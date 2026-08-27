Yulduz Turdiyeva «O‘zbekiston xalq artisti» mukofotini shaxsan Prezidentdan qabul qilib oldi
O‘zbek milliy mumtoz qo‘shiqchiligi va maqom san’atining yorqin namoyandasi, mahoratli xonanda Yulduz Turdiyeva mamlakatimizning eng oliy ijodiy mukofotlaridan biri — «O‘zbekiston Respublikasi xalq artisti» faxriy unvoniga sazovor bo‘ldi.
Tantanali tadbirda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev san’atkorning ko‘p yillik samarali ijodi, milliy madaniyatni rivojlantirish va o‘zbek san’atini xalqaro maydonlarda keng targ‘ib etishga qo‘shgan beqiyos hissasini yuqori baholab, ko‘krak nishonini shaxsan topshirdi.
Ko‘z yoshlar va samimiy minnatdorlik: Taqdirlash lahzalari
Rasmiy taqdirlash marosimi samimiy va hayajonli lahzalarga boy bo‘ldi:
Prezident e’tirofi: Davlat rahbari Yulduz Turdiyevaga unvon nishonini taqar ekan, uning maqom va milliy estrada yo‘nalishidagi fidokorona mehnatlarini e’tirof etdi;
Hayajon va ehtirom: San’atkor yuksak ishonch va mukofot uchun davlat rahbariga chuqur minnatdorlik bildirib, ehtirom bilan qo‘l berib ko‘rishdi. Taqdirlash lahzalaridagi samimiylik va ijodkorning cheksiz quvonchi yig‘ilganlar olqishiga sazovor bo‘ldi.
Maqomdan tortib xalqaro e’tirofgacha: Yulduz Turdiyevaning ijod yo‘li
Yulduz Turdiyeva o‘zining noyob ovozi va yuksak ijro mahorati bilan xalq mehrini qozongan ijodkorlardan hisoblanadi:
Milliy meros himoyachisi: Xonanda uzoq yillardan buyon o‘zbek milliy maqom san’ati, shashmaqom durdonalari va zamonaviy mumtoz kuylarni o‘ziga xos mahorat bilan ijro etib kelmoqda;
Xalqaro muvaffaqiyatlar: U nafaqat O‘zbekistonda, balki nufuzli xalqaro festivallar va xorijiy sahnalarda o‘zbek qo‘shiqchilik maktabini munosib tarzda namoyish etib, xorijlik muxlislar qalbidan ham joy olgan.
«O‘zbekiston xalq artisti» unvoni iste’dodli san’atkorning milliy musiqa rivojiga qo‘shgan ulkan hissasining munosib e’tirofi bo‘ldi.
…