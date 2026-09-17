Mario Balotelli Italiya futbolidagi chuqur inqirozning asl ildizini fosh qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Mario Balotelli Italiya futbolidagi inqirozning asosiy sababini jamiyat va yoshlar hayotidagi o‘zgarishlardan, xususan ko‘cha futbolining yo‘qolishidan deb biladi.
- Uning fikricha, smartfonlar, kompyuter o‘yinlari va ota-onalarning erkalatuvchi tarbiyasi yosh avlodni real sport va raqobatdan uzib qo‘ygan.
- Balotelli o‘z bolaligini eslab, qorong‘i tushguncha ko‘chada o‘ynash va kattalar bilan kurashish orqali mahorat shakllanganini ta’kidlaydi.
«Manchester Siti», «Inter» va Italiya terma jamoasining sobiq yulduzi, jahon futbolining eng yorqin va isyonkor hujumchilaridan biri Mario Balotelli zamonaviy futbol va xususan «Skuadra Adzurra» boshdan kechirayotgan chuqur tizimli inqiroz bo‘yicha chinakam sensatsion, ammo achchiq haqiqatlarni ochiqladi. Nufuzli «The Guardian» nashriga eksklyuziv intervyu bergan 34 yoshli hujumchi muammoni murakkab taktika yoki murabbiylar darajasidan emas, balki jamiyat va yoshlar hayotining tubdan o‘zgarib ketganidan izlash kerakligini ta’kidladi.
Balotellining fikricha, Italiyada avvalgidek buyuk futbolchilar avlodi yetishib chiqmayotganiga asosiy sabab — ko‘cha futbolining butunlay yo‘qolgani, smartfonlar, kompyuter o‘yinlari va ota-onalarning erkalatuvchi noto‘g‘ri tarbiyasidir. O‘z bolaligini eslagan yulduz qorong‘i tushguncha ko‘chadan qaytmaganini, katta yoshli bolalar bilan kurashda chiniqqanini aytar ekan, bugungi bolalar virtual olamda o‘zlarini Ronaldino deb his qilishlari, ammo real maydonda hech narsaga qodir emasliklarini alam bilan iqror bo‘ldi.
Xo‘sh, Balotelli nima uchun butun boshli avlodni qattiq tanqid qildi, ko‘cha sportining yo‘qolishi milliy terma jamoalar kelajagiga qanday zarba bermoqda va hozirda BAAda to‘p surayotgan yulduzning bu gaplari o‘zbek futboli tarbiyasi uchun ham qanday muhim saboq bo‘la oladi?
«Ko‘chalar va bog‘lar bo‘m-bo‘sh»: Balotellining dardli va haqqoniy iqrori
Mario Balotellining zamonaviy yoshlar va futbol muhiti haqida aytgan asosiy fikrlari:
«Onam jahl bilan chaqirib olardi»: Hujumchi bolaligida to‘p ko‘rinmay qoladigan darajada qorong‘i tushmaguncha soatlab ko‘chada futbol o‘ynaganini va aynan shu tinimsiz amaliyot mahoratni shakllantirganini esladi;
Bo‘shab qolgan maydonchalar: Breshia va Italiyaning boshqa shaharlarida bog‘lar va ko‘cha maydonlari huvillab qolgani, u yerda futbol o‘ynaydigan yoshlar deyarli ko‘rinmayotgani katta fojia sifatida ko‘rsatildi;
Gadjetlar va PlayStation qamog‘i: Smartfonlar, kompyuterlar va o‘yin konsollari bolalarni real harakat va haqiqiy raqobatdan uzib qo‘ydi;
«Uch kunda bir marta ikki soat»: Balotelli ota-onalarning erkalatuvchi munosabatini qoralab, yetti yoshli bolaning haftada atigi ikki marta ozgina to‘p tepishi bilan hech qachon katta yulduz chiqmasligini uqtirdi.
«Biz Ronaldo fintlarini changda takrorlardik!»: Ekran va real hayot farqi
Hujumchining bugungi virtual yoshlar va avvalgi avlod o‘rtasidagi taqqosi:
Tasavvur va reallik: «Bugungi bolalar telefonda video ko‘rib, o‘zlarini Ronaldino deb tasavvur qilishadi. Biz esa hovlida, chang ko‘chalarda o‘zimizdan kattalar bilan olishib, Ronaldoning fintlarini takrorlardik. Bu mutlaqo boshqa narsa!»;
Kurashda toblanish: Iqtidorlar zaldagi nazariyada emas, ko‘chalardagi murosasiz raqobat va jismoniy to‘qnashuvlarda dunyoga kelishi alohida qayd etildi;
Mas’uliyatning yo‘qolishi: Virtual dunyodagi oson mashhurlik yoshlarning qiyinchilikka chidash va mashg‘ulotlarda ter to‘kish irodasini so‘ndirib yubormoqda.
Isyonkor yulduzning karyerasi: Italiyadan BAA chempionatigacha
34 yoshli hujumchining bosib o‘tgan faoliyat yo‘li:
BAAdagi yangi sahifa: Og‘ir va murosasiz xarakteri tufayli faoliyatida ko‘plab inqirozlarni boshdan kechirgan Balotelli joriy yilning yanvar oyidan buyon Birlashgan Arab Amirliklarining «Al-Ittifoq» klubida muvaffaqiyatli to‘p surib kelmoqda;
Elita klublar tarixi: U o‘z vaqtida Yevropaning eng qudratli klublari — «Inter», «Manchester Siti», «Milan», «Liverpul», shuningdek «Nitssa», «Marsel», «Breshia», «Monsa» va «Jenoa» sharafini himoya qilgan;
Italiya termasining ramzi: 2012 yilgi Yevropa chempionati yarim finalida Germaniya darvozasiga urgan dubli va mushaklarini ko‘rsatgan tarixiy bayrami uni jahon futboli folkloriga kiritgan.
Mario Balotellining ushbu kuyunchaklik bilan aytgan bayonoti faqat Italiya emas, balki butun dunyoda, jumladan O‘zbekistonda ham gadjetlarga bog‘lanib qolayotgan yosh avlodni haqiqiy sportga, hovli va mahalla futboliga qaytarish qanchalik hayotiy zarurat ekanini yana bir bor isbotladi.
Sizningcha, Mario Balotelli aytgan fikrlarga 100 foiz qo‘shilasizmi — haqiqiy futbol iqtidori faqat ko‘cha va hovlidagi erkin kurashda tug‘iladimi yoki zamonaviy qimmatbaho akademiyalar ustunroqmi? Bugungi yoshlarning telefon va kompyuterlarga bog‘lanib qolgani o‘zbek futboli kelajagiga ham xavf solmayaptimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon yulduzining ushbu jarangdor tanqidiy chiqishi tahlilini barcha ota-onalar, murabbiylar hamda futbol ishqibozlariga ulashing!
Izohlar 0
…