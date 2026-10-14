Bahodir Jalolov va Solomon Dakres to‘qnashuvi qachon boshlanadi?

·78·Sport
Bahodir Jalolov va Solomon Dakres to‘qnashuvi qachon boshlanadi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ikki karra Olimpiya chempioni Bahodir Jalolov 17-oktyabr kuni Londonda Solomon Dakresga qarshi jang o‘tkazadi.
  • Mazkur musobaqa Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da boshlanadi va DAZN platformasi orqali jonli efirda namoyish etiladi.
  • Professional faoliyatida mag‘lubiyat alamini totmagan Jalolov 17 ta jangdan 15 tasini nokaut bilan yakunlagan.

Ikki karra Olimpiya o‘yinlari chempioni, o‘zbekistonlik mashhur super og‘ir vaznli bokschi Bahodir Jalolov 17 oktyabr kuni London shahrida navbatdagi jangini o‘tkazadi. Hamyurtimizning raqibi britaniyalik tajribali va mahoratli charm qo‘lqop ustasi Solomon Dakres bo‘ladi.

Ikki kuchli bokschi o‘rtasidagi ushbu kurash dunyo boks ixlosmandlari va mutaxassislarning katta qiziqishiga sabab bo‘lmoqda.

Jang vaqti va to‘g‘ridan to‘g‘ri translyatsiya

Londondagi katta boks oqshomi tafsilotlari:

  • Boshlanish vaqti: Mazkur musobaqa Toshkent vaqti bilan 17 oktyabr kuni soat 21:00 da start oladi;

  • Jonli efir: Muxlislar ushbu hayajonli bahsni xalqaro sport striming giganti hisoblangan DAZN platformasi orqali to‘g‘ridan to‘g‘ri tomosha qilishlari mumkin.

Bahodir Jalolov: Nokautlar bilan bezatilgan rekord

Hamyurtimiz professional ringda mag‘lubiyatsiz odimlamoqda:

  • So‘nggi jang: Jalolov oxirgi marta 2026 yil may oyida Agron Smakichiga qarshi ringga ko‘tarilib, raqibini texnik nokaut evaziga taslim etgan edi;

  • Professional natija: O‘zbekistonlik bokschi hisobida 17 ta g‘alaba mavjud bo‘lib, ularning 15 tasi aynan muddatidan oldin, nokaut bilan qo‘lga kiritilgan;

  • Yuqori sport formasi: Olimpiya chempioni super og‘ir vazn elitasi sari ishonch bilan odimlamoqda va ushbu jang uning chempionlik kamarlariga yana bir qadam yaqinlashishida muhim o‘rin tutadi.

Solomon Dakres: O‘z uyida jang qiladigan raqib

Britaniyalik bokschi ham ancha jiddiy va noqulay raqib sanaladi:

  • Oxirgi bahsi: Dakres so‘nggi bor 2025 yil iyul oyida Vladislav Sirenkoga qarshi jang o‘tkazib, hakamlarning yakdil qarori bilan ishonchli g‘alabaga erishgan;

  • Ringdagi statistika: Britaniyalik sportchi hisobida 10 ta g‘alaba va atigi 1 mag‘lubiyat qayd etilgan;

  • Mezbonlik omili: Jangning Londonda o‘tkazilishi Dakresga mahalliy muxlislar qo‘llab-quvvatlovi va ruhiy ustunlik berishi kutilmoqda.

Mazkur murosasiz to‘qnashuv har ikki sportchi uchun ham jahon reytingida yuqoriga ko‘tarilish va kelajakdagi katta chempionlik janglariga yo‘l ochishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Bahodir JalolovSolomon DakresLondon boks chalishlariDAZN
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildiXorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildiKecha 14:04YCHL va Bundesligada "Borussiya Dortmund" o'yinlari translyatsiyasi belgilandiYCHL va Bundesligada "Borussiya Dortmund" o'yinlari translyatsiyasi belgilandi28 aprel 13:32"Barselona" o'yinlarini translyatsiya qiluvchi telekanallar ro'yxati e'lon qilindi"Barselona" o'yinlarini translyatsiya qiluvchi telekanallar ro'yxati e'lon qilindi26 aprel 13:32IBF chempioni Xrgovichning Sanches bilan jangi e’lon qilindi: Jalolovga navbat qachon?IBF chempioni Xrgovichning Sanches bilan jangi e’lon qilindi: Jalolovga navbat qachon?22 sentabr 18:01Bahodir Jalolovning navbatdagi jangi tafsilotlari ma’lum bo‘ldiBahodir Jalolovning navbatdagi jangi tafsilotlari ma’lum bo‘ldi19 sentabr 10:19O‘zbek boksida katta shov-shuv: Bahodir Jalolov IBF reytingida Fyuri va Uaylderni ortda qoldirdiO‘zbek boksida katta shov-shuv: Bahodir Jalolov IBF reytingida Fyuri va Uaylderni ortda qoldirdi10 sentabr 07:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi