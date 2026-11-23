Abduqodir Husanov «Napoli»ga qarshi qaysi pozitsiyada o‘ynaydi? Mareska javob berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Manchester Siti» bosh murabbiyi Enso Mareska Abduqodir Husanovning asosiy pozitsiyasi markaziy himoya ekanligini ta'kidlab, zarurat tug‘ilganda uni o‘ng qanotda ham ishlatishi mumkinligini bildirdi.
- Jamoa 24 noyabrdan 25 noyabrga o‘tar kechasi Yevropa Chempionlar ligasi 5-turi doirasida «Napoli» klubini qabul qiladi.
- Ayni damda «shaharliklar» turnir jadvalida yettinchi o‘rinda bormoqda va to‘g‘ridan to‘g‘ri 1/8 finalga chiqish uchun kuchli sakkizlikda qolishni maqsad qilgan.
«Manchester Siti»ning «Napoli»ga qarshi Chempionlar ligasi bahsi oldidan bosh murabbiy Enso Mareska jamoadagi jarohatlar, tarkib tanlovi va Abduqodir Husanovning pozitsiyasi haqida gapirdi. Italiyalik mutaxassis o‘zbekistonlik himoyachining qaysi pozitsiyada yaxshiroq o‘ynashini ham ochiq aytdi.
«Manchester Siti» 24 noyabrdan 25 noyabrga o‘tar kechasi Yevropa Chempionlar ligasi umumiy bosqichining 5-turida Italiyaning «Napoli» klubini qabul qiladi. Toshkent vaqti bilan soat 01:00 da boshlanadigan uchrashuv oldidan manchesterliklar bosh murabbiyi Enso Mareska jamoaning hozirgi holati va tarkibdagi o‘zgarishlar haqida fikr bildirdi.
«Shaharliklar» uchun bu bahs ayniqsa muhim. Jamoa xalqaro tanaffusga qadar Angliya Premer-ligasida ketma-ket uchta mag‘lubiyatga uchragan, keyin esa o‘z maydonida «Fulhem» bilan ochko bo‘lishgan. Natijada Mareska shogirdlari ichki chempionatdagi g‘alabasiz o‘yinlar seriyasini to‘xtata olmayapti.
Nunesh safga qaytdi, Semeno esa o‘yinni o‘tkazib yuboradi
Mareskaning aytishicha, Mateush Nunesh yana jamoa ixtiyoriga qaytgan. Hozircha tarkibdan tashqarida qolayotgan yagona futbolchi — Antuan Semeno.
Biroq murabbiy boshqa futbolchilarning ham jismoniy holatini baholash zarurligini ta’kidladi. Uning so‘zlariga ko‘ra, o‘yinlar zichligi va mavsum davomidagi yuklama tufayli ayrim futbolchilar bo‘yicha yakuniy qaror mashg‘ulotlardan keyin qabul qilinadi.
«Futbolchilarning shikastlanishi bizdagi o‘yinlar sonini hisobga olganda, oddiy holat. Shuning uchun ba’zida futbolchilarni almashtirib turaman. Biz qisqa sprintlar haqida emas, marafonlar, ya’ni mavsum davomidagi 65 ta o‘yin haqida o‘ylashimiz kerak».
Mareska har bir uchrashuvda eng kuchli tarkib bilan maydonga tushishni istashini yashirmadi. Ammo butun mavsumni hisobga olganda, futbolchilarning kuchini to‘g‘ri taqsimlash va ulardan maqbul foydalanish muhimligini qayd etdi.
Mareska Husanovning qaysi pozitsiyada kuchliroq ekanini aytdi
Matbuot anjumanida Abduqodir Husanovning maydondagi vazifasi haqida ham savol berildi. Mateush Nunesh safda bo‘lmagan paytda o‘zbekistonlik himoyachi o‘ng qanot himoyachisi sifatida ham harakat qildi.
Mareska bu pozitsiyada Riko Lyuis ham o‘ynay olishini aytdi. Shu sababli dastlabki uchrashuvlarda ushbu qanotda Lyuisdan, keyinchalik esa o‘ng tomonda ham harakat qila oladigan Husanovdan foydalanilgan.
Biroq murabbiy o‘zbekistonlik futbolchining asosiy pozitsiyasi haqidagi savolga aniq javob berdi.
«Agar mendan “Abduqodir qanot himoyachisi sifatida yaxshiroqmi yoki markaziy himoyachi sifatidami?”, deb so‘rasangiz, shubhasiz, u markaziy himoyachi sifatida zo‘r ekanini aytaman. Ammo bu o‘yinga va ixtiyorimizda qaysi futbolchilar borligiga bog‘liq».
Bu bayonot Husanovning jamoadagi o‘rni haqida muhim ishora bo‘ldi. Mareska uning markaziy himoyadagi salohiyatini yuqori baholamoqda, biroq zarurat tug‘ilganda o‘ng qanotda ham foydalanishi mumkinligini ta’kidladi.
«To‘rtta o‘yinda g‘alaba qozona olmaganimiz — sharmandali holat»
«Manchester Siti»ning Angliya Premer-ligasidagi natijalari Mareskani qoniqtirmayapti. Murabbiy jamoaning ketma-ket to‘rtta uchrashuvda g‘alaba qozona olmaganini ochiq tan oldi.
«Biz raqibning darajasidan qat’i nazar, har doim o‘yinlarda g‘alaba qozonishga intilamiz. Albatta, Premer-ligada ketma-ket to‘rtta uchrashuvda g‘alaba qozona olmaganimiz — sharmandali holat».
Shu bilan birga, italiyalik mutaxassis Chempionlar ligasidagi vaziyatni ijobiy baholadi. «Siti» dastlabki to‘rtta uchrashuvning uchtasida g‘alaba qozonib, turnir jadvalida yettinchi o‘rinni egallab turibdi.
«Siti»ning asosiy maqsadi — kuchli sakkizlikka kirish
Mareska «Napoli»ga qarshi bahsda g‘alaba qozonish orqali Chempionlar ligasidagi yaxshi natijalarni davom ettirishni istayapti. Uning ta’kidlashicha, jamoa uchun faqat keyingi bosqichga chiqish emas, balki umumiy bosqichni kuchli sakkizlikda yakunlash ham muhim.
Amaldagi formatga ko‘ra, umumiy bosqichda birinchi sakkiz o‘rinni egallagan jamoalar to‘g‘ridan to‘g‘ri 1/8 finalga yo‘l oladi. 9–24-o‘rinlardagi klublar esa pley-off bosqichida yana ikkita bahs o‘tkazishi kerak bo‘ladi.
«Birinchi navbatda, keyingi bosqichga chiqish muhim. Ikkinchidan, agar eng yaxshi sakkizlikka kira olmasak, yana ikkita o‘yin o‘tkazishimizga to‘g‘ri keladi. Oldindagi uchrashuvlar sonini hisobga olganda, ularning sonini kamaytirish har doim muhim. Shuning uchun maqsadimiz — imkon qadar birinchi sakkizlikdan joy olish», — dedi Mareska.
Shu tariqa, «Napoli»ga qarshi uchrashuv «Manchester Siti» uchun nafaqat navbatdagi uch ochko, balki to‘g‘ridan to‘g‘ri 1/8 finalga chiqish maqsadidagi muhim qadam ham bo‘ladi. Husanovning asosiy tarkibda maydonga tushishi va qaysi pozitsiyada harakat qilishi ham o‘zbekistonlik muxlislar diqqat markazida bo‘ladi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…