O‘zbekiston tennisida yangi yetakchi: Endi Mariya Timofeyeva mamlakatning birinchi raketkasi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Mariya Timofeyeva yangilangan WTA reytingida 63-o‘ringa ko‘tarilib, O‘zbekistonning birinchi raketkasi bo‘ldi.
- Pekindagi WTA 1000 musobaqasidagi muvaffaqiyati unga 135 reyting ochkosini taqdim etdi va shaxsiy rekordini yangilashiga sabab bo‘ldi.
- Bu natija bilan u Kamilla Raximovani (69-o‘rin) ortda qoldirdi.
O‘zbekiston ayollar tennisida rasman yangi yetakchi paydo bo‘ldi. O‘zbekiston tennis federatsiyasi matbuot xizmati bergan ma’lumotlarga ko‘ra, iste’dodli tennischi Mariya Timofeyeva yangilangan WTA (Ayollar tennis assotsiatsiyasi) reytingida yuqori natija qayd etib, mamlakatning birinchi raketkasi maqomiga erishdi.
Pekinda o‘tkazilgan nufuzli musobaqadagi ishonchli ishtirok Timofeyevaga faoliyatidagi shaxsiy rekordini yangilash va milliy reytingda peshqadamlikni qo‘lga olish imkonini berdi.
Shaxsiy rekord va Pekindagi zafarli yurish
Mariya Timofeyevaning reyting pog‘onalari bo‘ylab keskin ko‘tarilishiga Xitoydagi muvaffaqiyatli odim sabab bo‘ldi:
Yangi rekord pog‘ona: Yangilangan jahon reytingida Mariya Timofeyeva birdaniga 63-o‘ringa ko‘tarildi. Bu uning sport faoliyatidagi eng yuqori natijasi bo‘lib, bungacha bo‘lgan rekordi 68-pog‘ona edi;
WTA 1000 musobaqasidagi muvaffaqiyat: Pekindagi yirik musobaqada tennischi saralash bosqichlarini muvaffaqiyatli yengib o‘tib, asosiy to‘rning uchinchi davrasiga qadar yetib bordi;
Reyting ochkolari: Ushbu yurish evaziga u 135 qimmatli reyting ochkosini o‘z hisobiga yozib qo‘ydi va jahon reytingidagi o‘rnini sezilarli darajada yaxshiladi.
Milliy reytingdagi o‘rin almashinuvi
Bunga qadar O‘zbekistonning ayollar o‘rtasidagi birinchi raketkasi maqomi boshqa bir mahoratli tennischi — Kamilla Raximovaga tegishli edi:
Raximovaning hozirgi o‘rni: Yangilangan ro‘yxatda Kamilla jahon bo‘yicha 69-pog‘onadan joy oldi;
Timofeyevaning yetakchiligi: Mariya 63-o‘rinni band etib, milliy ko‘rsatkichda Raximovani ortda qoldirdi va mamlakatning birinchi raqamli tennischisi sifatida e’tirof etildi.
O‘zbekiston bayrog‘i ostidagi yangi davr
Ikkala sportchining ham O‘zbekiston milliy termasi safida to‘p surishi mamlakat tennis maktabi uchun muhim burilish bo‘ldi:
Sport fuqaroligining o‘zgarishi: Timofeyeva va Raximova 2025 yilning oxirida sport fuqaroligini o‘zgartirib, O‘zbekiston sharafini himoya qilishni tanlagan edi;
Rasmiy tasdiq: Mariyaning O‘zbekiston bayrog‘i ostiga o‘tishi 2025 yil 20 oktyabrda WTA tizimida rasman aks etgan bo‘lsa, Kamillaning milliy jamoamizga qo‘shilgani haqida 2025 yil 1 dekabrda e’lon qilingan edi.
Ayni paytda har ikki tennischi nufuzli xalqaro turnirlarda mamlakatimiz sharafini munosib himoya qilib, jahon elitasida muntazam ravishda yuqori natijalarni qayd etib kelmoqda.
Izohlar 0
…