Tokioda penaltilar dramasi: Yaponiya kubokni qo‘lga kiritdi

·53·Sport
Tokioda penaltilar dramasi: Yaponiya kubokni qo‘lga kiritdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Tokioda o'tkazilgan xalqaro o'rtoqlik turnirining finalida Yaponiya Yangi Zelandiyani 2:1 hisobida mag'lub etib, bosh sovrinni qo'lga kiritdi.
  • Musobaqaning yarimfinallarida ham, 3-o'rin uchun bahsda ham g'oliblar penaltilar seriyasi orqali aniqlandi.
  • Final uchrashuvida Yaponiya hisobni Ueda 28-daqiqada ochgan bo'lsa, Yangi Zelandiyadan Old 32-daqiqada javob qaytardi, ammo 71-daqiqada Doanning goli Yaponiyaga g'alaba keltirdi.

Tokioda FIFA kunlari doirasida o‘tkazilgan xalqaro o‘rtoqlik turniri kutilmagan ssenariy bilan yakunlandi. Musobaqaning yarimfinallarida g‘oliblar penaltilar seriyasi orqali aniqlangan bo‘lsa, 3-o‘rin uchun bahsda ham asosiy vaqtda g‘olib chiqmadi.

Finalda esa Yaponiya Yangi Zelandiyani 2:1 hisobida mag‘lub etib, Tokiodagi turnir bosh sovrinini qo‘lga kiritdi.

Yaponiya finalda Yangi Zelandiyadan ustun keldi

4 jamoa ishtirok etgan turnirning hal qiluvchi bahsida Yaponiya va Yangi Zelandiya maydonga tushdi.

Uchrashuvning 28-daqiqasida Yaponiya hisobni ochdi. Ueda jamoasini oldinga olib chiqdi.

Biroq Yangi Zelandiya tez orada javob qaytardi. 32-daqiqada Old gol urib, hisobni tenglashtirdi.

Tanaffusga jamoalar 1:1 hisobida chiqib ketdi.

Ikkinchi bo‘limda esa yaponlar yana bir bor oldinga chiqishdi. 71-daqiqada Doan raqib darvozasini ishg‘ol qilib, Yaponiyaga 2:1 hisobidagi ustunlikni taqdim etdi.

Qolgan daqiqalarda Yangi Zelandiya hisobni tenglashtira olmadi.

Shu tariqa Yaponiya finalda g‘alaba qozonib, turnir chempioniga aylandi.

Yarimfinallarda ham g‘olib penaltilarda aniqlangan

Tokiodagi musobaqaning o‘ziga xos jihati shundaki, finalga yo‘l olgan jamoalar ham oddiy vaqtda g‘olib aniqlay olmagan.

Yarimfinalning birida Yaponiya Ekvador bilan bahs olib borgan va g‘olib penaltilar seriyasi orqali aniqlangan.

Ikkinchi yarimfinalda esa Yangi Zelandiya Panamaga qarshi maydonga tushgan. Bu bahs ham asosiy vaqtda g‘olibni aniqlamagan va jamoalar taqdirini yana penaltilar hal qilgan.

Natijada Yaponiya va Yangi Zelandiya finalga yo‘l olgan.

Ekvador va Panama ham penaltilarga bordi

3-o‘rin uchun bahsda Ekvador va Panama o‘zaro kuch sinashdi.

Uchrashuvda birinchi bo‘lib Panama hisobni ochdi. 38-daqiqada Vergara jamoasini oldinga olib chiqdi.

Ekvador esa ikkinchi bo‘limda javob golini urdi. 58-daqiqada Angulo hisobni 1:1 ko‘rinishiga keltirdi.

Qolgan vaqtda boshqa gol urilmadi va uchrashuv g‘olibni penaltilar seriyasida aniqlashga to‘g‘ri keldi.

Bu yerda Panama futbolchilari aniqroq harakat qildi — seriyada 7:6 hisobida g‘alaba qozonib, turnirning uchinchi o‘rin egasi bo‘ldi.

Tokiodagi turnir natijalari

Kirin kubogi. Tokio

Final

Yaponiya — Yangi Zelandiya — 2:1

Gollar: Ueda, 28; Doan, 71 — Old, 32.

3-o‘rin uchun bahs

Ekvador — Panama — 1:1

Gollar: Angulo, 58 — Vergara, 38.

Penaltilar seriyasi — 6:7.

Turnirning eng qiziq raqami — penaltilar

Tokiodagi musobaqa futboldagi kichik detallar qanchalik katta ahamiyat kasb etishini yana bir bor ko‘rsatdi.

Yarimfinallarning ikkalasida ham g‘olib penaltilarda aniqlandi. 3-o‘rin uchun bahsda ham jamoalar 90 daqiqa ichida bir-biridan ustun kela olmadi.

Faqat finalda Yaponiya bu ssenariyni takrorlamadi. Mezbonlar Yangi Zelandiyani 2:1 hisobida mag‘lub etib, Tokiodagi FIFA kunlarida o‘tkazilgan turnirning bosh sovriniga ega chiqdi.

Shu tariqa Yaponiya uchun musobaqa chempionlik bilan yakunlangan bo‘lsa, Panama penaltilardagi ikkinchi g‘alabasi orqali uchinchi o‘rinni egalladi.

Tokio FIFA kunlariYaponiyaYangi ZelandiyaPanama
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Starlink Panamada toʻgʻridan-toʻgʻri smartfonlar uchun sunʼiy yoʻldosh aloqasini ishga tushirdiStarlink Panamada toʻgʻridan-toʻgʻri smartfonlar uchun sunʼiy yoʻldosh aloqasini ishga tushirdi19 sentabr 12:22Kolumbiyada bugun 7,4 magnitudali kuchli zilzila sodir bo‘ldi (Video)Kolumbiyada bugun 7,4 magnitudali kuchli zilzila sodir bo‘ldi (Video)11 avgust 11:13JCH-2026. Harri Keyn JCH tarixida Angliyaning eng yaxshi to‘purariga aylandiJCH-2026. Harri Keyn JCH tarixida Angliyaning eng yaxshi to‘purariga aylandi28 iyun 05:31Jud Bellingem Angliyani guruhda birinchi oʻringa olib chiqdiJud Bellingem Angliyani guruhda birinchi oʻringa olib chiqdi28 iyun 03:55Semenyo: «Xorvatiyaga qarshi 90 daqiqa birgalikda himoyalanishimiz kerak»Semenyo: «Xorvatiyaga qarshi 90 daqiqa birgalikda himoyalanishimiz kerak»27 iyun 20:30Karlush Keyrush va Jud Bellinghem o‘rtasidagi mojaro tafsilotlari...Karlush Keyrush va Jud Bellinghem o‘rtasidagi mojaro tafsilotlari...25 iyun 00:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?