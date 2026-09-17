Angliya Liga kubogining 1/8 finaliga qur’a tashlandi — Finalga munosib superjang!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Angliya Liga kubogining 1/8 finaliga qur’a tashlandi, unda «Liverpul» va «Chelsi» o‘rtasidagi markaziy uchrashuv muxlislarga chinakam superto‘qnashuvni taqdim etdi.
- Amaldagi chempion «Manchester Siti» esa «Brayton»ga qarshi o‘ynaydi, «Brayton» esa avvalgi bosqichda «Manchester Yunayted»ni musobaqadan chiqarib yuborgan edi.
- «Arsenal» safarda «Flitvud Taun» bilan, «Everton» esa «Nyukasl» bilan kuch sinashadi.
Angliya futbolida kubok harorati eng yuqori cho‘qqiga ko‘tarilmoqda. Liga kubogining (Carabao Cup) keskin va sensatsiyalarga boy kechgan 3-bosqichi yakunlanishi bilanoq, turnirning nimchorak final (1/8 final) bosqichiga rasman qur’a tashlandi. Marosim yakunlari muxlislarga chinakam superto‘qnashuvni tuhfa etdi: mazkur bosqichning markaziy bellashuvida ikki ashaddiy grand — «Liverpul» hamda Londonning «Chelsi» klublari muddatidan oldin to‘qnash keladigan bo‘ldi. O‘tgan bosqichda «Old Trafford»da «Manchester Yunayted»ni superkambek bilan musobaqadan chiqarib yuborgan «Brayton» esa 1/8 finalda amaldagi chempion «Manchester Siti» va «Norvich» juftligi g‘olibiga qarshi saf tortadi.
Londonning boshqa bir da’vogari — «Arsenal»ga esa qur’a nisbatan omadli keldi: «to‘pchilar» safarda kamtarin «Flitvud Taun» mehmoni bo‘lishadi. Shuningdek, «Everton» va «Nyukasl», hamda «Bornmut» va «Aston Villa» o‘rtasidagi to‘qnashuvlar ham kubok kurashini alangalatishi tayin. Eslatib o‘tamiz, musobaqaning amaldagi sohibi Pep Gvardiola boshchiligidagi «Manchester Siti» bo‘lib, ular o‘tgan mavsum hal qiluvchi finalda aynan «Arsenal»ni 2:0 hisobida dog‘da qoldirgan edi.
Xo‘sh, «Enfild» va «Stemford Brij» egalari o‘rtasidagi qonli jangda qaysi jamoa chorak finalga chiqadi, «Brayton» Manchesterning ikkinchi gigantiga ham qarshi sensatsiya tayyorlay oladimi va kimlar bosh sovringa asosiy da’vogar?
Liga kubogi nimchorak finali: Barcha 8 ta juftlik ro‘yxati
Qur’a natijasiga ko‘ra 1/8 finalda shakllangan qarama-qarshiliklar:
«Liverpul» — «Chelsi»: Bosqichning eng dahshatli superto‘qnashuvi bo‘lib, unda g‘olib kelgan jamoa avtomatik ravishda kubokning bosh favoritiga aylanadi;
«Manchester Siti» / «Norvich» — «Brayton»: «MYU»ni kubokdan mosuvo qilgan qaysar «chaykalar» endi amaldagi chempionga qarshi jangga shaylanmoqda;
«Flitvud Taun» — «Arsenal»: Mikel Arteta shogirdlari quyi liga vakiliga qarshi bahsda asosiy tarkib yulduzlariga dam berish imkoniyatiga ega;
«Everton» — «Nyukasl»: Premer-liganing ikki jismoniy va taktik jihatdan murosasiz vakillari o‘rtasidagi markaziy jang;
«Bornmut» — «Aston Villa»: Unai Emeri shogirdlari murakkab safarda kubok yurishini davom ettirish uchun ter to‘kadi;
«Sanderlend» — «Brentford»: Chempionship va APL jamoalari o‘rtasidagi keskin va ochiq kurash;
«Fulhem» — «Kristal Pelas»: Poytaxt Londonning ikki jamoasi o‘rtasida kechadigan prinsipial derbi;
«Bredford» — «Piterboro»: Musobaqa sensatsiyachilari sanalgan ikki kamtarin klub chorak final yo‘llanmasi uchun doska uzra o‘tiradi.
Markaziy bahs tahlili: «Liverpul» va «Chelsi»ning bitta chipta uchun jangi
Nimchorak final kulminatsiyasi haqida muhim jihatlar:
Ingliz klassikasi: So‘nggi yillarda ichki kuboklar finallarida tez-tez to‘qnash kelib, dramatik penaltilar seriyalarini taqdim etayotgan ikki gigant bu gal ancha erta — 1/8 finaldayoq biri musobaqani tark etishga majbur;
Murabbiylar rotatsiyasi: Har ikkala klub uchun ham Chempionlar Ligasi va APL asosiy ustuvor vazifa bo‘lgani bois, qaysi murabbiy zaxira o‘yinchilariga ko‘proq ishonch bildirishi bahs taqdirini hal qiladi;
«Chelsi»ning qasos rejasi: O‘tgan turnirlardagi alamli mag‘lubiyatlardan so‘ng londonliklar mersisaydliklarni kubokdan chiqarib yuborish uchun maksimal tajovuzkor o‘yin namoyish etishi kutilmoqda.
Amaldagi chempion «Siti» va musobaqa intrigasi
Turnirning tarixiy konteksti va istiqbollari:
«Manchester Siti»ning himoyasi: O‘tgan mavsum finalida «Arsenal»ni 2:0 hisobida taslim etib kubokni boshi uzra ko‘targan «shaharliklar» bu gal ham bosh sovrinni hech kimga topshirmaslikni maqsad qilgan;
Syurprizlar eshigi ochiq: «Manchester Yunayted»ning musobaqadan erta chiqib ketgani o‘rtamiyona va autsayder klublar uchun ham sensatsion ravishda «Uembli»gacha yetib borish imkoniyatini oshirdi;
Tezkor format: Bir o‘yindan iborat bo‘lgan nimchorak final bosqichida durang qayd etilsa, masala to‘g‘ridan to‘g‘ri penaltilar seriyasida hal qilinishi kutilmagan natijalar ehtimolini yanada ko‘paytiradi.
Angliya Liga kubogining ushbu qur’asi millionlar o‘yini ishqibozlariga kuz faslining eng shiddatli, dramatik va gollarga boy oqshomlarini taqdim etishi tayin.
Sizningcha, «Liverpul» — «Chelsi» superbahsida qaysi jamoaning chorak finalga chiqish imkoniyati yuqoriroq va «Brayton» «Manchester Siti»ni ham taslim qila oladimi? Musobaqaning amaldagi chempioni «Siti» bu yil o‘z titulini saqlab qola oladimi yoki sovrin boshqa grandga nasib etadimi? O‘z tahliliy taxmin va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda ingliz futbolidagi ushbu qaynoq qur’a tafsilotlarini barcha APL muxlislari va do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…