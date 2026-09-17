Kylian Mbappe Seuta shahridagi vaziyat boʻyicha tanqidlarga javob qaytardi

·3·Sport
Kylian Mbappe Seuta shahridagi vaziyat boʻyicha tanqidlarga javob qaytardi

Real Madrid hujumchisi Kylian Mbappe Elche jamoasiga qarshi oʻyin oldidan Seuta shahrini qoʻllab-quvvatlash uchun moʻljallangan futbolkadagi yozuvni yashirgani yuzaga keltirgan bahslarga oydinlik kiritdi. Diario AS nashri xabar berishicha, fransuz hujumchisi jamoadoshlari Vinicius Junior va Ibrahima Konate bilan birgalikda oʻyinoldi marosimida mazkur libosdagi yozuvni qisman yopib qoʻygani Ispaniya OAV va jamoatchiligi tomonidan keskin tanqidlarga uchragandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

La Liga doirasida oʻtgan Elche va Real Madrid uchrashuvi oldidan har ikki jamoa vakillari iyul oyida Marokashdan kelgan ommaviy migratsiya oqimidan keyin Ispaniya anklavidagi gumanitar vaziyatga eʼtibor qaratish maqsadida tashkil etilgan biznes guruhining tashabbusi bilan "Barchamiz Seutadanmiz" degan yozuvi bor futbolkalarni kiyishga kelishib olgandi. Biroq futbolchilarning harakati jamoatchilikda keskin munosabat uygʻotdi.

Futbolchining tushuntirishi

Chorshanba kuni matbuotga bergan intervyusida Kylian Mbappe sodir boʻlgan voqeaga izoh berib, bu qaror klublar darajasida kelishilganini va futbolchilar uni bajarishga majbur boʻlganini taʼkidladi. "Men buni odamlar tushunishi uchun aniq tushuntirmoqchiman", — dedi futbolchi.

Algeriya va Kamerundan Fransiyaga koʻchib kelgan ota-onaning farzandi boʻlgan hujumchi Seuta aholisiga hamdardligini bildirib, shunday dedi: "Sportchi boʻlishimdan oldin insonman va Seutadagi barcha jabrlanganlar bilan toʻliq birdamman".

Shu bilan birga, Kylian Mbappe migratsiya jarayonida halok boʻlganlar va ogʻir sharoitlarni boshdan kechirayotgan barchani qoʻllab-quvvatlashni istaganini qoʻshimcha qildi. Uning soʻzlariga koʻra, bu juda murakkab holat boʻlgan, chunki baʼzilar buni Seuta aholisiga qarshi harakat deb tushunishi mumkin edi, biroq uning niyati mutlaqo boshqacha boʻlgan.

Mojaroning keng qamrovli taʼsiri

Futbolchi mojaroni tinch yoʻl bilan hal qilishga chaqirib, bitta azob-uqubatni boshqasidan ustun qoʻyishni istamasligini taʼkidladi. Dunyodagi insonlarning azob chekayotgani uni chuqur qaygʻuga solishini va u barchaga tinchlik hamda ijobiy xabar yoʻllashni maqsad qilganini bildirdi.

Mazkur siyosiy murakkabliklar Ispaniya chempionatining boshqa uchrashuvlariga ham oʻz taʼsirini koʻrsatdi. Xususan, Real Betis yarim himoyachisi, bolaligida Ispaniyaga koʻchib oʻtgan marokashlik Abde Ezzalzouli ham Villarrealga qarshi bahs oldidan shunday tadbirda qatnashgani uchun oʻz vatanidagi muxlislar tomonidan tanqidga uchradi. Futbolchi ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida futbolkada hech qanday siyosiy maqsad boʻlmagani va bu marokashliklarga nisbatan hurmatsizlik emasligini taʼkidlab, uzr soʻramasligini qatʼiy aytdi.

Kylian MbappeReal MadridLa LigaSeutaFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hansi Flick qoʻl ostidagi Barselona mavsumni rekord natijalar bilan boshladiHansi Flick qoʻl ostidagi Barselona mavsumni rekord natijalar bilan boshladiBugun, 14:15«Dunyodagi eng yaxshi klubni quramiz!»: «Arsenal» bosh murabbiyidan shov-shuvli bayonot«Dunyodagi eng yaxshi klubni quramiz!»: «Arsenal» bosh murabbiyidan shov-shuvli bayonotBugun, 13:38Mario Balotelli Italiya futbolidagi chuqur inqirozning asl ildizini fosh qildiMario Balotelli Italiya futbolidagi chuqur inqirozning asl ildizini fosh qildiBugun, 13:32«Himoyalanishni bilmaydigan jamoa»: Kapello «Milan»ning sharmandali mag‘lubiyati haqida...«Himoyalanishni bilmaydigan jamoa»: Kapello «Milan»ning sharmandali mag‘lubiyati haqida...Bugun, 13:28Angliya Liga kubogining 1/8 finaliga qur’a tashlandi — Finalga munosib superjang!Angliya Liga kubogining 1/8 finaliga qur’a tashlandi — Finalga munosib superjang!Bugun, 13:19“Bobur Arena”dagi markaziy to‘qnashuv!»: O‘zbekiston Superligasida 22-tur start olmoqda“Bobur Arena”dagi markaziy to‘qnashuv!»: O‘zbekiston Superligasida 22-tur start olmoqdaBugun, 13:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng