonga tushgan braziliyalik vinger Savio uchrashuvning so‘nggi daqiqalarida haqiqiy qahramonga aylandi:

    • Debyut gol: 82-daqiqada Savio o‘zining «Tottenhem» safidagi ilk golini urib, muxlislar olqishiga sazovor bo‘ldi (4:0);

    • Assistentlik mahorati: Oradan uch daqiqa o‘tib, Savio chap qanotdan jarima maydonchasiga yorib kirib, Ben Devisga golli uzatma yetkazdi va braziliyalik yangi futbolchi o‘z debyutini yanada porloq qildi (5:0).

«Charlton»ning tasalli goli va rasmiy protokol

Mehmonlar uchrashuv so‘ngida faqat bitta gol bilan javob qaytara olishdi:

  • Lloyd Jonsdan gol: 87-daqiqada «Charlton» himoyachisi Lloyd Jons jarima zarbasidan so‘ng to‘pni darvozaga joylab, yakuniy hisobni o‘rnatdi (5:1).

Angliya Liga kubogi. 2-bosqich

«Tottenhem» — «Charlton» 5:1

Gollar: Mur (41), Solanke (45), Danso (67), Savio (82), Devis (85) — Jons (87).

Jamoalar tarkibi:

  • «Tottenhem»: Antonin Kinski, Arri Grey, Yan-Paulu van Hekke (Mikki van de Ven, 64), Ben Devis, Destiny Udoji (Kevin Danso, 65), Lukas Bergvall, Rodrigo Bentankur (Pedro Porro, 65), Mateush Fernandes, Matiss Tel (Luka Uilyams-Barnett, 78), Dominik Solanke (Savio, 71), Mayki Mur.

  • «Charlton»: Ternan Bruks, Shichendje Kollinz (Denni Maknamara, 15), Billi Kumetio (Lloyd Jons, 15), Ivan Mesik, Neytan Asimwe, Harvi Nibbs (Alan Mvamba, 66), Timoti Ouma (Maylz Libyorn, 66), Robert Apter, Greg Doherti, Millenik Alli (Jo Rankin-Kostello, 66), Mika Mbik.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chempionlar ligasida tarixiy voqea: Rahmonaliyev va Husanov asosiy bosqichda!Chempionlar ligasida tarixiy voqea: Rahmonaliyev va Husanov asosiy bosqichda!Bugun, 06:14Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildiTafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildiBugun, 06:08APLda kutilmagan yurish: «Nyukasl» «Siti» yarim himoyachisi transferini e’lon qildiAPLda kutilmagan yurish: «Nyukasl» «Siti» yarim himoyachisi transferini e’lon qildiBugun, 05:57«Bernabeu»da Mbappe benefisi: «Real» tanaffusdagi suhbatdan so‘ng qanday o‘zgardi?«Bernabeu»da Mbappe benefisi: «Real» tanaffusdagi suhbatdan so‘ng qanday o‘zgardi?Bugun, 05:52«Fenerbahche», AEK va «Viking» Chempionlar ligasi umumiy bosqichida!«Fenerbahche», AEK va «Viking» Chempionlar ligasi umumiy bosqichida!Bugun, 05:48Real Madrid Real Sosedak ustidan ishonchli gʻalaba qozondiReal Madrid Real Sosedak ustidan ishonchli gʻalaba qozondiBugun, 02:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)