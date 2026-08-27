«Eshitib yig‘lab yubordim»: Yulduz Turdiyeva «O‘zbekiston xalq artisti» bo‘ldi (video)
O‘zbekistonlik taniqli xonanda Yulduz Turdiyeva uchun mustaqillikning 35 yilligi arafasidagi kunlar unutilmas voqeaga aylandi. Unga «O‘zbekiston xalq artisti» faxriy unvoni berildi.
Xonanda bu xushxabarni eshitgan paytida o‘zini tutib tura olmaganini, quvonchdan yig‘lab yuborganini aytdi. Eng hayajonli lahzalardan biri esa — yuksak unvonni shaxsan prezident qo‘lidan qabul qilib olgani bo‘ldi.
1. «Muborak bo‘lsin», degan so‘zdan boshlangan hayajon
Yulduz Turdiyevaning aytishicha, u «O‘zbekiston xalq artisti» unvoniga sazovor bo‘lganini kutilmagan vaziyatda bilgan.
O‘sha paytda xonanda O‘zbekiston–Ozarboyjon davlat tadbiri bilan bog‘liq repetitsiya jarayonida bo‘lgan. Telefoni ham qo‘lida emas edi.
Shunda vazir o‘rinbosarlaridan biri uni chaqirib, xushxabarni yetkazgan.
«"Muborak bo‘lsin", dedi. Men esa: "Nima muborak bo‘lsin?" dedim. "Sizga "O‘zbekiston xalq artisti" unvoni berildi", deganlarida ishonmay qoldim».
Xonandaning ta’kidlashicha, bu xabarni eshitgach, quvonchdan ko‘ziga yosh kelgan.
2. Eng birinchi qo‘ng‘iroq ota-onaga bo‘ldi
O‘sha paytda telefoni qo‘lida bo‘lmagani uchun Yulduz Turdiyeva darhol yaqinlari bilan bog‘lana olmagan.
Biroq imkoniyat paydo bo‘lishi bilan birinchi bo‘lib ota-onasiga qo‘ng‘iroq qildi.
«Telefonimni olgach, albatta, ota-onamga qo‘ng‘iroq qildim. Otam, onam, akam bu xabarni kutib turgan ekan. Hammalari yig‘ladilar».
Xonanda uchun eng katta baxt — bugungi muvaffaqiyatini ota-onasi ko‘rib turgani bo‘lgan.
Uning so‘zlariga ko‘ra, yaqinlari bu kunni undan ham ko‘proq intizorlik bilan kutgan.
3. Prezidentdan unvon olish arafasidagi hayajon
Yulduz Turdiyeva faxriy unvonni shaxsan O‘zbekiston prezidentidan qabul qilib oldi.
Xonanda bu lahza oldidangi hayajonini yashirmadi.
«Hayajondan bu kecha uxlaganim yo‘q. Aytadigan gaplarimiz, minnatdorchiligimiz juda ko‘p».
Uning fikricha, «O‘zbekiston xalq artisti» unvoni nafaqat katta sharaf, balki ulkan mas’uliyat hamdir.
Ayniqsa, bu unvonni o‘zbek san’atining yirik namoyandalari — Komiljon Otaniyozov va Saodat Qobilova kabi ustozlar ham olganini eslar ekan, Yulduz Turdiyeva o‘z zimmasidagi mas’uliyatni yanada chuqur his qilishini ta’kidladi.
4. San’atdagi yo‘l: bolalikdan bugungi kungacha
Yulduz Turdiyeva san’at sohasidagi faoliyatini juda erta boshlagan.
Uning aytishicha, u uzoq yillardan beri Buxoro san’ati va milliy madaniyatini targ‘ib qilib kelmoqda. Xususan, «Buxoro mavrigi» bilan davlat tadbirlari, Mustaqillik bayrami va Navro‘z tantanalarining faol ishtirokchisi bo‘lgan.
Xonandaning san’atdagi yo‘lini qisqacha shunday ifodalash mumkin:
san’atga bolalikdan kirib kelgan;
Buxoro milliy san’ati an’analarini targ‘ib qilib kelgan;
«Buxoro mavrigi» bilan ko‘plab davlat tadbirlarida ishtirok etgan;
Mustaqillik va Navro‘z bayramlarida chiqish qilgan;
san’at sohasida ko‘p yillik tajriba to‘plagan.
Yulduz Turdiyeva uchun unvon nimani anglatadi?
Xonanda o‘z chiqishida bu mukofotni faqat shaxsiy yutuq sifatida qabul qilmasligini bildirdi. U ota-onasi, ustozlari va uni qo‘llab-quvvatlab kelgan barcha insonlarga minnatdorlik bildirdi.
«Shunchalik e’tibor va hurmat uchun yurtboshimizga, ota-onamga, ustozlarimga va barcha ijodkorlar nomidan katta rahmat aytmoqchiman».
«O‘zbekiston xalq artisti» unvoni Yulduz Turdiyeva uchun ko‘p yillik mehnatning e’tirofi bo‘ldi. Ammo xonandaning ko‘zlariga yosh keltirgan asosiy sabab — bugungi quvonchini ota-onasi bilan birga his qilgani va ustozlari bosib o‘tgan sharafli yo‘lning mas’uliyatini o‘z zimmasida sezgani bo‘ldi.
…