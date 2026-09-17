Yevropa bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni keskin cheklovchi qarorni e’lon qildi

·13·Dunyo
Yevropa bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni keskin cheklovchi qarorni e’lon qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yevropa Ittifoqi 13 yoshgacha bo‘lgan bolalarning ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishini butunlay taqiqladi va 15 yoshgacha bo‘lganlarga mustaqil akkaunt ochishni man etdi.
  • 13–15 yoshdagi o‘smirlar faqat ota-ona nazorati ostida, cheklangan funksiyalar va kuniga 1 soatlik limit bilan foydalanishi mumkin bo‘ladi.
  • Ursula fon der Lyayen ushbu qoidalarni bolalarni qaramlik va turli xavflardan himoya qilish maqsadida joriy etilayotganini ta’kidladi.

Yevropa qit’asi butun dunyo raqamli xavfsizligi va bolalar ruhiyatini muhofaza qilish borasida tarixdagi eng qat’iy va keskin qadamni tashladi. Yevropa Komissiyasi prezidenti Ursula fon der Lyayen millionlab oilalar hayotini tubdan o‘zgartirib yuboradigan keng ko‘lamli yangi qoidalarni rasman e’lon qildi. Unga ko‘ra, Yevropa Ittifoqi hududida 13 yoshga to‘lmagan bolalarning ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishi butunlay taqiqlanadi, 15 yoshgacha bo‘lganlarga esa mustaqil shaxsiy akkaunt ochishga ruxsat berilmaydi. 13 yoshdan 15 yoshgacha bo‘lgan o‘smirlar endilikda faqat ota-ona yoki vasiylarning to‘liq nazorati ostidagi, imkoniyatlari cheklangan va kuniga atigi 1 soatlik vaqt limiti o‘rnatilgan maxsus profillardangina foydalanishi mumkin bo‘ladi.

15 yoshdan 18 yoshgacha bo‘lgan yoshlar uchun esa global platformalardan majburiy xavfsiz dizayn va rejimni joriy etish talab qilinadi. O‘z nutqida Big Tech — yirik texnologik korporatsiyalarga ochiq chaqiriq tashlagan Fon der Lyayen, gigantlarning nazoratsiz qudrati oldida chekinmasligini, bolalarni qaramlikka giriftor qilayotgan algoritmlar va sun’iy intellekt yordamida qizlarning tasvirlarini nojoiz tarzda o‘zgartirish kabi jirkanch xavflarga chek qo‘yish vaqti kelganini qat’iy ta’kidladi.

Xo‘sh, Yevropaning bu inqilobiy tashabbusi ijtimoiy tarmoqlar faoliyatiga qanday zarba beradi, ota-onalar bolalarni virtual giyohvandlikdan qutqara oladimi va ushbu cheklovlar butun dunyoga, shu jumladan bizga ham tarqaladimi?

«Bolalikni himoya qilish qonuni»: Yosh toifalari bo‘yicha yangi qat’iy cheklovlar

Yevropa Komissiyasi joriy etayotgan yangi tizimning asosiy talablari:

  • 13 yoshgacha — mutlaq taqiq: Kichik yoshdagi bolalarning ijtimoiy tarmoq platformalarida ro‘yxatdan o‘tishi va ulardan foydalanishi qonunan to‘liq taqiqlanadi;

  • 13–15 yoshlilar uchun «1 soatlik limit»: Bu yosh oralig‘idagi o‘smirlar faqat ota-ona yoki qonuniy vasiy nazorati ostida, funksiyalari cheklangan va kunlik 1 soatlik foydalanish chegarasi bilan maxsus akkaunt ishlata oladi;

  • 15 yoshgacha shaxsiy akkaunt yo‘q: Mustaqil, nazoratsiz va yashirin profillar yaratishga qat’iy veto qo‘yiladi;

  • 15–18 yoshdagilar uchun maxsus rejim: Katta o‘smirlar uchun Meta, TikTok va boshqa tarmoqlar xavfsiz interfeys va psixologik jihatdan himoyalangan algoritmik rejimni ta’minlashga majbur bo‘ladi;

  • Sun’iy intellekt qalqoni: AI yordamida qizlar va bolalarning suratlarini ochiq-sochiq hamda sharmandali tasvirlarga aylantirishga qarshi eng og‘ir jazo choralari belgilanadi.

