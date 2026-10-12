Mareska “Liverpul” ustidan qozonilgan g‘alabadan so‘ng keskin savollarga javob berdi

·81·Sport
Mareska “Liverpul” ustidan qozonilgan g‘alabadan so‘ng keskin savollarga javob berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Manchester Siti» bosh murabbiyi Enso Mareska «Liverpul» ustidan qozonilgan 3:0 hisobidagi g‘alabadan so‘ng jamoaning birinchi bo‘limdagi qiyinchiliklari va tanaffusdagi taktik o‘zgarishlar samarasi haqida gapirdi.
  • U moliyaviy muammolar jamoa ruhiyatiga ta’sir qilishi mumkinligini tan olib, bunday vaziyatlar jamoa va muxlislarni yanada jipslashtirishiga umid bildirdi.
  • Mareska ta’kidladiki, jamoa tashqi bosimlarga qaramay, faqat chempionlik ruhiyati bilan maydonga tushmoqda.

Angliya Premer-ligasining 6-turi doirasida safarda «Liverpul»ni yirik 3:0 hisobida taslim etgan «Manchester Siti» bosh murabbiyi Enso Mareska o‘yindan so‘ng o‘z xulosalarini bildirdi. Sky Sports nashriga intervyu bergan italiyalik mutaxassis uchrashuvning ikki xil sur’atda kechganini tahlil qilish bilan birga, klub atrofidagi shov-shuvli moliyaviy bosimlar jamoa ruhiyatiga qanday ta’sir ko‘rsatayotganiga to‘xtalib o‘tdi.

«Shaharliklar» ustozi birinchi bo‘limdagi qiyinchiliklardan so‘ng kiritilgan taktik o‘zgarishlar g‘alabaning asosiy kaliti bo‘lganini yashirmadi.

«Birinchi bo‘limda qiynaldik»: Mareska o‘yinni qanday o‘zgartirdi?

Uchrashuv davomida kuzatilgan muhim jihatlarga to‘xtalar ekan, murabbiy jamoasining o‘yin sifatini quyidagicha baholadi:

  • Dastlabki qiyinchiliklar: «Juda og‘ir sharoitda kechgan bahs bo‘ldi. Birinchi bo‘limda ancha qiynaldik. To‘p nazorati bizda bo‘lganiga qaramay, hujumlarni yakunlashda samarali harakat qila olmadik va dastlabki bosqichda xatolarga yo‘l qo‘ydik», — dedi Mareska;

  • Tanaffusdagi o‘zgarishlar samarasi: «Ikkinchi bo‘lim boshlanishidan avval ayrim muhim o‘zgarishlarni amalga oshirdik va shundan so‘ng o‘yinimiz sezilarli darajada yaxshilandi. Futbolchilarimiz tempni kuchaytirib, vaziyatni to‘liq nazoratga olishdi».

Maydon tashqarisidagi bosim va klub birdamligi

Jurnalistlar tomonidan berilgan klubning moliyaviy qoidabuzarliklari va ehtimoliy jazolar haqidagi savolga murabbiy diplomatik va jamoani ruhlantiruvchi javob qaytardi:

  • «Balki ha, balki yo‘q»: «Maydon tashqarisidagi holatlar jamoaga ta’sir qilishi mumkinmi? Ehtimol, ha, balki, yo‘q. Buni aniq ayta olmayman», — deya ta’kidladi u;

  • Bosim ostidagi jipslashuv: «Ammo bir narsa aniq: bunday og‘ir vaziyatlar jamoa va muxlislarni bir-biriga yanada yaqinlashtirishi va jipslashtirishi mumkin. Umid qilamanki, kelgusi g‘alabalarni ham birgalikda nishonlaymiz. Biz bor e’tiborimizni faqat shu maqsadga qaratganmiz».

«Enfild»dagi ushbu yirik g‘alaba Enso Mareska jamoasining har qanday tashqi bosimlarga qaramay, maydonda faqat chempionlik ruhiyati bilan harakatlanayotganini yaqqol namoyish etdi.

Manchester SitiLiverpulEnso MareskaPremer-liga
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mareska shov-shuvlarga qaramay “Liverpul”ga qarshi rejasini oshkor etdiMareska shov-shuvlarga qaramay “Liverpul”ga qarshi rejasini oshkor etdi9 oktabr 17:10City Xtra bong urmoqda: «Manchester Siti»da Husanovning kelajagi nega xavf ostida qoldi?City Xtra bong urmoqda: «Manchester Siti»da Husanovning kelajagi nega xavf ostida qoldi?5 oktabr 07:42Iraola “Manchester Siti”dan uchralgan yirik mag‘lubiyat sabablarini ochiqladiIraola “Manchester Siti”dan uchralgan yirik mag‘lubiyat sabablarini ochiqladiBugun 11:14«Manchester Siti» safarda «Liverpul»ni yirik hisobda mag‘lub etdi«Manchester Siti» safarda «Liverpul»ni yirik hisobda mag‘lub etdiKecha 22:40Gvardioladan keyingi «Manchester Siti»: Mareska katta va’da berdi...Gvardioladan keyingi «Manchester Siti»: Mareska katta va’da berdi...3 avgust 15:26"Manchester Siti" sport direktori Abduqodir Husanovning "transferi siri"ni ochdi..."Manchester Siti" sport direktori Abduqodir Husanovning "transferi siri"ni ochdi...18 sentabr 06:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi