Abduqodir Husanovni «Manchester Siti»ga olib kelgan asosiy jihat ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning «Manchester Siti»ga transferi O‘zbekiston futboli tarixidagi eng muhim voqealardan biri bo‘lgan. Biroq manchesterliklar o‘zbek himoyachisini dastlabki bosqichdanoq asosiy nomzod sifatida ko‘rmagani ma’lum bo‘ldi. Chuqur tahlil jarayoni esa futbolchining boshqa jihatlarini ochib bergan — ayniqsa, uning tezligi va himoya chizig‘i ortidagi hududni sug‘urtalash qobiliyati skautlar e’tiborini tortgan.
BBC Sport tahlilida qayd etilishicha, Husanovning jismoniy ko‘rsatkichlari «Manchester Siti» mutaxassislarini jiddiy qiziqtirgan. Ayniqsa, tezkor harakatlanish va chaqqonlik borasidagi natijalari yuqori baholangan.
Bu ma’lumot o‘zbek futbolchisining Yevropa futbolidagi yo‘lining muhim detallaridan birini ochib beradi.
Husanov dastlabki 50 nafar nomzod orasida ham bo‘lmagan
Husanov «Lans»da to‘p surayotgan paytda «Manchester Siti» skautlari bir qator futbolchilarni kuzatgan.
Biroq BBC ma’lumotlariga ko‘ra, o‘zbekistonlik himoyachi dastlab klub tomonidan ko‘rib chiqilgan 50 nafar futbolchidan iborat kengaytirilgan ro‘yxatga ham kiritilmagan.
Vaziyat qo‘shimcha tahlillardan keyin o‘zgargan.
«Manchester Siti» analitiklari Husanov haqidagi ma’lumotlarni chuqurroq o‘rganib, uning maydondagi jismoniy imkoniyatlariga e’tibor qarata boshlagan. Ayniqsa, himoya chizig‘i ortida paydo bo‘ladigan bo‘shliqlarni tezlik bilan yopish qobiliyati ajralib turgan.
- Abduqodirning jismoniy ko‘rsatkichlari, xususan, himoya chizig‘i ortidagi hududni sug‘urtalash uchun tezkor harakatlanish va chaqqonlik borasidagi natijalari haqiqatan ham o‘ta yuqori darajada edi. Husanovning tezligi va chaqqonligi «Manchester Siti» skautlari e’tiborini tortgan asosiy jihatlardan biri bo‘lgan.
Bu ko‘rsatkichlar yuqori darajadagi futbolda, ayniqsa himoya chizig‘i yuqorida joylashadigan jamoalar uchun katta ahamiyatga ega.
Skautlarni hayratga solgan jismoniy ko‘rsatkichlar
Husanovning o‘yin uslubida tezlik alohida o‘rin tutadi.
Himoyachi raqib hujumchisiga qarshi yakkama-yakka vaziyatlarda harakatlanishdan tashqari, orqa chiziqdagi bo‘sh hududlarni ham tez yopishi mumkin. «Manchester Siti» kabi yuqori himoya chizig‘idan foydalanadigan jamoada bu sifat muhim omillardan biri hisoblanadi.
BBC tahlilida ham aynan Husanovning himoya ortidagi hududni sug‘urtalash uchun tezkor harakatlanishi va chaqqonligi alohida qayd etilgan.
Shu tariqa, «Lans»dagi statistik ma’lumotlar o‘zbek futbolchisining skautlar nazaridagi maqomini o‘zgartirishga xizmat qilgan.
Biroq «Siti» uning yana bir jihatini rivojlantirishni ko‘zlagan
Husanovning jismoniy imkoniyatlari yuqori baholangan bo‘lsa-da, skautlar uning o‘yinida yanada rivojlantirish mumkin bo‘lgan jihatlar borligini ham qayd etgan.
Gap, avvalo, to‘p bilan muomala qilish, texnika va pozitsion o‘yin haqida ketmoqda.
Bu nuqta himoyachi uchun ayniqsa muhim. Chunki «Manchester Siti»da markaziy himoyachilardan nafaqat raqib hujumlarini to‘xtatish, balki hujumlarni birinchi pas bilan boshlash, bosim ostida to‘pni nazorat qilish va pozitsion qurilishda faol ishtirok etish ham talab qilinadi.
Husanovning Angliyaga ko‘chganidan keyin aynan shu jihatlarda o‘sish kuzatilgani haqida ham BBC tahlilida ma’lumot keltirilgan.
«Manchester Siti»dagi davr Husanovni o‘zgartirmoqda
Abduqodir Husanov 2025 yil yanvar oyida «Lans»dan «Manchester Siti»ga o‘tganidan keyin Angliya futbolida yangi bosqichni boshladi.
BBC ekspertlari keltirgan klub vakillari fikriga ko‘ra, futbolchining to‘p bilan ishlashga oid ko‘rsatkichlari transferdan keyin sezilarli darajada yaxshilangan.
Demak, «Siti» uchun Husanovning transferi faqat tayyor futbolchini olib kelish emas, balki uning mavjud kuchli jihatlarini saqlagan holda texnik va taktik salohiyatini yanada oshirish loyihasi sifatida ham qaralgan.
O‘zbekiston futboli uchun muhim natija
Abduqodir Husanovning yo‘li alohida ahamiyatga ega. U Belarus chempionatidagi faoliyatidan keyin Fransiyaning «Lans» klubiga o‘tib, Liga 1da tajriba orttirdi. Keyin esa Angliya Premer-ligasining eng nufuzli klublaridan biri — «Manchester Siti» tarkibiga qo‘shildi.
Shu tariqa Husanov Fransiya va Angliya chempionatlarining yuqori divizionlarida maydonga tushgan birinchi o‘zbekistonlik futbolchi sifatida tarixga kirdi.
Eng qizig‘i esa uning «Siti»gacha bo‘lgan yo‘lida yashiringan. Dastlabki 50 nafar nomzod orasida bo‘lmagan futbolchi chuqur analitik tahlillardan keyin skautlar diqqat markaziga tushdi.
Uning tezligi, chaqqonligi va himoya ortidagi hududlarni sug‘urtalash qobiliyati esa «Manchester Siti»ni jiddiy qiziqtirgan asosiy omillardan biri bo‘ldi.
Husanovning hozirgi faoliyati esa bu transferdan keyingi jarayonning yana bir muhim qismini ko‘rsatmoqda: Yevropada o‘zini namoyon qilgan o‘zbek himoyachisi endi nafaqat jismoniy imkoniyatlari, balki to‘p bilan o‘ynash va taktik jihatdan ham o‘sish bosqichidan o‘tmoqda.
Izohlar 0
…