O‘zbekistonlik Kamilla Raximova Top-35 tennischisini sensatsion tarzda mag‘lub etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonlik 25 yoshli tennischi Kamilla Raximova Tokio shahrida o‘tayotgan WTA 500 turnirining ikkinchi bosqichida rossiyalik Yekaterina Aleksandrovani mag‘lub etdi.
- Qariyb uch soat davom etgan murosasiz bahs 6:4, 4:6, 7:6 (7:5) hisobida yakunlanib, Raximovaga musobaqaning chorak final yo‘llanmasini taqdim etdi.
- Dunyo reytingida 66-o‘rinda borayotgan sportchimiz 33-o‘rinni egallab turgan tajribali raqibasini tay-breykdagi sovuqqonlik evaziga taslim etdi.
Yaponiya poytaxti Tokio shahrida davom etayotgan nufuzli WTA 500 turkumiga kiruvchi turnirning ikkinchi bosqichida kutilmagan sensatsiya qayd etildi. O‘zbekiston sharafini himoya qilayotgan 25 yoshli tennischi Kamilla Raximova (WTA reytingida 66-o‘rin) musobaqaning yaqqol favoritlaridan biri bo‘lgan rossiyalik Yekaterina Aleksandrovani (33-o‘rin) og‘ir va murosasiz kurashda taslim etdi.
Jami 2 soat 53 daqiqa — qariyb uch soat davom etgan marafon to‘qnashuv 6:4, 4:6, 7:6 (7:5) hisobida Raximovaning yorqin g‘alabasi bilan yakunlanib, unga nufuzli musobaqaning chorak final yo‘llanmasini taqdim etdi.
Tokio kortlaridagi asabiy bahs: 7:5 hisobidagi tay-breyk hal qildi
Bellashuv davomida har ikkala sportchi yuqori temp va kuchli psixologik bosim ostida harakat qildi:
Raximovadan dadil start: O‘yinni tashabbuskor boshlagan Kamilla ilk setda raqibasining kuchli zarbalarini ishonchli qaytarib, 6:4 hisobida ustun keldi;
Aleksandrovaning javobi: Ikkinchi setda jahon reytingida raqibasidan 33 pog‘ona yuqorida turgan tajribali Aleksandrova tashabbusni o‘z qo‘liga oldi va xuddi shunday 6:4 hisobida setni o‘z foydasiga hal qilib, muvozanatni tikladi;
Kuluminatsiya va hal qiluvchi tay-breyk: Uchinchi set haqiqiy asablar jangiga aylandi; kortda yonma-yon borgan raqibalar ishni tay-breykkacha yetkazdi. Hal qiluvchi soniyalarda sovuqqonlikni saqlagan Raximova 7:5 hisobida g‘alabani ilib ketib, uchrashuvga nuqta qo‘ydi.
O‘zaro to‘qnashuvlar tarixi va turnirning keyingi manzarasi
Tasodif emas, qonuniyat: Garchi bu gal ham Aleksandrova mutlaq favorit hisoblangan bo‘lsa-da, bu Raximovaning ustidan qozonilgan ilk g‘alabasi emas — tennischilarning 2021 yilgi US Open doirasidagi so‘nggi uchrashuvida ham Raximova 6:4, 6:1 hisobida ustun kelgan edi;
Tokiodagi yulduzlar qatori: Mazkur WTA 500 turnirida jahonning 1-raqamli raketkasi Yelena Ribakina ham birinchi raqam ostida saralangan bo‘lib, qozog‘istonlik yulduz o‘z yurishini ikkinchi bosqichda hamyurti Yuliya Putinsevaga (67-o‘rin) qarshi boshlaydi;
Chorak final sari: Ushbu sensatsion g‘alaba Raximovaga nafaqat Tokio turnirining kuchli sakkiztaligiga kirish, balki jahon reytingida o‘z o‘rnini yanada yaxshilab olish imkonini beradi.
Kamilla Raximovaning dunyoning kuchli 35 nafar tennischisi qatoridan joy olgan raqibga qarshi uch soatlik asabiy kurashda iroda ko‘rsatishi uning faoliyatidagi eng yorqin va muhim g‘alabalardan biriga aylandi.
Izohlar 0
…