Enso Mareska «Old Trafford»dagi superto‘qnashuv oldidan bayonot berdi

·0·Sport
Enso Mareska «Old Trafford»dagi superto‘qnashuv oldidan bayonot berdi

Dunyo futbolining eng murosasiz, tarixiy va tomoshabop qarama-qarshiliklaridan biri — Manchester derbisi arafasida harorat ko‘tarilib bormoqda. Angliya Premer-ligasining 4-turi doirasida bo‘lib o‘tadigan ushbu superbahs oldidan «Manchester Siti» bosh murabbiyi Enso Mareska o‘z fikrlarini ochiqlab, bo‘lajak uchrashuvning strategik ahamiyatiga to‘xtaldi. «BBC Sport» nashriga intervyu bergan italiyalik mutaxassis jamoa faqat o‘z o‘yinini ko‘rsatishi va muhim natijaga erishishi shartligini ta’kidladi. Yangi mavsumni mutlaq peshqadam sifatida boshlagan «shaharliklar» hozirda turnir jadvalining 11-pog‘onasida borayotgan prinsipial raqibi «Manchester Yunayted» mehmoni bo‘ladi. Xo‘sh, Mareska mashhur «Old Trafford» maydonidagi bosimni qanday yengib o‘tmoqchi, «qizil iblislar»ning muvaffaqiyatsiz starti derbi natijasiga qanday ta’sir qiladi va 13 sentyabr oqshomida Manchester ko‘chalarini qanday to‘qnashuv kutmoqda?

«Raqibning shayligiga shubham yo‘q»: Mareskaning «BBC Sport»ga aytgan so‘zlari

«Manchester Siti» bosh murabbiyi Enso Mareska prinsipial to‘qnashuv oldidan jamoa oldiga qo‘yilgan vazifalarni quyidagicha ifodaladi:

  • «Derbi juda muhim bahs»: «Bu derbi jamoalar uchun juda muhim bahs. Biz o‘z futbolimizni namoyish etishimiz va natijaga erishishimiz kerak», deya ta’kidladi murabbiy;

  • Raqibga hurmat va ogohlik: Jadvaldagi holatga qaramay, u «Manchester Yunayted»ning bu bahsga o‘zgacha shiddat bilan chiqishini anglab: «Raqibimiz derbiga tayyor bo‘lishiga shubham yo‘q», deya raqib kuchiga past baho bermaslikni uqtirdi;

  • G‘oliblik formulasi: Mareska jamoasi o‘z taktik uslubidan chekinmagan holda, raqib maydonida ham tashabbusni to‘liq o‘z qo‘liga olishga harakat qilishini ma’lum qildi.

Turnir jadvalidagi keskin farq: 1-o‘rin va 11-o‘rin to‘qnashuvi

Dastlabki uch turdan keyingi holat ikki Manchester klubi uchun turlicha kechmoqda:

  • «Siti» — mutlaq peshqadam: «Manchester Siti» chempionatning dastlabki uch turida ishonchli harakat qilib, turnir jadvalining eng yuqori pog‘onasida bormoqda;

  • «MYU» — inqiroz og‘ushida va 11-o‘rinda: Mavsumni notekis boshlagan «Manchester Yunayted» uch tur yakunlariga ko‘ra 11-o‘rinda borayotgani jamoaga nisbatan bosimni ikki barobarga oshirgan;

  • Derbida jadvalning ahamiyati yo‘q: Futbol ekspertlarining qayd etishicha, derbi bahslarida jadvaldagi o‘rin va ochkolar hech qachon hal qiluvchi bo‘lmaydi — «Old Trafford»dagi maydonga tushgan har bir o‘yinchi faqat sharaf uchun jang qiladi.

13 sentyabr, «Old Trafford»: Soat 20:30 da boshlanadigan dahshatli to‘qnashuv

Ushbu haftaning eng shov-shuvli va markaziy futbol spektakli soatlari yaqinlashmoqda:

  • Joy va vaqt: «Manchester Yunayted» va «Manchester Siti» o‘rtasidagi APL 4-tur bellashuvi 13 sentyabr, yakshanba kuni «Old Trafford» stadionida bo‘lib o‘tadi;

  • Toshkent vaqti bilan 20:30 da: O‘zbekistonlik millionlab futbol muxlislari uchun ushbu derbi Toshkent vaqti bilan roppa-rosa soat 20:30 da start oladi;

  • Maydondagi bosim: «Manchester Siti» o‘z peshqadamligini mustahkamlash uchun g‘alaba qozonishni maqsad qilgan bo‘lsa, «Manchester Yunayted» o‘z muxlislari qarshisida g‘alaba qozonib, mavsumdagi inqirozli davrga chek qo‘yishga bel bog‘lagan.

Shahar kimniki bo‘ladi: ko‘klarmi yoki qizillar? Enso Mareska shogirdlari o‘z favoritlik maqomini maydonda isbotlay oladimi yoki «qizil iblislar»ning muxlislari bayram qiladimi — barcha savollarga yakshanba oqshomidagi qiziqarli 90 daqiqalik to‘qnashuv oydinlik kiritadi.

Sizningcha, «Old Trafford»dagi Manchester derbisida qaysi klub g‘alaba qozonadi? Peshqadamlikni mustahkamlab borayotgan «Manchester Siti»mi yoki o‘z muxlislari oldida qasos olishga chanqoq «Manchester Yunayted»? O‘z hisob taxminlaringizni izohlarda qoldiring va APLdagi ushbu bebaho bahs tahlilini barcha futbol ixlosmandlariga ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Maqsad — APL chempionligi!»: Xabi Alonso «Chelsi»ni cho‘qqiga qaytarishga va’da berdi«Maqsad — APL chempionligi!»: Xabi Alonso «Chelsi»ni cho‘qqiga qaytarishga va’da berdiBugun, 18:03Flik «Barselona»ning bu mavsumdagi bosh maqsadlarini e’lon qildi: Seriya davom etadimi?Flik «Barselona»ning bu mavsumdagi bosh maqsadlarini e’lon qildi: Seriya davom etadimi?Bugun, 17:48Bruno Fernandesh jarohat xavotiri bilan Manchester derbisiga hozirlanmoqdaBruno Fernandesh jarohat xavotiri bilan Manchester derbisiga hozirlanmoqdaBugun, 15:33Kylian Mbappe Jose Maurinyoning intellektidan hayratda qolganini aytdiKylian Mbappe Jose Maurinyoning intellektidan hayratda qolganini aytdiBugun, 15:12Kylian Mbappe: "Mendan yaxshiroq oʻyinchi boʻlmadi"Kylian Mbappe: "Mendan yaxshiroq oʻyinchi boʻlmadi"Bugun, 14:10Joze Mourinyo Vinisius va Mbappe yulduzlarini himoya qildiJoze Mourinyo Vinisius va Mbappe yulduzlarini himoya qildiBugun, 12:15
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?