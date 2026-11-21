«Gvardiolaning o‘rnini bosish oson emas»: Jo Xart Mareska haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Manchester Siti»ning sobiq darvozaboni Jo Xart yangi bosh murabbiy Enso Mareskaning jamoadagi dastlabki faoliyatini ijobiy baholadi.
- Uning so'zlariga ko'ra, Pep Gvardioladan keyin jamoani boshqarish va uning darajasini saqlab qolish har qanday mutaxassis uchun katta sinovdir.
- Ayni paytda 10 ta turdan so'ng 21 ochko jamg'argan «Manchester Siti» turnir jadvalida uchinchi o'rinda bormoqda.
«Manchester Siti»ning sobiq darvozaboni Jo Xart jamoaning yangi bosh murabbiyi Enso Mareskaning dastlabki natijalaridan mamnun. Uning fikricha, Pep Gvardioladan keyin jamoani boshqarish oson emas, ammo italiyalik mutaxassis ishni yaxshi boshlagan. Xart Mareska qo‘l ostidagi o‘zgarishlarni qiziqish bilan kuzatayotganini ta’kidladi.
«Gvardiolaning o‘rnini bosish oson emas»
Jo Xart «Manchester Siti» matbuot xizmatiga bergan intervyusida Enso Mareskaning jamoadagi dastlabki faoliyati haqida fikr bildirdi.
Sobiq darvozabon Pep Gvardiola klub bilan erishgan yutuqlarini alohida e’tirof etdi. Uning ta’kidlashicha, ispaniyalik murabbiydan keyin jamoani qabul qilib olish va uning darajasini saqlab qolish har qanday mutaxassis uchun jiddiy sinov hisoblanadi.
Shunga qaramay, Xart Mareskaning dastlabki ishlarini ijobiy baholadi.
«Gvardiolaning o‘rnini bosish oson emas. Pep „Manchester Siti“ bilan qo‘ldan kelgan barcha sovrinlarni qo‘lga kiritdi. Lekin o‘nta tur ortida qolgan hozirgi paytda ayta olamanki, Mareska ishini yaxshi boshladi. Jamoaning uning qo‘l ostidagi starti menga yoqyapti.
Enso juda muhim narsani qaytadan qurish ustida ishlayapti. Uning qo‘lidan nima chiqishini qiziqish bilan kuzatyapman», — dedi Jo Xart.
«Manchester Siti» APLda uchinchi o‘rinda
Angliya Premer-ligasida o‘tkazilgan 10 ta turdan keyin «Manchester Siti» hisobida 21 ochko mavjud. Manchesterliklar turnir jadvalida uchinchi o‘rinni egallab turibdi.
Jamoa peshqadam «Arsenal»dan olti ochko ortda qolmoqda. Bu esa chempionlik poygasida hali katta kurash kutayotganini anglatadi.
Xartning fikrlari Mareskaning faoliyatiga berilgan ijobiy baho bo‘lsa-da, yangi murabbiyning haqiqiy imkoniyatlari mavsum davomidagi natijalar, jamoaning o‘yin sifati va sovrinlar uchun kurashdagi ishtiroki orqali yanada aniq namoyon bo‘ladi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…