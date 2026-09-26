“Oq bo‘rilar” Suriya va Janubiy Koreyaga qarshi: O‘zbekistonning keyingi sinovlari haqida
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston milliy terma jamoasi Eron ustidan qozonilgan 3:1 hisobidagi g‘alabadan so‘ng xalqaro FIFA kunlari doirasida Suriya va Janubiy Koreya kabi kuchli jamoalarga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvlari o‘tkazadi.
- Fabio Kannavaro boshchiligidagi «oq bo‘rilar»
- 1 oktyabr kuni Toshkentda Suriya bilan, 6 oktyabr kuni esa safarda Janubiy Koreya bilan o‘ynaydi.
- Ushbu o‘yinlar 2027 yilgi Osiyo kubogi oldidan jamoaning tayyorgarligini va taktik imkoniyatlarini sinashga xizmat qiladi.
Farg‘onada kechgan prinsipial to‘qnashuvda qit’aning bosh grandlaridan biri bo‘lmish Eron milliy jamoasini 3:1 hisobida taslim etgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi xalqaro FIFA kunlari doirasidagi navbatdagi jiddiy sinovlarga tayyorgarlikni boshlab yubordi. Italiyalik mashhur mutaxassis, jahon chempioni va «Oltin to‘p» sohibi Fabio Kannavaro ustozlik qilayotgan «oq bo‘rilar» 1 oktyabr kuni Toshkentdagi muhtasham «Paxtakor» markaziy stadionida Suriya milliy terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi.
Soat 19:00 da start oladigan ushbu bellashuv jamoamizning taktik o‘zgarishlari va hujumkor salohiyatini yana bir bor namoyish etish uchun muhim imtihon vazifasini o‘taydi. Bu bilan FIFA kunlari yakunlanmaydi — vakillarimiz 6 oktyabr kuni safarda qit’aning eng qudratli jamoalaridan biri bo‘lgan Janubiy Koreya termasiga qarshi maydonga chiqishadi. Mazkur yuqori darajadagi sparringlar terma jamoamizning 2027 yil boshida Saudiya Arabistoni mezbonlik qiladigan Osiyo kubogi oldidan olib borayotgan fundamental tayyorgarligining asosiy qismi hisoblanadi.
«Kannavaro davri, Suriya bilan bahs va Seul safari»: Milliy jamoamiz kun tartibining 5 ta asosiy nuqtasi
O‘zbekiston milliy terma jamoasining rejalari bo‘yicha eng muhim rasmiy faktlar:
Kannavaro shogirdlari “Paxtakor”da: 1 oktyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00 da Suriyaga qarshi o‘rtoqlik bellashuvi boshlanadi;
Eron ustidan qozonilgan 3:1 zafari: 24 sentyabr kuni Farg‘onada kechgan o‘yinda Shomurodov dubl qayd etgan, yana bir golga Norchayev mualliflik qilgan edi;
Janubiy Koreya bilan super safar bahsi: 6 oktyabr kuni «oq bo‘rilar» safarda Osiyo futboli giganti bo‘lmish Janubiy Koreya bilan kuch sinashadi;
Osiyo kubogi-2027 tayyorgarligi: Musobaqa 2027 yilning 7 yanvaridan 5 fevraliga qadar Saudiya Arabistonida o‘tkaziladi;
«B» guruhidagi raqiblar ma’lum: Vakillarimiz qit’a birinchiligi guruh bosqichida Bahrayn, Shimoliy Koreya (KXDR) va Iordaniya bilan to‘qnash keladi.
O‘zbekiston milliy terma jamoasi: FIFA kunlari va Osiyo kubogi-2027 taqvimi
«Oq bo‘rilar»ning o‘rtoqlik uchrashuvlari va qit’a chempionati yo‘lidagi ko‘rsatkichlari jadvali:
Sana va musobaqa maqomi
Raqib jamoa
O‘yin o‘tkaziladigan joy va vaqti
Ahamiyati va strategik maqsadi
24 sentyabr (O‘rtoqlik)
Eron (3:1 hisobida g‘alaba)
Farg‘ona shahri, markaziy stadion
Shomurodov dubli va Norchayev goli evaziga ruhiy ustunlik
1 oktyabr (O‘rtoqlik)
Suriya milliy jamoasi
Toshkent, «Paxtakor» stadioni (19:00)
Kannavaro taktikasini Toshkent muxlislari oldida sinash
6 oktyabr (O‘rtoqlik)
Janubiy Koreya milliy jamoasi
Safarda (Janubiy Koreya)
Osiyo grandiga qarshi maksimal saviyadagi kuch sinovi
2027 yil (7 yanvar – 5 fevral)
Osiyo kubogi («B» guruhi)
Saudiya Arabistoni maydonlari
Bahrayn, KXDR va Iordaniyaga qarshi chempionlik sari kurash
Futbol ekspertizasi: Nega Suriya va Janubiy Koreya bilan o‘yinlar muhim poydevor?
Xalqaro sport tahlilchilari va milliy futbol ekspertlarining xulosalari:
«Fabio Kannavaroning himoya va hujum muvozanati»: Jahon futboli afsonasi boshchiligida jamoa klassik va tartibli futbol namoyish etmoqda; Erondek kuchli tarkibga qarshi 3 ta to‘p kiritilishi va hujumda Shomurodov bilan Norchayev tandemining samarali ishlashi Kannavaro sxemasi o‘z mevasini berayotganini ko‘rsatadi;
Turli uslubdagi raqiblar bilan to‘qnashuv: Suriya jismoniy kurash va mustahkam blokli himoyaga tayansa, Janubiy Koreya yuqori tezlik va yevropacha intensiv pressing bilan ajralib turadi; bu ikki xil raqib milliy jamoamizga har qanday taktik sharoitga tez moslashish ko‘nikmasini shakllantiradi;
Saudiya-2027 oldidan «B» guruhiga tayyorgarlik: Osiyo kubogidagi raqiblarimiz — Iordaniya va Bahrayn aynan Suriyaga o‘xshash arab futboli uslubida o‘ynaydi, KXDR esa tezkor va kuchli intizomga tayanadi; shu bois ushbu ikki sparring kelgusi qit’a birinchiligi oldidan eng mukammal model hisoblanadi.
Sizningcha, Fabio Kannavaro boshchiligidagi O‘zbekiston terma jamoasi Suriyaga qarshi «Paxtakor»dagi bahsda va safarda Janubiy Koreya bilan o‘yinda qanday natija ko‘rsatadi? Eron ustidan qozonilgan 3:1 hisobidagi g‘alabadan so‘ng jamoamizning 2027 yilgi Osiyo kubogidagi chempionlik imkoniyatlarini qanday baholaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va milliy jamoamizni qo‘llab-quvvatlash uchun ushbu tahlilni barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…