Bahodir Jalolov Solomon Dakresni mag‘lub etdi — «Big Uzbek»ning 18-g‘alabasi (video)

·172·Sport
Bahodir Jalolov Solomon Dakresni mag‘lub etdi — «Big Uzbek»ning 18-g‘alabasi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Bahodir Jalolov London shahrida Solomon Dakres ustidan g‘alaba qozonib, o‘zining professional rekordinini 18 taga yetkazdi.
  • Jang 10 raund davom etib, hakamlar bir ovozdan Jalolovning ustunligini 99:91 hisobida qayd etdi.
  • Beshinchi raundda Jalolov raqibini nokdaunga uchratdi, ammo Dakres jangni davom ettirishga muvaffaq bo‘ldi.
  • Ushbu g‘alaba Bahodir Jalolovni jahon chempionlik kamarlari uchun rasmiy da’vogar maqomiga yaqinlashtirdi.

Buyuk Britaniya poytaxti London shahridagi muazzam va muhtasham O2 Arena majmuasida tashkil etilgan katta professional boks oqshomida O‘zbekiston sporti faxri, ikki karra Olimpiya o‘yinlari chempioni Bahodir Jalolov navbatdagi muhim jangini o‘tkazdi.

Super og‘ir vazn toifasida kechgan to‘qnashuvda hamyurtimiz mahalliy charm qo‘lqop ustasi, britaniyalik xavfli raqib Solomon Dakresga qarshi ringga ko‘tarilib, ishonchli tarzda g‘alaba qozondi.

To‘liq 10 raundlik jang va 5-raunddagi dahshatli nokdaun

Bellashuv dastlabki raundlardan boshlab yurtdoshimizning to‘liq tashabbusi va nazorati ostida o‘tdi:

  • 5-raunddagi keskin burilish: Bahodir Jalolov masofani benuqson ushlab, kuchli zarbalar seriyasi orqali 5-raundda Dakresni og‘ir nokdaun holatiga tushirib qo‘ydi. Britaniyalik jangchi katta qiyinchilik bilan oyoqqa turib, jangni davom ettirishga muvaffaq bo‘ldi;

  • Hakamlarning yakdil qarori: Jang to‘liq 10 raund davom etdi. Barcha raundlar yakunida hakamlar hay’ati bir ovozdan — 99:91 hisobida «Big Uzbek»ning ustunligini rasman qayd etdi;

  • Londondagi qo‘llov: Mahalliy muxlislar qarshisida jang qilgan raqibiga qaramay, Bahodir sabot va yuqori texnika namoyish etib, Britaniya ringida yana bir bor o‘z darajasini isbotladi.

Bokschilar statistikasi: 18 ta g‘alaba va chempionlik kamari sari qadam

Mazkur muvaffaqiyat o‘zbekistonlik super og‘ir vaznli bokschining global reytingdagi pog‘onasini yanada yuqorilatdi:

  • Bahodir Jalolovning rekordi: Hamyurtimiz shu yilning may oyida xorvatiyalik Agron Smakichini yettinchi raundda texnik nokautga uchratgan edi. Ushbu g‘alabadan so‘ng uning rekordi 18 ta g‘alaba (15 tasi muddatidan avval nokaut bilan) ko‘rinishiga yetdi va u mag‘lubiyatsiz seriyasini muvaffaqiyatli uzaytirdi;

  • Solomon Dakres ko‘rsatkichi: Oxirgi marta 2025 yil iyul oyida ukrainalik Vladislav Sirenkoni ochkolar hisobida yutgan britaniyalik bokschi hisobida endilikda 10 ta g‘alaba va 2 ta mag‘lubiyat qayd etildi;

  • Kechaning bosh jangi: Londondagi ushbu boks oqshomining markaziy bahsida ikki britaniyalik mashhur og‘ir vaznli yulduz — Daniel Dyubua hamda Fabio Uordli o‘zaro to‘qnash keladi.

London arenasida qo‘lga kiritilgan ushbu yorqin g‘alaba Bahodir Jalolovni professional boksning eng nufuzli jahon chempionlik kamarlariga rasmiy da’vogar bo‘lish maqomiga yana bir qadam yaqinlashtirdi.

Bahodir JalolovSolomon DakresProfessional boksO2 Arena
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Londondagi katta to‘qnashuv oldidan Bahodir Jalolov va Solomon Dakres tarozidan o‘tdiLondondagi katta to‘qnashuv oldidan Bahodir Jalolov va Solomon Dakres tarozidan o‘tdiKecha 07:38Bahodir Jalolov va Solomon Dakres to‘qnashuvi qachon boshlanadi?Bahodir Jalolov va Solomon Dakres to‘qnashuvi qachon boshlanadi?14 oktabr 13:24Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildiXorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi13 oktabr 14:04IBF chempioni Xrgovichning Sanches bilan jangi e’lon qilindi: Jalolovga navbat qachon?IBF chempioni Xrgovichning Sanches bilan jangi e’lon qilindi: Jalolovga navbat qachon?22 sentabr 18:01O‘zbek boksida katta shov-shuv: Bahodir Jalolov IBF reytingida Fyuri va Uaylderni ortda qoldirdiO‘zbek boksida katta shov-shuv: Bahodir Jalolov IBF reytingida Fyuri va Uaylderni ortda qoldirdi10 sentabr 07:09Bahodir Jalolovning navbatdagi jangi tafsilotlari ma’lum bo‘ldiBahodir Jalolovning navbatdagi jangi tafsilotlari ma’lum bo‘ldi19 sentabr 10:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...