Samsung flagmanlari uchun avgust oyi xavfsizlik patchi chiqdi
Janubiy Koreyaning texnologiya gigante Samsung kompaniyasi oʻzining soʻnggi flagman smartfonlari uchun navbatdagi dasturiy taʼminot yangilanishini tarqatishni boshladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi avgust oyi xavfsizlik patchi avvalroq Galaxy S26 modellariga taqdim etilgan boʻlsa, endilikda u Galaxy S24 va Galaxy S25 seriyasidagi avvalroq chiqarilgan qurilmalarni ham qamrab oldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur keng koʻlamli yangilanish Android operatsion tizimi va One UI interfeysining oldingi versiyalarida aniqlangan jami 56 ta xavfsizlik zaifliklarini bartaraf etishga qaratilgan. Bu kabi muntazam patchlar foydalanuvchilarning shaxsiy maʼlumotlarini himoya qilish hamda qurilma barqarorligini taʼminlashda muhim ahamiyat kasb etadi.
Yangilanish hajmi va hududiy taqsimotAnʼanaga koʻra, yangi proshivkani birinchilardan boʻlib Janubiy Koreyadagi foydalanuvchilar qabul qila boshladi. Xususan, Galaxy S25, S25 Plus va S25 Ultra modellari uchun moʻljallangan yangilanish hajmi 559 MB ni tashkil etib, uning proshivka raqami S93xNKSSCCZH2 sifatida qayd etilgan.
Shuningdek, Galaxy S24, S24 Plus va S24 Ultra smartfonlari uchun ham maxsus paket chiqarilgan boʻlib, uning hajmi bir oz kichikroq — 416 MB ni tashkil qiladi. Qatorga qoʻshilgan Galaxy S25 FE modeli egalari esa 312 MB hajmdagi S731NKSS9BZH2 raqamli yangilanishni yuklab olishlari mumkin boʻladi.
Kelgusidagi dasturiy rejalashtirishHozircha dasturiy taʼminotni tarqatish faqat Janubiy Koreya hududida boshlangan boʻlsa-da, yaqin kunlarda Samsung uni boshqa davlatlar va mintaqalardagi foydalanuvchilar uchun ham taqdim etishi kutilmoqda. Yangilanishlar odatda bosqichma-bosqich amalga oshirilgani sababli, boshqa hududlardagi egalariga ham tez orada yetib boradi.
Taʼkidlash joizki, ushbu avgust oyi xavfsizlik patchi mazkur smartfonlar uchun soʻnggi yirik dasturiy yangilanish boʻlib qolmaydi. Samsung kompaniyasining rejasiga koʻra, Galaxy S24, Galaxy S25 seriyalari va Galaxy S25 FE modellari kelgusida Android 17 bazasidagi One UI 9.0 yangilanishini ham qabul qilib oladi.
…