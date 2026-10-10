Kamilla Rahimova Xitoydagi yirik turnirda Sofiya Keninni mag‘lub etdi

·53·Sport
Kamilla Rahimova Xitoydagi yirik turnirda Sofiya Keninni mag‘lub etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonning ikkinchi raketkasi Kamilla Rahimova Xitoyning Uxan shahrida bo‘lib o‘tayotgan nufuzli Wuhan Open turnirining saralash bosqichida jahon yulduzi Sofiya Keninni 6:0, 6:3 hisobida mag‘lub etdi.
  • Rahimova bahs davomida 6 ta eys zarbasi bilan raqibidan ustunlik qildi va 93 daqiqa davom etgan o‘yinda to‘liq nazoratni o‘z qo‘lida ushlab turdi.
  • Bu g‘alaba orqali Kamilla Rahimova turnirning asosiy to‘riga chiqish uchun kurashni davom ettiradi.

Xitoyning Uxan shahrida tennis bo‘yicha xotin-qizlar o‘rtasidagi nufuzli WTA 1000Wuhan Open turniri start oldi. Mukofot jamg‘armasi 3 million 221 ming dollardan ortiq bo‘lgan ushbu yirik musobaqada O‘zbekistonning ikkinchi raketkasi Kamilla Rahimova yorqin g‘alaba bilan ishtirokini boshladi.

Hamyurtimiz saralash bosqichining yarim finalida jahon tennisi yulduzi, «Katta shlem» turkumidagi turnirlar chempioni bo‘lgan amerikalik Sofiya Keninni hech qanday qiyinchiliksiz, yirik 6:0, 6:3 hisobida taslim etdi.

Rang-barang o‘yin va 93 daqiqalik ustunlik

Kortda ilk bor to‘qnash kelgan raqibalar bahsi o‘zbek tennischisining to‘liq nazorati ostida o‘tdi:

  • Birinchi setdagi mutlaq ustunlik (6:0): Kamilla bahsni yuqori tempda boshlab, «Australian Open-2020» g‘olibi bo‘lgan raqibasiga birorta ham geym bermadi va «quruq» hisob bilan raqibni esankiratib qo‘ydi;

  • G‘alabali nuqta (6:3): Ikkinchi setda Kenin qarshilik ko‘rsatishga uringan bo‘lsa-da, Rahimova o‘z ustunligini boy bermadi va 93 daqiqa davom etgan bellashuvda g‘alabani ilib ketdi;

  • Eys zarbalari bo‘yicha ustunlik: Bahs davomida Kamilla 6 ta eys (to‘g‘ridan to‘g‘ri ochko keltirgan uzatma) amalga oshirgan bo‘lsa, amerikalik raqibasi atigi 2 ta eys bilan cheklandi.

Reyting ko‘rsatkichlari va nomdor raqib

  • Sofiya Keninning maqomi: 25 yoshli Kenin bir paytlar jahon reytingida 4-o‘ringacha ko‘tarilgan, «Australian Open-2020» chempioni hamda «Roland Garros-2020» finalchisi sanaladi. Hozirda u WTA reytingida 107-pog‘onani band etib turibdi;

  • Kamilla Rahimovaning o‘rni: Saralashda 15-raqam ostida tasniflangan Kamilla ayni damda dunyo reytingida 76-o‘rinda bormoqda va bu g‘alaba orqali o‘z ochkolarini yanada yaxshilab olish imkoniga ega bo‘ldi.

Asosiy to‘r yo‘llanmasi: Oldinda hal qiluvchi final

Saralash finaliga yo‘l olgan Kamilla Rahimova endilikda WTA 1000 musobaqasining asosiy bosqichiga chiqish uchun kurashadi:

  • Ertangi raqib: Hamyurtimiz saralashning hal qiluvchi bahsida mezbonlar vakili, jahon reytingining 231-pog‘onasida borayotgan xitoylik tennischi Han Shi bilan bahs olib boradi;

  • Maqsad: Agar Rahimova mazkur bahsda ham zafar quchsa, dunyoning eng kuchli raketka ustalari jamlangan Wuhan Open musobaqasining asosiy to‘rida o‘yinlarini davom ettiradi.

Kamilla RahimovaSofiya KeninWuhan OpenWTA 1000
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kutilmagan sovg‘a: Dunyoning 2-raqamli tennischisi o‘zbekistonlik sportchini hayratda qoldirdiKutilmagan sovg‘a: Dunyoning 2-raqamli tennischisi o‘zbekistonlik sportchini hayratda qoldirdi3 oktabr 11:19US Open: Kamilla Rahimova Nyu-Yorkda 3-bosqichgacha yetib bordiUS Open: Kamilla Rahimova Nyu-Yorkda 3-bosqichgacha yetib bordi4 sentabr 23:27Kamilla Rahimova “Rolan Garros”da ilk g‘alabasini qo‘lga kiritdiKamilla Rahimova “Rolan Garros”da ilk g‘alabasini qo‘lga kiritdi26 may 19:32Shohjahon Ergashev Nomad kamari uchun Shahobiddin Egamovga ochiq da’vat tashladiShohjahon Ergashev Nomad kamari uchun Shahobiddin Egamovga ochiq da’vat tashladiBugun 22:08Gruziyalik afsonaviy murabbiy rasman terma jamoamiz boshqaruvini qo‘lga oldiGruziyalik afsonaviy murabbiy rasman terma jamoamiz boshqaruvini qo‘lga oldiBugun 22:04«Manchester Yunayted» va «Tottenhem»ning asosiy tarkiblari e’lon qilindi«Manchester Yunayted» va «Tottenhem»ning asosiy tarkiblari e’lon qilindiBugun 21:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi