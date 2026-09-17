Yevropa bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni keskin cheklovchi qarorni e’lon qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yevropa Ittifoqi 13 yoshgacha bo‘lgan bolalarning ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishini butunlay taqiqladi va 15 yoshgacha bo‘lganlarga mustaqil akkaunt ochishni man etdi.
- 13–15 yoshdagi o‘smirlar faqat ota-ona nazorati ostida, cheklangan funksiyalar va kuniga 1 soatlik limit bilan foydalanishi mumkin bo‘ladi.
- Ursula fon der Lyayen ushbu qoidalarni bolalarni qaramlik va turli xavflardan himoya qilish maqsadida joriy etilayotganini ta’kidladi.
Yevropa qit’asi butun dunyo raqamli xavfsizligi va bolalar ruhiyatini muhofaza qilish borasida tarixdagi eng qat’iy va keskin qadamni tashladi. Yevropa Komissiyasi prezidenti Ursula fon der Lyayen millionlab oilalar hayotini tubdan o‘zgartirib yuboradigan keng ko‘lamli yangi qoidalarni rasman e’lon qildi. Unga ko‘ra, Yevropa Ittifoqi hududida 13 yoshga to‘lmagan bolalarning ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishi butunlay taqiqlanadi, 15 yoshgacha bo‘lganlarga esa mustaqil shaxsiy akkaunt ochishga ruxsat berilmaydi. 13 yoshdan 15 yoshgacha bo‘lgan o‘smirlar endilikda faqat ota-ona yoki vasiylarning to‘liq nazorati ostidagi, imkoniyatlari cheklangan va kuniga atigi 1 soatlik vaqt limiti o‘rnatilgan maxsus profillardangina foydalanishi mumkin bo‘ladi.
15 yoshdan 18 yoshgacha bo‘lgan yoshlar uchun esa global platformalardan majburiy xavfsiz dizayn va rejimni joriy etish talab qilinadi. O‘z nutqida Big Tech — yirik texnologik korporatsiyalarga ochiq chaqiriq tashlagan Fon der Lyayen, gigantlarning nazoratsiz qudrati oldida chekinmasligini, bolalarni qaramlikka giriftor qilayotgan algoritmlar va sun’iy intellekt yordamida qizlarning tasvirlarini nojoiz tarzda o‘zgartirish kabi jirkanch xavflarga chek qo‘yish vaqti kelganini qat’iy ta’kidladi.
Xo‘sh, Yevropaning bu inqilobiy tashabbusi ijtimoiy tarmoqlar faoliyatiga qanday zarba beradi, ota-onalar bolalarni virtual giyohvandlikdan qutqara oladimi va ushbu cheklovlar butun dunyoga, shu jumladan bizga ham tarqaladimi?
«Bolalikni himoya qilish qonuni»: Yosh toifalari bo‘yicha yangi qat’iy cheklovlar
Yevropa Komissiyasi joriy etayotgan yangi tizimning asosiy talablari:
13 yoshgacha — mutlaq taqiq: Kichik yoshdagi bolalarning ijtimoiy tarmoq platformalarida ro‘yxatdan o‘tishi va ulardan foydalanishi qonunan to‘liq taqiqlanadi;
13–15 yoshlilar uchun «1 soatlik limit»: Bu yosh oralig‘idagi o‘smirlar faqat ota-ona yoki qonuniy vasiy nazorati ostida, funksiyalari cheklangan va kunlik 1 soatlik foydalanish chegarasi bilan maxsus akkaunt ishlata oladi;
15 yoshgacha shaxsiy akkaunt yo‘q: Mustaqil, nazoratsiz va yashirin profillar yaratishga qat’iy veto qo‘yiladi;
15–18 yoshdagilar uchun maxsus rejim: Katta o‘smirlar uchun Meta, TikTok va boshqa tarmoqlar xavfsiz interfeys va psixologik jihatdan himoyalangan algoritmik rejimni ta’minlashga majbur bo‘ladi;
Sun’iy intellekt qalqoni: AI yordamida qizlar va bolalarning suratlarini ochiq-sochiq hamda sharmandali tasvirlarga aylantirishga qarshi eng og‘ir jazo choralari belgilanadi.
«Biz Big Tech qaramligiga chidab turmaymiz!»: Fon der Lyayenning keskin bayonoti
Yevropa Komissiyasi rahbarining Kremniy vodiysi gigantlari manziliga yo‘llagan ogohlantirishlari:
«Jilovlab bo‘lmas kuch emas»: «Ko‘pchilik yirik texnologik kompaniyalarning kuch-qudratini haddan tashqari ustun va jilovlab bo‘lmaydigan deb hisoblashidan xabardorman. Lekin men bunga qo‘shilmayman», deya davlat nazorati ustunligi ta’kidlandi;
Qaramlikka qarshi kurash: Ijtimoiy tarmoqlarning bolalarni soatlab ekranga mixlab qo‘yadigan «dofamin tuzoqlari» va toksik funksiyalariga chek qo‘yilishi shartligi bildirildi;
Ekstremal kontentga cheklov: Algoritmlar bolalar va o‘smirlarni borgan sari radikallashuv, zo‘ravonlik va psixologik tushkunlikka yetaklovchi xavfli kontentlarga tortib ketayotganiga toqat qilinmasligi aytildi;
Bolalar salomatligi ustuvor: Platformalarning tijoriy foydasi bolalarning ruhiy va jismoniy barkamolligidan ustun qo‘yilishi mumkin emas.
Global raqamli inqilob: Bu qaror nega dunyoni o‘zgartiradi?
Mutaxassislarning ushbu yangi Yevropa tashabbusi bo‘yicha tahliliy xulosalari:
Yangi jahon standarti: Odatda Yevropa Ittifoqida qabul qilingan qat’iy raqamli qonunlar (GDPR kabi) keyinchalik butun dunyo bo‘ylab global normaga aylanadi;
Platformalar uchun jiddiy yo‘qotish: Millionlab yosh foydalanuvchilarning cheklanishi Big Tech gigantlarining reklama daromadlari va kunlik faollik ko‘rsatkichlariga kuchli zarba beradi;
Oilalar va ota-onalar nazorati: Yangi tizim ota-onalarga farzandlarining virtual muhitini boshqarish va ularni internet bulling hamda kiberxavflardan asrash uchun kuchli huquqiy mexanizm taqdim etadi.
Yevropaning ushbu dadil va keskin tashabbusi raqamli dunyoni bolalar uchun xavfsiz makonga aylantirish yo‘lidagi eng katta tarixiy qadamlardan biriga aylandi.
Sizningcha, O‘zbekistonda ham 13–15 yoshgacha bo‘lgan bolalarning ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishiga kuniga 1 soatlik cheklov yoki mutlaq taqiq qo‘yish vaqti keldimi? Big Tech kompaniyalari ushbu cheklovlarni chetlab o‘tish yo‘lini topadimi yoki davlatlar oldida bo‘yin egishga majbur bo‘ladimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va farzandlar kelajagi hamda tarbiyasiga bevosita daxldor ushbu muhim xabar tahlilini barcha ota-onalar, yaqinlaringiz va do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…