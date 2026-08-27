Barselona ispaniyalik jahon chempionlarini taqdirlashdan voz kechdi
Ispaniyaning Barselona klubi oʻz safidagi sakkiz nafar jahon chempionini taqdirlash rejasidan rasman voz kechdi. Ushbu qaror Kataloniya va Ispaniya markaziy hokimiyati oʻrtasidagi keskin siyosiy vaziyat hamda muxlislar bilan huquq-tartibot idoralari oʻrtasidagi toʻqnashuvlar fonida qabul qilindi. Goal.com xabar berishicha, jamoa oʻz uy stadionida Atletik Bilbao qarshi kechadigan La Liga uchrashuvi oldidan rejalashtirilgan tantanali marosimni bekor qilishga majbur boʻlgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ma’lum boʻlishicha, Barselona tarkibidagi sakkiz nafar futbolchi oʻtgan oy Nyu-Jersida boʻlib oʻtgan mundialda Ispaniya terma jamoasi safida gʻalaba qozonib, jahon chempioni unvonini qoʻlga kiritgandi. Ispaniya chempionatining boshqa yetakchi jamoalari oʻzlarining gʻolib futbolchilarini mavsumdagi ilk uy uchrashuvlarida tantanali ravishda taqdirlab boʻlishgan edi. Biroq kataloniyaliklar klubi mamlakatdagi keskin noroziliklar sababli bu tadbirni oʻtkazmaslikka qaror qildi.
Siyosiy ziddiyatlar va politsiya harakatiVaziyatning keskinlashuviga oʻtgan yakshanba kuni Elche jamoasiga qarshi kechgan va yirik 5:0 hisobidagi gʻalaba bilan yakunlangan oʻyin oldidan sodir boʻlgan voqealar sabab boʻldi. Safarga kelgan Barselona muxlislariga nisbatan huquq-tartibot organlari tomonidan kuch ishlatilgani, ular kaltaklangani hamda kataloniyaliklarning mustaqilligini bildiruvchi Estelada bayroqlari tortib olingani jamoatchilik noroziligini keltirib chiqardi. Ushbu zoʻravonliklar klub rahbariyatini oʻyin oldidan rejalashtirilgan tadbirlarni zudlik bilan oʻzgartirishga majbur qildi.
Chorshanba kuni boʻlib oʻtgan matbuot anjumanida klub prezidenti Joan Laporta mazkur oʻzgarishlarni izohlab, hozirgi ijtimoiy-siyosiy muhitda bunday bayramona tadbirni oʻtkazish mantiqsiz ekanini ta’kidladi. uning soʻzlariga koʻra, Ispaniya Qirollik futbol federatsiyasi ham klubning bu qarorini tushunib turibdi.
Joan Laportaning keskin bayonotiJoan Laporta muxlislarning Estelada bayrogʻini namoyish etish huquqini qat’iy himoya qilib, futbol jamiyatni birlashtirishi kerakligini, qarama-qarshilik keltirib chiqarmasligi lozimligini uqtirdi. Uning fikricha, mazkur ramz koʻplab Barselona muxlislari va kataloniyaliklarning dunyoqarashini ifodalaydi hamda soʻz erkinligining bir qismidir.
Klub rahbari politsiyaning oʻtgan dam olish kunlaridagi harakatlarini keskin qoralab, aybdorlar tegishli jazoga tortilishi kerakligini talab qildi. Laporta Barselona muxlislariga nisbatan qoʻllanilgan nomutanosib kuch ishlatilishini qabul qilib boʻlmasligini va barcha holatlar boʻyicha qat’iy choralar koʻrilishini talab etishini bildirdi.
…