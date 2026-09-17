“Bobur Arena”dagi markaziy to‘qnashuv!»: O‘zbekiston Superligasida 22-tur start olmoqda

·69·Sport
“Bobur Arena”dagi markaziy to‘qnashuv!»: O‘zbekiston Superligasida 22-tur start olmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston Superligasining 22-turi 17 sentyabrda boshlanib, unda chempionlik va quyi ligaga tushib ketmaslik uchun kurash olib borayotgan jamoalar taqdiriga oydinlik kiritiladi.
  • Turning markaziy uchrashuvlari 20 sentyabrga to‘g‘ri keladi, jumladan, «Andijon»
  • «Bobur Arena»da OCHL safaridan qaytgan «Nasaf»ni qabul qiladi.
  • Shuningdek, Toshkentda «Lokomotiv» Farg‘onaning «Neftchi»si bilan kuch sinashadi.

O‘zbekiston milliy chempionati — Superligada kuzgi hal qiluvchi bahslar o‘zining eng qizg‘in va murosasiz pallasiga kirdi. Bugun, 17 sentyabr kuni naq 8 ta shiddatli qarama-qarshilikni o‘z ichiga olgan 22-tur bahslariga rasman start beriladi. Mazkur tur nafaqat chempionlik va sovrinli o‘rinlar taqdiriga, balki quyi ligaga tushib ketmaslik uchun kurashayotgan jamoalar taqdiriga ham oydinlik kiritib beruvchi juda katta ahamiyatga ega. Tur pardasi bugun Namanganda ochiladi: vodiyning eng kuchli klublaridan biri «Navbahor» o‘z maydonida hujumkor va qaysar «Dinamo»ni qabul qiladi.

Turning haqiqiy kulminatsiyasi esa yakshanba, 20 sentyabr kuniga to‘g‘ri keladi: unda vodiyda «Andijon» klubi OCHL safaridan qaytgan «Nasaf»ga qarshi «Bobur Arena»da chinakam jang taklif qilsa, Toshkentda poytaxtning «Lokomotiv» jamoasi Farg‘onaning «Neftchi»si bilan ochkolar uchun kurash olib boradi. «Paxtakor», «Bunyodkor» va OKMK ishtirokidagi to‘qnashuvlar ham tur intrigasini cho‘qqiga olib chiqmoqda.

Xo‘sh, «Navbahor» Namanganda Samarqand klubini dog‘da qoldira oladimi, «Nasaf» Bahrayndagi og‘ir safardan keyin Andijonda tiklanishga ulguradimi va 22-tur turnir jadvalida qanday katta o‘zgarishlarni yuzaga keltiradi?

«Namangandagi ochilish bahsi»: 22-turning ilk pardasi

17 sentyabr kuni ishqibozlarni kutayotgan asosiy voqea:

  • 18:00. «Navbahor» — «Dinamo»: Muxlislar bilan to‘lib-toshadigan Namangandagi «Markaziy» stadionda kechadigan bahs; mezbonlar yuqori o‘rinlar uchun faqat g‘alaba maqsadida maydonga tushsa, samarqandliklarning har qanday grandga syurpriz tayyorlay oladigan taktikasi o‘yinni kunning eng tomoshabop bellashuviga aylantirishi tayin;

  • Murabbiylar dueli: Har ikki jamoaning tartibli himoya va tezkor qanot hujumlariga asoslangan o‘yini ilk daqiqalardan keskin bosim va murosasiz kurashni kafolatlaydi.

22-turning to‘liq taqvimi va o‘yinlar vaqti

Superliga bahslarining 5 kunlik to‘liq jadvali:

  • 17 sentyabr (payshanba):

    18:00. «Navbahor» — «Dinamo»

  • 19 sentyabr (shanba):

    18:00. «Mash’al» — «Paxtakor»

    20:15. «Bunyodkor» — «Buxoro»

  • 20 sentyabr (yakshanba — eng qaynoq kun):

    17:15. «Andijon» — «Nasaf»

    18:00. «Surxon» — «Qo‘qon-1912»

    19:00. «So‘g‘diyona» — OKMK

    19:30. «Lokomotiv» — «Neftchi»

  • 21 sentyabr (dushanba):

    20:15. «Xorazm» — «Qizilqum»

22-turning bosh intrigalari: «Bobur Arena» va poytaxt to‘qnashuvlari

Mutaxassislarning ushbu tur bo‘yicha tahliliy kuzatuvlari:

  • «Andijon» — «Nasaf» (20 sentyabr): Turning markaziy bellashuvi; OCHL-2 doirasida Bahraynda og‘ir o‘yin o‘tkazib qaytgan Ro‘ziqul Berdiyev shogirdlari «Andijon»ning to‘lib-toshgan tribunalari va agressiv bosimiga dosh berishi kerak bo‘ladi;

  • «Lokomotiv» — «Neftchi» (20 sentyabr): Toshkentda kechadigan qarama-qarshilik har ikki tomon uchun turnir jadvalidagi pozitsiyani mustahkamlash uchun hal qiluvchi uch ochkoni taqdim etadi;

  • «Paxtakor» va OKMK safarlari: Muborakda «Mash’al» maydoniga safar qiladigan «sherlar» hamda Jizzaxda «So‘g‘diyona»ga qarshi saf tortadigan olmaliqliklar uchun ochko yo‘qotish chempionlik poygasida qimmatga tushishi mumkin.

Superliganing 22-turi kuzgi futbol mavsumidagi eng qaynoq va dramatik natijalarni taqdim etib, milliy futbolimiz ixlosmandlariga haqiqiy his-hayajon bag‘ishlashi shubhasiz.

Sizningcha, bugun Namanganda kechadigan «Navbahor» — «Dinamo» qarama-qarshiligida qaysi jamoa g‘alaba qozonadi? 20 sentyabr kuni Andijonda «Nasaf» safardan 3 ochko bilan qayta oladimi yoki mezbonlar sensatsiya qayd etadimi? O‘z tahliliy hisob va fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda milliy futbolimizning ushbu hal qiluvchi 22-turi sharhini barcha futbol ixlosmandlariga ulashing!

NavbahorDinamoAndijonSuperliga 22-tur
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hansi Flick qoʻl ostidagi Barselona mavsumni rekord natijalar bilan boshladiHansi Flick qoʻl ostidagi Barselona mavsumni rekord natijalar bilan boshladiBugun, 14:15Kylian Mbappe Seuta shahridagi vaziyat boʻyicha tanqidlarga javob qaytardiKylian Mbappe Seuta shahridagi vaziyat boʻyicha tanqidlarga javob qaytardiBugun, 14:11«Dunyodagi eng yaxshi klubni quramiz!»: «Arsenal» bosh murabbiyidan shov-shuvli bayonot«Dunyodagi eng yaxshi klubni quramiz!»: «Arsenal» bosh murabbiyidan shov-shuvli bayonotBugun, 13:38Mario Balotelli Italiya futbolidagi chuqur inqirozning asl ildizini fosh qildiMario Balotelli Italiya futbolidagi chuqur inqirozning asl ildizini fosh qildiBugun, 13:32«Himoyalanishni bilmaydigan jamoa»: Kapello «Milan»ning sharmandali mag‘lubiyati haqida...«Himoyalanishni bilmaydigan jamoa»: Kapello «Milan»ning sharmandali mag‘lubiyati haqida...Bugun, 13:28Angliya Liga kubogining 1/8 finaliga qur’a tashlandi — Finalga munosib superjang!Angliya Liga kubogining 1/8 finaliga qur’a tashlandi — Finalga munosib superjang!Bugun, 13:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng