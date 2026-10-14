Bahodir Jalolov va Solomon Dakres to‘qnashuvi qachon boshlanadi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ikki karra Olimpiya chempioni Bahodir Jalolov 17-oktyabr kuni Londonda Solomon Dakresga qarshi jang o‘tkazadi.
- Mazkur musobaqa Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da boshlanadi va DAZN platformasi orqali jonli efirda namoyish etiladi.
- Professional faoliyatida mag‘lubiyat alamini totmagan Jalolov 17 ta jangdan 15 tasini nokaut bilan yakunlagan.
Ikki karra Olimpiya o‘yinlari chempioni, o‘zbekistonlik mashhur super og‘ir vaznli bokschi Bahodir Jalolov 17 oktyabr kuni London shahrida navbatdagi jangini o‘tkazadi. Hamyurtimizning raqibi britaniyalik tajribali va mahoratli charm qo‘lqop ustasi Solomon Dakres bo‘ladi.
Ikki kuchli bokschi o‘rtasidagi ushbu kurash dunyo boks ixlosmandlari va mutaxassislarning katta qiziqishiga sabab bo‘lmoqda.
Jang vaqti va to‘g‘ridan to‘g‘ri translyatsiya
Londondagi katta boks oqshomi tafsilotlari:
Boshlanish vaqti: Mazkur musobaqa Toshkent vaqti bilan 17 oktyabr kuni soat 21:00 da start oladi;
Jonli efir: Muxlislar ushbu hayajonli bahsni xalqaro sport striming giganti hisoblangan DAZN platformasi orqali to‘g‘ridan to‘g‘ri tomosha qilishlari mumkin.
Bahodir Jalolov: Nokautlar bilan bezatilgan rekord
Hamyurtimiz professional ringda mag‘lubiyatsiz odimlamoqda:
So‘nggi jang: Jalolov oxirgi marta 2026 yil may oyida Agron Smakichiga qarshi ringga ko‘tarilib, raqibini texnik nokaut evaziga taslim etgan edi;
Professional natija: O‘zbekistonlik bokschi hisobida 17 ta g‘alaba mavjud bo‘lib, ularning 15 tasi aynan muddatidan oldin, nokaut bilan qo‘lga kiritilgan;
Yuqori sport formasi: Olimpiya chempioni super og‘ir vazn elitasi sari ishonch bilan odimlamoqda va ushbu jang uning chempionlik kamarlariga yana bir qadam yaqinlashishida muhim o‘rin tutadi.
Solomon Dakres: O‘z uyida jang qiladigan raqib
Britaniyalik bokschi ham ancha jiddiy va noqulay raqib sanaladi:
Oxirgi bahsi: Dakres so‘nggi bor 2025 yil iyul oyida Vladislav Sirenkoga qarshi jang o‘tkazib, hakamlarning yakdil qarori bilan ishonchli g‘alabaga erishgan;
Ringdagi statistika: Britaniyalik sportchi hisobida 10 ta g‘alaba va atigi 1 mag‘lubiyat qayd etilgan;
Mezbonlik omili: Jangning Londonda o‘tkazilishi Dakresga mahalliy muxlislar qo‘llab-quvvatlovi va ruhiy ustunlik berishi kutilmoqda.
Mazkur murosasiz to‘qnashuv har ikki sportchi uchun ham jahon reytingida yuqoriga ko‘tarilish va kelajakdagi katta chempionlik janglariga yo‘l ochishda muhim ahamiyat kasb etadi.
Izohlar 0
…