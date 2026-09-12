Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Angliya Premer-ligasining 4-turida butun futbol olami intiqlik bilan kutayotgan mavsumning ilk markaziy to‘qnashuvi — Manchester derbisi bo‘lib o‘tadi. Dastlabki 3 ta bahsda 100 foizlik natija ko‘rsatib, 9 ochko bilan peshqadam bo‘lib turgan «Manchester Siti» safarda o‘z muxlislari qarshisida 4 ochko bilan qiynalayotgan prinsipial raqibi «Manchester Yunayted» mehmoni bo‘ladi. Enso Mareska boshqaruvidagi «shaharliklar» tarkibida raqobat haddan tashqari kuchaygan bir paytda, milliy terma jamoamiz himoyachisi Abduqodir Husanovning derbidagi ehtimoliy roli ingliz muxlislari va jamoa fan-klublarining asosiy muhokama markaziga aylandi. Ijtimoiy tarmoqlardagi «Manchester City Feed» sahifasi «Husanov yoki Nunesh — “MYU”ga qarshi himoyaning o‘ng qanotida kim o‘ynashi kerak?» degan ochiq savol bilan chiqishi bilanoq, minglab fanatlar o‘rtasida qizg‘in fikrlar to‘qnashuvi boshlanib ketdi.
«Rolls-Roys»ni rallida haydamang!»: Husanovning noqulay ampluasi va Mareskaning eksperimenti
22 yoshli o‘zbek himoyachisining «Siti»dagi mavqei Chempionlar ligasidagi «Portu»ga qarshi o‘yindan so‘ng yanada qiziqarli tus oldi:
Zaxira va chap qanotdagi tajriba: Yevropa maydonida bahsni zaxirada boshlagan Husanov ikkinchi bo‘lim boshida maydonga tushib, o‘zi uchun begona va noqulay bo‘lgan chap qanot himoyasida harakat qilishga majbur bo‘ldi;
Asl amplua: Abduqodir faoliyati davomida asosan mudofaa markazida va zarurat tug‘ilganda o‘ng qanotda ishonchli o‘yin ko‘rsatib kelgan;
Muxlislarning e’tirozi: Ingliz fanatlaridan biri Rojer Gent vaziyatga aniq tashxis qo‘ydi: «Futbolchilarni o‘z tabiiy pozitsiyalarida o‘ynatish kerak. Axir “Rolls-Roys”ni ralli trassasida haydamaysiz-ku!».
Fan-baza ikkiga bo‘lindi: Husanovning mudofaadagi temir intizomimi yoki Nuneshning hujumkorligi?
Derbida o‘ng qanotni kimga ishonib topshirish borasida ingliz muxlislari ikki xil taktik yondashuvni ilgari surmoqda:
Mateush Nunesh tarafdorlari: Fanatlar Nuneshning qanotda tezkorligi, oldinga faol qo‘shilishi va golli uzatmalar berish qobiliyati («MYU» himoyasiga bosim o‘tkazishda) yuqoriligini ta’kidlamoqda;
Husanov mudofaa uchun qalqon: «Himoyada Husanov, hujumda Nunesh yaxshi», «Husanov jiddiyroq va e’tiborliroq», deya baho bergan muxlislar o‘zbek futbolchisining podkatlari va yakkama-yakka kurashlardagi sovuqqonligini yuqori baholamoqda.
«Diash sekin, uni zaxiraga olish kerak!»: Husanov — Gexi juftligi talabi
Muhokamalarning eng shov-shuvli jihati shunda bo‘ldiki, aksariyat «Siti» ishqibozlari Husanovni qanotga emas, balki markaziy himoyaga qo‘yib, hatto jamoa sardori Ruben Diashni zaxirada qoldirishni talab qilmoqda:
Tezlik va qarshi hujumlar omili: Muxlislarning fikricha, Ruben Diash tajribali va to‘p bilan yaxshi ishlasa-da, juda sekin harakat qiladi. Husanovning chaqqonligi va ulkan tezligi esa raqib qarshi hujumlarini sindirishda suv va havodek zarur;
Gexi bilan mukammal tandem: Ishqibozlar Mark Gexi va Abduqodir Husanov tandemini bugungi «Manchester Siti» markaziy mudofaasi uchun eng ideal juftlik deb hisoblamoqda;
Reshfordga qarshi maxsus qurol: Muxlislar fikricha, «Yunayted»ning asosiy zarbdor kuchi Markus Reshfordga qarshi aynan Husanov tashlanishi shart: «Husanov Reshfordga qarshi o‘ynashi va o‘z tezligi bilan uni yanchib tashlashi kerak!».
Taktik yechim: Ikkalasini bir vaqtda o‘ynatish mumkinmi?
Fanatlar Mareskaga muammoning eng maqbul yechimini taklif qilmoqda: Mateush Nuneshni o‘ng qanotga, chap qanotga O'Rayli yoki Yoshko Gvardiolni, mudofaa markaziga esa Husanov va Gexini joylashtirish.
Enso Mareska ushbu prinsipial Manchester to‘qnashuvida o‘zbek himoyachisiga markazda ishonch bildiradimi yoki tavakkal qilmasdan tajribali Diashni tushiradimi — bu savol derbi boshlanishiga qadar asosiy intriga bo‘lib qoladi. Biroq ingliz tribunalarining Husanov mahorati va tezligini bu darajada tan olayotgani legionerimizning Premer-ligada mustahkam o‘rin egallab borayotganining yaqqol isbotidir.
Sizningcha, Enso Mareska «Manchester Yunayted»ga qarshi muhim derbida Abduqodir Husanovni markaziy himoyada asosiy tarkibda maydonga tushirishi kerakmi yoki o‘ng qanotga qo‘ygani ma’qulmi? Diashning o‘rniga o‘zbek legionerining tushishi jamoa himoyasini mustahkamlay oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va derbi oldidan yurtdoshimizga bag‘ishlangan ushbu qaynoq tahlilni barcha futbol ixlosmandlariga ulashing!
…