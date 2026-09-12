Enso Mareska «Old Trafford»dagi superto‘qnashuv oldidan bayonot berdi
Dunyo futbolining eng murosasiz, tarixiy va tomoshabop qarama-qarshiliklaridan biri — Manchester derbisi arafasida harorat ko‘tarilib bormoqda. Angliya Premer-ligasining 4-turi doirasida bo‘lib o‘tadigan ushbu superbahs oldidan «Manchester Siti» bosh murabbiyi Enso Mareska o‘z fikrlarini ochiqlab, bo‘lajak uchrashuvning strategik ahamiyatiga to‘xtaldi. «BBC Sport» nashriga intervyu bergan italiyalik mutaxassis jamoa faqat o‘z o‘yinini ko‘rsatishi va muhim natijaga erishishi shartligini ta’kidladi. Yangi mavsumni mutlaq peshqadam sifatida boshlagan «shaharliklar» hozirda turnir jadvalining 11-pog‘onasida borayotgan prinsipial raqibi «Manchester Yunayted» mehmoni bo‘ladi. Xo‘sh, Mareska mashhur «Old Trafford» maydonidagi bosimni qanday yengib o‘tmoqchi, «qizil iblislar»ning muvaffaqiyatsiz starti derbi natijasiga qanday ta’sir qiladi va 13 sentyabr oqshomida Manchester ko‘chalarini qanday to‘qnashuv kutmoqda?
«Raqibning shayligiga shubham yo‘q»: Mareskaning «BBC Sport»ga aytgan so‘zlari
«Manchester Siti» bosh murabbiyi Enso Mareska prinsipial to‘qnashuv oldidan jamoa oldiga qo‘yilgan vazifalarni quyidagicha ifodaladi:
«Derbi juda muhim bahs»: «Bu derbi jamoalar uchun juda muhim bahs. Biz o‘z futbolimizni namoyish etishimiz va natijaga erishishimiz kerak», deya ta’kidladi murabbiy;
Raqibga hurmat va ogohlik: Jadvaldagi holatga qaramay, u «Manchester Yunayted»ning bu bahsga o‘zgacha shiddat bilan chiqishini anglab: «Raqibimiz derbiga tayyor bo‘lishiga shubham yo‘q», deya raqib kuchiga past baho bermaslikni uqtirdi;
G‘oliblik formulasi: Mareska jamoasi o‘z taktik uslubidan chekinmagan holda, raqib maydonida ham tashabbusni to‘liq o‘z qo‘liga olishga harakat qilishini ma’lum qildi.
Turnir jadvalidagi keskin farq: 1-o‘rin va 11-o‘rin to‘qnashuvi
Dastlabki uch turdan keyingi holat ikki Manchester klubi uchun turlicha kechmoqda:
«Siti» — mutlaq peshqadam: «Manchester Siti» chempionatning dastlabki uch turida ishonchli harakat qilib, turnir jadvalining eng yuqori pog‘onasida bormoqda;
«MYU» — inqiroz og‘ushida va 11-o‘rinda: Mavsumni notekis boshlagan «Manchester Yunayted» uch tur yakunlariga ko‘ra 11-o‘rinda borayotgani jamoaga nisbatan bosimni ikki barobarga oshirgan;
Derbida jadvalning ahamiyati yo‘q: Futbol ekspertlarining qayd etishicha, derbi bahslarida jadvaldagi o‘rin va ochkolar hech qachon hal qiluvchi bo‘lmaydi — «Old Trafford»dagi maydonga tushgan har bir o‘yinchi faqat sharaf uchun jang qiladi.
13 sentyabr, «Old Trafford»: Soat 20:30 da boshlanadigan dahshatli to‘qnashuv
Ushbu haftaning eng shov-shuvli va markaziy futbol spektakli soatlari yaqinlashmoqda:
Joy va vaqt: «Manchester Yunayted» va «Manchester Siti» o‘rtasidagi APL 4-tur bellashuvi 13 sentyabr, yakshanba kuni «Old Trafford» stadionida bo‘lib o‘tadi;
Toshkent vaqti bilan 20:30 da: O‘zbekistonlik millionlab futbol muxlislari uchun ushbu derbi Toshkent vaqti bilan roppa-rosa soat 20:30 da start oladi;
Maydondagi bosim: «Manchester Siti» o‘z peshqadamligini mustahkamlash uchun g‘alaba qozonishni maqsad qilgan bo‘lsa, «Manchester Yunayted» o‘z muxlislari qarshisida g‘alaba qozonib, mavsumdagi inqirozli davrga chek qo‘yishga bel bog‘lagan.
Shahar kimniki bo‘ladi: ko‘klarmi yoki qizillar? Enso Mareska shogirdlari o‘z favoritlik maqomini maydonda isbotlay oladimi yoki «qizil iblislar»ning muxlislari bayram qiladimi — barcha savollarga yakshanba oqshomidagi qiziqarli 90 daqiqalik to‘qnashuv oydinlik kiritadi.
Sizningcha, «Old Trafford»dagi Manchester derbisida qaysi klub g‘alaba qozonadi? Peshqadamlikni mustahkamlab borayotgan «Manchester Siti»mi yoki o‘z muxlislari oldida qasos olishga chanqoq «Manchester Yunayted»? O‘z hisob taxminlaringizni izohlarda qoldiring va APLdagi ushbu bebaho bahs tahlilini barcha futbol ixlosmandlariga ulashing!
…