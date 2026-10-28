O‘zbekistonlik Kamilla Raximova Top-35 tennischisini sensatsion tarzda mag‘lub etdi

·56·Sport
O‘zbekistonlik Kamilla Raximova Top-35 tennischisini sensatsion tarzda mag‘lub etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonlik 25 yoshli tennischi Kamilla Raximova Tokio shahrida o‘tayotgan WTA 500 turnirining ikkinchi bosqichida rossiyalik Yekaterina Aleksandrovani mag‘lub etdi.
  • Qariyb uch soat davom etgan murosasiz bahs 6:4, 4:6, 7:6 (7:5) hisobida yakunlanib, Raximovaga musobaqaning chorak final yo‘llanmasini taqdim etdi.
  • Dunyo reytingida 66-o‘rinda borayotgan sportchimiz 33-o‘rinni egallab turgan tajribali raqibasini tay-breykdagi sovuqqonlik evaziga taslim etdi.

Yaponiya poytaxti Tokio shahrida davom etayotgan nufuzli WTA 500 turkumiga kiruvchi turnirning ikkinchi bosqichida kutilmagan sensatsiya qayd etildi. O‘zbekiston sharafini himoya qilayotgan 25 yoshli tennischi Kamilla Raximova (WTA reytingida 66-o‘rin) musobaqaning yaqqol favoritlaridan biri bo‘lgan rossiyalik Yekaterina Aleksandrovani (33-o‘rin) og‘ir va murosasiz kurashda taslim etdi.

Jami 2 soat 53 daqiqa — qariyb uch soat davom etgan marafon to‘qnashuv 6:4, 4:6, 7:6 (7:5) hisobida Raximovaning yorqin g‘alabasi bilan yakunlanib, unga nufuzli musobaqaning chorak final yo‘llanmasini taqdim etdi.

Tokio kortlaridagi asabiy bahs: 7:5 hisobidagi tay-breyk hal qildi

Bellashuv davomida har ikkala sportchi yuqori temp va kuchli psixologik bosim ostida harakat qildi:

  • Raximovadan dadil start: O‘yinni tashabbuskor boshlagan Kamilla ilk setda raqibasining kuchli zarbalarini ishonchli qaytarib, 6:4 hisobida ustun keldi;

  • Aleksandrovaning javobi: Ikkinchi setda jahon reytingida raqibasidan 33 pog‘ona yuqorida turgan tajribali Aleksandrova tashabbusni o‘z qo‘liga oldi va xuddi shunday 6:4 hisobida setni o‘z foydasiga hal qilib, muvozanatni tikladi;

  • Kuluminatsiya va hal qiluvchi tay-breyk: Uchinchi set haqiqiy asablar jangiga aylandi; kortda yonma-yon borgan raqibalar ishni tay-breykkacha yetkazdi. Hal qiluvchi soniyalarda sovuqqonlikni saqlagan Raximova 7:5 hisobida g‘alabani ilib ketib, uchrashuvga nuqta qo‘ydi.

O‘zaro to‘qnashuvlar tarixi va turnirning keyingi manzarasi

  • Tasodif emas, qonuniyat: Garchi bu gal ham Aleksandrova mutlaq favorit hisoblangan bo‘lsa-da, bu Raximovaning ustidan qozonilgan ilk g‘alabasi emas — tennischilarning 2021 yilgi US Open doirasidagi so‘nggi uchrashuvida ham Raximova 6:4, 6:1 hisobida ustun kelgan edi;

  • Tokiodagi yulduzlar qatori: Mazkur WTA 500 turnirida jahonning 1-raqamli raketkasi Yelena Ribakina ham birinchi raqam ostida saralangan bo‘lib, qozog‘istonlik yulduz o‘z yurishini ikkinchi bosqichda hamyurti Yuliya Putinsevaga (67-o‘rin) qarshi boshlaydi;

  • Chorak final sari: Ushbu sensatsion g‘alaba Raximovaga nafaqat Tokio turnirining kuchli sakkiztaligiga kirish, balki jahon reytingida o‘z o‘rnini yanada yaxshilab olish imkonini beradi.

Kamilla Raximovaning dunyoning kuchli 35 nafar tennischisi qatoridan joy olgan raqibga qarshi uch soatlik asabiy kurashda iroda ko‘rsatishi uning faoliyatidagi eng yorqin va muhim g‘alabalardan biriga aylandi.

Kamilla RaximovaWTA 500Tokio tennis turniriYekaterina Aleksandrova
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston tennisida yangi yetakchi: Endi Mariya Timofeyeva mamlakatning birinchi raketkasiO‘zbekiston tennisida yangi yetakchi: Endi Mariya Timofeyeva mamlakatning birinchi raketkasi14 oktabr 07:16Pekinda katta sensatsiya: Kamilla Raximova jahonning 26-raketkasini taslim etdi!Pekinda katta sensatsiya: Kamilla Raximova jahonning 26-raketkasini taslim etdi!4 oktabr 01:21Sobolenkoni yutish «la’nati»: Arina o‘ziga xos va g‘aroyib statistikaga izoh berdiSobolenkoni yutish «la’nati»: Arina o‘ziga xos va g‘aroyib statistikaga izoh berdi9 avgust 18:13«Katta dubulg‘a»: US Open-2026 turnirida 3 nafar o‘zbekistonlik tennischi qatnashadi«Katta dubulg‘a»: US Open-2026 turnirida 3 nafar o‘zbekistonlik tennischi qatnashadi22 avgust 10:03Kamilla Rahimova “Rolan Garros”da ilk g‘alabasini qo‘lga kiritdiKamilla Rahimova “Rolan Garros”da ilk g‘alabasini qo‘lga kiritdi26 may 19:32Kamilla Rahimova Xitoydagi yirik turnirda Sofiya Keninni mag‘lub etdiKamilla Rahimova Xitoydagi yirik turnirda Sofiya Keninni mag‘lub etdi10 oktabr 22:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi