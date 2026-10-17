Londondagi katta to‘qnashuv oldidan Bahodir Jalolov va Solomon Dakres tarozidan o‘tdi

·82·Sport
Londondagi katta to‘qnashuv oldidan Bahodir Jalolov va Solomon Dakres tarozidan o‘tdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Bahodir Jalolov va Solomon Dakres o‘zbekistonlik bokschi raqibidan 5,54 kilogramm og‘irroq bo‘lib, 17 oktyabr kuni Londonda bo‘lib o‘tadigan jang oldidan muvaffaqiyatli tarzda tarozidan o‘tdi.
  • Bu jang Jalolov uchun jahon chempionlik kamariga da’vogarlik yo‘lida muhim ahamiyat kasb etadi.
  • Har ikki bokschining ham g‘alabalar seriyasi mavjud bo‘lib, Jalolov so‘nggi jangida Agron Smakichini nokautga uchratgan.

Super og‘ir vazn toifasidagi mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan o‘zbekistonlik charm qo‘lqop ustasi, ikki karra Olimpiya o‘yinlari chempioni Bahodir Jalolov (17-0, 15 KO) navbatdagi professional jangi oldidan rasmiy tarozidan o‘tish marosimini o‘tkazdi.

Uning raqibi — Britaniya vakili Solomon Dakres (10-1, 3 KO) bo‘lib, jang oldidan tashkil etilgan marosimda har ikki bokschi o‘z ko‘rsatkichlarini qayd etdi va an’anaviy nigohlar jangida (face-to-face) ishtirok etdi.

Tarozi natijalari: Jalolov vazn bo‘yicha sezilarli ustunlikka ega

Tashkilotchilar tomonidan e’lon qilingan rasmiy ko‘rsatkichlar quyidagicha ko‘rinish oldi:

  • Bahodir Jalolov: 255,12 funt (115,72 kg);

  • Solomon Dakres: 242,9 funt (110,18 kg);

  • Vazndagi farq: O‘zbekistonlik bokschi raqibidan naq 5,54 kilogrammga og‘irroq ekani ma’lum bo‘ldi. Bu omil Jalolovning zarba berish kuchi va masofani ushlashdagi jismoniy bosimini yanada oshirishi kutilmoqda.

Jang qachon va qayerda bo‘lib o‘tadi?

  • Jang manzili: Buyuk Britaniya poytaxti London shahri;

  • Sanasi: 17 oktyabr;

  • Musobaqa ahamiyati: Bahodir Jalolov uchun ushbu bellashuv super og‘ir vazn reytingining eng yuqori pog‘onalariga yaqinlashish va jahon chempionlik kamariga rasmiy da’vogar bo‘lish yo‘lidagi hal qiluvchi sinovlardan biri bo‘ladi.

Bokschilarning avvalgi janglari va holati

Har ikki jangchi ham ringga ishonchli g‘alabalar seriyasi bilan kirib kelmoqda:

  • Jalolovning so‘nggi muvaffaqiyati: Hamyurtimiz oxirgi marta shu yilning may oyida jang o‘tkazgan edi. O‘shanda u tajribali xorvatiyalik bokschi Agron Smakichini (21-4, 19 KO) yettinchi raundda kuchli texnik nokautga uchratib, o‘zining mutlaq nokautchi maqomini mustahkamlagan;

  • Dakresning ko‘rsatkichi: Britaniyalik bokschi so‘nggi bor 2025 yil iyul oyida ringga ko‘tarilib, ukrainalik xavfli nokautchi Vladislav Sirenko (23-1, 20 KO) ustidan hakamlarning yakdil qarori bilan muhim g‘alabani ilib ketgan edi.

London markazida kechadigan mazkur bellashuv o‘zbek boksi muxlislari uchun yilning eng qiziqarli voqealaridan biri bo‘lishi kutilmoqda.

Bahodir JalolovSolomon DakresLondonsuper og‘ir vazn
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bahodir Jalolov va Solomon Dakres to‘qnashuvi qachon boshlanadi?Bahodir Jalolov va Solomon Dakres to‘qnashuvi qachon boshlanadi?14 oktabr 13:24Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildiXorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi13 oktabr 14:04Bahodir Jalolovning navbatdagi jangi tafsilotlari ma’lum bo‘ldiBahodir Jalolovning navbatdagi jangi tafsilotlari ma’lum bo‘ldi19 sentabr 10:19IBF chempioni Xrgovichning Sanches bilan jangi e’lon qilindi: Jalolovga navbat qachon?IBF chempioni Xrgovichning Sanches bilan jangi e’lon qilindi: Jalolovga navbat qachon?22 sentabr 18:01O‘zbek boksida katta shov-shuv: Bahodir Jalolov IBF reytingida Fyuri va Uaylderni ortda qoldirdiO‘zbek boksida katta shov-shuv: Bahodir Jalolov IBF reytingida Fyuri va Uaylderni ortda qoldirdi10 sentabr 07:09Bahodir Jalolov WBC reytingida yana ko‘tarildi: U kuchli o‘nlikka yaqinlashmoqdaBahodir Jalolov WBC reytingida yana ko‘tarildi: U kuchli o‘nlikka yaqinlashmoqda10 sentabr 20:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...