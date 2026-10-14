Abdukaimovning katta rejalari: Qirg‘iziston Osiyo Kubogiga qanday tayyorgarlik ko‘rmoqda?

·45·Sport
Abdukaimovning katta rejalari: Qirg‘iziston Osiyo Kubogiga qanday tayyorgarlik ko‘rmoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Qirg‘iziston milliy futbol jamoasining yangi bosh murabbiyi Urmatbek Abdukaimov 2027 yilda bo‘lib o‘tadigan Osiyo Kubogida yarimfinalga chiqishni asosiy maqsad qilib belgiladi.
  • Dastlabki bosqichda guruhdan chiqish muhim vazifa bo‘lsa-da, pley-offda jamoa har qanday raqib bilan kurashishga tayyor.
  • Abdukaimov 25 avgustda Robert Prosinechkining o‘rniga tayinlangach, jamoa Maldiv orollari (5:0) va Livan (3:1) ustidan g‘alaba qozondi.

Qirg‘iziston milliy futbol jamoasining yangi bosh murabbiyi Urmatbek Abdukaimov jamoaning bo‘lajak yirik turnir oldidagi maqsadlarini ochiqladi. Tajribali mutaxassis 2027 yilda bo‘lib o‘tadigan Osiyo Kubogida asosiy vazifa turnirning yarimfinaliga qadar yetib borish ekanini rasman ta’kidladi.

Bosh murabbiyning so‘zlariga ko‘ra, dastlabki bosqichda guruhdan chiqish birinchi darajali vazifa hisoblanadi, biroq pley-off uchrashuvlarida jamoa har qanday raqib bilan kurashishga va tarixiy natija qayd etishga tayyor bo‘ladi.

«Yarimfinal — yaxshi natija bo‘ladi»: Murabbiy bayonoti

Urmatbek Abdukaimov jamoaning hozirgi kayfiyati va musobaqadagi rejalariga quyidagicha baho berdi:

  • Asosiy maqsad: «Osiyo Kubogidagi maqsadim — yarimfinalga chiqish. Men uchun yarimfinalga yetib borish juda yaxshi natija bo‘ladi»;

  • Birinchi navbatdagi vazifa: «Ammo dastlab asosiy vazifa — guruhdan chiqish. Pley-offda esa har qanday holat yuz berishi mumkin»;

  • Jismoniy holat ustunligi: «Agar futbolchilarimiz yaxshi jismoniy holatda bo‘lsa va biz munosib o‘yin namoyish etsak, kurashni yuqori notada davom ettiramiz».

Yangi ustoz bilan ikkita ishonchli g‘alaba

Abdukaimov qo‘l ostidagi dastlabki davr muvaffaqiyatli start oldi:

  • Bosh murabbiylikka tayinlov: Urmatbek Abdukaimov 25 avgust kuni xorvatiyalik taniqli mutaxassis Robert Prosinechkining o‘rniga tayinlandi. Qirg‘iziston futbol ittifoqi uning oldiga jamoani Osiyo Kubogi-2027 ga puxta tayyorlash vazifasini qo‘ydi;

  • Bishkekdagi g‘alabalar: Yangi murabbiy boshchiligida jamoa poytaxtda ikkita o‘rtoqlik uchrashuvi o‘tkazib, har ikkisida ham yirik hisobda zafar quchdi — Maldiv orollari 5:0 hisobida taslim etilgan bo‘lsa, Livan ustidan 3:1 hisobida g‘alaba qozonildi.

Navbatdagi rejalar: Vetnam bilan bahs va BAAdagi yig‘in

Turnirga tayyorgarlik rejasi bosqichma-bosqich davom etmoqda:

  • Noyabrdagi FIFA kunlari: Noyabr oyida Qirg‘iziston milliy jamoasi Vetnam termasiga qarshi navbatdagi nazorat uchrashuvini o‘tkazadi;

  • Qisqa ta’til va BAA yig‘ini: Shundan so‘ng futbolchilar qisqa muddatli ta’tilga chiqadi va dekabr oyida Birlashgan Arab Amirliklarida o‘quv-mashg‘ulot yig‘ini boshlanadi;

  • Yakuniy bosqich: Tayyorgarlikning hal qiluvchi so‘nggi bosqichi yanvar oyi boshigacha davom etadi.

Osiyo Kubogi-2027: «C» guruhidagi raqiblar

  • Musobaqa manzili va muddati: Osiyo Kubogi-2027 Saudiya Arabistoni maydonlarida 7 yanvardan 5 fevralga qadar bo‘lib o‘tadi;

  • Qirg‘izistonning raqiblari: Jamoa turnirning «C» guruhidan joy olgan bo‘lib, pley-off yo‘llanmasi uchun Eron, Suriya va Xitoy termalariga qarshi maydonga tushadi.

Urmatbek AbdukaimovQirg‘iziston milliy futbol jamoasiOsiyo Kubogi 2027Qirg‘iziston futbol ittifoqi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kannavaro faoliyati haqida: «Hayotimdagi eng go‘zal davrlardan birini boshdan kechiryapman»Kannavaro faoliyati haqida: «Hayotimdagi eng go‘zal davrlardan birini boshdan kechiryapman»11 oktabr 15:48Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...8 oktabr 18:10“Oq bo‘rilar” Suriya va Janubiy Koreyaga qarshi: O‘zbekistonning keyingi sinovlari haqida“Oq bo‘rilar” Suriya va Janubiy Koreyaga qarshi: O‘zbekistonning keyingi sinovlari haqida26 sentabr 22:49Kannavaro keskin qaror qildi: endi nom emas, forma hal qiladiKannavaro keskin qaror qildi: endi nom emas, forma hal qiladi5 avgust 16:39Markaziy Osiyo jamoalari: Qirg‘izistondan yirik g‘alaba, Tojikistonda mag‘lubiyatMarkaziy Osiyo jamoalari: Qirg‘izistondan yirik g‘alaba, Tojikistonda mag‘lubiyat28 sentabr 22:54Kannavaro Suriyani 4:1 hisobida yutgach, Osiyo kubogi va Koreya bilan dahshatli bahs sirlarini ochdiKannavaro Suriyani 4:1 hisobida yutgach, Osiyo kubogi va Koreya bilan dahshatli bahs sirlarini ochdi2 oktabr 07:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi