Kilian Mbappe het-trik qayd etib, Real Madridga gʻalaba keltirdi

·44·Sport
Kilian Mbappe het-trik qayd etib, Real Madridga gʻalaba keltirdi

Ispaniya La Ligasining navbatdagi turida Real Madrid oʻz maydonida Real Sosedad jamoasini yirik 4:1 hisobida taslim etdi. Mazkur uchrashuv qirollik klubining bosh murabbiyi lavozimiga qaytgan Joze Mourinyo uchun „Santyago Bernabeu“ stadionidagi ilk uy uchrashuvi boʻlib tarixga kirdi va portugaliyalik mutaxassis uchun ikkinchi davrdagi omadli startni davom ettirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, uchrashuvning birinchi boʻlimi keskin kurashlarga boy oʻtdi. Taym yakunlanishi arafasida Kilian Mbappe raqib darvozasini ishgʻol qilib, madridliklar safidagi oʻzining uy uchrashuvlaridagi ilk golini nishonladi. Biroq mehmonlar safidan Luka Suchich tezkorlik bilan javob qaytarib, tanaffusga qadar muvozanatni tikladi va tribunadagi muxlislarda biroz xavotir uygʻotdi.

Ikkinchi boʻlimdagi shiddat va Mbappe shousi

Ikkinchi 45 daqiqalik davomida maydon egalari butunlay ustunlikni oʻz qoʻllariga olishdi. Kilian Mbappe oʻz hisobiga yana ikkita gol yozib qoʻyib, uchrashuvdagi ilk het-trigini rasmiylashtirdi. Shuningdek, hujumkor oʻyinchi Vinicius Junior ham oʻz nomini tabloga yozdirib qoʻyib, madridliklarning gʻalabasini taʼminladi.

Jamoaning inglizistonlik yarimhimoyachisi Jud Bellingem ham oʻyin davomida muhim rol oʻynadi. U sheriklariga ikkita hal qiluvchi golli uzatmani amalga oshirib, hujumlarning keskin chiqishiga katta hissa qoʻshdi va yakuniy natijani qulay koʻrinishga keltirdi.

Joze Mourinyohoning yuqori bahosi

Uchrashuvdan keyingi matbuot anjumanida bosh murabbiy Joze Mourinyo oʻning shogirdi Kilian Mbappening harakatlarini alohida eʼtirof etib, uning professional yondashuvini maqtadi. Portugaliyalik mutaxassis fransuz hujumchisining maydondagi oʻyinidan tashqari, uning jamoaviy masʼuliyatni his qilishini ham yuqori baholadi.

Mourinyo matbuot vakillari bilan suhbatda quyidagilarni taʼkidladi: "Bu yigit shunchaki aql bovar qilmas darajada yaxshi. U taʼtildan ikki kun oldin qaytib, jamoaga qoʻshildi va oʻz masʼuliyatini koʻrsatdi. Texnik jihatdan unga taʼrif berib oʻtirish ham shart emas, lekin uning Real Madrid bilan tarix yaratishdagi ishtiyoqi tahsinga loyiq".

Murabbiy mavsum davomida toʻpurar tomonidan kutilayotgan gollar soni haqidagi savolga pragmatik tarzda javob berdi. U 40 ta gol urilishini, lekin buning evaziga jamoa sovrinlarni qoʻlga kiritishini afzal bilishini bildirdi.

Real MadridKilian MbappeJose MourinhoLa LigaReal Sosedad
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Odatda bunday qilmayman...»: Mourino kechagi g‘alabadan so‘ng shov-shuvli gaplarni aytdi!«Odatda bunday qilmayman...»: Mourino kechagi g‘alabadan so‘ng shov-shuvli gaplarni aytdi!Bugun, 11:08Barselona ispaniyalik jahon chempionlarini taqdirlashdan voz kechdiBarselona ispaniyalik jahon chempionlarini taqdirlashdan voz kechdiBugun, 08:59O‘zbek bokschilari Yakutskda: Tursunov va G‘oyibovning raqiblari kimlar?(To‘liq kard)O‘zbek bokschilari Yakutskda: Tursunov va G‘oyibovning raqiblari kimlar?(To‘liq kard)Bugun, 07:07Chempionlar ligasida tarixiy voqea: Rahmonaliyev va Husanov asosiy bosqichda!Chempionlar ligasida tarixiy voqea: Rahmonaliyev va Husanov asosiy bosqichda!Bugun, 06:14Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildiTafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildiBugun, 06:085 ta gol: «Tottenhem» «Charlton»ni ayab o‘tirmadi, Saviodan debyut gol va assist5 ta gol: «Tottenhem» «Charlton»ni ayab o‘tirmadi, Saviodan debyut gol va assistBugun, 06:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)