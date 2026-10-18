Bahodir Jalolov Solomon Dakresni mag‘lub etdi — «Big Uzbek»ning 18-g‘alabasi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Bahodir Jalolov London shahrida Solomon Dakres ustidan g‘alaba qozonib, o‘zining professional rekordinini 18 taga yetkazdi.
- Jang 10 raund davom etib, hakamlar bir ovozdan Jalolovning ustunligini 99:91 hisobida qayd etdi.
- Beshinchi raundda Jalolov raqibini nokdaunga uchratdi, ammo Dakres jangni davom ettirishga muvaffaq bo‘ldi.
- Ushbu g‘alaba Bahodir Jalolovni jahon chempionlik kamarlari uchun rasmiy da’vogar maqomiga yaqinlashtirdi.
Buyuk Britaniya poytaxti London shahridagi muazzam va muhtasham O2 Arena majmuasida tashkil etilgan katta professional boks oqshomida O‘zbekiston sporti faxri, ikki karra Olimpiya o‘yinlari chempioni Bahodir Jalolov navbatdagi muhim jangini o‘tkazdi.
Super og‘ir vazn toifasida kechgan to‘qnashuvda hamyurtimiz mahalliy charm qo‘lqop ustasi, britaniyalik xavfli raqib Solomon Dakresga qarshi ringga ko‘tarilib, ishonchli tarzda g‘alaba qozondi.
To‘liq 10 raundlik jang va 5-raunddagi dahshatli nokdaun
Bellashuv dastlabki raundlardan boshlab yurtdoshimizning to‘liq tashabbusi va nazorati ostida o‘tdi:
5-raunddagi keskin burilish: Bahodir Jalolov masofani benuqson ushlab, kuchli zarbalar seriyasi orqali 5-raundda Dakresni og‘ir nokdaun holatiga tushirib qo‘ydi. Britaniyalik jangchi katta qiyinchilik bilan oyoqqa turib, jangni davom ettirishga muvaffaq bo‘ldi;
Hakamlarning yakdil qarori: Jang to‘liq 10 raund davom etdi. Barcha raundlar yakunida hakamlar hay’ati bir ovozdan — 99:91 hisobida «Big Uzbek»ning ustunligini rasman qayd etdi;
Londondagi qo‘llov: Mahalliy muxlislar qarshisida jang qilgan raqibiga qaramay, Bahodir sabot va yuqori texnika namoyish etib, Britaniya ringida yana bir bor o‘z darajasini isbotladi.
Bokschilar statistikasi: 18 ta g‘alaba va chempionlik kamari sari qadam
Mazkur muvaffaqiyat o‘zbekistonlik super og‘ir vaznli bokschining global reytingdagi pog‘onasini yanada yuqorilatdi:
Bahodir Jalolovning rekordi: Hamyurtimiz shu yilning may oyida xorvatiyalik Agron Smakichini yettinchi raundda texnik nokautga uchratgan edi. Ushbu g‘alabadan so‘ng uning rekordi 18 ta g‘alaba (15 tasi muddatidan avval nokaut bilan) ko‘rinishiga yetdi va u mag‘lubiyatsiz seriyasini muvaffaqiyatli uzaytirdi;
Solomon Dakres ko‘rsatkichi: Oxirgi marta 2025 yil iyul oyida ukrainalik Vladislav Sirenkoni ochkolar hisobida yutgan britaniyalik bokschi hisobida endilikda 10 ta g‘alaba va 2 ta mag‘lubiyat qayd etildi;
Kechaning bosh jangi: Londondagi ushbu boks oqshomining markaziy bahsida ikki britaniyalik mashhur og‘ir vaznli yulduz — Daniel Dyubua hamda Fabio Uordli o‘zaro to‘qnash keladi.
London arenasida qo‘lga kiritilgan ushbu yorqin g‘alaba Bahodir Jalolovni professional boksning eng nufuzli jahon chempionlik kamarlariga rasmiy da’vogar bo‘lish maqomiga yana bir qadam yaqinlashtirdi.
Izohlar 0
…