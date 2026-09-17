Kylian Mbappe Seuta shahridagi vaziyat boʻyicha tanqidlarga javob qaytardi
Real Madrid hujumchisi Kylian Mbappe Elche jamoasiga qarshi oʻyin oldidan Seuta shahrini qoʻllab-quvvatlash uchun moʻljallangan futbolkadagi yozuvni yashirgani yuzaga keltirgan bahslarga oydinlik kiritdi. Diario AS nashri xabar berishicha, fransuz hujumchisi jamoadoshlari Vinicius Junior va Ibrahima Konate bilan birgalikda oʻyinoldi marosimida mazkur libosdagi yozuvni qisman yopib qoʻygani Ispaniya OAV va jamoatchiligi tomonidan keskin tanqidlarga uchragandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
La Liga doirasida oʻtgan Elche va Real Madrid uchrashuvi oldidan har ikki jamoa vakillari iyul oyida Marokashdan kelgan ommaviy migratsiya oqimidan keyin Ispaniya anklavidagi gumanitar vaziyatga eʼtibor qaratish maqsadida tashkil etilgan biznes guruhining tashabbusi bilan "Barchamiz Seutadanmiz" degan yozuvi bor futbolkalarni kiyishga kelishib olgandi. Biroq futbolchilarning harakati jamoatchilikda keskin munosabat uygʻotdi.
Futbolchining tushuntirishiChorshanba kuni matbuotga bergan intervyusida Kylian Mbappe sodir boʻlgan voqeaga izoh berib, bu qaror klublar darajasida kelishilganini va futbolchilar uni bajarishga majbur boʻlganini taʼkidladi. "Men buni odamlar tushunishi uchun aniq tushuntirmoqchiman", — dedi futbolchi.
Algeriya va Kamerundan Fransiyaga koʻchib kelgan ota-onaning farzandi boʻlgan hujumchi Seuta aholisiga hamdardligini bildirib, shunday dedi: "Sportchi boʻlishimdan oldin insonman va Seutadagi barcha jabrlanganlar bilan toʻliq birdamman".
Shu bilan birga, Kylian Mbappe migratsiya jarayonida halok boʻlganlar va ogʻir sharoitlarni boshdan kechirayotgan barchani qoʻllab-quvvatlashni istaganini qoʻshimcha qildi. Uning soʻzlariga koʻra, bu juda murakkab holat boʻlgan, chunki baʼzilar buni Seuta aholisiga qarshi harakat deb tushunishi mumkin edi, biroq uning niyati mutlaqo boshqacha boʻlgan.
Mojaroning keng qamrovli taʼsiriFutbolchi mojaroni tinch yoʻl bilan hal qilishga chaqirib, bitta azob-uqubatni boshqasidan ustun qoʻyishni istamasligini taʼkidladi. Dunyodagi insonlarning azob chekayotgani uni chuqur qaygʻuga solishini va u barchaga tinchlik hamda ijobiy xabar yoʻllashni maqsad qilganini bildirdi.
Mazkur siyosiy murakkabliklar Ispaniya chempionatining boshqa uchrashuvlariga ham oʻz taʼsirini koʻrsatdi. Xususan, Real Betis yarim himoyachisi, bolaligida Ispaniyaga koʻchib oʻtgan marokashlik Abde Ezzalzouli ham Villarrealga qarshi bahs oldidan shunday tadbirda qatnashgani uchun oʻz vatanidagi muxlislar tomonidan tanqidga uchradi. Futbolchi ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida futbolkada hech qanday siyosiy maqsad boʻlmagani va bu marokashliklarga nisbatan hurmatsizlik emasligini taʼkidlab, uzr soʻramasligini qatʼiy aytdi.
Izohlar 0
…