Abdukaimovning katta rejalari: Qirg‘iziston Osiyo Kubogiga qanday tayyorgarlik ko‘rmoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Qirg‘iziston milliy futbol jamoasining yangi bosh murabbiyi Urmatbek Abdukaimov 2027 yilda bo‘lib o‘tadigan Osiyo Kubogida yarimfinalga chiqishni asosiy maqsad qilib belgiladi.
- Dastlabki bosqichda guruhdan chiqish muhim vazifa bo‘lsa-da, pley-offda jamoa har qanday raqib bilan kurashishga tayyor.
- Abdukaimov 25 avgustda Robert Prosinechkining o‘rniga tayinlangach, jamoa Maldiv orollari (5:0) va Livan (3:1) ustidan g‘alaba qozondi.
Qirg‘iziston milliy futbol jamoasining yangi bosh murabbiyi Urmatbek Abdukaimov jamoaning bo‘lajak yirik turnir oldidagi maqsadlarini ochiqladi. Tajribali mutaxassis 2027 yilda bo‘lib o‘tadigan Osiyo Kubogida asosiy vazifa turnirning yarimfinaliga qadar yetib borish ekanini rasman ta’kidladi.
Bosh murabbiyning so‘zlariga ko‘ra, dastlabki bosqichda guruhdan chiqish birinchi darajali vazifa hisoblanadi, biroq pley-off uchrashuvlarida jamoa har qanday raqib bilan kurashishga va tarixiy natija qayd etishga tayyor bo‘ladi.
«Yarimfinal — yaxshi natija bo‘ladi»: Murabbiy bayonoti
Urmatbek Abdukaimov jamoaning hozirgi kayfiyati va musobaqadagi rejalariga quyidagicha baho berdi:
Asosiy maqsad: «Osiyo Kubogidagi maqsadim — yarimfinalga chiqish. Men uchun yarimfinalga yetib borish juda yaxshi natija bo‘ladi»;
Birinchi navbatdagi vazifa: «Ammo dastlab asosiy vazifa — guruhdan chiqish. Pley-offda esa har qanday holat yuz berishi mumkin»;
Jismoniy holat ustunligi: «Agar futbolchilarimiz yaxshi jismoniy holatda bo‘lsa va biz munosib o‘yin namoyish etsak, kurashni yuqori notada davom ettiramiz».
Yangi ustoz bilan ikkita ishonchli g‘alaba
Abdukaimov qo‘l ostidagi dastlabki davr muvaffaqiyatli start oldi:
Bosh murabbiylikka tayinlov: Urmatbek Abdukaimov 25 avgust kuni xorvatiyalik taniqli mutaxassis Robert Prosinechkining o‘rniga tayinlandi. Qirg‘iziston futbol ittifoqi uning oldiga jamoani Osiyo Kubogi-2027 ga puxta tayyorlash vazifasini qo‘ydi;
Bishkekdagi g‘alabalar: Yangi murabbiy boshchiligida jamoa poytaxtda ikkita o‘rtoqlik uchrashuvi o‘tkazib, har ikkisida ham yirik hisobda zafar quchdi — Maldiv orollari 5:0 hisobida taslim etilgan bo‘lsa, Livan ustidan 3:1 hisobida g‘alaba qozonildi.
Navbatdagi rejalar: Vetnam bilan bahs va BAAdagi yig‘in
Turnirga tayyorgarlik rejasi bosqichma-bosqich davom etmoqda:
Noyabrdagi FIFA kunlari: Noyabr oyida Qirg‘iziston milliy jamoasi Vetnam termasiga qarshi navbatdagi nazorat uchrashuvini o‘tkazadi;
Qisqa ta’til va BAA yig‘ini: Shundan so‘ng futbolchilar qisqa muddatli ta’tilga chiqadi va dekabr oyida Birlashgan Arab Amirliklarida o‘quv-mashg‘ulot yig‘ini boshlanadi;
Yakuniy bosqich: Tayyorgarlikning hal qiluvchi so‘nggi bosqichi yanvar oyi boshigacha davom etadi.
Osiyo Kubogi-2027: «C» guruhidagi raqiblar
Musobaqa manzili va muddati: Osiyo Kubogi-2027 Saudiya Arabistoni maydonlarida 7 yanvardan 5 fevralga qadar bo‘lib o‘tadi;
Qirg‘izistonning raqiblari: Jamoa turnirning «C» guruhidan joy olgan bo‘lib, pley-off yo‘llanmasi uchun Eron, Suriya va Xitoy termalariga qarshi maydonga tushadi.
Izohlar 0
…