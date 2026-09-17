«Himoyalanishni bilmaydigan jamoa»: Kapello «Milan»ning sharmandali mag‘lubiyati haqida...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Fabio Kapello «Milan»ning «Benfika»ga qarshi 0:2 hisobidagi mag‘lubiyatidan so‘ng jamoaning himoyasidagi jiddiy muammolarni ta’kidlab, ularning umuman himoyalanishni bilmasligini aytib o‘tdi.
- Kapello Amorimning pressing falsafasi «Milan»da ishlamaganini va jamoaning mudofaa chizig‘i hamda tayanch yarimhimoyasi qarshi hujumlar paytida parokanda bo‘lib qolganini ko‘rsatib o‘tdi.
Yevropa ligasining 1-turida o‘z maydoni — afsonaviy «San-Siro»da Portugaliyaning «Benfika» klubiga 0:2 hisobida imkoniyatni boy berib, mavsumdagi ilk alamli mag‘lubiyatini qabul qilib olgan «Milan» atrofidagi tanqidlar bo‘roni yanada kuchaydi. «Rossoneri» namoyish etgan ojiz va tarqoq o‘yin nafaqat muxlislarni g‘azabga soldi, balki jahon futboli afsonalarining ham keskin baholariga sabab bo‘ldi. Italiyalik mashhur mutaxassis, «Milan» bilan qator tarixiy sovrinlarni yutgan sobiq bosh murabbiy Fabio Kapello jamoaning hozirgi ahvolini ayovsiz tahlil qilib, uni yer bilan bitta qildi.
Kapello jamoa boshqaruvi va murabbiylik falsafasini jiddiy savol ostiga olib, tizimdagi ko‘zbo‘yamachilikni ochib tashladi: «Amorim pressing va raqib maydonida to‘pni qaytarib olish haqida gapiradi. Raqib agressiv harakat qildi, ammo bugun “Milan”da bunday o‘yinni ko‘rmadik. Bu jamoa hech qanday yangilik ko‘rsatmadi, ularning himoyasida jiddiy muammolar bor. “Milan” Chempionlar Ligasiga chiqa olmadi, chunki jamoa umuman himoyalanishni bilmaydi!» — deya ochiq bayonot berdi sobiq ustoz.
Xo‘sh, Fabio Kapelloning bu qadar qahrli chiqishiga aynan nima sabab bo‘ldi, «Milan» himoyasidagi muvozanatsizlik klubni yangi inqiroz girdobiga tortmoqdami va Yevropa ligasidagi mazkur muvaffaqiyatsizlikdan so‘ng rahbariyat qanday keskin choralar ko‘rishi mumkin?
«Himoyalanishni bilmaydigan jamoa»: Kapelloning keskin iqrori
Italiyalik taniqli murabbiyning rasmiy matbuotga bergan shafqatsiz baholari:
«Qog‘ozdagi pressing»: Kapello Amorim falsafasidagi yuqori pressing va raqib maydonida to‘pni olib qo‘yish g‘oyasi «Benfika»ga qarshi o‘yinda mutlaqo ishlamaganini, maydon egalari raqibning agressivligi oldida taslim bo‘lganini bildirdi;
Himoyadagi falokat: Mutaxassis «Milan»ning Chempionlar Ligasi yo‘llanmasidan quruq qolganini bevosita himoyalanish madaniyati yo‘qligi bilan bog‘ladi;
Qarshi hujumlardagi ojizlik: «Benfika» har gal tezkor hujumga o‘tganda, «Milan»ning mudofaa chizig‘i va tayanch yarimhimoyasi parokanda bo‘lib qolgani alohida ko‘rsatib o‘tildi;
Muvozanatning yo‘qligi: Fabio Kapello jamoa yangi taktik o‘zgarishlar ko‘rsatish o‘rniga, maydonda eski va murakkab muammolar ichida o‘ralashib yurganini ta’kidladi.
«San-Siro»dagi sovuq dush: Yevropa ligasida 0:2 hisobidagi mag‘lubiyat
«Milan»ning mavsumdagi ilk zarbasi qanday sodir bo‘ldi:
Lukebakio va Kaminskining gollari: 16-daqiqada Dodi Lukebakio hamda 53-daqiqada Yakub Kaminskining aniq zarbalari Italiya grandini o‘z maydonida «nokaut» holatiga tushirdi;
Besamar yulduzlar: Ikkinchi bo‘limda Pulishich, Salemakers va Adriyen Rabio kabi futbolchilarning maydonga tushishi ham raqibning mustahkam qal’asini buzib o‘tishga yordam bermadi;
Muxlislar noroziligi: O‘z maydonida gol ura olmagan va himoyada qo‘pol xatolarga yo‘l qo‘ygan jamoa tribunalar tomonidan hushtakbozlik bilan kuzatib qo‘yildi.
«Milan» inqirozi: Kapello haqmidi?
Sport tahlilchilarining «rossoneri» istiqboli bo‘yicha xulosalari:
Taktik nomutanosiblik: Jamoa oldinga o‘tishga intilayotganda orqa chiziqda ulkan bo‘shliqlar qoldirmoqda, bu esa har qanday tajribali yevrokubok jamoasi uchun tayyor sovg‘adir;
Ruhiy tushkunlik: Mavsumdagi dastlabki rasmiy mag‘lubiyat jamoaning ichki muhitiga va futbolchilarning o‘z kuchiga bo‘lgan ishonchiga zarba berishi mumkin;
Kelgusi bosqich talabi: Yevropa ligasi guruhida ochko yo‘qotish seriyasini to‘xtatish uchun murabbiylar shtabi himoya markazini qayta ko‘rib chiqishga majbur.
Fabio Kapelloning ushbu keskin va xolis tanqidi «Milan» uchun jiddiy ogohlantirish bo‘ldi — agar jamoa himoyadagi muvozanatni tezda tiklamasa, joriy mavsum ham klub uchun yana bir muvaffaqiyatsiz yil sifatida tarixda qolishi mumkin.
Sizningcha, Fabio Kapelloning «Milan» himoyalanishni bilmaydi va Chempionlar Ligasiga chiqishga loyiq emas edi» degan gaplari 100 foiz haqiqatmi yoki u vaziyatni bo‘rttirmoqdami? «Rossoneri» bu mavsumda Yevropa ligasi pley-offiga chiqish va sovrin uchun kurashishga qodirmi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va «Milan» atrofidagi ushbu qaynoq tanqidiy chiqish tahlilini barcha futbol ishqibozlari hamda klub muxlislariga ulashing!
Izohlar 0
…