O‘zbekiston tennisida yangi yetakchi: Endi Mariya Timofeyeva mamlakatning birinchi raketkasi

·75·Sport
O‘zbekiston tennisida yangi yetakchi: Endi Mariya Timofeyeva mamlakatning birinchi raketkasi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Mariya Timofeyeva yangilangan WTA reytingida 63-o‘ringa ko‘tarilib, O‘zbekistonning birinchi raketkasi bo‘ldi.
  • Pekindagi WTA 1000 musobaqasidagi muvaffaqiyati unga 135 reyting ochkosini taqdim etdi va shaxsiy rekordini yangilashiga sabab bo‘ldi.
  • Bu natija bilan u Kamilla Raximovani (69-o‘rin) ortda qoldirdi.

O‘zbekiston ayollar tennisida rasman yangi yetakchi paydo bo‘ldi. O‘zbekiston tennis federatsiyasi matbuot xizmati bergan ma’lumotlarga ko‘ra, iste’dodli tennischi Mariya Timofeyeva yangilangan WTA (Ayollar tennis assotsiatsiyasi) reytingida yuqori natija qayd etib, mamlakatning birinchi raketkasi maqomiga erishdi.

Pekinda o‘tkazilgan nufuzli musobaqadagi ishonchli ishtirok Timofeyevaga faoliyatidagi shaxsiy rekordini yangilash va milliy reytingda peshqadamlikni qo‘lga olish imkonini berdi.

Shaxsiy rekord va Pekindagi zafarli yurish

Mariya Timofeyevaning reyting pog‘onalari bo‘ylab keskin ko‘tarilishiga Xitoydagi muvaffaqiyatli odim sabab bo‘ldi:

  • Yangi rekord pog‘ona: Yangilangan jahon reytingida Mariya Timofeyeva birdaniga 63-o‘ringa ko‘tarildi. Bu uning sport faoliyatidagi eng yuqori natijasi bo‘lib, bungacha bo‘lgan rekordi 68-pog‘ona edi;

  • WTA 1000 musobaqasidagi muvaffaqiyat: Pekindagi yirik musobaqada tennischi saralash bosqichlarini muvaffaqiyatli yengib o‘tib, asosiy to‘rning uchinchi davrasiga qadar yetib bordi;

  • Reyting ochkolari: Ushbu yurish evaziga u 135 qimmatli reyting ochkosini o‘z hisobiga yozib qo‘ydi va jahon reytingidagi o‘rnini sezilarli darajada yaxshiladi.

Milliy reytingdagi o‘rin almashinuvi

Bunga qadar O‘zbekistonning ayollar o‘rtasidagi birinchi raketkasi maqomi boshqa bir mahoratli tennischi — Kamilla Raximovaga tegishli edi:

  • Raximovaning hozirgi o‘rni: Yangilangan ro‘yxatda Kamilla jahon bo‘yicha 69-pog‘onadan joy oldi;

  • Timofeyevaning yetakchiligi: Mariya 63-o‘rinni band etib, milliy ko‘rsatkichda Raximovani ortda qoldirdi va mamlakatning birinchi raqamli tennischisi sifatida e’tirof etildi.

O‘zbekiston bayrog‘i ostidagi yangi davr

Ikkala sportchining ham O‘zbekiston milliy termasi safida to‘p surishi mamlakat tennis maktabi uchun muhim burilish bo‘ldi:

  • Sport fuqaroligining o‘zgarishi: Timofeyeva va Raximova 2025 yilning oxirida sport fuqaroligini o‘zgartirib, O‘zbekiston sharafini himoya qilishni tanlagan edi;

  • Rasmiy tasdiq: Mariyaning O‘zbekiston bayrog‘i ostiga o‘tishi 2025 yil 20 oktyabrda WTA tizimida rasman aks etgan bo‘lsa, Kamillaning milliy jamoamizga qo‘shilgani haqida 2025 yil 1 dekabrda e’lon qilingan edi.

Ayni paytda har ikki tennischi nufuzli xalqaro turnirlarda mamlakatimiz sharafini munosib himoya qilib, jahon elitasida muntazam ravishda yuqori natijalarni qayd etib kelmoqda.

Mariya TimofeyevaKamilla RaximovaPekin WTA 1000O‘zbekiston tennis federatsiyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Katta dubulg‘a»: US Open-2026 turnirida 3 nafar o‘zbekistonlik tennischi qatnashadi«Katta dubulg‘a»: US Open-2026 turnirida 3 nafar o‘zbekistonlik tennischi qatnashadi22 avgust 10:03Mariya Timofeyeva Portugaliyada WTA 125 turnirida chempion bo‘ldiMariya Timofeyeva Portugaliyada WTA 125 turnirida chempion bo‘ldi28 sentabr 15:21Pekinda katta sensatsiya: Kamilla Raximova jahonning 26-raketkasini taslim etdi!Pekinda katta sensatsiya: Kamilla Raximova jahonning 26-raketkasini taslim etdi!4 oktabr 01:21Kamilla Rahimova “Rolan Garros”da ilk g‘alabasini qo‘lga kiritdiKamilla Rahimova “Rolan Garros”da ilk g‘alabasini qo‘lga kiritdi26 may 19:32O‘zbekiston US Open'da tarixiy rekord o‘rnatish arafasidaO‘zbekiston US Open'da tarixiy rekord o‘rnatish arafasida23 iyul 00:36Mariya Timofeyeva Istanbulda bosh sovrinni qo‘lga kiritdiMariya Timofeyeva Istanbulda bosh sovrinni qo‘lga kiritdi10 may 23:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi