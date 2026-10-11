Kannavaro faoliyati haqida: «Hayotimdagi eng go‘zal davrlardan birini boshdan kechiryapman»
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Fabio Kannavaro O‘zbekiston milliy terma jamoasi bilan ishlashdan zavq olayotganini va bu davrni hayotidagi eng go‘zal davrlardan biri deb atadi.
- U jamoaning yoshartirilishi, jahon chempionatidan olingan tajriba va Osiyo kubogiga tayyorgarlik jarayonidan mamnunligini bildirdi.
- Murabbiy uchun g‘alabalardan tashqari, jamoaning rivojlanishi va kelajak uchun poydevor yaratilayotgani muhim ahamiyat kasb etadi.
O‘zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Kannavaro jamoa bilan ishlashdan katta zavq olayotganini yashirmadi. Italiyalik mutaxassis tarkibning yoshartirilishi, qo‘lga kiritilgan natijalar va hatto mag‘lubiyatdan keyin ham futbolchilarning o‘yinidan qoniqish hosil qilgani haqida gapirdi. Uning ta’kidlashicha, jahon chempionati terma jamoa uchun katta tajriba maktabiga aylangan, endi esa e’tibor Osiyo kubogiga qaratilgan.
2006 yilda Italiya bilan jahon chempioni bo‘lgan Kannavaro Italiyaning nufuzli La Gazzetta dello Sport nashriga bergan intervyusida O‘zbekistonda boshlangan jarayondan mamnunligini bildirdi. Murabbiy uchun eng muhim jihat faqat g‘alabalar emas, balki jamoaning rivojlanishi va kelajak uchun poydevor yaratilayotganidir.
«Ishimdan katta zavq olyapman»
Kannavaro O‘zbekiston terma jamoasidagi faoliyatini hayotidagi eng yoqimli davrlardan biri sifatida baholadi. Uning aytishicha, jamoa bilan tanlangan yo‘nalish to‘g‘ri ekanini ko‘rsatuvchi belgilar allaqachon namoyon bo‘lmoqda.
«Hozir hayotimdagi ajoyib davrlardan birini boshdan kechiryapman. Ishimdan katta zavq olyapman. O‘zbekistonda biz tanlagan yo‘limizdan mamnunmiz. Ma’lum bir jarayonni boshladik, jamoa tarkibini sezilarli darajada yoshartirdik va allaqachon yaxshi natijalarga erishyapmiz», — dedi mutaxassis.
Ushbu fikrlardan anglashiladiki, Kannavaro terma jamoani faqat yaqin o‘yinlardagi natijalar bilan baholamayapti. U futbolchilarning o‘sishi, tarkibdagi avlodlar almashinuvi va uzoq muddatli rivojlanishni ham muhim deb hisoblaydi.
Mag‘lubiyatdan keyin ham jamoaning o‘yinidan mamnun
Futbolda natija ko‘pincha asosiy mezonga aylanadi. Biroq Kannavaro uchun hisobdan tashqari, jamoaning maydonda qanday harakat qilishi ham katta ahamiyatga ega.
Murabbiy ayrim uchrashuvlarda ishonchli g‘alabalarga erishilganini ta’kidlar ekan, Janubiy Koreyaga qarshi bahsni ham alohida esladi. Uning fikricha, mag‘lubiyatga qaramay, jamoa ko‘rsatgan o‘yin ijobiy taassurot qoldirgan.
«Biz bir qator uchrashuvlarda ishonchli g‘alabalarga erishdik. Ammo mag‘lubiyatga uchraganimizda ham, xususan, Janubiy Koreyaga qarshi o‘yindan keyin, maydonni qoniqish bilan tark etdik. Chunki jamoamizning o‘yinidan mamnun edik», — dedi Kannavaro.
Bu yondashuv futbolchilarning faqat tabloda aks etgan natijaga emas, balki o‘yin intizomi, jamoaviy harakat va taktik vazifalarni bajarishiga ham e’tibor qaratilayotganini ko‘rsatadi.
Jahon chempionati — «universitetdagi ma’ruzalardek»
Kannavaro suhbat davomida jahon chempionatida ishtirok etish terma jamoa uchun qanchalik muhim bo‘lganiga ham to‘xtaldi. U mazkur musobaqani futbolchilar uchun ulkan tajriba manbai sifatida baholadi.
