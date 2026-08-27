«Eshitib yig‘lab yubordim»: Yulduz Turdiyeva «O‘zbekiston xalq artisti» bo‘ldi (video)

·42·Madaniyat
«Eshitib yig‘lab yubordim»: Yulduz Turdiyeva «O‘zbekiston xalq artisti» bo‘ldi (video)

O‘zbekistonlik taniqli xonanda Yulduz Turdiyeva uchun mustaqillikning 35 yilligi arafasidagi kunlar unutilmas voqeaga aylandi. Unga «O‘zbekiston xalq artisti» faxriy unvoni berildi.

Xonanda bu xushxabarni eshitgan paytida o‘zini tutib tura olmaganini, quvonchdan yig‘lab yuborganini aytdi. Eng hayajonli lahzalardan biri esa — yuksak unvonni shaxsan prezident qo‘lidan qabul qilib olgani bo‘ldi.

1. «Muborak bo‘lsin», degan so‘zdan boshlangan hayajon

Yulduz Turdiyevaning aytishicha, u «O‘zbekiston xalq artisti» unvoniga sazovor bo‘lganini kutilmagan vaziyatda bilgan.

O‘sha paytda xonanda O‘zbekiston–Ozarboyjon davlat tadbiri bilan bog‘liq repetitsiya jarayonida bo‘lgan. Telefoni ham qo‘lida emas edi.

Shunda vazir o‘rinbosarlaridan biri uni chaqirib, xushxabarni yetkazgan.

«"Muborak bo‘lsin", dedi. Men esa: "Nima muborak bo‘lsin?" dedim. "Sizga "O‘zbekiston xalq artisti" unvoni berildi", deganlarida ishonmay qoldim».

Xonandaning ta’kidlashicha, bu xabarni eshitgach, quvonchdan ko‘ziga yosh kelgan.

2. Eng birinchi qo‘ng‘iroq ota-onaga bo‘ldi

O‘sha paytda telefoni qo‘lida bo‘lmagani uchun Yulduz Turdiyeva darhol yaqinlari bilan bog‘lana olmagan.

Biroq imkoniyat paydo bo‘lishi bilan birinchi bo‘lib ota-onasiga qo‘ng‘iroq qildi.

«Telefonimni olgach, albatta, ota-onamga qo‘ng‘iroq qildim. Otam, onam, akam bu xabarni kutib turgan ekan. Hammalari yig‘ladilar».

Xonanda uchun eng katta baxt — bugungi muvaffaqiyatini ota-onasi ko‘rib turgani bo‘lgan.

Uning so‘zlariga ko‘ra, yaqinlari bu kunni undan ham ko‘proq intizorlik bilan kutgan.

3. Prezidentdan unvon olish arafasidagi hayajon

Yulduz Turdiyeva faxriy unvonni shaxsan O‘zbekiston prezidentidan qabul qilib oldi.

Xonanda bu lahza oldidangi hayajonini yashirmadi.

«Hayajondan bu kecha uxlaganim yo‘q. Aytadigan gaplarimiz, minnatdorchiligimiz juda ko‘p».

Uning fikricha, «O‘zbekiston xalq artisti» unvoni nafaqat katta sharaf, balki ulkan mas’uliyat hamdir.

Ayniqsa, bu unvonni o‘zbek san’atining yirik namoyandalari — Komiljon Otaniyozov va Saodat Qobilova kabi ustozlar ham olganini eslar ekan, Yulduz Turdiyeva o‘z zimmasidagi mas’uliyatni yanada chuqur his qilishini ta’kidladi.

4. San’atdagi yo‘l: bolalikdan bugungi kungacha

Yulduz Turdiyeva san’at sohasidagi faoliyatini juda erta boshlagan.

Uning aytishicha, u uzoq yillardan beri Buxoro san’ati va milliy madaniyatini targ‘ib qilib kelmoqda. Xususan, «Buxoro mavrigi» bilan davlat tadbirlari, Mustaqillik bayrami va Navro‘z tantanalarining faol ishtirokchisi bo‘lgan.

Xonandaning san’atdagi yo‘lini qisqacha shunday ifodalash mumkin:

  • san’atga bolalikdan kirib kelgan;

  • Buxoro milliy san’ati an’analarini targ‘ib qilib kelgan;

  • «Buxoro mavrigi» bilan ko‘plab davlat tadbirlarida ishtirok etgan;

  • Mustaqillik va Navro‘z bayramlarida chiqish qilgan;

  • san’at sohasida ko‘p yillik tajriba to‘plagan.

Yulduz Turdiyeva uchun unvon nimani anglatadi?

Xonanda o‘z chiqishida bu mukofotni faqat shaxsiy yutuq sifatida qabul qilmasligini bildirdi. U ota-onasi, ustozlari va uni qo‘llab-quvvatlab kelgan barcha insonlarga minnatdorlik bildirdi.

«Shunchalik e’tibor va hurmat uchun yurtboshimizga, ota-onamga, ustozlarimga va barcha ijodkorlar nomidan katta rahmat aytmoqchiman».

«O‘zbekiston xalq artisti» unvoni Yulduz Turdiyeva uchun ko‘p yillik mehnatning e’tirofi bo‘ldi. Ammo xonandaning ko‘zlariga yosh keltirgan asosiy sabab — bugungi quvonchini ota-onasi bilan birga his qilgani va ustozlari bosib o‘tgan sharafli yo‘lning mas’uliyatini o‘z zimmasida sezgani bo‘ldi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Milena Matmusayeva «Ko‘kcha — Oqtepa»ni talaffuz qila olmay kulgiga qoldi! (Video)Milena Matmusayeva «Ko‘kcha — Oqtepa»ni talaffuz qila olmay kulgiga qoldi! (Video)Bugun, 09:04Yulduz Turdiyeva «O‘zbekiston xalq artisti» mukofotini shaxsan Prezidentdan qabul qilib oldiYulduz Turdiyeva «O‘zbekiston xalq artisti» mukofotini shaxsan Prezidentdan qabul qilib oldiBugun, 08:08Nasiba Abdullayeva "Bari gal" qo‘shig‘i bilan mashhur bo‘lgan tojikistonlk qizaloqni ko‘rgani bordi (video)Nasiba Abdullayeva "Bari gal" qo‘shig‘i bilan mashhur bo‘lgan tojikistonlk qizaloqni ko‘rgani bordi (video)Kecha, 15:01Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildiIlhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi25.08, 15:14Imron “Mayda-mayda” bilan muxlislarini xursand qildi (video)Imron “Mayda-mayda” bilan muxlislarini xursand qildi (video)25.08, 11:02Ma’rifat Ortiqova: “Oshxonadan deyarli chiqmayman” (video)Ma’rifat Ortiqova: “Oshxonadan deyarli chiqmayman” (video)25.08, 10:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Ishonish qiyin: Zarina Nizomiddinovaning to‘ng‘ich farzandi 18 yoshga to‘ldi!
Ishonish qiyin: Zarina Nizomiddinovaning to‘ng‘ich farzandi 18 yoshga to‘ldi!
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lining to‘yida Azizbek bilan valsga tushdi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lining to‘yida Azizbek bilan valsga tushdi