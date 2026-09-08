«Oltin to‘p»ga da’vogarlar soni bo‘yicha jahon rekordi yangilandi!
Jahon futbolida yakka tartibdagi eng nufuzli mukofot hisoblangan «Oltin to‘p» (Ballon d'Or) sovrini uchun da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilinishi bilan Fransiyaning «PSJ» klubi yangi tarixiy yutuqni qayd etdi. Mukofot uchun taqdim etilgan 30 nafarlik yakuniy ro‘yxatdan Parij grandining naq 10 nafar futbolchisi o‘rin oldi. Bu natija jahon futboli tarixida bitta klubning bir yilda eng ko‘p futbolchisi nomzod sifatida ko‘rsatilishi bo‘yicha mutlaq rekord hisoblanadi. Xo‘sh, Luis Enrike shogirdlari orasidan qaysi yulduzlar nufuzli ro‘yxatga kirdi va ushbu rekord kimga tegishli edi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — 10 nafar rekordchi da’vogarlarning to‘liq ro‘yxati va yangilangan tarixiy ko‘rsatkichning barcha tafsilotlarini ma’lum qilamiz.
Parij superklubining qit’adagi misli ko‘rilmagan gegemonligi
«PSJ»ning bu yilgi e’tirofi klub siyosati va jamoaviy o‘yin darajasi qay darajada yuqoriga ko‘tarilganini yaqqol namoyish etdi:
Mutlaq ustunlik: 30 nafar dunyoning eng yaxshi o‘yinchilaridan iborat ro‘yxatning naq uchdan bir qismini birgina Parij jamoasi a’zolari tashkil etdi;
O‘z rekordini o‘zi yangilash: Avvalgi tarixiy rekord ham aynan «PSJ» klubiga tegishli bo‘lib, o‘tgan yili parijliklarning 9 nafar futbolchisi «Oltin to‘p»ga nomzodlar qatoridan joy olgan edi;
Barqaror muvaffaqiyat: Himoyadan tortib to hujum chizig‘igacha bo‘lgan har bir pozitsiyadagi yetakchilar xalqaro ekspertlarning yuqori bahosiga sazovor bo‘ldi.
«Bitta jamoadan 10 nafar futbolchining bir vaqtning o‘zida «Oltin to‘p» 30 taligiga kiritilishi zamonaviy futbolda kamdan-kam uchraydigan tarixiy voqelikdir», — deya qayd etilmoqda xalqaro sport sharhlarida.
«Oltin to‘p»ga da’vogar bo‘lgan «PSJ»ning 10 nafar yulduzi
Parij klubi sharafini himoya qilib, nufuzli sovrin da’vogarlari qatoridan o‘rin olgan futbolchilar:
Himoya qo‘rg‘oni: Markinos, Nunu Mendesh, Ashraf Hakimiy, Uilyam Pacho;
Yarim himoya markazi: Joau Nevesh, Fabian Ruis, Vitinya;
Hujum qanotlari va markazi: Usmon Dembele, Xvicha Kvaratsxeliya hamda o‘tgan yozda «Barselona»dan transfer qilingan Ferran Torres.
Asosiy yechim va mukofot uchun imkoniyatlar
Ko‘pchilik futbol ixlosmandlarini qiziqtirgan eng muhim masala — «PSJ»ning ushbu 10 nafar nomzodi orasidan kim haqiqatdan ham asosiy sovrinni qo‘lga kiritishga yaqin turibdi. Eng muhim yechim va xulosa shundaki, parijliklar nafaqat 10 nafar nomzod bilan jahon rekordini yangiladi, balki jamoaviy o‘yin darajasi bo‘yicha ham Yevropa futbolida tengsiz ekanini yana bir bor isbotladi. Ro‘yxatdagi yetakchilarning yakuniy kuchli uchlikka kirishi va mukofot taqdiri bo‘yicha tafsilotlar tez orada hal bo‘ladi.
Sizningcha, «PSJ»ning ushbu 10 nafar da’vogaridan qaysi biri joriy yilgi «Oltin to‘p» bosh sovriniga eng ko‘p munosib? Parij klubining birdaniga 10 nafar nomzod chiqargani haqqoniy baholandi deb o‘ylaysizmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu muhim tarixiy rekord xabarini futbol muxlislariga ulashing!
…