«Biz Big Tech qaramligiga chidab turmaymiz!»: Fon der Lyayenning keskin bayonoti

Yevropa Komissiyasi rahbarining Kremniy vodiysi gigantlari manziliga yo‘llagan ogohlantirishlari:

  • «Jilovlab bo‘lmas kuch emas»: «Ko‘pchilik yirik texnologik kompaniyalarning kuch-qudratini haddan tashqari ustun va jilovlab bo‘lmaydigan deb hisoblashidan xabardorman. Lekin men bunga qo‘shilmayman», deya davlat nazorati ustunligi ta’kidlandi;

  • Qaramlikka qarshi kurash: Ijtimoiy tarmoqlarning bolalarni soatlab ekranga mixlab qo‘yadigan «dofamin tuzoqlari» va toksik funksiyalariga chek qo‘yilishi shartligi bildirildi;

  • Ekstremal kontentga cheklov: Algoritmlar bolalar va o‘smirlarni borgan sari radikallashuv, zo‘ravonlik va psixologik tushkunlikka yetaklovchi xavfli kontentlarga tortib ketayotganiga toqat qilinmasligi aytildi;

  • Bolalar salomatligi ustuvor: Platformalarning tijoriy foydasi bolalarning ruhiy va jismoniy barkamolligidan ustun qo‘yilishi mumkin emas.

Global raqamli inqilob: Bu qaror nega dunyoni o‘zgartiradi?

Mutaxassislarning ushbu yangi Yevropa tashabbusi bo‘yicha tahliliy xulosalari:

  • Yangi jahon standarti: Odatda Yevropa Ittifoqida qabul qilingan qat’iy raqamli qonunlar (GDPR kabi) keyinchalik butun dunyo bo‘ylab global normaga aylanadi;

  • Platformalar uchun jiddiy yo‘qotish: Millionlab yosh foydalanuvchilarning cheklanishi Big Tech gigantlarining reklama daromadlari va kunlik faollik ko‘rsatkichlariga kuchli zarba beradi;

  • Oilalar va ota-onalar nazorati: Yangi tizim ota-onalarga farzandlarining virtual muhitini boshqarish va ularni internet bulling hamda kiberxavflardan asrash uchun kuchli huquqiy mexanizm taqdim etadi.

Yevropaning ushbu dadil va keskin tashabbusi raqamli dunyoni bolalar uchun xavfsiz makonga aylantirish yo‘lidagi eng katta tarixiy qadamlardan biriga aylandi.

Sizningcha, O‘zbekistonda ham 13–15 yoshgacha bo‘lgan bolalarning ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishiga kuniga 1 soatlik cheklov yoki mutlaq taqiq qo‘yish vaqti keldimi? Big Tech kompaniyalari ushbu cheklovlarni chetlab o‘tish yo‘lini topadimi yoki davlatlar oldida bo‘yin egishga majbur bo‘ladimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va farzandlar kelajagi hamda tarbiyasiga bevosita daxldor ushbu muhim xabar tahlilini barcha ota-onalar, yaqinlaringiz va do‘stlaringizga ulashing!

Yevropa KomissiyasiUrsula fon der LyayenBolalar raqamli xavfsizligiMeta
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bu yo‘lbarscha nega kuniga 20 soat uxlaydi? Oq yo‘lbars bolasining uyqusi internetni zabt etdiBu yo‘lbarscha nega kuniga 20 soat uxlaydi? Oq yo‘lbars bolasining uyqusi internetni zabt etdiBugun, 12:29Sudanda oltin koni quladi: qurbonlar borSudanda oltin koni quladi: qurbonlar borBugun, 12:03«KXDRning yadroviy maqomi abadiy»: Kim Chen Inning singlisi G‘arbga keskin tarsaki urdi«KXDRning yadroviy maqomi abadiy»: Kim Chen Inning singlisi G‘arbga keskin tarsaki urdiBugun, 09:38«Gaagada shov-shuvli sud jarayoni»: Turkiya Ukrainani Xalqaro jinoiy sudga berdi«Gaagada shov-shuvli sud jarayoni»: Turkiya Ukrainani Xalqaro jinoiy sudga berdiBugun, 09:34«Trampdan yangi shov-shuvli sensatsiya!»: U Eron bilan urush tugayotganini e’lon qildi«Trampdan yangi shov-shuvli sensatsiya!»: U Eron bilan urush tugayotganini e’lon qildiBugun, 09:29Ona o‘g‘lining uyi uchun pensiyada ham ishlashga majbur bo‘ldiOna o‘g‘lining uyi uchun pensiyada ham ishlashga majbur bo‘ldiBugun, 08:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi