Kilian Mbappe het-trik qayd etib, Real Madridga gʻalaba keltirdi
Ispaniya La Ligasining navbatdagi turida Real Madrid oʻz maydonida Real Sosedad jamoasini yirik 4:1 hisobida taslim etdi. Mazkur uchrashuv qirollik klubining bosh murabbiyi lavozimiga qaytgan Joze Mourinyo uchun „Santyago Bernabeu“ stadionidagi ilk uy uchrashuvi boʻlib tarixga kirdi va portugaliyalik mutaxassis uchun ikkinchi davrdagi omadli startni davom ettirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, uchrashuvning birinchi boʻlimi keskin kurashlarga boy oʻtdi. Taym yakunlanishi arafasida Kilian Mbappe raqib darvozasini ishgʻol qilib, madridliklar safidagi oʻzining uy uchrashuvlaridagi ilk golini nishonladi. Biroq mehmonlar safidan Luka Suchich tezkorlik bilan javob qaytarib, tanaffusga qadar muvozanatni tikladi va tribunadagi muxlislarda biroz xavotir uygʻotdi.
Ikkinchi boʻlimdagi shiddat va Mbappe shousiIkkinchi 45 daqiqalik davomida maydon egalari butunlay ustunlikni oʻz qoʻllariga olishdi. Kilian Mbappe oʻz hisobiga yana ikkita gol yozib qoʻyib, uchrashuvdagi ilk het-trigini rasmiylashtirdi. Shuningdek, hujumkor oʻyinchi Vinicius Junior ham oʻz nomini tabloga yozdirib qoʻyib, madridliklarning gʻalabasini taʼminladi.
Jamoaning inglizistonlik yarimhimoyachisi Jud Bellingem ham oʻyin davomida muhim rol oʻynadi. U sheriklariga ikkita hal qiluvchi golli uzatmani amalga oshirib, hujumlarning keskin chiqishiga katta hissa qoʻshdi va yakuniy natijani qulay koʻrinishga keltirdi.
Joze Mourinyohoning yuqori bahosiUchrashuvdan keyingi matbuot anjumanida bosh murabbiy Joze Mourinyo oʻning shogirdi Kilian Mbappening harakatlarini alohida eʼtirof etib, uning professional yondashuvini maqtadi. Portugaliyalik mutaxassis fransuz hujumchisining maydondagi oʻyinidan tashqari, uning jamoaviy masʼuliyatni his qilishini ham yuqori baholadi.
Mourinyo matbuot vakillari bilan suhbatda quyidagilarni taʼkidladi: "Bu yigit shunchaki aql bovar qilmas darajada yaxshi. U taʼtildan ikki kun oldin qaytib, jamoaga qoʻshildi va oʻz masʼuliyatini koʻrsatdi. Texnik jihatdan unga taʼrif berib oʻtirish ham shart emas, lekin uning Real Madrid bilan tarix yaratishdagi ishtiyoqi tahsinga loyiq".
Murabbiy mavsum davomida toʻpurar tomonidan kutilayotgan gollar soni haqidagi savolga pragmatik tarzda javob berdi. U 40 ta gol urilishini, lekin buning evaziga jamoa sovrinlarni qoʻlga kiritishini afzal bilishini bildirdi.
…