Xoland va Husanov bilan uchrashuv: Bahodir Jalolov «Manchester Siti» qarorgohiga bordi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Bahodir Jalolov Londondagi g‘alabasidan so‘ng «Manchester Siti» qarorgohiga tashrif buyurib, futbol yulduzi Erling Xoland va hamyurti Abduqodir Husanov bilan uchrashdi.
- Jalolov Solomon Dakres ustidan 10 raundlik jangda g‘alaba qozonib, professional rekordini 18-0 (15 KO) ga yetkazdi.
- Uchrashuvda Xoland va Husanov bilan sportdagi tajribalar va muvaffaqiyatlar haqida suhbatlashdi hamda Husanovga milliy qo‘llab-quvvatlash bildirdi.
Havaskor boksda ikki karra Olimpiya va ikki karra jahon chempioni, professional ringda mag‘lubiyatsiz odimlayotgan o‘zbekistonlik yengilmas bokschi Bahodir Jalolov (18-0, 15 KO) Londondagi muvaffaqiyatli jangidan so‘ng Angliyaning nomdor klubi — «Manchester Siti» mashg‘ulotlar bazasiga tashrif buyurdi.
«Big Uzbek» jahon futboli yulduzi Erling Xoland hamda «shaharliklar» safida to‘p surayotgan hamyurtimiz Abduqodir Husanov bilan diydorlashib, samimiy muloqotda bo‘ldi.
Londondagi 18-g‘alaba va 5-raunddagi nokdaun
Bahodir Jalolovning Britaniyaga safari rasmiy ringdagi navbatdagi ishonchli zafar bilan boshlangan edi:
Solomon Dakres ustidan g‘alaba: Londonning mashhur O2 Arena majmuasida o‘tgan professional boks oqshomida hamyurtimiz mezbonlar vakili Solomon Dakresga (10-2, 3 KO) qarshi to‘liq 10 raundlik bahs olib bordi;
5-raunddagi og‘ir zarba: To‘qnashuv davomida to‘liq ustunlik qilgan Jalolov beshinchi raundda raqibini muvozanatdan chiqarib, nokdaun holatiga tushirib qo‘ydi;
Mag‘lubiyatsiz seriya: Hakamlarning yakdil qarori bilan g‘alaba qozongan 32 yoshli pahlavonimiz o‘z rekordini 18 ta g‘alabaga (15 tasi nokaut) yetkazdi va hali biror marta yengilmagan maqomini mustahkamladi.
«Manchester Siti» qarorgohidagi uchrashuv: Xoland va Husanov daldasi
Londondagi bellashuv yakunlangach, Jalolov va uning jamoasi Manchester shahriga yo‘l olib, «shaharliklar» klubi ixtiyorida bo‘ldi:
Erling Xoland bilan suhbat: Bahodir Jalolov jahon futbolining eng kuchli to‘purarlaridan biri, norvegiyalik hujumchi Erling Xoland bilan uchrashib, sportdagi tajribalari va muvaffaqiyatlari haqida fikr almashdi;
Abduqodir Husanovga milliy qo‘llov: «Manchester Siti» sharafini himoya qilayotgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanovni shaxsan qo‘llab-quvvatlab, unga APL va Yevropa maydonlaridagi faoliyatida ulkan zafarlar tiladi;
Ijtimoiy tarmoqlardagi munosabat: Bahodir o‘zining Instagram sahifasida Xoland, Husanov va jamoadoshlari bilan tushgan tarixiy suratni joylashtirib: «Biz “Manchester Siti”ning mashg‘ulot bazasiga tashrif buyurdik! Ajoyib sayohat uchun klubga katta rahmat!», deya samimiy qayd qoldirdi.
O‘z vazn toifasida mutlaq jahon chempionlik kamarini qo‘lga kiritishni asosiy maqsad qilgan Bahodir Jalolovning bunday xalqaro safarlari o‘zbek sportining dunyo miqyosidagi nufuzini yana bir bor namoyon etmoqda.
Izohlar 0
…