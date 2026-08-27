Barselona ispaniyalik jahon chempionlarini taqdirlashdan voz kechdi

·4·Sport
Barselona ispaniyalik jahon chempionlarini taqdirlashdan voz kechdi

Ispaniyaning Barselona klubi oʻz safidagi sakkiz nafar jahon chempionini taqdirlash rejasidan rasman voz kechdi. Ushbu qaror Kataloniya va Ispaniya markaziy hokimiyati oʻrtasidagi keskin siyosiy vaziyat hamda muxlislar bilan huquq-tartibot idoralari oʻrtasidagi toʻqnashuvlar fonida qabul qilindi. Goal.com xabar berishicha, jamoa oʻz uy stadionida Atletik Bilbao qarshi kechadigan La Liga uchrashuvi oldidan rejalashtirilgan tantanali marosimni bekor qilishga majbur boʻlgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ma’lum boʻlishicha, Barselona tarkibidagi sakkiz nafar futbolchi oʻtgan oy Nyu-Jersida boʻlib oʻtgan mundialda Ispaniya terma jamoasi safida gʻalaba qozonib, jahon chempioni unvonini qoʻlga kiritgandi. Ispaniya chempionatining boshqa yetakchi jamoalari oʻzlarining gʻolib futbolchilarini mavsumdagi ilk uy uchrashuvlarida tantanali ravishda taqdirlab boʻlishgan edi. Biroq kataloniyaliklar klubi mamlakatdagi keskin noroziliklar sababli bu tadbirni oʻtkazmaslikka qaror qildi.

Siyosiy ziddiyatlar va politsiya harakati

Vaziyatning keskinlashuviga oʻtgan yakshanba kuni Elche jamoasiga qarshi kechgan va yirik 5:0 hisobidagi gʻalaba bilan yakunlangan oʻyin oldidan sodir boʻlgan voqealar sabab boʻldi. Safarga kelgan Barselona muxlislariga nisbatan huquq-tartibot organlari tomonidan kuch ishlatilgani, ular kaltaklangani hamda kataloniyaliklarning mustaqilligini bildiruvchi Estelada bayroqlari tortib olingani jamoatchilik noroziligini keltirib chiqardi. Ushbu zoʻravonliklar klub rahbariyatini oʻyin oldidan rejalashtirilgan tadbirlarni zudlik bilan oʻzgartirishga majbur qildi.

Chorshanba kuni boʻlib oʻtgan matbuot anjumanida klub prezidenti Joan Laporta mazkur oʻzgarishlarni izohlab, hozirgi ijtimoiy-siyosiy muhitda bunday bayramona tadbirni oʻtkazish mantiqsiz ekanini ta’kidladi. uning soʻzlariga koʻra, Ispaniya Qirollik futbol federatsiyasi ham klubning bu qarorini tushunib turibdi.

Joan Laportaning keskin bayonoti

Joan Laporta muxlislarning Estelada bayrogʻini namoyish etish huquqini qat’iy himoya qilib, futbol jamiyatni birlashtirishi kerakligini, qarama-qarshilik keltirib chiqarmasligi lozimligini uqtirdi. Uning fikricha, mazkur ramz koʻplab Barselona muxlislari va kataloniyaliklarning dunyoqarashini ifodalaydi hamda soʻz erkinligining bir qismidir.

Klub rahbari politsiyaning oʻtgan dam olish kunlaridagi harakatlarini keskin qoralab, aybdorlar tegishli jazoga tortilishi kerakligini talab qildi. Laporta Barselona muxlislariga nisbatan qoʻllanilgan nomutanosib kuch ishlatilishini qabul qilib boʻlmasligini va barcha holatlar boʻyicha qat’iy choralar koʻrilishini talab etishini bildirdi.

BarselonaLa LigaJoan LaportaIspaniyaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbek bokschilari Yakutskda: Tursunov va G‘oyibovning raqiblari kimlar?(To‘liq kard)O‘zbek bokschilari Yakutskda: Tursunov va G‘oyibovning raqiblari kimlar?(To‘liq kard)Bugun, 07:07Chempionlar ligasida tarixiy voqea: Rahmonaliyev va Husanov asosiy bosqichda!Chempionlar ligasida tarixiy voqea: Rahmonaliyev va Husanov asosiy bosqichda!Bugun, 06:14Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildiTafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildiBugun, 06:085 ta gol: «Tottenhem» «Charlton»ni ayab o‘tirmadi, Saviodan debyut gol va assist5 ta gol: «Tottenhem» «Charlton»ni ayab o‘tirmadi, Saviodan debyut gol va assistBugun, 06:01APLda kutilmagan yurish: «Nyukasl» «Siti» yarim himoyachisi transferini e’lon qildiAPLda kutilmagan yurish: «Nyukasl» «Siti» yarim himoyachisi transferini e’lon qildiBugun, 05:57«Bernabeu»da Mbappe benefisi: «Real» tanaffusdagi suhbatdan so‘ng qanday o‘zgardi?«Bernabeu»da Mbappe benefisi: «Real» tanaffusdagi suhbatdan so‘ng qanday o‘zgardi?Bugun, 05:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)