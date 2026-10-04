Pekinda katta sensatsiya: Kamilla Raximova jahonning 26-raketkasini taslim etdi!

·0·Sport
Pekinda katta sensatsiya: Kamilla Raximova jahonning 26-raketkasini taslim etdi!

Xitoy poytaxti Pekin shahrida o‘tkazilayotgan nufuzli WTA 1000 turnirining ikkinchi bosqichida yirik sensatsiya qayd etildi. O‘zbekiston sharafini himoya qilayotgan 25 yoshli tennischi Kamilla Raximova kanadalik taniqli raqibasi, dunyo reytingida 26-o‘rinda borayotgan Leyla Fernandes ustidan irodali g‘alabaga erishdi.

Sports.kz bergan ma’lumotlarga ko‘ra, kortda kechgan bellashuv 2 soat 33 daqiqa davom etdi va hal qiluvchi pallalarda sovuqqonlik namoyish etgan Raximovaning g‘alabasi bilan yakunlandi — 6:2, 4:6, 6:3.

Ikki yarim soatlik drama va ustunlik raqamlarda

Birinchi setda tashabbusni to‘liq o‘z qo‘liga olgan Raximova raqibasiga deyarli imkoniyat qoldirmay, 6:2 hisobida ustun keldi. Ikkinchi setda Fernandes muvozanatni tiklagan bo‘lsa-da, uchinchi hal qiluvchi setda o‘zbekistonlik sportchi aniq zarbalar va mustahkam himoya evaziga g‘alabani ilib ketdi:

  • Breyk-poyntlar: Raximova bahs davomida 11 ta breyk imkoniyatidan 5 tasini aniq amalga oshirdi. Fernandes esa 4 ta imkoniyatdan faqat 2 tasida muvaffaqiyat qozondi.

  • Ikkinchi to‘p uzatish: Kamilla ikkinchi to‘p kiritishda ochkolarning naqd 63 foizini o‘z foydasiga hal qildi, kanadalik tennischida bu ko‘rsatkich atigi 35 foizni tashkil etdi.

1/16 finalda yana bir katta sinov

Ushbu g‘alaba evaziga WTA reytingida 76-pog‘onada borayotgan Kamilla Raximova musobaqaning uchinchi bosqichiga (1/16 final) yo‘llanma oldi.

Keyingi bosqichda unga AQSH vakili, jahon reytingining 13-raqamli tennischisi Iva Yovich raqiblik qiladi. Ushbu to‘qnashuv g‘olibi «China Open» turnirining to‘rtinchi bosqichiga (1/8 final) chiqadi.

Kamilla RaximovaLeyla FernandesChayna OupenPekin
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Katta dubulg‘a»: US Open-2026 turnirida 3 nafar o‘zbekistonlik tennischi qatnashadi«Katta dubulg‘a»: US Open-2026 turnirida 3 nafar o‘zbekistonlik tennischi qatnashadi22 avgust 10:03Kamilla Rahimova “Rolan Garros”da ilk g‘alabasini qo‘lga kiritdiKamilla Rahimova “Rolan Garros”da ilk g‘alabasini qo‘lga kiritdi26 may 19:32US Open: Kamilla Rahimova Nyu-Yorkda 3-bosqichgacha yetib bordiUS Open: Kamilla Rahimova Nyu-Yorkda 3-bosqichgacha yetib bordi4 sentabr 23:27O‘zbekiston US Open'da tarixiy rekord o‘rnatish arafasidaO‘zbekiston US Open'da tarixiy rekord o‘rnatish arafasida23 iyul 00:36Kutilmagan sovg‘a: Dunyoning 2-raqamli tennischisi o‘zbekistonlik sportchini hayratda qoldirdiKutilmagan sovg‘a: Dunyoning 2-raqamli tennischisi o‘zbekistonlik sportchini hayratda qoldirdiKecha 11:19Tuxeldan kutilmagan bayonot: «Manchester Siti»ning jazolanishi terma jamoaga ta’sir qiladimi?Tuxeldan kutilmagan bayonot: «Manchester Siti»ning jazolanishi terma jamoaga ta’sir qiladimi?Bugun 01:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi