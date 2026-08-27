Yulduz Turdiyeva «O‘zbekiston xalq artisti» mukofotini shaxsan Prezidentdan qabul qilib oldi

·52·Madaniyat
Yulduz Turdiyeva «O‘zbekiston xalq artisti» mukofotini shaxsan Prezidentdan qabul qilib oldi

O‘zbek milliy mumtoz qo‘shiqchiligi va maqom san’atining yorqin namoyandasi, mahoratli xonanda Yulduz Turdiyeva mamlakatimizning eng oliy ijodiy mukofotlaridan biri — «O‘zbekiston Respublikasi xalq artisti» faxriy unvoniga sazovor bo‘ldi.

Tantanali tadbirda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev san’atkorning ko‘p yillik samarali ijodi, milliy madaniyatni rivojlantirish va o‘zbek san’atini xalqaro maydonlarda keng targ‘ib etishga qo‘shgan beqiyos hissasini yuqori baholab, ko‘krak nishonini shaxsan topshirdi.

Ko‘z yoshlar va samimiy minnatdorlik: Taqdirlash lahzalari

Rasmiy taqdirlash marosimi samimiy va hayajonli lahzalarga boy bo‘ldi:

  • Prezident e’tirofi: Davlat rahbari Yulduz Turdiyevaga unvon nishonini taqar ekan, uning maqom va milliy estrada yo‘nalishidagi fidokorona mehnatlarini e’tirof etdi;

  • Hayajon va ehtirom: San’atkor yuksak ishonch va mukofot uchun davlat rahbariga chuqur minnatdorlik bildirib, ehtirom bilan qo‘l berib ko‘rishdi. Taqdirlash lahzalaridagi samimiylik va ijodkorning cheksiz quvonchi yig‘ilganlar olqishiga sazovor bo‘ldi.

Maqomdan tortib xalqaro e’tirofgacha: Yulduz Turdiyevaning ijod yo‘li

Yulduz Turdiyeva o‘zining noyob ovozi va yuksak ijro mahorati bilan xalq mehrini qozongan ijodkorlardan hisoblanadi:

  • Milliy meros himoyachisi: Xonanda uzoq yillardan buyon o‘zbek milliy maqom san’ati, shashmaqom durdonalari va zamonaviy mumtoz kuylarni o‘ziga xos mahorat bilan ijro etib kelmoqda;

  • Xalqaro muvaffaqiyatlar: U nafaqat O‘zbekistonda, balki nufuzli xalqaro festivallar va xorijiy sahnalarda o‘zbek qo‘shiqchilik maktabini munosib tarzda namoyish etib, xorijlik muxlislar qalbidan ham joy olgan.

«O‘zbekiston xalq artisti» unvoni iste’dodli san’atkorning milliy musiqa rivojiga qo‘shgan ulkan hissasining munosib e’tirofi bo‘ldi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Milena Matmusayeva «Ko‘kcha — Oqtepa»ni talaffuz qila olmay kulgiga qoldi! (Video)Milena Matmusayeva «Ko‘kcha — Oqtepa»ni talaffuz qila olmay kulgiga qoldi! (Video)Bugun, 09:04«Eshitib yig‘lab yubordim»: Yulduz Turdiyeva «O‘zbekiston xalq artisti» bo‘ldi (video)«Eshitib yig‘lab yubordim»: Yulduz Turdiyeva «O‘zbekiston xalq artisti» bo‘ldi (video)Bugun, 08:41Nasiba Abdullayeva "Bari gal" qo‘shig‘i bilan mashhur bo‘lgan tojikistonlk qizaloqni ko‘rgani bordi (video)Nasiba Abdullayeva "Bari gal" qo‘shig‘i bilan mashhur bo‘lgan tojikistonlk qizaloqni ko‘rgani bordi (video)Kecha, 15:01Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildiIlhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi25.08, 15:14Imron “Mayda-mayda” bilan muxlislarini xursand qildi (video)Imron “Mayda-mayda” bilan muxlislarini xursand qildi (video)25.08, 11:02Ma’rifat Ortiqova: “Oshxonadan deyarli chiqmayman” (video)Ma’rifat Ortiqova: “Oshxonadan deyarli chiqmayman” (video)25.08, 10:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Ishonish qiyin: Zarina Nizomiddinovaning to‘ng‘ich farzandi 18 yoshga to‘ldi!
Ishonish qiyin: Zarina Nizomiddinovaning to‘ng‘ich farzandi 18 yoshga to‘ldi!
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lining to‘yida Azizbek bilan valsga tushdi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lining to‘yida Azizbek bilan valsga tushdi