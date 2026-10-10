Kamilla Rahimova Xitoydagi yirik turnirda Sofiya Keninni mag‘lub etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonning ikkinchi raketkasi Kamilla Rahimova Xitoyning Uxan shahrida bo‘lib o‘tayotgan nufuzli Wuhan Open turnirining saralash bosqichida jahon yulduzi Sofiya Keninni 6:0, 6:3 hisobida mag‘lub etdi.
- Rahimova bahs davomida 6 ta eys zarbasi bilan raqibidan ustunlik qildi va 93 daqiqa davom etgan o‘yinda to‘liq nazoratni o‘z qo‘lida ushlab turdi.
- Bu g‘alaba orqali Kamilla Rahimova turnirning asosiy to‘riga chiqish uchun kurashni davom ettiradi.
Xitoyning Uxan shahrida tennis bo‘yicha xotin-qizlar o‘rtasidagi nufuzli WTA 1000 — Wuhan Open turniri start oldi. Mukofot jamg‘armasi 3 million 221 ming dollardan ortiq bo‘lgan ushbu yirik musobaqada O‘zbekistonning ikkinchi raketkasi Kamilla Rahimova yorqin g‘alaba bilan ishtirokini boshladi.
Hamyurtimiz saralash bosqichining yarim finalida jahon tennisi yulduzi, «Katta shlem» turkumidagi turnirlar chempioni bo‘lgan amerikalik Sofiya Keninni hech qanday qiyinchiliksiz, yirik 6:0, 6:3 hisobida taslim etdi.
Rang-barang o‘yin va 93 daqiqalik ustunlik
Kortda ilk bor to‘qnash kelgan raqibalar bahsi o‘zbek tennischisining to‘liq nazorati ostida o‘tdi:
Birinchi setdagi mutlaq ustunlik (6:0): Kamilla bahsni yuqori tempda boshlab, «Australian Open-2020» g‘olibi bo‘lgan raqibasiga birorta ham geym bermadi va «quruq» hisob bilan raqibni esankiratib qo‘ydi;
G‘alabali nuqta (6:3): Ikkinchi setda Kenin qarshilik ko‘rsatishga uringan bo‘lsa-da, Rahimova o‘z ustunligini boy bermadi va 93 daqiqa davom etgan bellashuvda g‘alabani ilib ketdi;
Eys zarbalari bo‘yicha ustunlik: Bahs davomida Kamilla 6 ta eys (to‘g‘ridan to‘g‘ri ochko keltirgan uzatma) amalga oshirgan bo‘lsa, amerikalik raqibasi atigi 2 ta eys bilan cheklandi.
Reyting ko‘rsatkichlari va nomdor raqib
Sofiya Keninning maqomi: 25 yoshli Kenin bir paytlar jahon reytingida 4-o‘ringacha ko‘tarilgan, «Australian Open-2020» chempioni hamda «Roland Garros-2020» finalchisi sanaladi. Hozirda u WTA reytingida 107-pog‘onani band etib turibdi;
Kamilla Rahimovaning o‘rni: Saralashda 15-raqam ostida tasniflangan Kamilla ayni damda dunyo reytingida 76-o‘rinda bormoqda va bu g‘alaba orqali o‘z ochkolarini yanada yaxshilab olish imkoniga ega bo‘ldi.
Asosiy to‘r yo‘llanmasi: Oldinda hal qiluvchi final
Saralash finaliga yo‘l olgan Kamilla Rahimova endilikda WTA 1000 musobaqasining asosiy bosqichiga chiqish uchun kurashadi:
Ertangi raqib: Hamyurtimiz saralashning hal qiluvchi bahsida mezbonlar vakili, jahon reytingining 231-pog‘onasida borayotgan xitoylik tennischi Han Shi bilan bahs olib boradi;
Maqsad: Agar Rahimova mazkur bahsda ham zafar quchsa, dunyoning eng kuchli raketka ustalari jamlangan Wuhan Open musobaqasining asosiy to‘rida o‘yinlarini davom ettiradi.
Izohlar 0
…