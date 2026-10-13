Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSHning Bad Left Hook nashri sharhlovchisi Jon Xansen o‘zbekistonlik bokschi Bahodir Jalolovning (17-0, 15 KO) professional faoliyatidagi rivojiga shubha bilan qarayotganini bildirdi.
- Ekspertning fikricha, Jalolov 17 ta jangdan keyin ham martabasida jiddiy sifat o‘zgarishini ko‘rsata olmagan.
- Xansen, agar Jalolov bu darajadagi raqib bilan 3-5 yil oldin jang qilganida, bu qiziq bo‘lishini, hozir esa u bir joyda to‘xtab qolgandek taassurot uyg‘otishini ta’kidladi.
AQSHning mashhur Bad Left Hook nashri sharhlovchisi Jon Xansen ikki karra Olimpiada chempioni, mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan o‘zbekistonlik og‘ir vaznli bokschi Bahodir Jalolov (17-0, 15 KO) hamda britaniyalik Solomon Dakres (10-1, 3 KO) o‘rtasidagi bo‘lajak to‘qnashuv haqida keskin mulohazalarini bildirdi.
Tahlilchi Jalolovning professional ringdagi rejalari va faoliyati rivojiga shubha bilan qarayotganini, 17 ta g‘alabali jangdan keyin ham uning martabasida jiddiy sifat o‘zgarishi sezilmayotganini ta’kidladi.
«3-5 yil oldin bo‘lganida qiziq bo‘lardi»: Xansenning keskin fikrlari
Amerikalik ekspert Jalolovning professional yo‘nalishdagi tempi haqida shunday yozadi:
Bir joyda depsinish xavfi: «Agar Bahodir Jalolov bundan uch-besh yil oldin Solomon Dakres darajasidagi raqibga qarshi ringga chiqqanida, bu jang meni juda hayajonlantirgan bo‘lardi. Biroq hozir u 17 ta professional jang davomida amalda bir joyda turib qolgandek taassurot uyg‘otmoqda»;
Olimpiada sikli va professional boks ixtilofi: Ekspert oldinda yana yangi Olimpiya saralash sikli yaqinlashib kelayotganiga e’tibor qaratdi;
Ikki xil ehtimol: «Meni faqat ikki narsadan biriga ishontirish mumkin: yo bu jang Jalolovning professional faoliyatidagi ilk haqiqiy sinovi bo‘ladi, yoki bu shunchaki muxlislar uchun odatdagidan biroz qiziqroq navbatdagi o‘yin bo‘lib, shundan so‘ng Bahodir yana uchinchi olimpiya oltini sari yo‘l oladi».
Londondagi boks kechasi va so‘nggi g‘alaba
Bo‘lajak jang va Jalolovning hozirgi formasi haqida muhim tafsilotlar:
Jang vaqti va manzili: Jalolov — Dakres qarama-qarshiligi 17 oktyabr kuni Buyuk Britaniya poytaxti London shahrida tashkil etiladigan katta boks oqshomida bo‘lib o‘tadi;
Oqshomning markaziy voqeasi: Mazkur boks turnirining bosh jangida Deniel Dyubua va Fabio Uordli o‘rtasidagi shov-shuvli revansh bellashuvi o‘tkaziladi;
Jalolovning so‘nggi jangi: Bahodir Jalolov oxirgi marta professional ringga shu yilning 9 may kuni Manchesterda ko‘tarilgan va xorvatiyalik tajribali Agron Smakichini (21-4, 19 KO) muddatidan oldin mag‘lubiyatga uchratgan edi.
Londondagi ushbu bahs «Katta o‘zbek» uchun nafaqat 18-g‘alabani qo‘lga kiritish, balki g‘arblik tanqidchilar va ekspertlarning e’tirozlariga ringda munosib javob berish imkoniyati bo‘lishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…