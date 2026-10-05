Tokioda penaltilar dramasi: Yaponiya kubokni qo‘lga kiritdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Tokioda o'tkazilgan xalqaro o'rtoqlik turnirining finalida Yaponiya Yangi Zelandiyani 2:1 hisobida mag'lub etib, bosh sovrinni qo'lga kiritdi.
- Musobaqaning yarimfinallarida ham, 3-o'rin uchun bahsda ham g'oliblar penaltilar seriyasi orqali aniqlandi.
- Final uchrashuvida Yaponiya hisobni Ueda 28-daqiqada ochgan bo'lsa, Yangi Zelandiyadan Old 32-daqiqada javob qaytardi, ammo 71-daqiqada Doanning goli Yaponiyaga g'alaba keltirdi.
Tokioda FIFA kunlari doirasida o‘tkazilgan xalqaro o‘rtoqlik turniri kutilmagan ssenariy bilan yakunlandi. Musobaqaning yarimfinallarida g‘oliblar penaltilar seriyasi orqali aniqlangan bo‘lsa, 3-o‘rin uchun bahsda ham asosiy vaqtda g‘olib chiqmadi.
Finalda esa Yaponiya Yangi Zelandiyani 2:1 hisobida mag‘lub etib, Tokiodagi turnir bosh sovrinini qo‘lga kiritdi.
Yaponiya finalda Yangi Zelandiyadan ustun keldi
4 jamoa ishtirok etgan turnirning hal qiluvchi bahsida Yaponiya va Yangi Zelandiya maydonga tushdi.
Uchrashuvning 28-daqiqasida Yaponiya hisobni ochdi. Ueda jamoasini oldinga olib chiqdi.
Biroq Yangi Zelandiya tez orada javob qaytardi. 32-daqiqada Old gol urib, hisobni tenglashtirdi.
Tanaffusga jamoalar 1:1 hisobida chiqib ketdi.
Ikkinchi bo‘limda esa yaponlar yana bir bor oldinga chiqishdi. 71-daqiqada Doan raqib darvozasini ishg‘ol qilib, Yaponiyaga 2:1 hisobidagi ustunlikni taqdim etdi.
Qolgan daqiqalarda Yangi Zelandiya hisobni tenglashtira olmadi.
Shu tariqa Yaponiya finalda g‘alaba qozonib, turnir chempioniga aylandi.
Yarimfinallarda ham g‘olib penaltilarda aniqlangan
Tokiodagi musobaqaning o‘ziga xos jihati shundaki, finalga yo‘l olgan jamoalar ham oddiy vaqtda g‘olib aniqlay olmagan.
Yarimfinalning birida Yaponiya Ekvador bilan bahs olib borgan va g‘olib penaltilar seriyasi orqali aniqlangan.
Ikkinchi yarimfinalda esa Yangi Zelandiya Panamaga qarshi maydonga tushgan. Bu bahs ham asosiy vaqtda g‘olibni aniqlamagan va jamoalar taqdirini yana penaltilar hal qilgan.
Natijada Yaponiya va Yangi Zelandiya finalga yo‘l olgan.
Ekvador va Panama ham penaltilarga bordi
3-o‘rin uchun bahsda Ekvador va Panama o‘zaro kuch sinashdi.
Uchrashuvda birinchi bo‘lib Panama hisobni ochdi. 38-daqiqada Vergara jamoasini oldinga olib chiqdi.
Ekvador esa ikkinchi bo‘limda javob golini urdi. 58-daqiqada Angulo hisobni 1:1 ko‘rinishiga keltirdi.
Qolgan vaqtda boshqa gol urilmadi va uchrashuv g‘olibni penaltilar seriyasida aniqlashga to‘g‘ri keldi.
Bu yerda Panama futbolchilari aniqroq harakat qildi — seriyada 7:6 hisobida g‘alaba qozonib, turnirning uchinchi o‘rin egasi bo‘ldi.
Tokiodagi turnir natijalari
Kirin kubogi. Tokio
Final
Yaponiya — Yangi Zelandiya — 2:1
Gollar: Ueda, 28; Doan, 71 — Old, 32.
3-o‘rin uchun bahs
Ekvador — Panama — 1:1
Gollar: Angulo, 58 — Vergara, 38.
Penaltilar seriyasi — 6:7.
Turnirning eng qiziq raqami — penaltilar
Tokiodagi musobaqa futboldagi kichik detallar qanchalik katta ahamiyat kasb etishini yana bir bor ko‘rsatdi.
Yarimfinallarning ikkalasida ham g‘olib penaltilarda aniqlandi. 3-o‘rin uchun bahsda ham jamoalar 90 daqiqa ichida bir-biridan ustun kela olmadi.
Faqat finalda Yaponiya bu ssenariyni takrorlamadi. Mezbonlar Yangi Zelandiyani 2:1 hisobida mag‘lub etib, Tokiodagi FIFA kunlarida o‘tkazilgan turnirning bosh sovriniga ega chiqdi.
Shu tariqa Yaponiya uchun musobaqa chempionlik bilan yakunlangan bo‘lsa, Panama penaltilardagi ikkinchi g‘alabasi orqali uchinchi o‘rinni egalladi.
Izohlar 0
…