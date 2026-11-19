Bahodir Jalolov nima uchun Uaylderga eng munosib raqib sifatida ko‘rilmoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Boxingnews24.com portali o‘zbekistonlik bokschi Bahodir Jalolovni Deontey Uaylderning bekor qilingan jangi uchun eng munosib o‘rinbosar sifatida taklif qildi.
- Tahlilchilar 32 yoshli Jalolovning jismoniy ko‘rsatkichlari, xalqaro tajribasi va a’lo sport formasi uni ushbu to‘qnashuv uchun ideal nomzodga aylantirishini ta’kidlashmoqda.
Amerikaning nufuzli Boxingnews24.com portali o‘zbekistonlik mag‘lubiyatsiz superog‘ir vazn toifasi bokschisi Bahodir Jalolovni sobiq jahon chempioni Deontey Uaylder uchun navbatdagi raqib sifatida taklif qildi. Ushbu tashabbus amerikalik nokautchining avstraliyalik Jey Opetayaga qarshi 11 dekabr kuni Kardiffda o‘tkazilishi kerak bo‘lgan jangi bekor qilinganidan so‘ng ilgari surildi. Opetaya qo‘lidan olgan jarohati sabab ringga ko‘tarila olmasligini ma’lum qilgach, tahlilchilar o‘zbekistonlik bokschini eng munosib o‘rinbosar sifatida ko‘rsatishdi.
Nega aynan Bahodir Jalolov eng yaxshi nomzod?
Tahlilchilarning fikricha, 32 yoshli Jalolovning jismoniy ko‘rsatkichlari, xalqaro tajribasi va yutuqlari qisqa muddat ichida zaxira varianti sifatida jangga chiqishi uchun ham to‘liq mos keladi. Ikki karra Olimpiya o‘yinlari chempioni (Jalolov) va 2008 yilgi Pekin Olimpiadasi bronza medali sohibi (Uaylder) o‘rtasidagi to‘qnashuv xalqaro teleefirlar uchun sun’iy shov-shuvlarsiz ham ulkan qiziqish uyg‘otadi.
Eng muhim jihat shundaki, hamyurtimiz ayni damda jangga to‘liq tayyor:
So‘nggi jangi: 17 oktyabr kuni Londondagi mashhur The O2 arenasida britaniyalik Solomon Dakresni o‘n raundlik bahsda hakamlarning yakdil qarori bilan mag‘lub etdi.
Reyting va forma: Jalolov hech qanday jarohatlarsiz, a’lo sport formasida bo‘lib, IBF va WBO yo‘nalishlarida 4-o‘rinni, WBC reytingida esa 10-pog‘onani egallab turibdi.
Bokschilar ko‘rsatkichi
Bahodir Jalolov
Deontey Uaylder
Yoshi
32 yosh
41 yosh
Professional rekordi
18 ta g‘alaba (15 ta nokaut), 0 mag‘lubiyat
Sobiq WBC jahon chempioni
Bo‘y ko‘rsatkichi
201 sm (tabiiy superog‘ir vazn)
201 sm
Olimpiya yutug‘i
Ikki karra Olimpiada chempioni
2008 yilgi Olimpiada bronza medali sohibi
Ringdagi uslublar to‘qnashuvi va kutilayotgan intriga
Boxingnews24 ekspertlari Jalolov (18–0, 15 KO) ham xuddi Jey Opetaya kabi chapaqay ekaniga e’tibor qaratgan. Biroq Uaylder bu safar birinchi og‘ir vazndan ko‘tarilayotgan 200 funtlik raqibga emas, balki bo‘yi 201 santimetr bo‘lgan tabiiy superog‘ir vaznli va o‘ta kuchli zarbaga ega bokschiga ro‘baro‘ keladi.
Nashr mualliflarining qayd etishicha, Buyuk Britaniyada Solomon Dakres va Agron Smakichiga qarshi kechgan so‘nggi janglarda Jalolov xavfsizlikni birinchi o‘ringa qo‘yib, biroz ehtiyotkor va o‘lchovli sur’atda harakat qilgani uchun tanqidga uchragan edi. Chunki o‘sha raqiblarda uni jiddiy xavf ostiga qo‘yadigan zarba kuchi yo‘q edi. 41 yoshli Uaylderga qarshi jangda esa bunday «xotirjamlik» haqida o‘ylab ham bo‘lmaydi: amerikalik bokschi har soniyada raqibni qulatishi mumkin bo‘lgan dahshatli o‘ng qo‘l zarbasiga ega. O‘z navbatida, Uaylder ham masofani a’lo darajada his qiladigan va texnikasi yuqori raqibga dastlabki raundlarni osonlikcha boy berishni o‘ziga ravo ko‘rmaydi.
Sizningcha, Bahodir Jalolov 11 dekabr kuni Deontey Uaylderga qarshi ringga chiqsa, jang qanday ssenariy ostida o‘tadi va hamyurtimiz g‘alaba qozona oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…