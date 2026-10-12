«Manchester Siti» quyi ligaga tushirib yuborilsa kimlar jamoada qoladi?

·60·Sport
«Manchester Siti» quyi ligaga tushirib yuborilsa kimlar jamoada qoladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Agar «Manchester Siti» moliyaviy qoidabuzarliklar sabab Premer-ligadan chetlatilsa yoki ochkolardan mahrum etilsa, Erling Holand, Fil Foden va Enso Fernandes kabi jahon yulduzlari jamoani tark etishi mumkin.
  • Bunday og‘ir vaziyatda klubni qayta tiklash mas’uliyatini O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov o‘z zimmasiga olishi mumkin, chunki u yosh, kurashchi xarakteriga ega va klub bilan uzoq muddatli shartnoma imzolagan.

So‘nggi paytlarda Yevropa grandlarining nigohi «Manchester Siti» yetakchilariga qadalayotgani bejiz emas. Avvalroq klubning moliyaviy qoidabuzarliklarda aybdor deb topilishi va eng og‘ir ssenariy sifatida Premer-ligadan chetlatilish yoki bir necha mavsum davomida Chempionlar ligasiga chiqish imkonini bermaydigan ulkan ochkolardan mahrum etilish ehtimoli futbol jamoatchiligini larzaga solmoqda.

Bunday keskin sanksiyalar sharoitida jahon darajasidagi yulduzlar quyi divizionlarda qolishni istamasligi aniq. Xo‘sh, agar jamoa «Yuventus-2006» taqdiriga duch kelsa, «Etixad»ni kimlar tark etadi va klubni qayta tiklash mas’uliyatini kim o‘z zimmasiga oladi?

Tarix sabog‘i: 2006 yilgi «Yuventus» va «Siti» o‘rtasidagi farq

2006 yilda «Kalchopoli» mojarosi sabab «Yuventus» B Seriyaga tushirilib, sovrinlardan mahrum etilganida, jamoada Alessandro Del Pero, Janluiji Buffon va Pavel Nedved kabi sodiq afsonalar qolib, klubni yana cho‘qqiga qaytargan edi. Albatta, Zlatan Ibrohimovich («Inter») va Fabio Kannavaro («Real») kabi figuralar jamoani tark etishgan.

Biroq «Manchester Siti» — nisbatan yaqinda top-maqomga erishgan loyiha. Tarkibda Del Pero darajasidagi sodiq tarbiyalanuvchilar sanoqli bo‘lib, quyi ligada o‘ynashga rozi bo‘ladigan katta yulduzlar deyarli yo‘q.

Kimlar ketadi? Holand, Foden va yangi transferlar

Agar sanksiyalar kuchga kirsa, quyidagi futbolchilar uchun Yevropa bozorida haqiqiy ov boshlanadi:

  • Erling Holand: 2027 yilda norvegiyalik hujumchining ketishi eng ko‘p muhokama qilinmoqda. Unga «Real Madrid» va «Barselona»dan tashqari, Londonning «Arsenal» klubi ham qiziqmoqda. Agar klub YECHLdan chetlatilsa, Xoland APLda ham ushlab qolinmaydi;

  • Fil Foden va Riko Lyuis: Garchi Foden klub tarbiyalanuvchisi bo‘lsa-da, Myunxenning «Bavariya» klubi uni o‘z safiga qo‘shib olish uchun jiddiy harakat qilmoqda. Noaniq kelajak sharoitida Fodenning Chempionshipda qolishi haqiqatdan yiroq;

  • Enso Fernandes: O‘tgan yozda Mareska omili tufayli jamoaga kelgan argentinalik yulduz uchun «Real» allaqachon qulay vaziyatni kutmoqda;

  • Yosh iqtidorlar: Jeremi Doku, Rayan Sherki va Ayyub Buaddi kabi iqtidorlar uchun ham qisqa fursatda navbat paydo bo‘lishi tabiiy.

Yangi qahramon: Nega aynan Abduqodir Husanov qolishi kerak?

Agar katta yulduzlar ketsa, klub asosiy e’tiborni akademiya va og‘ir damlarda jamoada qolishga tayyor jangchi xarakteriga ega o‘yinchilarga qaratadi. Ekspertlar bu o‘rinda O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanovni asosiy nomzod sifatida ko‘rsatmoqda:

  • Uzoq muddatli ishonch: 22 yoshli markaziy himoyachi yozda klub bilan uzoq muddatli shartnoma imzolagan va hali eng yuqori cho‘qqiga chiqish arafasida turibdi;

  • Kurashchi xarakter: U maydondagi murosasizligi va mehnatkashligi bilan ajralib turadi. Klub uchun og‘ir paytda qolib, jamoani yangidan shakllantirishda yetakchilikni olish uning faoliyatida burilish yasashi mumkin;

  • Muxlislar muhabbati va tarixiy maqom: Og‘ir damlarda qochib ketmasdan, jamoani qayta cho‘qqiga olib chiqqan futbolchilar har qanday klub tarixiga oltin harflar bilan yoziladi.

Bir necha yildan so‘ng milliardlab sarmoyalardan xoli, yangi «Manchester Siti» shakllansa, aynan Abduqodir Husanov jamoaning yangi davrdagi ramzi va asosiy himoya qo‘rg‘oni sifatida tarixga kirishga to‘liq haqli.

Manchester SitiErling HolandAbdukodir HusanovYuventus
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Husanov bor ekan, raqibga gol yo‘q»: «Manchester Siti» o‘zbek himoyachisining o‘yiniga qoyil qoldi«Husanov bor ekan, raqibga gol yo‘q»: «Manchester Siti» o‘zbek himoyachisining o‘yiniga qoyil qoldi2 oktabr 10:42“Manchester Siti”ning “Liverpul”ga qarshi taxminiy tarkibi — Husanov maydonga tushadimi?“Manchester Siti”ning “Liverpul”ga qarshi taxminiy tarkibi — Husanov maydonga tushadimi?10 oktabr 14:26Abduqodir Husanov APLda postsovet hududining eng qimmat futbolchisiga aylandiAbduqodir Husanov APLda postsovet hududining eng qimmat futbolchisiga aylandi8 oktabr 07:11“Chelsi” Husanov uchun harakatni boshladi: Alonso o‘zbek himoyachisini bosh maqsadga qo‘ydi“Chelsi” Husanov uchun harakatni boshladi: Alonso o‘zbek himoyachisini bosh maqsadga qo‘ydi30 sentabr 20:27Abduqodir Husanovni «Manchester Siti»ga olib kelgan asosiy jihat ma’lum bo‘ldiAbduqodir Husanovni «Manchester Siti»ga olib kelgan asosiy jihat ma’lum bo‘ldi26 sentabr 16:01„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi25 sentabr 21:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi