Xoland va Husanov bilan uchrashuv: Bahodir Jalolov «Manchester Siti» qarorgohiga bordi

·60·Sport
Xoland va Husanov bilan uchrashuv: Bahodir Jalolov «Manchester Siti» qarorgohiga bordi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Bahodir Jalolov Londondagi g‘alabasidan so‘ng «Manchester Siti» qarorgohiga tashrif buyurib, futbol yulduzi Erling Xoland va hamyurti Abduqodir Husanov bilan uchrashdi.
  • Jalolov Solomon Dakres ustidan 10 raundlik jangda g‘alaba qozonib, professional rekordini 18-0 (15 KO) ga yetkazdi.
  • Uchrashuvda Xoland va Husanov bilan sportdagi tajribalar va muvaffaqiyatlar haqida suhbatlashdi hamda Husanovga milliy qo‘llab-quvvatlash bildirdi.

Havaskor boksda ikki karra Olimpiya va ikki karra jahon chempioni, professional ringda mag‘lubiyatsiz odimlayotgan o‘zbekistonlik yengilmas bokschi Bahodir Jalolov (18-0, 15 KO) Londondagi muvaffaqiyatli jangidan so‘ng Angliyaning nomdor klubi — «Manchester Siti» mashg‘ulotlar bazasiga tashrif buyurdi.

«Big Uzbek» jahon futboli yulduzi Erling Xoland hamda «shaharliklar» safida to‘p surayotgan hamyurtimiz Abduqodir Husanov bilan diydorlashib, samimiy muloqotda bo‘ldi.

Londondagi 18-g‘alaba va 5-raunddagi nokdaun

Bahodir Jalolovning Britaniyaga safari rasmiy ringdagi navbatdagi ishonchli zafar bilan boshlangan edi:

  • Solomon Dakres ustidan g‘alaba: Londonning mashhur O2 Arena majmuasida o‘tgan professional boks oqshomida hamyurtimiz mezbonlar vakili Solomon Dakresga (10-2, 3 KO) qarshi to‘liq 10 raundlik bahs olib bordi;

  • 5-raunddagi og‘ir zarba: To‘qnashuv davomida to‘liq ustunlik qilgan Jalolov beshinchi raundda raqibini muvozanatdan chiqarib, nokdaun holatiga tushirib qo‘ydi;

  • Mag‘lubiyatsiz seriya: Hakamlarning yakdil qarori bilan g‘alaba qozongan 32 yoshli pahlavonimiz o‘z rekordini 18 ta g‘alabaga (15 tasi nokaut) yetkazdi va hali biror marta yengilmagan maqomini mustahkamladi.

«Manchester Siti» qarorgohidagi uchrashuv: Xoland va Husanov daldasi

Londondagi bellashuv yakunlangach, Jalolov va uning jamoasi Manchester shahriga yo‘l olib, «shaharliklar» klubi ixtiyorida bo‘ldi:

  • Erling Xoland bilan suhbat: Bahodir Jalolov jahon futbolining eng kuchli to‘purarlaridan biri, norvegiyalik hujumchi Erling Xoland bilan uchrashib, sportdagi tajribalari va muvaffaqiyatlari haqida fikr almashdi;

  • Abduqodir Husanovga milliy qo‘llov: «Manchester Siti» sharafini himoya qilayotgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanovni shaxsan qo‘llab-quvvatlab, unga APL va Yevropa maydonlaridagi faoliyatida ulkan zafarlar tiladi;

  • Ijtimoiy tarmoqlardagi munosabat: Bahodir o‘zining Instagram sahifasida Xoland, Husanov va jamoadoshlari bilan tushgan tarixiy suratni joylashtirib: «Biz “Manchester Siti”ning mashg‘ulot bazasiga tashrif buyurdik! Ajoyib sayohat uchun klubga katta rahmat!», deya samimiy qayd qoldirdi.

O‘z vazn toifasida mutlaq jahon chempionlik kamarini qo‘lga kiritishni asosiy maqsad qilgan Bahodir Jalolovning bunday xalqaro safarlari o‘zbek sportining dunyo miqyosidagi nufuzini yana bir bor namoyon etmoqda.

Bahodir JalolovManchester SitiErling XolandSolomon Dakres
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bahodir Jalolov Solomon Dakresni mag‘lub etdi — «Big Uzbek»ning 18-g‘alabasi (video)Bahodir Jalolov Solomon Dakresni mag‘lub etdi — «Big Uzbek»ning 18-g‘alabasi (video)Kecha 06:48Londondagi katta to‘qnashuv oldidan Bahodir Jalolov va Solomon Dakres tarozidan o‘tdiLondondagi katta to‘qnashuv oldidan Bahodir Jalolov va Solomon Dakres tarozidan o‘tdi17 oktabr 07:38Bahodir Jalolov va Solomon Dakres to‘qnashuvi qachon boshlanadi?Bahodir Jalolov va Solomon Dakres to‘qnashuvi qachon boshlanadi?14 oktabr 13:24Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildiXorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi13 oktabr 14:04Erling Xoland faoliyatini qayerda davom ettirmoqchi ekanini tanladiErling Xoland faoliyatini qayerda davom ettirmoqchi ekanini tanladi13 oktabr 07:44Erling Xoland va Norvegiya ustozi oʻrtasidagi maxfiy suhbat tafsilotlari oshkor boʻldiErling Xoland va Norvegiya ustozi oʻrtasidagi maxfiy suhbat tafsilotlari oshkor boʻldi5 oktabr 12:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi