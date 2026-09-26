“Oq bo‘rilar” Suriya va Janubiy Koreyaga qarshi: O‘zbekistonning keyingi sinovlari haqida

·56·Sport
“Oq bo‘rilar” Suriya va Janubiy Koreyaga qarshi: O‘zbekistonning keyingi sinovlari haqida
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston milliy terma jamoasi Eron ustidan qozonilgan 3:1 hisobidagi g‘alabadan so‘ng xalqaro FIFA kunlari doirasida Suriya va Janubiy Koreya kabi kuchli jamoalarga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvlari o‘tkazadi.
  • Fabio Kannavaro boshchiligidagi «oq bo‘rilar»
  • 1 oktyabr kuni Toshkentda Suriya bilan, 6 oktyabr kuni esa safarda Janubiy Koreya bilan o‘ynaydi.
  • Ushbu o‘yinlar 2027 yilgi Osiyo kubogi oldidan jamoaning tayyorgarligini va taktik imkoniyatlarini sinashga xizmat qiladi.

Farg‘onada kechgan prinsipial to‘qnashuvda qit’aning bosh grandlaridan biri bo‘lmish Eron milliy jamoasini 3:1 hisobida taslim etgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi xalqaro FIFA kunlari doirasidagi navbatdagi jiddiy sinovlarga tayyorgarlikni boshlab yubordi. Italiyalik mashhur mutaxassis, jahon chempioni va «Oltin to‘p» sohibi Fabio Kannavaro ustozlik qilayotgan «oq bo‘rilar» 1 oktyabr kuni Toshkentdagi muhtasham «Paxtakor» markaziy stadionida Suriya milliy terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi.

Soat 19:00 da start oladigan ushbu bellashuv jamoamizning taktik o‘zgarishlari va hujumkor salohiyatini yana bir bor namoyish etish uchun muhim imtihon vazifasini o‘taydi. Bu bilan FIFA kunlari yakunlanmaydi — vakillarimiz 6 oktyabr kuni safarda qit’aning eng qudratli jamoalaridan biri bo‘lgan Janubiy Koreya termasiga qarshi maydonga chiqishadi. Mazkur yuqori darajadagi sparringlar terma jamoamizning 2027 yil boshida Saudiya Arabistoni mezbonlik qiladigan Osiyo kubogi oldidan olib borayotgan fundamental tayyorgarligining asosiy qismi hisoblanadi.

«Kannavaro davri, Suriya bilan bahs va Seul safari»: Milliy jamoamiz kun tartibining 5 ta asosiy nuqtasi

O‘zbekiston milliy terma jamoasining rejalari bo‘yicha eng muhim rasmiy faktlar:

  • Kannavaro shogirdlari “Paxtakor”da: 1 oktyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00 da Suriyaga qarshi o‘rtoqlik bellashuvi boshlanadi;

  • Eron ustidan qozonilgan 3:1 zafari: 24 sentyabr kuni Farg‘onada kechgan o‘yinda Shomurodov dubl qayd etgan, yana bir golga Norchayev mualliflik qilgan edi;

  • Janubiy Koreya bilan super safar bahsi: 6 oktyabr kuni «oq bo‘rilar» safarda Osiyo futboli giganti bo‘lmish Janubiy Koreya bilan kuch sinashadi;

  • Osiyo kubogi-2027 tayyorgarligi: Musobaqa 2027 yilning 7 yanvaridan 5 fevraliga qadar Saudiya Arabistonida o‘tkaziladi;

  • «B» guruhidagi raqiblar ma’lum: Vakillarimiz qit’a birinchiligi guruh bosqichida Bahrayn, Shimoliy Koreya (KXDR) va Iordaniya bilan to‘qnash keladi.

O‘zbekiston milliy terma jamoasi: FIFA kunlari va Osiyo kubogi-2027 taqvimi

«Oq bo‘rilar»ning o‘rtoqlik uchrashuvlari va qit’a chempionati yo‘lidagi ko‘rsatkichlari jadvali:

Sana va musobaqa maqomi

Raqib jamoa

O‘yin o‘tkaziladigan joy va vaqti

Ahamiyati va strategik maqsadi

24 sentyabr (O‘rtoqlik)

Eron (3:1 hisobida g‘alaba)

Farg‘ona shahri, markaziy stadion

Shomurodov dubli va Norchayev goli evaziga ruhiy ustunlik

1 oktyabr (O‘rtoqlik)

Suriya milliy jamoasi

Toshkent, «Paxtakor» stadioni (19:00)

Kannavaro taktikasini Toshkent muxlislari oldida sinash

6 oktyabr (O‘rtoqlik)

Janubiy Koreya milliy jamoasi

Safarda (Janubiy Koreya)

Osiyo grandiga qarshi maksimal saviyadagi kuch sinovi

2027 yil (7 yanvar – 5 fevral)

Osiyo kubogi («B» guruhi)

Saudiya Arabistoni maydonlari

Bahrayn, KXDR va Iordaniyaga qarshi chempionlik sari kurash

Futbol ekspertizasi: Nega Suriya va Janubiy Koreya bilan o‘yinlar muhim poydevor?

Xalqaro sport tahlilchilari va milliy futbol ekspertlarining xulosalari:

  • «Fabio Kannavaroning himoya va hujum muvozanati»: Jahon futboli afsonasi boshchiligida jamoa klassik va tartibli futbol namoyish etmoqda; Erondek kuchli tarkibga qarshi 3 ta to‘p kiritilishi va hujumda Shomurodov bilan Norchayev tandemining samarali ishlashi Kannavaro sxemasi o‘z mevasini berayotganini ko‘rsatadi;

  • Turli uslubdagi raqiblar bilan to‘qnashuv: Suriya jismoniy kurash va mustahkam blokli himoyaga tayansa, Janubiy Koreya yuqori tezlik va yevropacha intensiv pressing bilan ajralib turadi; bu ikki xil raqib milliy jamoamizga har qanday taktik sharoitga tez moslashish ko‘nikmasini shakllantiradi;

  • Saudiya-2027 oldidan «B» guruhiga tayyorgarlik: Osiyo kubogidagi raqiblarimiz — Iordaniya va Bahrayn aynan Suriyaga o‘xshash arab futboli uslubida o‘ynaydi, KXDR esa tezkor va kuchli intizomga tayanadi; shu bois ushbu ikki sparring kelgusi qit’a birinchiligi oldidan eng mukammal model hisoblanadi.

Sizningcha, Fabio Kannavaro boshchiligidagi O‘zbekiston terma jamoasi Suriyaga qarshi «Paxtakor»dagi bahsda va safarda Janubiy Koreya bilan o‘yinda qanday natija ko‘rsatadi? Eron ustidan qozonilgan 3:1 hisobidagi g‘alabadan so‘ng jamoamizning 2027 yilgi Osiyo kubogidagi chempionlik imkoniyatlarini qanday baholaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va milliy jamoamizni qo‘llab-quvvatlash uchun ushbu tahlilni barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!

Fabio KannavaroOq BorilarOsiyo kubogi 2027Paxtakor stadioni
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston terma jamoasi ikki kuchli raqibga qarshi o‘ynaydi: Suriya bilan o‘yin ham borO‘zbekiston terma jamoasi ikki kuchli raqibga qarshi o‘ynaydi: Suriya bilan o‘yin ham bor15 sentabr 18:34O‘zbekiston FIFAning yangilangan reytingida yuqoriladi — Eron ustidan g‘alaba, 59-o‘rin...O‘zbekiston FIFAning yangilangan reytingida yuqoriladi — Eron ustidan g‘alaba, 59-o‘rin...25 sentabr 07:13Husanovdan Shomurodovgacha: O‘zbekiston milliy jamoasi qaydnomasi e’lon qilindi!Husanovdan Shomurodovgacha: O‘zbekiston milliy jamoasi qaydnomasi e’lon qilindi!20 sentabr 15:57Qozog‘iston OAV O‘zbekiston terma jamoasi tarkibidagi legionerlar ustunligini tan oldiQozog‘iston OAV O‘zbekiston terma jamoasi tarkibidagi legionerlar ustunligini tan oldi23 sentabr 11:11«Farg‘onada Osiyo derbisi»: O‘zbekiston va Eron to‘qnashuvi oldidan barcha intrigalar«Farg‘onada Osiyo derbisi»: O‘zbekiston va Eron to‘qnashuvi oldidan barcha intrigalar24 sentabr 12:099 ta golli drama: O‘zbekiston qizlari Koreyaga qarshi o‘yinda yarim finalni boy berdi9 ta golli drama: O‘zbekiston qizlari Koreyaga qarshi o‘yinda yarim finalni boy berdi25 sentabr 18:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya