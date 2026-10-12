«Manchester Siti» quyi ligaga tushirib yuborilsa kimlar jamoada qoladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Agar «Manchester Siti» moliyaviy qoidabuzarliklar sabab Premer-ligadan chetlatilsa yoki ochkolardan mahrum etilsa, Erling Holand, Fil Foden va Enso Fernandes kabi jahon yulduzlari jamoani tark etishi mumkin.
- Bunday og‘ir vaziyatda klubni qayta tiklash mas’uliyatini O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov o‘z zimmasiga olishi mumkin, chunki u yosh, kurashchi xarakteriga ega va klub bilan uzoq muddatli shartnoma imzolagan.
So‘nggi paytlarda Yevropa grandlarining nigohi «Manchester Siti» yetakchilariga qadalayotgani bejiz emas. Avvalroq klubning moliyaviy qoidabuzarliklarda aybdor deb topilishi va eng og‘ir ssenariy sifatida Premer-ligadan chetlatilish yoki bir necha mavsum davomida Chempionlar ligasiga chiqish imkonini bermaydigan ulkan ochkolardan mahrum etilish ehtimoli futbol jamoatchiligini larzaga solmoqda.
Bunday keskin sanksiyalar sharoitida jahon darajasidagi yulduzlar quyi divizionlarda qolishni istamasligi aniq. Xo‘sh, agar jamoa «Yuventus-2006» taqdiriga duch kelsa, «Etixad»ni kimlar tark etadi va klubni qayta tiklash mas’uliyatini kim o‘z zimmasiga oladi?
Tarix sabog‘i: 2006 yilgi «Yuventus» va «Siti» o‘rtasidagi farq
2006 yilda «Kalchopoli» mojarosi sabab «Yuventus» B Seriyaga tushirilib, sovrinlardan mahrum etilganida, jamoada Alessandro Del Pero, Janluiji Buffon va Pavel Nedved kabi sodiq afsonalar qolib, klubni yana cho‘qqiga qaytargan edi. Albatta, Zlatan Ibrohimovich («Inter») va Fabio Kannavaro («Real») kabi figuralar jamoani tark etishgan.
Biroq «Manchester Siti» — nisbatan yaqinda top-maqomga erishgan loyiha. Tarkibda Del Pero darajasidagi sodiq tarbiyalanuvchilar sanoqli bo‘lib, quyi ligada o‘ynashga rozi bo‘ladigan katta yulduzlar deyarli yo‘q.
Kimlar ketadi? Holand, Foden va yangi transferlar
Agar sanksiyalar kuchga kirsa, quyidagi futbolchilar uchun Yevropa bozorida haqiqiy ov boshlanadi:
Erling Holand: 2027 yilda norvegiyalik hujumchining ketishi eng ko‘p muhokama qilinmoqda. Unga «Real Madrid» va «Barselona»dan tashqari, Londonning «Arsenal» klubi ham qiziqmoqda. Agar klub YECHLdan chetlatilsa, Xoland APLda ham ushlab qolinmaydi;
Fil Foden va Riko Lyuis: Garchi Foden klub tarbiyalanuvchisi bo‘lsa-da, Myunxenning «Bavariya» klubi uni o‘z safiga qo‘shib olish uchun jiddiy harakat qilmoqda. Noaniq kelajak sharoitida Fodenning Chempionshipda qolishi haqiqatdan yiroq;
Enso Fernandes: O‘tgan yozda Mareska omili tufayli jamoaga kelgan argentinalik yulduz uchun «Real» allaqachon qulay vaziyatni kutmoqda;
Yosh iqtidorlar: Jeremi Doku, Rayan Sherki va Ayyub Buaddi kabi iqtidorlar uchun ham qisqa fursatda navbat paydo bo‘lishi tabiiy.
Yangi qahramon: Nega aynan Abduqodir Husanov qolishi kerak?
Agar katta yulduzlar ketsa, klub asosiy e’tiborni akademiya va og‘ir damlarda jamoada qolishga tayyor jangchi xarakteriga ega o‘yinchilarga qaratadi. Ekspertlar bu o‘rinda O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanovni asosiy nomzod sifatida ko‘rsatmoqda:
Uzoq muddatli ishonch: 22 yoshli markaziy himoyachi yozda klub bilan uzoq muddatli shartnoma imzolagan va hali eng yuqori cho‘qqiga chiqish arafasida turibdi;
Kurashchi xarakter: U maydondagi murosasizligi va mehnatkashligi bilan ajralib turadi. Klub uchun og‘ir paytda qolib, jamoani yangidan shakllantirishda yetakchilikni olish uning faoliyatida burilish yasashi mumkin;
Muxlislar muhabbati va tarixiy maqom: Og‘ir damlarda qochib ketmasdan, jamoani qayta cho‘qqiga olib chiqqan futbolchilar har qanday klub tarixiga oltin harflar bilan yoziladi.
Bir necha yildan so‘ng milliardlab sarmoyalardan xoli, yangi «Manchester Siti» shakllansa, aynan Abduqodir Husanov jamoaning yangi davrdagi ramzi va asosiy himoya qo‘rg‘oni sifatida tarixga kirishga to‘liq haqli.
Izohlar 0
…