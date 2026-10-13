Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi

·94·Sport
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSHning Bad Left Hook nashri sharhlovchisi Jon Xansen o‘zbekistonlik bokschi Bahodir Jalolovning (17-0, 15 KO) professional faoliyatidagi rivojiga shubha bilan qarayotganini bildirdi.
  • Ekspertning fikricha, Jalolov 17 ta jangdan keyin ham martabasida jiddiy sifat o‘zgarishini ko‘rsata olmagan.
  • Xansen, agar Jalolov bu darajadagi raqib bilan 3-5 yil oldin jang qilganida, bu qiziq bo‘lishini, hozir esa u bir joyda to‘xtab qolgandek taassurot uyg‘otishini ta’kidladi.

AQSHning mashhur Bad Left Hook nashri sharhlovchisi Jon Xansen ikki karra Olimpiada chempioni, mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan o‘zbekistonlik og‘ir vaznli bokschi Bahodir Jalolov (17-0, 15 KO) hamda britaniyalik Solomon Dakres (10-1, 3 KO) o‘rtasidagi bo‘lajak to‘qnashuv haqida keskin mulohazalarini bildirdi.

Tahlilchi Jalolovning professional ringdagi rejalari va faoliyati rivojiga shubha bilan qarayotganini, 17 ta g‘alabali jangdan keyin ham uning martabasida jiddiy sifat o‘zgarishi sezilmayotganini ta’kidladi.

«3-5 yil oldin bo‘lganida qiziq bo‘lardi»: Xansenning keskin fikrlari

Amerikalik ekspert Jalolovning professional yo‘nalishdagi tempi haqida shunday yozadi:

  • Bir joyda depsinish xavfi: «Agar Bahodir Jalolov bundan uch-besh yil oldin Solomon Dakres darajasidagi raqibga qarshi ringga chiqqanida, bu jang meni juda hayajonlantirgan bo‘lardi. Biroq hozir u 17 ta professional jang davomida amalda bir joyda turib qolgandek taassurot uyg‘otmoqda»;

  • Olimpiada sikli va professional boks ixtilofi: Ekspert oldinda yana yangi Olimpiya saralash sikli yaqinlashib kelayotganiga e’tibor qaratdi;

  • Ikki xil ehtimol: «Meni faqat ikki narsadan biriga ishontirish mumkin: yo bu jang Jalolovning professional faoliyatidagi ilk haqiqiy sinovi bo‘ladi, yoki bu shunchaki muxlislar uchun odatdagidan biroz qiziqroq navbatdagi o‘yin bo‘lib, shundan so‘ng Bahodir yana uchinchi olimpiya oltini sari yo‘l oladi».

Londondagi boks kechasi va so‘nggi g‘alaba

Bo‘lajak jang va Jalolovning hozirgi formasi haqida muhim tafsilotlar:

  • Jang vaqti va manzili: Jalolov — Dakres qarama-qarshiligi 17 oktyabr kuni Buyuk Britaniya poytaxti London shahrida tashkil etiladigan katta boks oqshomida bo‘lib o‘tadi;

  • Oqshomning markaziy voqeasi: Mazkur boks turnirining bosh jangida Deniel Dyubua va Fabio Uordli o‘rtasidagi shov-shuvli revansh bellashuvi o‘tkaziladi;

  • Jalolovning so‘nggi jangi: Bahodir Jalolov oxirgi marta professional ringga shu yilning 9 may kuni Manchesterda ko‘tarilgan va xorvatiyalik tajribali Agron Smakichini (21-4, 19 KO) muddatidan oldin mag‘lubiyatga uchratgan edi.

Londondagi ushbu bahs «Katta o‘zbek» uchun nafaqat 18-g‘alabani qo‘lga kiritish, balki g‘arblik tanqidchilar va ekspertlarning e’tirozlariga ringda munosib javob berish imkoniyati bo‘lishi kutilmoqda.

Bahodir JalolovSolomon DakresBad Left HookLondon boks kechasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonlik bokschi Germaniyada raqibini birinchi raundda nokaut qildiO‘zbekistonlik bokschi Germaniyada raqibini birinchi raundda nokaut qildi10 sentabr 07:04«The Ring» boks jurnali Javohir Ummataliyev va Shakur Stivenson to‘qnashuvini e’lon qildi«The Ring» boks jurnali Javohir Ummataliyev va Shakur Stivenson to‘qnashuvini e’lon qildi22 sentabr 19:27Javohir Ummataliyev Manchesterda raqibini nokaut qildi (video)Javohir Ummataliyev Manchesterda raqibini nokaut qildi (video)19 iyul 12:37Mujibillo Tursunov Yakutskda rossiyalik bokschini yengdiMujibillo Tursunov Yakutskda rossiyalik bokschini yengdi31 avgust 08:59Aleksandr Usik zamonamizning eng kuchli 5 nafar bokschisini e’lon qildi!Aleksandr Usik zamonamizning eng kuchli 5 nafar bokschisini e’lon qildi!23 avgust 18:514 ta nokdaun! Yerkebulan Toqtar o‘zbekistonlik «Shohzoda»ni nokautga uchratdi (Video)4 ta nokdaun! Yerkebulan Toqtar o‘zbekistonlik «Shohzoda»ni nokautga uchratdi (Video)29 avgust 10:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi