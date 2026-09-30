Ian Rayt Manchester Siti jazolanishini talab qildi

·30·Sport
Ian Rayt Manchester Siti jazolanishini talab qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Manchester Siti to'qqiz mavsum davomida jiddiy moliyaviy qoidalarni buzganlikda aybdor deb topildi, jumladan, yashirin moliyalashtirish sxemalari orqali daromadlarni sun'iy ravishda oshirib, xarajatlarni 900 million funt sterlingdan ortiqqa kamaytirib ko'rsatgan.
  • Ian Rayt bu holatni sanoat miqyosidagi aldov deb atab, bunday yirik qoidabuzarliklar uchun misli ko'rilmagan jazo talab etilishini ta'kidladi.

Angliya Premer-ligasining amaldagi chempioni boʻlgan Manchester Siti moliyaviy qoidalarni buzganlikda aybdor deb topildi. Ushbu shov-shuvli qarordan soʻng ingliz futbolining taniqli ekspertlari oʻz munosabatlarini bildirib, klubga nisbatan misli koʻrilmagan jazo choralarini qoʻllash lozimligini taʼkidladilar. Goal.com xabar berishicha, mazkur mojaro futbol olamida jiddiy muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Seshanba kuni eʼlon qilingan Premer-liganing rasmiy qaroriga koʻra, Manchester Siti toʻqqiz mavsum davomida jiddiy moliyaviy qoidabuzarliklarga yoʻl qoʻygani aniqlangan. Tergov xulosalariga koʻra, klub yashirin moliyalashtirish sxemalari orqali oʻz daromadlarini sunʼiy ravishda oshirib, xarajatlarini 900 million funt sterlingdan ortiqqa kamaytirib koʻrsatgan.

Ian Rayt va Roy Kinning munosabati

Taniqli futbol tahlilchisi Ian Rayt ITV telekanalidagi chiqishida Manchester Siti qilmishini keskin tanqid qilib, buni sanoat miqyosidagi aldov deb atadi. Uning fikricha, bunday yirik qoidabuzarliklar uchun mutlaqo unprecedented (misli koʻrilmagan) darajadagi jazo talab etiladi, chunki yozma ravishdagi dalillarni koʻrishning oʻzi kishini hayratda qoldiradi.

Shuningdek, Roy Kin ham mazkur vaziyat ingliz futbolining global nufuziga jiddiy putur yetkazishini taʼkidlab oʻtdi. Kinning soʻzlariga koʻra, qoidabuzarlar albatta jazolanishi kerak, biroqturning bu holat turnirning jahon miqyosidagi brendiga salbiy taʼsir koʻrsatishi achinarli holatdir.

Kelajakdagi oqibatlar va sud jarayonlari

Roy Kin yaqinlashib kelayotgan oʻyinlar oldidan, jumladan, bir necha haftadan keyin Liverpulga qarshi boʻlib oʻtadigan markaziy bahs oldidan jamoa futbolchilarining ruhiy holati va kelajagi qanday kechishiga qiziqish bildirdi. Murakkab vaziyat va oldingi mavsumlardagi muammolar futbolchilarning kayfiyatiga taʼsir qilishi tabiiy.

Ian Raytning fikricha, oldinda tomonlarni uzoq davom etadigan va murakkab sud jarayonlari kutib turibdi. Premer-liga rahbariyati butun boshli davlat darajasidagi tuzilmaga qarshi chiqib, ulkan huquqiy kurashga kirishgani va bu jarayonlar uzoqqa choʻzilishi kutilmoqda.

Hozirgi vaqtda Manchester Siti klubi oʻzining mutlaqo aybsizligini qatʼiy taʼkidlab kelmoqda va mustaqil komissiya qarori ustidan apellyatsiya berish uchun juma kuniga qadar vaqtga ega. Har ikki tomon kelgusi huquqiy urushga tayyorgarlik koʻrayotgan bir paytda, muxlislar klubga qanday sanksiyalar qoʻllanilishini kutishga majbur.

Manchester SitiIan RaytRoy KinPremer-ligaMoliyaviy qoidabuzarlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Siti 115 ta moliyaviy qoidabuzarlikda aybdor deb topildiManchester Siti 115 ta moliyaviy qoidabuzarlikda aybdor deb topildiKecha 21:53Angliya Premer-ligasi Manchester Siti klubini moliyaviy qoidabuzarliklarda aybdor deb topdiAngliya Premer-ligasi Manchester Siti klubini moliyaviy qoidabuzarliklarda aybdor deb topdiKecha 21:33Manchester Siti 115 ta moliyaviy qoidabuzarlikda aybdor deb topildiManchester Siti 115 ta moliyaviy qoidabuzarlikda aybdor deb topildiBugun 00:16David Bernstein Manchester Siti klubini Premer-ligadan chetlatishni talab qildiDavid Bernstein Manchester Siti klubini Premer-ligadan chetlatishni talab qildiKecha 23:12Roy Kin Manchester Siti klubini qattiq tanqid qildiRoy Kin Manchester Siti klubini qattiq tanqid qildi27 sentabr 01:31Manchester Siti aybdor deb topildi, Premyer-liga klublari kompensatsiya talab qilmoqdaManchester Siti aybdor deb topildi, Premyer-liga klublari kompensatsiya talab qilmoqda26 sentabr 01:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi