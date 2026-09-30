Ian Rayt Manchester Siti jazolanishini talab qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Manchester Siti to'qqiz mavsum davomida jiddiy moliyaviy qoidalarni buzganlikda aybdor deb topildi, jumladan, yashirin moliyalashtirish sxemalari orqali daromadlarni sun'iy ravishda oshirib, xarajatlarni 900 million funt sterlingdan ortiqqa kamaytirib ko'rsatgan.
- Ian Rayt bu holatni sanoat miqyosidagi aldov deb atab, bunday yirik qoidabuzarliklar uchun misli ko'rilmagan jazo talab etilishini ta'kidladi.
Angliya Premer-ligasining amaldagi chempioni boʻlgan Manchester Siti moliyaviy qoidalarni buzganlikda aybdor deb topildi. Ushbu shov-shuvli qarordan soʻng ingliz futbolining taniqli ekspertlari oʻz munosabatlarini bildirib, klubga nisbatan misli koʻrilmagan jazo choralarini qoʻllash lozimligini taʼkidladilar. Goal.com xabar berishicha, mazkur mojaro futbol olamida jiddiy muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Seshanba kuni eʼlon qilingan Premer-liganing rasmiy qaroriga koʻra, Manchester Siti toʻqqiz mavsum davomida jiddiy moliyaviy qoidabuzarliklarga yoʻl qoʻygani aniqlangan. Tergov xulosalariga koʻra, klub yashirin moliyalashtirish sxemalari orqali oʻz daromadlarini sunʼiy ravishda oshirib, xarajatlarini 900 million funt sterlingdan ortiqqa kamaytirib koʻrsatgan.
Ian Rayt va Roy Kinning munosabatiTaniqli futbol tahlilchisi Ian Rayt ITV telekanalidagi chiqishida Manchester Siti qilmishini keskin tanqid qilib, buni sanoat miqyosidagi aldov deb atadi. Uning fikricha, bunday yirik qoidabuzarliklar uchun mutlaqo unprecedented (misli koʻrilmagan) darajadagi jazo talab etiladi, chunki yozma ravishdagi dalillarni koʻrishning oʻzi kishini hayratda qoldiradi.
Shuningdek, Roy Kin ham mazkur vaziyat ingliz futbolining global nufuziga jiddiy putur yetkazishini taʼkidlab oʻtdi. Kinning soʻzlariga koʻra, qoidabuzarlar albatta jazolanishi kerak, biroqturning bu holat turnirning jahon miqyosidagi brendiga salbiy taʼsir koʻrsatishi achinarli holatdir.
Kelajakdagi oqibatlar va sud jarayonlariRoy Kin yaqinlashib kelayotgan oʻyinlar oldidan, jumladan, bir necha haftadan keyin Liverpulga qarshi boʻlib oʻtadigan markaziy bahs oldidan jamoa futbolchilarining ruhiy holati va kelajagi qanday kechishiga qiziqish bildirdi. Murakkab vaziyat va oldingi mavsumlardagi muammolar futbolchilarning kayfiyatiga taʼsir qilishi tabiiy.
Ian Raytning fikricha, oldinda tomonlarni uzoq davom etadigan va murakkab sud jarayonlari kutib turibdi. Premer-liga rahbariyati butun boshli davlat darajasidagi tuzilmaga qarshi chiqib, ulkan huquqiy kurashga kirishgani va bu jarayonlar uzoqqa choʻzilishi kutilmoqda.
Hozirgi vaqtda Manchester Siti klubi oʻzining mutlaqo aybsizligini qatʼiy taʼkidlab kelmoqda va mustaqil komissiya qarori ustidan apellyatsiya berish uchun juma kuniga qadar vaqtga ega. Har ikki tomon kelgusi huquqiy urushga tayyorgarlik koʻrayotgan bir paytda, muxlislar klubga qanday sanksiyalar qoʻllanilishini kutishga majbur.
Izohlar 0
…