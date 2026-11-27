Deontey Uaylder 11 dekabr kuni Kardiffda Martin Bakolega qarshi ringga chiqadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Deontey Uaylder 11 dekabr kuni Uelsning Kardiff shahridagi «Millenium» stadionida Martin Bakolega qarshi ringga chiqadi.
- Dastlab raqib sifatida ko‘rilgan Jey Opetayya jarohati sababli turnirni tark etgach, uning o‘rniga Bahodir Jalolov nomzodi ham muhokama qilingan edi.
- Mazkur jang Tayson Fyuri va Entoni Joshua ishtirokidagi boks oqshomining asosiy to‘qnashuvlaridan biri sifatida o‘tkaziladi.
O‘ta og‘ir vazn toifasida sobiq jahon chempioni, amerikalik Deontey Uaylder hamda Kongo Demokratik Respublikasi vakili Martin Bakole Britaniya boks yulduzlari Tayson Fyuri va Entoni Joshua ishtirok etadigan supershouda o‘zaro jang qiladigan bo‘ldi. Bu haqdagi rasmiy e’lon Saudiya Arabistoni Bosh ko‘ngilochar tadbirlar boshqarmasi raisi Turki Al ash-Shayxning ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida berildi.
Kardiffdagi mega-shou va Uaylderning raqibi o‘zgarishi
Jang sanasi va manzili: Katta boks kechasi 11 dekabr kuni Uelsning Kardiff shahridagi muhtasham «Millenium» (Principality Stadium) stadionida bo‘lib o‘tadi va Uaylder — Bakole to‘qnashuvi kechaning asosiy janglaridan biri (co-main event) sifatida o‘tkaziladi.
Opetayyaning jarohati va Bahodir Jalolov varianti: Dastlab Uaylderning raqibi sifatida avstraliyalik Jey Opetayya ko‘rilgan edi, biroq u qo‘lidan olgan jarohati sabab turnirdan chetlatildi. Amerika OAV ma’lumotlariga ko‘ra, shundan so‘ng uning o‘rniga asosiy nomzodlar orasida mag‘lubiyatsiz odimlayotgan o‘zbekistonlik boks ustasi Bahodir Jalolov nomi faol muhokama qilingan, biroq yakunda tashkilotchilar Martin Bakole variantida to‘xtashdi.
Bokschilarning so‘nggi natijalari: Deontey Uaylder oxirgi marta 4 aprel kuni Londonda britaniyalik Derek Chisora ustidan hakamlarning bo‘lingan qarori bilan g‘alaba qozongan bo‘lsa, Martin Bakole 2025 yil may oyida nigeriyalik Efe Adjagba bilan durang o‘ynaganidan beri ringga chiqmagan.
Bahodir Jalolovning WBO reytingidagi yuqorilashi va statistikasi
Hamyurtimiz Bahodir Jalolov professional ringdagi oxirgi jangini 17 oktyabr kuni Londonda mezbonlar vakili Solomon Dakresga qarshi o‘tkazib, 5-raundda raqibini nokdaunga tushirgan holda hakamlarning yakdil qarori bilan g‘alaba qozongan edi. Ushbu muvaffaqiyatdan so‘ng 32 yoshli o‘zbek bokschisi WBO yangilangan reytingida uch pog‘onaga ko‘tarilib, 4-o‘rinni egalladi.
Ko‘rsatkichlar
Tafsilotlar
Bahodir Jalolovning rekordi
18 ta jang, 18 ta g‘alaba (15 ta nokaut, mag‘lubiyat yo‘q)
WBO versiyasi bo‘yicha chempion
Daniel Dyubua
WBO reytingi kuchli to‘rtligi
1. Aleksandr Usik, 2. Tayson Fyuri, 3. Entoni Joshua, 4. Bahodir Jalolov
Kardiff shousi sanasi va manzili
11 dekabr, «Millenium» stadioni (Kardiff, Uels)
Asosiy janglar juftligi
Tayson Fyuri — Entoni Joshua / Deontey Uaylder — Martin Bakole
Sizningcha, agar Deontey Uaylderga qarshi jang Bahodir Jalolovga nasib etganida, hamyurtimiz amerikalik nokautchini mag‘lub eta olarmidi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek boksi iftixori Bahodir Jalolovning chempionlik sari odimlarini kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu yangilikni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…