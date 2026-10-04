Tuxeldan kutilmagan bayonot: «Manchester Siti»ning jazolanishi terma jamoaga ta’sir qiladimi?

·6·Sport
Tuxeldan kutilmagan bayonot: «Manchester Siti»ning jazolanishi terma jamoaga ta’sir qiladimi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Tomas Tuxel «Manchester Siti»ning moliyaviy ayblovlar sababli quyi ligaga tushirilishi mumkinligi haqidagi xavotirlarga javob berdi.
  • Tuxelning ta’kidlashicha, futbolchilarning qaysi ligada o‘ynashi terma jamoaga chaqiruv olishda asosiy mezon bo‘lmaydi, balki ularning jamoaga keltira oladigan nafidan kelib chiqiladi.

Angliya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Tomas Tuxel «Manchester Siti» atrofida avj olgan moliyaviy ayblovlar va klubning quyi ligaga tushirib yuborilish xavfi terma jamoa tarkibiga qanday ta’sir qilishi haqida ochiq gapirdi. Nemis mutaxassisi yulduz futbolchilar klub muammolari sababli jazolanmasligini ta’kidladi.

Mustaqil komissiya tomonidan moliyaviy qoidabuzarliklarda aybdor deb topilgan «shaharliklar» ustidan apellyatsiya jarayoni davom etayotgan bir paytda, jurnalistlar Tuxelga Angliya yulduzlarining milliy jamoadagi taqdiri bo‘yicha to‘g‘ridan to‘g‘ri savol bilan yuzlanishdi.

«Divizion emas, mahorat muhim»: Tuxelning qat’iy pozitsiyasi

Angliya termasi ustozi jamoaga chaqiruv olishda klubning ligadagi maqomi hal qiluvchi omil emasligini aniq tushuntirib berdi:

  • Asosiy mezon — foyda: «Men terma jamoaga nomzodlarni tanlashda ularning muayyan o‘yin, yig‘in yoki yirik turnirlarda jamoaga qay darajada naf keltira olishiga e’tibor qarataman. Futbolchining qaysi ligada to‘p surishi ikkinchi darajali», — dedi murabbiy.

  • Avtomatik chetlatish bo‘lmaydi:

«Futbolchining eng yuqori divizionda o‘ynamayotgani uni avtomatik tarzda milliy terma jamoadan chetlashtirish kerak degani emas. Har bir holat va har bir o‘yinchi alohida, individual tarzda ko‘rib chiqilishi shart», — deya ta’kidladi Tomas Tuxel.

«Siti» apellyatsiya bergan, bosim davom etmoqda

Eslatib o‘tamiz, Premer-liganing mustaqil komissiyasi «Manchester Siti»ni ko‘p yillik moliyaviy feyr-pley qoidalarini buzganlikda aybdor deb topgan edi. Jarimalar qatorida ochkolarni olib tashlashdan tortib, quyi ligaga tushirib yuborish kabi eng qattiq jazolar ham tilga olinmoqda.

Manchester klubi rahbariyati esa barcha da’volarni keskin rad etib, yuqori instansiyaga rasmiy shikoyat arizasi kiritgan. Tuxelning bu bayonoti esa «Manchester Siti» tarkibidagi Angliya termasi yetakchilari uchun katta ruhiy dalda bo‘ldi.

Tomas TuxelManchester SitiMoliyaviy feyr‑pleyAngliya milliy futbol jamoasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Enso Mareska «Old Trafford»dagi superto‘qnashuv oldidan bayonot berdiEnso Mareska «Old Trafford»dagi superto‘qnashuv oldidan bayonot berdi12 sentabr 18:05Ian Rayt Manchester Siti jazolanishini talab qildiIan Rayt Manchester Siti jazolanishini talab qildi30 sentabr 01:30Tuxel g‘alabadan keyin ham tanqid qildi: «Bugun bizga omad kulib boqdi»Tuxel g‘alabadan keyin ham tanqid qildi: «Bugun bizga omad kulib boqdi»12 iyul 09:58Elliot Anderson yaqin kunlarda «Siti» futbolchisiga aylanishi kutilmoqdaElliot Anderson yaqin kunlarda «Siti» futbolchisiga aylanishi kutilmoqda13 iyun 19:36Rodri «Real»ga yaqinlashdimi? 80 millionlik to‘siq qoldi...Rodri «Real»ga yaqinlashdimi? 80 millionlik to‘siq qoldi...3 avgust 20:46FIFAning yangi sanksiyalari Jahongir O‘rozov transferiga ta’sir qiladimi?FIFAning yangi sanksiyalari Jahongir O‘rozov transferiga ta’sir qiladimi?22 iyul 18:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi