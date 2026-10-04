Pekinda katta sensatsiya: Kamilla Raximova jahonning 26-raketkasini taslim etdi!
Xitoy poytaxti Pekin shahrida o‘tkazilayotgan nufuzli WTA 1000 turnirining ikkinchi bosqichida yirik sensatsiya qayd etildi. O‘zbekiston sharafini himoya qilayotgan 25 yoshli tennischi Kamilla Raximova kanadalik taniqli raqibasi, dunyo reytingida 26-o‘rinda borayotgan Leyla Fernandes ustidan irodali g‘alabaga erishdi.
Sports.kz bergan ma’lumotlarga ko‘ra, kortda kechgan bellashuv 2 soat 33 daqiqa davom etdi va hal qiluvchi pallalarda sovuqqonlik namoyish etgan Raximovaning g‘alabasi bilan yakunlandi — 6:2, 4:6, 6:3.
Ikki yarim soatlik drama va ustunlik raqamlarda
Birinchi setda tashabbusni to‘liq o‘z qo‘liga olgan Raximova raqibasiga deyarli imkoniyat qoldirmay, 6:2 hisobida ustun keldi. Ikkinchi setda Fernandes muvozanatni tiklagan bo‘lsa-da, uchinchi hal qiluvchi setda o‘zbekistonlik sportchi aniq zarbalar va mustahkam himoya evaziga g‘alabani ilib ketdi:
Breyk-poyntlar: Raximova bahs davomida 11 ta breyk imkoniyatidan 5 tasini aniq amalga oshirdi. Fernandes esa 4 ta imkoniyatdan faqat 2 tasida muvaffaqiyat qozondi.
Ikkinchi to‘p uzatish: Kamilla ikkinchi to‘p kiritishda ochkolarning naqd 63 foizini o‘z foydasiga hal qildi, kanadalik tennischida bu ko‘rsatkich atigi 35 foizni tashkil etdi.
1/16 finalda yana bir katta sinov
Ushbu g‘alaba evaziga WTA reytingida 76-pog‘onada borayotgan Kamilla Raximova musobaqaning uchinchi bosqichiga (1/16 final) yo‘llanma oldi.
Keyingi bosqichda unga AQSH vakili, jahon reytingining 13-raqamli tennischisi Iva Yovich raqiblik qiladi. Ushbu to‘qnashuv g‘olibi «China Open» turnirining to‘rtinchi bosqichiga (1/8 final) chiqadi.
Izohlar 0
…