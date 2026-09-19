Starlink Panamada toʻgʻridan-toʻgʻri smartfonlar uchun sunʼiy yoʻldosh aloqasini ishga tushirdi

·31·Texno
Starlink Panamada toʻgʻridan-toʻgʻri smartfonlar uchun sunʼiy yoʻldosh aloqasini ishga tushirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Panamada Starlink, mahalliy MasMovil (+Móvil) operatori bilan hamkorlikda, qo'shimcha uskunalar talab etmaydigan, to'g'ridan-to'g'ri smartfonlar uchun sun'iy yo'ldosh aloqasi xizmatini ishga tushirdi.
  • Ushbu +Más | Starlink xizmati, Direct-to-cell texnologiyasi asosida ishlaydi va an'anaviy uyali aloqa signali yetib bormaydigan olis hududlarda SMS, messenjerlar va raqamli xaritalardan foydalanish imkonini beradi.

Panama Respublikasida Starlink kompaniyasi mahalliy MasMovil (+Móvil) operatori bilan hamkorlikda yangi avlod mobil sunʼiy yoʻldosh aloqasi xizmatini yoʻlga qoʻydi. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, +Más | Starlink deb nomlangan ushbu xizmat asosan olis togʻli hamda orol hududlarida, shuningdek, anʼanaviy uyali aloqa signali yetib bormaydigan joylarda barqaror aloqani taʼminlashga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur loyiha Direct-to-cell texnologiyasi asosida ishlaydi va qoʻshimcha uskunalar hamda sunʼiy yoʻldosh terminallarini talab etmasdan toʻgʻridan-toʻgʻri oddiy smartfondan foydalanish imkonini beradi. Foydalanuvchilar oddiy LTE tarmoqlarini qoʻllab-quvvatlaydigan oʻzlari uchun qulay boʻlgan qurilmalar orqali aloqaga chiqishlari mumkin boʻladi.

Birinchi bosqich imkoniyatlari

Ishga tushirish jarayonining boshlangʻich bosqichida abonentlarga eng zarur funksiyalar taqdim etiladi. Xususan, foydalanuvchilar internet messenjerlari orqali xabar almashish, SMS yuborish hamda raqamli xaritalardan muammosiz foydalanish imkoniyatiga ega boʻladilar.

Yangi xizmat mavjud yerusti aloqa tarmoqlarini toʻldirib, infratuzilma rivojlanmagan hududlarda ham bazaviy aloqani kafolatlaydi. Bu esa ayniqsa favqulodda vaziyatlarda va olis hududlarga sayohat qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kelgusidagi rejalar va istiqbollar

Hozircha +Más | Starlink xizmatining narxi eʼlon qilingani yoʻq. Uning mavjud +Móvil tariflariga kiritilishi yoki alohida haq evaziga taklif etilishi hozircha nomaʼlumligicha qolmoqda.

Shunga qaramay, operator kelgusida Starlink V2 avlodidagi yangi sunʼiy yoʻldoshlardan foydalanishni rejalashtirgan. Bu esa tarmoq oʻtkazuvchanligini sezilarli darajada oshirib, Panama hududini yanada kengroq qamrab olish imkonini beradi.

Taʼkidlash joizki, Starlink avvalroq Yaponiya operatori au (KDDI) bilan hamkorlik qilishini eʼlon qilgan edi. Mazkur loyiha Osiyo mintaqasida Starlink Mobile V2 sunʼiy yoʻldoshlarini joriy etgan ilk keng koʻlamli tashabbus boʻlishi kutilmoqda.

StarlinkPanamaMasMovilTexnologiyaMobil aloqa
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone 18 Pro savdoga chiqqan kuniayoq butunlay qismlarga ajratildiiPhone 18 Pro savdoga chiqqan kuniayoq butunlay qismlarga ajratildiBugun, 12:52Huawei sunʼiy intellektni oʻqitish tizimini tubdan oʻzgartirmoqchiHuawei sunʼiy intellektni oʻqitish tizimini tubdan oʻzgartirmoqchiBugun, 11:51Starlink Mobile V2 sunʼiy yoʻldoshlari 5G darajasidagi tezlikni taqdim etadiStarlink Mobile V2 sunʼiy yoʻldoshlari 5G darajasidagi tezlikni taqdim etadiBugun, 11:27Yer yaqinidagi asteroidlar soni 40 mingtadan oshdiYer yaqinidagi asteroidlar soni 40 mingtadan oshdiBugun, 10:58OnePlus 16 flagmani: 9000 mA·ch akkumulyator va 185 Hz ekran taqdim etiladiOnePlus 16 flagmani: 9000 mA·ch akkumulyator va 185 Hz ekran taqdim etiladiBugun, 10:26OnePlus 16 flagmani 9000 mA•ch akkumulyator va 185 Hz ekran bilan sertifikatsiyadan oʻtdiOnePlus 16 flagmani 9000 mA•ch akkumulyator va 185 Hz ekran bilan sertifikatsiyadan oʻtdiBugun, 09:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi