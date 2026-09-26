Abduqodir Husanovni «Manchester Siti»ga olib kelgan asosiy jihat ma’lum bo‘ldi

·1·Sport
Abduqodir Husanovni «Manchester Siti»ga olib kelgan asosiy jihat ma’lum bo‘ldi

Abduqodir Husanovning «Manchester Siti»ga transferi O‘zbekiston futboli tarixidagi eng muhim voqealardan biri bo‘lgan. Biroq manchesterliklar o‘zbek himoyachisini dastlabki bosqichdanoq asosiy nomzod sifatida ko‘rmagani ma’lum bo‘ldi. Chuqur tahlil jarayoni esa futbolchining boshqa jihatlarini ochib bergan — ayniqsa, uning tezligi va himoya chizig‘i ortidagi hududni sug‘urtalash qobiliyati skautlar e’tiborini tortgan.

BBC Sport tahlilida qayd etilishicha, Husanovning jismoniy ko‘rsatkichlari «Manchester Siti» mutaxassislarini jiddiy qiziqtirgan. Ayniqsa, tezkor harakatlanish va chaqqonlik borasidagi natijalari yuqori baholangan.

Bu ma’lumot o‘zbek futbolchisining Yevropa futbolidagi yo‘lining muhim detallaridan birini ochib beradi.

Husanov dastlabki 50 nafar nomzod orasida ham bo‘lmagan

Husanov «Lans»da to‘p surayotgan paytda «Manchester Siti» skautlari bir qator futbolchilarni kuzatgan.

Biroq BBC ma’lumotlariga ko‘ra, o‘zbekistonlik himoyachi dastlab klub tomonidan ko‘rib chiqilgan 50 nafar futbolchidan iborat kengaytirilgan ro‘yxatga ham kiritilmagan.

Vaziyat qo‘shimcha tahlillardan keyin o‘zgargan.

«Manchester Siti» analitiklari Husanov haqidagi ma’lumotlarni chuqurroq o‘rganib, uning maydondagi jismoniy imkoniyatlariga e’tibor qarata boshlagan. Ayniqsa, himoya chizig‘i ortida paydo bo‘ladigan bo‘shliqlarni tezlik bilan yopish qobiliyati ajralib turgan.

- Abduqodirning jismoniy ko‘rsatkichlari, xususan, himoya chizig‘i ortidagi hududni sug‘urtalash uchun tezkor harakatlanish va chaqqonlik borasidagi natijalari haqiqatan ham o‘ta yuqori darajada edi. Husanovning tezligi va chaqqonligi «Manchester Siti» skautlari e’tiborini tortgan asosiy jihatlardan biri bo‘lgan.

Bu ko‘rsatkichlar yuqori darajadagi futbolda, ayniqsa himoya chizig‘i yuqorida joylashadigan jamoalar uchun katta ahamiyatga ega.

Skautlarni hayratga solgan jismoniy ko‘rsatkichlar

Husanovning o‘yin uslubida tezlik alohida o‘rin tutadi.

Himoyachi raqib hujumchisiga qarshi yakkama-yakka vaziyatlarda harakatlanishdan tashqari, orqa chiziqdagi bo‘sh hududlarni ham tez yopishi mumkin. «Manchester Siti» kabi yuqori himoya chizig‘idan foydalanadigan jamoada bu sifat muhim omillardan biri hisoblanadi.

BBC tahlilida ham aynan Husanovning himoya ortidagi hududni sug‘urtalash uchun tezkor harakatlanishi va chaqqonligi alohida qayd etilgan.

Shu tariqa, «Lans»dagi statistik ma’lumotlar o‘zbek futbolchisining skautlar nazaridagi maqomini o‘zgartirishga xizmat qilgan.

Biroq «Siti» uning yana bir jihatini rivojlantirishni ko‘zlagan

Husanovning jismoniy imkoniyatlari yuqori baholangan bo‘lsa-da, skautlar uning o‘yinida yanada rivojlantirish mumkin bo‘lgan jihatlar borligini ham qayd etgan.

Gap, avvalo, to‘p bilan muomala qilish, texnika va pozitsion o‘yin haqida ketmoqda.

Bu nuqta himoyachi uchun ayniqsa muhim. Chunki «Manchester Siti»da markaziy himoyachilardan nafaqat raqib hujumlarini to‘xtatish, balki hujumlarni birinchi pas bilan boshlash, bosim ostida to‘pni nazorat qilish va pozitsion qurilishda faol ishtirok etish ham talab qilinadi.

Husanovning Angliyaga ko‘chganidan keyin aynan shu jihatlarda o‘sish kuzatilgani haqida ham BBC tahlilida ma’lumot keltirilgan.

«Manchester Siti»dagi davr Husanovni o‘zgartirmoqda

Abduqodir Husanov 2025 yil yanvar oyida «Lans»dan «Manchester Siti»ga o‘tganidan keyin Angliya futbolida yangi bosqichni boshladi.

BBC ekspertlari keltirgan klub vakillari fikriga ko‘ra, futbolchining to‘p bilan ishlashga oid ko‘rsatkichlari transferdan keyin sezilarli darajada yaxshilangan.

Demak, «Siti» uchun Husanovning transferi faqat tayyor futbolchini olib kelish emas, balki uning mavjud kuchli jihatlarini saqlagan holda texnik va taktik salohiyatini yanada oshirish loyihasi sifatida ham qaralgan.

O‘zbekiston futboli uchun muhim natija

Abduqodir Husanovning yo‘li alohida ahamiyatga ega. U Belarus chempionatidagi faoliyatidan keyin Fransiyaning «Lans» klubiga o‘tib, Liga 1da tajriba orttirdi. Keyin esa Angliya Premer-ligasining eng nufuzli klublaridan biri — «Manchester Siti» tarkibiga qo‘shildi.

Shu tariqa Husanov Fransiya va Angliya chempionatlarining yuqori divizionlarida maydonga tushgan birinchi o‘zbekistonlik futbolchi sifatida tarixga kirdi.

Eng qizig‘i esa uning «Siti»gacha bo‘lgan yo‘lida yashiringan. Dastlabki 50 nafar nomzod orasida bo‘lmagan futbolchi chuqur analitik tahlillardan keyin skautlar diqqat markaziga tushdi.

Uning tezligi, chaqqonligi va himoya ortidagi hududlarni sug‘urtalash qobiliyati esa «Manchester Siti»ni jiddiy qiziqtirgan asosiy omillardan biri bo‘ldi.

Husanovning hozirgi faoliyati esa bu transferdan keyingi jarayonning yana bir muhim qismini ko‘rsatmoqda: Yevropada o‘zini namoyon qilgan o‘zbek himoyachisi endi nafaqat jismoniy imkoniyatlari, balki to‘p bilan o‘ynash va taktik jihatdan ham o‘sish bosqichidan o‘tmoqda.

Abdukodir HusanovManchester SitiLansBBC Sport tahlili
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi22 sentabr 00:56APL Abduqodir Husanovni alohida ko‘rsatdi: sababi videodaAPL Abduqodir Husanovni alohida ko‘rsatdi: sababi videoda27 iyul 09:52«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi16 sentabr 06:56Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...3 iyun 19:08Yurevich Abduqodir Husanovni yulduzga aylantirgan ikki fazilatni aytdi...Yurevich Abduqodir Husanovni yulduzga aylantirgan ikki fazilatni aytdi...17 iyul 09:19Abduqodir Husanov kelajakda qanday himoyachiga aylanishi mumkin?Abduqodir Husanov kelajakda qanday himoyachiga aylanishi mumkin?22 may 07:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?