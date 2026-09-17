“Bobur Arena”dagi markaziy to‘qnashuv!»: O‘zbekiston Superligasida 22-tur start olmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston Superligasining 22-turi 17 sentyabrda boshlanib, unda chempionlik va quyi ligaga tushib ketmaslik uchun kurash olib borayotgan jamoalar taqdiriga oydinlik kiritiladi.
- Turning markaziy uchrashuvlari 20 sentyabrga to‘g‘ri keladi, jumladan, «Andijon»
- «Bobur Arena»da OCHL safaridan qaytgan «Nasaf»ni qabul qiladi.
- Shuningdek, Toshkentda «Lokomotiv» Farg‘onaning «Neftchi»si bilan kuch sinashadi.
O‘zbekiston milliy chempionati — Superligada kuzgi hal qiluvchi bahslar o‘zining eng qizg‘in va murosasiz pallasiga kirdi. Bugun, 17 sentyabr kuni naq 8 ta shiddatli qarama-qarshilikni o‘z ichiga olgan 22-tur bahslariga rasman start beriladi. Mazkur tur nafaqat chempionlik va sovrinli o‘rinlar taqdiriga, balki quyi ligaga tushib ketmaslik uchun kurashayotgan jamoalar taqdiriga ham oydinlik kiritib beruvchi juda katta ahamiyatga ega. Tur pardasi bugun Namanganda ochiladi: vodiyning eng kuchli klublaridan biri «Navbahor» o‘z maydonida hujumkor va qaysar «Dinamo»ni qabul qiladi.
Turning haqiqiy kulminatsiyasi esa yakshanba, 20 sentyabr kuniga to‘g‘ri keladi: unda vodiyda «Andijon» klubi OCHL safaridan qaytgan «Nasaf»ga qarshi «Bobur Arena»da chinakam jang taklif qilsa, Toshkentda poytaxtning «Lokomotiv» jamoasi Farg‘onaning «Neftchi»si bilan ochkolar uchun kurash olib boradi. «Paxtakor», «Bunyodkor» va OKMK ishtirokidagi to‘qnashuvlar ham tur intrigasini cho‘qqiga olib chiqmoqda.
Xo‘sh, «Navbahor» Namanganda Samarqand klubini dog‘da qoldira oladimi, «Nasaf» Bahrayndagi og‘ir safardan keyin Andijonda tiklanishga ulguradimi va 22-tur turnir jadvalida qanday katta o‘zgarishlarni yuzaga keltiradi?
«Namangandagi ochilish bahsi»: 22-turning ilk pardasi
17 sentyabr kuni ishqibozlarni kutayotgan asosiy voqea:
18:00. «Navbahor» — «Dinamo»: Muxlislar bilan to‘lib-toshadigan Namangandagi «Markaziy» stadionda kechadigan bahs; mezbonlar yuqori o‘rinlar uchun faqat g‘alaba maqsadida maydonga tushsa, samarqandliklarning har qanday grandga syurpriz tayyorlay oladigan taktikasi o‘yinni kunning eng tomoshabop bellashuviga aylantirishi tayin;
Murabbiylar dueli: Har ikki jamoaning tartibli himoya va tezkor qanot hujumlariga asoslangan o‘yini ilk daqiqalardan keskin bosim va murosasiz kurashni kafolatlaydi.
22-turning to‘liq taqvimi va o‘yinlar vaqti
Superliga bahslarining 5 kunlik to‘liq jadvali:
17 sentyabr (payshanba):
18:00. «Navbahor» — «Dinamo»
19 sentyabr (shanba):
18:00. «Mash’al» — «Paxtakor»
20:15. «Bunyodkor» — «Buxoro»
20 sentyabr (yakshanba — eng qaynoq kun):
17:15. «Andijon» — «Nasaf»
18:00. «Surxon» — «Qo‘qon-1912»
19:00. «So‘g‘diyona» — OKMK
19:30. «Lokomotiv» — «Neftchi»
21 sentyabr (dushanba):
20:15. «Xorazm» — «Qizilqum»
22-turning bosh intrigalari: «Bobur Arena» va poytaxt to‘qnashuvlari
Mutaxassislarning ushbu tur bo‘yicha tahliliy kuzatuvlari:
«Andijon» — «Nasaf» (20 sentyabr): Turning markaziy bellashuvi; OCHL-2 doirasida Bahraynda og‘ir o‘yin o‘tkazib qaytgan Ro‘ziqul Berdiyev shogirdlari «Andijon»ning to‘lib-toshgan tribunalari va agressiv bosimiga dosh berishi kerak bo‘ladi;
«Lokomotiv» — «Neftchi» (20 sentyabr): Toshkentda kechadigan qarama-qarshilik har ikki tomon uchun turnir jadvalidagi pozitsiyani mustahkamlash uchun hal qiluvchi uch ochkoni taqdim etadi;
«Paxtakor» va OKMK safarlari: Muborakda «Mash’al» maydoniga safar qiladigan «sherlar» hamda Jizzaxda «So‘g‘diyona»ga qarshi saf tortadigan olmaliqliklar uchun ochko yo‘qotish chempionlik poygasida qimmatga tushishi mumkin.
Superliganing 22-turi kuzgi futbol mavsumidagi eng qaynoq va dramatik natijalarni taqdim etib, milliy futbolimiz ixlosmandlariga haqiqiy his-hayajon bag‘ishlashi shubhasiz.
Sizningcha, bugun Namanganda kechadigan «Navbahor» — «Dinamo» qarama-qarshiligida qaysi jamoa g‘alaba qozonadi? 20 sentyabr kuni Andijonda «Nasaf» safardan 3 ochko bilan qayta oladimi yoki mezbonlar sensatsiya qayd etadimi? O‘z tahliliy hisob va fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda milliy futbolimizning ushbu hal qiluvchi 22-turi sharhini barcha futbol ixlosmandlariga ulashing!
Izohlar 0
…