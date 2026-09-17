«Dunyodagi eng yaxshi klubni quramiz!»: «Arsenal» bosh murabbiyidan shov-shuvli bayonot
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Arsenal» bosh murabbiyi Mikel Arteta jamoaning maqsadini Angliyada gegemonlik o‘rnatish bilan cheklamasdan, balki dunyodagi eng qudratli klubni barpo etish deb bildirdi.
- Bu global darajaga erishish uchun xo‘jayinlarning ambitsiyalari, futbolchilar va muxlislar birdamligi hamda kundalik mehnat muhim omillar hisoblanadi.
Angliya Premer-ligasining amaldagi chempioni, shimoliy Londonning «Arsenal» klubi murabbiylar shtabi global futbol cho‘qqisini zabt etishga qaratilgan ulkan strategik rejasini ommaga oshkor qildi. O‘tgan mavsumda 2004 yildan buyon — roppa-rosa 20 yildan ziyod davom etgan tanaffusga barham berib, APL chempionlik kubogini boshi uzra ko‘targan hamda klub tarixida ikkinchi bor Chempionlar Ligasi finaligacha yetib borgan «to‘pchilar» erishgan muvaffaqiyatlari bilan cheklanib qolmoqchi emas.
Nufuzli «Sky Sports» nashriga keng qamrovli intervyu bergan bosh murabbiy Mikel Arteta o‘zining bosh maqsadi faqatgina Angliyada gegemonlik o‘rnatish emas, balki sayyoraning eng qudratli jamoasini barpo etish ekanini ochiqladi: «Bizning o‘rta va uzoq muddatli maqsadlarimiz bor. Ular dunyodagi eng yaxshi klubni yaratishdan iborat. Biz bunga intilishimiz kerak, bunda hech qanday shubha yo‘q!» — deya ta’kidladi ispaniyalik mutaxassis. Arteta ushbu global darajaga chiqish uchun klub xo‘jayinlarining yuksak ambitsiyalari, futbolchilar va muxlislar o‘rtasidagi mustahkam birdamlik hamda kundalik tinimsiz mehnat hal qiluvchi omil ekanini tushuntirib berdi.
Xo‘sh, «Arsenal» Yevropa va jahonda «Real» yoki «Manchester Siti» kabi mutlaq yetakchiga aylana oladimi, Arteta loyihasi qanday yangi pog‘onaga qadam qo‘ymoqda va londonliklarning bu da’vosi qit’a grandlariga qanday chaqiriq tashlaydi?
«Sayyoraning eng yaxshisi bo‘lish vaqti keldi»: Artetaning strategik rejasi
«Sky Sports» orqali e’lon qilingan bosh murabbiyning dasturiy fikrlari:
«Dunyoning 1-raqamli klubi»: Mikel Arteta klubning asosiy strategik vazifasi jahondagi eng kuchli va yengilmas futbol mashinasini shakllantirish ekanini qat’iy bildirdi;
Tinimsiz kundalik mehnat: Mutaxassis bunday global darajaga faqatgina balandparvoz gaplar bilan emas, balki mashg‘ulotlardagi har bir mayda detalga e’tibor va uzluksiz mehnat evaziga yetib borilishini ta’kidladi;
Xo‘jayinlar va rahbariyat ambitsiyasi: Murabbiy klub egalarining moliyaviy va tashkiliy jihatdan jamoani superklub darajasiga olib chiqish uchun yetarlicha motivatsiya va irodaga ega ekaniga to‘liq ishonishini qayd etdi;
Yagona ekotizim: Xodimlar, murabbiylar, futbolchilar va stadiondagi millionlab ishqibozlarning bir maqsad yo‘lida yagona muhit hosil qilishi g‘alabalar garovi sifatida ko‘rsatildi.
2004 yilgi la’nat sindi: «To‘pchilar»ning tarixiy parvozi
«Arsenal»ning o‘tgan mavsumda ko‘rsatgan fenomenal natijalari:
APL chempioni: Jamoa afsonaviy «yengilmas Arsenal» davridan so‘ng, 2004 yildan beri ilk bor Angliya Premer-ligasining oltin medallarini qo‘lga kiritdi;
Yevropa finali: London klubi o‘z tarixida ikkinchi bor qit’aning eng nufuzli musobaqasi — Chempionlar Ligasining finaligacha yetib borib, Yevropa elitasida ekanini isbotladi;
Barqaror progress: Bir necha yil oldin inqiroz girdobida bo‘lgan klub Artetaning taktik intizomi va yosh iqtidorlarga tayanishi evaziga jahonning eng xaridorgir brendiga aylandi.
Yangi era talablari: «Arsenal» bu maqsadga qanday erishadi?
Sport tahlilchilarining Artetaning buyuk rejasi bo‘yicha baholari:
Transfer bozoridagi dadillik: Mutlaq 1-o‘ringa chiqish uchun shimoliy londonliklar jahonning eng qimmatbaho va yuqori saviyali yulduzlarini olib kelishda davom etishi kerak;
Chempionlik ruhiyatini saqlash: Bir marta chempion bo‘lishdan ko‘ra, chempionlik titulini yillar davomida himoya qilib turish ancha og‘ir vazifa hisoblanadi;
Xalqaro titul zarurati: «Dunyoning eng yaxshi klubi» maqomiga erishish uchun «Arsenal» albatta Chempionlar Ligasi bosh kubogini boshi uzra ko‘tarishi shart.
Mikel Artetaning ushbu jarangdor bayonoti «Arsenal»ning uzoq yillik kutish davri butunlay tugaganini va klub endilikda faqatgina jahon futbolining mutlaq taxti uchun kurashayotganini ko‘rsatdi.
Sizningcha, Mikel Arteta Angliya chempioni bo‘lgan «Arsenal»ni haqiqatan ham dunyoning eng yaxshi va kuchli klubiga aylantira oladimi? Bu mavsumda «to‘pchilar» o‘z APL chempionligini saqlab qolib, Chempionlar Ligasini ham yutishga qodirmi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va «Arsenal» bosh murabbiyining ushbu ulkan ambitsiyali bayonoti sharhini barcha Premer-liga va futbol ishqibozlariga ulashing!
Izohlar 0
…