«Jahon chempionatida katta ishtiyoq bilan ishtirok etdik. Bu musobaqa biz uchun go‘yo universitetdagi ma’ruzalardek bo‘ldi — juda ko‘p narsani o‘rgandik. Natijalar qanday bo‘lishidan qat’i nazar, musobaqadan ancha kuchaygan holda qaytdik. Shaxsan men uchun esa bu unutilmas oy bo‘ldi, hayotimdagi eng go‘zal davrlardan biri sifatida yodimda qoladi», — dedi italiyalik mutaxassis.
Jahon chempionati kabi yuqori darajadagi musobaqada qatnashish futbolchilarga kuchli raqiblarga qarshi o‘ynash, xalqaro bosimni his qilish va o‘z imkoniyatlarini baholash imkonini beradi. Kannavaroning fikricha, bu tajriba keyingi musobaqalarda ham jamoaga asqotishi mumkin.
17 yoshga to‘lmagan futbolchining debyuti Kannavaroni quvontirdi
Murabbiyning alohida e’tibor qaratgan jihatlaridan biri — yosh futbolchilarga imkoniyat berish. Kannavaro qo‘l ostida Muhammad Hakimov O‘zbekiston milliy terma jamoasida ilk bor maydonga tushdi. U debyutdan uch kun o‘tib 17 yoshga to‘lgan.
Kannavaro bu holatni jamoada yoshlarga ishonch bildirilayotganining muhim misoli sifatida tilga oldi.
«Biz hali voyaga yetmagan futbolchiga terma jamoada debyut qilish imkonini berdik. U o‘yindan uch kun keyin 17 yoshga to‘ldi. Bunday holatdan qanday qilib mamnun bo‘lmaslik mumkin?» — dedi murabbiy.
Yosh futbolchilarning asosiy terma jamoada imkoniyat olishi ular uchun katta mas’uliyat bilan birga, o‘sish yo‘lida muhim bosqich hamdir. Biroq bunday futbolchilarning keyingi rivoji muntazam o‘yin amaliyoti, to‘g‘ri tayyorgarlik va murabbiylar ishonchiga ham bog‘liq bo‘ladi.
Endi asosiy e’tibor — Osiyo kubogiga
Kannavaro oldinda O‘zbekistonni yana bir jiddiy sinov kutayotganini ta’kidladi. Gap 2027 yilgi Osiyo kubogi haqida bormoqda. Murabbiy guruh raqiblarini oson deb hisoblamaydi, biroq so‘nggi davrda to‘plangan tajriba jamoaga yordam berishiga ishonadi.
«Bizni Osiyo kubogi kutmoqda. Guruhimiz oson emas, ammo biz so‘nggi vaqtda to‘plagan tajribamizning barchasini hisobga olgan holda musobaqaga tayyorgarlik ko‘ryapmiz. Futbol federatsiyasi ham birgalikda amalga oshirayotgan ishlarimizdan mamnun», — deya qo‘shimcha qildi u.
Osiyo kubogi-2027 Saudiya Arabistonida 7 yanvardan 5 fevralgacha o‘tkazilishi rejalashtirilgan. O‘zbekiston terma jamoasi «B» guruhida Bahrayn, KXDR va Iordaniya bilan kuch sinashadi.
Kannavaro tanlagan yo‘l o‘z samarasini beradimi?
Kannavaroning intervyusidagi asosiy g‘oya — O‘zbekiston terma jamoasida faqat bugungi natijalar emas, balki ertangi kun uchun ham ish olib borilayotganidir. Tarkibni yoshartirish, yangi futbolchilarga imkoniyat berish va xalqaro musobaqalarda orttirilgan tajribadan foydalanish ushbu jarayonning muhim qismlari hisoblanadi.
Albatta, murabbiyning mamnunligi hali oldindagi barcha vazifalar bajarilganini anglatmaydi. Jamoaning haqiqiy salohiyati Osiyo kubogi kabi muhim musobaqalarda yana bir bor sinovdan o‘tadi.
O‘zbekiston muxlislari uchun esa Kannavaroning so‘zlaridagi eng umidli jihat shu: murabbiy jamoaning bugungi holatidan qoniqish hosil qilmoqda va uning kelajagi uchun ishlashdan zavq olyapti. Endi bu ishonchni maydondagi barqaror o‘yin va muhim natijalar bilan mustahkamlash navbati futbolchilarga keladi.
Izohlar 0
…