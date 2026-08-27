Samsung flagmanlari uchun avgust oyi xavfsizlik patchi chiqdi

·18·Texno
Samsung flagmanlari uchun avgust oyi xavfsizlik patchi chiqdi

Janubiy Koreyaning texnologiya gigante Samsung kompaniyasi oʻzining soʻnggi flagman smartfonlari uchun navbatdagi dasturiy taʼminot yangilanishini tarqatishni boshladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi avgust oyi xavfsizlik patchi avvalroq Galaxy S26 modellariga taqdim etilgan boʻlsa, endilikda u Galaxy S24 va Galaxy S25 seriyasidagi avvalroq chiqarilgan qurilmalarni ham qamrab oldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur keng koʻlamli yangilanish Android operatsion tizimi va One UI interfeysining oldingi versiyalarida aniqlangan jami 56 ta xavfsizlik zaifliklarini bartaraf etishga qaratilgan. Bu kabi muntazam patchlar foydalanuvchilarning shaxsiy maʼlumotlarini himoya qilish hamda qurilma barqarorligini taʼminlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Yangilanish hajmi va hududiy taqsimot

Anʼanaga koʻra, yangi proshivkani birinchilardan boʻlib Janubiy Koreyadagi foydalanuvchilar qabul qila boshladi. Xususan, Galaxy S25, S25 Plus va S25 Ultra modellari uchun moʻljallangan yangilanish hajmi 559 MB ni tashkil etib, uning proshivka raqami S93xNKSSCCZH2 sifatida qayd etilgan.

Shuningdek, Galaxy S24, S24 Plus va S24 Ultra smartfonlari uchun ham maxsus paket chiqarilgan boʻlib, uning hajmi bir oz kichikroq — 416 MB ni tashkil qiladi. Qatorga qoʻshilgan Galaxy S25 FE modeli egalari esa 312 MB hajmdagi S731NKSS9BZH2 raqamli yangilanishni yuklab olishlari mumkin boʻladi.

Kelgusidagi dasturiy rejalashtirish

Hozircha dasturiy taʼminotni tarqatish faqat Janubiy Koreya hududida boshlangan boʻlsa-da, yaqin kunlarda Samsung uni boshqa davlatlar va mintaqalardagi foydalanuvchilar uchun ham taqdim etishi kutilmoqda. Yangilanishlar odatda bosqichma-bosqich amalga oshirilgani sababli, boshqa hududlardagi egalariga ham tez orada yetib boradi.

Taʼkidlash joizki, ushbu avgust oyi xavfsizlik patchi mazkur smartfonlar uchun soʻnggi yirik dasturiy yangilanish boʻlib qolmaydi. Samsung kompaniyasining rejasiga koʻra, Galaxy S24, Galaxy S25 seriyalari va Galaxy S25 FE modellari kelgusida Android 17 bazasidagi One UI 9.0 yangilanishini ham qabul qilib oladi.

SamsungGalaxy S25Galaxy S24One UIAndroid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple kompaniyasi iPhoneʼga oʻchirilgan ilovalarni oʻrnatish yoʻlini yopdiApple kompaniyasi iPhoneʼga oʻchirilgan ilovalarni oʻrnatish yoʻlini yopdiBugun, 02:58Google Pixel 11 Pro smartfonlarida yangi funksiya sababli chiroq zaiflashdiGoogle Pixel 11 Pro smartfonlarida yangi funksiya sababli chiroq zaiflashdiBugun, 02:20Olimlar femptosundalarda zaryadlanuvchi kvant batareyasini yaratishdiOlimlar femptosundalarda zaryadlanuvchi kvant batareyasini yaratishdiBugun, 01:58Android qurilmalaridan Windows kompyuterini boshqarish imkoniyati yaratiladiAndroid qurilmalaridan Windows kompyuterini boshqarish imkoniyati yaratiladiBugun, 01:27Apple kompaniyasi navbatdagi taqdimot sanasini rasman eʼlon qildiApple kompaniyasi navbatdagi taqdimot sanasini rasman eʼlon qildiBugun, 00:59Astronomlar Betelgeytse yulduzining eng yangi va batafsil suratini oldiAstronomlar Betelgeytse yulduzining eng yangi va batafsil suratini oldiKecha, 23:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda