«Oltin to‘p»ga da’vogarlar soni bo‘yicha jahon rekordi yangilandi!

·4·Sport
«Oltin to‘p»ga da’vogarlar soni bo‘yicha jahon rekordi yangilandi!

Jahon futbolida yakka tartibdagi eng nufuzli mukofot hisoblangan «Oltin to‘p» (Ballon d'Or) sovrini uchun da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilinishi bilan Fransiyaning «PSJ» klubi yangi tarixiy yutuqni qayd etdi. Mukofot uchun taqdim etilgan 30 nafarlik yakuniy ro‘yxatdan Parij grandining naq 10 nafar futbolchisi o‘rin oldi. Bu natija jahon futboli tarixida bitta klubning bir yilda eng ko‘p futbolchisi nomzod sifatida ko‘rsatilishi bo‘yicha mutlaq rekord hisoblanadi. Xo‘sh, Luis Enrike shogirdlari orasidan qaysi yulduzlar nufuzli ro‘yxatga kirdi va ushbu rekord kimga tegishli edi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — 10 nafar rekordchi da’vogarlarning to‘liq ro‘yxati va yangilangan tarixiy ko‘rsatkichning barcha tafsilotlarini ma’lum qilamiz.

Parij superklubining qit’adagi misli ko‘rilmagan gegemonligi

«PSJ»ning bu yilgi e’tirofi klub siyosati va jamoaviy o‘yin darajasi qay darajada yuqoriga ko‘tarilganini yaqqol namoyish etdi:

  • Mutlaq ustunlik: 30 nafar dunyoning eng yaxshi o‘yinchilaridan iborat ro‘yxatning naq uchdan bir qismini birgina Parij jamoasi a’zolari tashkil etdi;

  • O‘z rekordini o‘zi yangilash: Avvalgi tarixiy rekord ham aynan «PSJ» klubiga tegishli bo‘lib, o‘tgan yili parijliklarning 9 nafar futbolchisi «Oltin to‘p»ga nomzodlar qatoridan joy olgan edi;

  • Barqaror muvaffaqiyat: Himoyadan tortib to hujum chizig‘igacha bo‘lgan har bir pozitsiyadagi yetakchilar xalqaro ekspertlarning yuqori bahosiga sazovor bo‘ldi.

«Bitta jamoadan 10 nafar futbolchining bir vaqtning o‘zida «Oltin to‘p» 30 taligiga kiritilishi zamonaviy futbolda kamdan-kam uchraydigan tarixiy voqelikdir», — deya qayd etilmoqda xalqaro sport sharhlarida.

«Oltin to‘p»ga da’vogar bo‘lgan «PSJ»ning 10 nafar yulduzi

Parij klubi sharafini himoya qilib, nufuzli sovrin da’vogarlari qatoridan o‘rin olgan futbolchilar:

  • Himoya qo‘rg‘oni: Markinos, Nunu Mendesh, Ashraf Hakimiy, Uilyam Pacho;

  • Yarim himoya markazi: Joau Nevesh, Fabian Ruis, Vitinya;

  • Hujum qanotlari va markazi: Usmon Dembele, Xvicha Kvaratsxeliya hamda o‘tgan yozda «Barselona»dan transfer qilingan Ferran Torres.

Asosiy yechim va mukofot uchun imkoniyatlar

Ko‘pchilik futbol ixlosmandlarini qiziqtirgan eng muhim masala — «PSJ»ning ushbu 10 nafar nomzodi orasidan kim haqiqatdan ham asosiy sovrinni qo‘lga kiritishga yaqin turibdi. Eng muhim yechim va xulosa shundaki, parijliklar nafaqat 10 nafar nomzod bilan jahon rekordini yangiladi, balki jamoaviy o‘yin darajasi bo‘yicha ham Yevropa futbolida tengsiz ekanini yana bir bor isbotladi. Ro‘yxatdagi yetakchilarning yakuniy kuchli uchlikka kirishi va mukofot taqdiri bo‘yicha tafsilotlar tez orada hal bo‘ladi.

Sizningcha, «PSJ»ning ushbu 10 nafar da’vogaridan qaysi biri joriy yilgi «Oltin to‘p» bosh sovriniga eng ko‘p munosib? Parij klubining birdaniga 10 nafar nomzod chiqargani haqqoniy baholandi deb o‘ylaysizmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu muhim tarixiy rekord xabarini futbol muxlislariga ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rasman: «Neftchi» braziliyalik himoyachi bilan shartnoma imzoladiRasman: «Neftchi» braziliyalik himoyachi bilan shartnoma imzoladiBugun, 23:20«Real Madrid» – «Inter» superbahsining rasmiy tarkiblari e’lon qilindi«Real Madrid» – «Inter» superbahsining rasmiy tarkiblari e’lon qilindiBugun, 23:12«Manchester Siti»ning «Portu»ga qarshi rasmiy tarkibi e’lon qilindi«Manchester Siti»ning «Portu»ga qarshi rasmiy tarkibi e’lon qilindiBugun, 23:11O‘zbekiston boks termasi Yaponiyaga kutilmagan tarkib bilan jo‘nab ketdi!O‘zbekiston boks termasi Yaponiyaga kutilmagan tarkib bilan jo‘nab ketdi!Bugun, 22:12Lamin Yamal Xavining Niderlandiya terma jamoasidagi ishiga munosabat bildirdiLamin Yamal Xavining Niderlandiya terma jamoasidagi ishiga munosabat bildirdiBugun, 19:19Futbol tarixida misli ko‘rilmagan rekord: Yozgi transferlarda qancha mablag‘ sarflandi!Futbol tarixida misli ko‘rilmagan rekord: Yozgi transferlarda qancha mablag‘ sarflandi!Bugun, 18:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi