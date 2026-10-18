O‘zbekiston shaxmatchilari uchun 2 ta yo‘llanma: Jahon kubogiga kimlar boradi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Samarqanddagi Shaxmat Olimpiadasi yakunlari bo'yicha O'zbekiston 2027 yilgi Jahon kubogi uchun ochiq va ayollar yo'nalishlarida bittadan yo'llanma qo'lga kiritdi.
- Ochiq yo'nalishdagi yo'llanma erkaklar terma jamoasi chempionlaridan biriga, ayollar yo'nalishidagi yo'llanma esa Olimpiadani 13-o'rinda yakunlagan ayollar terma jamoasi vakiliga berilishi mumkin.
Samarqanddagi Shaxmat Olimpiadasi O‘zbekiston terma jamoalariga nafaqat tarixiy natijalar, balki 2027 yilgi Jahon kubogi uchun ham muhim imkoniyat taqdim etdi. Mamlakatimiz ochiq va ayollar yo‘nalishlarining har birida bittadan yo‘llanmaga ega bo‘ldi. Endi esa shaxmat muxlislarini muhim savol qiziqtirmoqda: ushbu imkoniyat kimlarga ishonib topshiriladi?
O‘zbekiston shaxmati xalqaro maydonda o‘z mavqeini mustahkamlashda davom etmoqda. Samarqandda o‘tkazilgan 2026 yilgi Shaxmat Olimpiadasi natijalari asosida Xalqaro shaxmat federatsiyasi (FIDE) 2027 yilgi Jahon kubogi va ayollar o‘rtasidagi Jahon kubogi uchun milliy federatsiyalarga ajratilgan yo‘llanmalarni e’lon qildi.
O‘zbekiston har ikki yo‘nalishda ham bir nafar shaxmatchini ushbu nufuzli musobaqalarga yuborish imkoniyatiga ega bo‘ldi. Ochiq yo‘nalishdagi yo‘llanma Olimpiada chempioni bo‘lgan erkaklar terma jamoasi a’zolaridan biriga, ayollar yo‘nalishidagi yo‘llanma esa Olimpiadani 13-o‘rinda yakunlagan O‘zbekiston ayollar terma jamoasi vakillaridan biriga berilishi mumkin.
Ochiq yo‘nalish: besh nafar shaxmatchidan biri tanlanadi
O‘zbekiston erkaklar terma jamoasining Olimpiadadagi chempionligi mamlakat shaxmati tarixidagi eng muhim yutuqlardan biri bo‘ldi. Endi jamoa a’zolaridan biri 2027 yilgi Jahon kubogida ishtirok etish uchun qo‘shimcha imkoniyatga ega.
Mazkur yo‘llanma uchun nomzodlar qatorida quyidagi shaxmatchilar bor:
Javohir Sindarov;
Nodirbek Yakubbayev;
Shamsiddin Vohidov;
Muhiddin Madaminov.
Ularning har biri O‘zbekiston shaxmatining xalqaro maydondagi salohiyatini namoyon etayotgan vakillaridan hisoblanadi. Biroq yo‘llanma faqat bitta bo‘lgani uchun yakuniy tanlov katta ahamiyat kasb etadi.
Bu yerda gap faqat shaxmatchining shaxsiy natijalari haqida emas. Jahon kubogi kabi yuqori darajadagi musobaqada ishtirok etish imkoniyati sportchining tajribasini oshirish, xalqaro reytingdagi mavqeini mustahkamlash va mamlakat sharafini himoya qilish uchun ham muhimdir.
Ayollar yo‘nalishi: O‘zbekistonning besh nafar nomzodi
O‘zbekiston ayollar terma jamoasi ham Olimpiada natijalari orqali 2027 yilgi ayollar o‘rtasidagi Jahon kubogi uchun yo‘llanmaga ega bo‘ldi. Jamoa musobaqani 13-o‘rinda yakunlagan bo‘lsa-da, bu natija milliy federatsiya uchun muhim imkoniyat yaratdi.
Yo‘llanma uchun nomzodlar:
Afruza Hamdamova;
Gulruhbegim Tohirjonova;
Umida Omonova;
Nilufarxon Imomqo‘ziyeva;
Guldona Karimova.
Ushbu shaxmatchilardan birining Jahon kubogida ishtirok etishi O‘zbekiston ayollar shaxmatini xalqaro miqyosda yanada kengroq namoyon etishga xizmat qilishi mumkin.
Albatta, yakuniy tanlovda sportchining tayyorgarligi, musobaqada ishtirok etish imkoniyati va amaldagi saralash holati kabi omillar ahamiyatli bo‘lishi mumkin. Biroq aniq nomzodni tanlash milliy federatsiyaning tegishli qarorlariga bog‘liq.
Yo‘llanmalar kimlarga beriladi va tanlov qachon yakunlanadi?
FIDE qoidalariga muvofiq, har bir milliy federatsiya Olimpiadada qatnashgan o‘z terma jamoasi a’zolaridan birini tanlashi mumkin. Agar jamoaning barcha a’zolari boshqa saralash yo‘llari orqali musobaqaga yo‘llanma olgan yoki ishtirok etishdan bosh tortgan bo‘lsa, federatsiya boshqa shaxmatchini ham ko‘rsatishi mumkin.
Taqdim etilgan ma’lumotlarga ko‘ra, yakuniy vakillarni 2027 yilning 1–15 iyul kunlari tasdiqlash rejalashtirilgan.
Demak, hozircha eng muhim masala — ikki yo‘llanmaning aniq egalari kim bo‘lishi. Nomzodlar ro‘yxati ma’lum, ammo yakuniy qaror qabul qilinmaguncha muayyan shaxmatchini musobaqa ishtirokchisi deb hisoblashga erta.
Olimpiada natijalari orqali yana qancha yo‘llanma berildi?
Samarqanddagi Olimpiada natijalari asosida jahon miqyosida ham ko‘plab federatsiyalar Jahon kuboklarida qatnashish imkoniyatiga ega bo‘ldi.
Taqdim etilgan ma’lumotlarga ko‘ra, Olimpiada natijalari orqali:
ochiq yo‘nalishda 83 ta milliy federatsiya;
ayollar yo‘nalishida 45 ta milliy federatsiya
Jahon kubogi uchun yo‘llanmaga ega bo‘lgan.
Bu raqamlar Olimpiadaning faqat jamoaviy medallar uchun emas, balki keyingi yirik shaxsiy musobaqalarga saralashda ham muhim o‘rin tutishini ko‘rsatadi.
Ikki yo‘llanma — ikki muhim imkoniyat
O‘zbekiston uchun bu yo‘llanmalarning ahamiyati faqat 2027 yilgi musobaqada ishtirok etish bilan cheklanmaydi. Ular shaxmatchilarimizga kuchli raqiblar bilan bahslashish, xalqaro tajriba to‘plash va mamlakatimizda shaxmat rivojiga yangi turtki berish imkonini taqdim etadi.
Endi muxlislar e’tibori milliy federatsiyaning yakuniy tanloviga qaratilgan. Ochiq yo‘nalishda Olimpiada chempionlari safidan kim tanlanadi? Ayollar o‘rtasidagi Jahon kubogida O‘zbekiston sharafini qaysi shaxmatchi himoya qiladi?
Sizningcha, ochiq yo‘nalishdagi yo‘llanma Nodirbek Abdusattorov, Javohir Sindarov, Nodirbek Yakubbayev, Shamsiddin Vohidov yoki Muhiddin Madaminovdan qaysi biriga berilishi kerak? Ayollar yo‘nalishida esa kimni munosib nomzod deb hisoblaysiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.
Izohlar 0
…