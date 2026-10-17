Londondagi katta to‘qnashuv oldidan Bahodir Jalolov va Solomon Dakres tarozidan o‘tdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Bahodir Jalolov va Solomon Dakres o‘zbekistonlik bokschi raqibidan 5,54 kilogramm og‘irroq bo‘lib, 17 oktyabr kuni Londonda bo‘lib o‘tadigan jang oldidan muvaffaqiyatli tarzda tarozidan o‘tdi.
- Bu jang Jalolov uchun jahon chempionlik kamariga da’vogarlik yo‘lida muhim ahamiyat kasb etadi.
- Har ikki bokschining ham g‘alabalar seriyasi mavjud bo‘lib, Jalolov so‘nggi jangida Agron Smakichini nokautga uchratgan.
Super og‘ir vazn toifasidagi mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan o‘zbekistonlik charm qo‘lqop ustasi, ikki karra Olimpiya o‘yinlari chempioni Bahodir Jalolov (17-0, 15 KO) navbatdagi professional jangi oldidan rasmiy tarozidan o‘tish marosimini o‘tkazdi.
Uning raqibi — Britaniya vakili Solomon Dakres (10-1, 3 KO) bo‘lib, jang oldidan tashkil etilgan marosimda har ikki bokschi o‘z ko‘rsatkichlarini qayd etdi va an’anaviy nigohlar jangida (face-to-face) ishtirok etdi.
Tarozi natijalari: Jalolov vazn bo‘yicha sezilarli ustunlikka ega
Tashkilotchilar tomonidan e’lon qilingan rasmiy ko‘rsatkichlar quyidagicha ko‘rinish oldi:
Bahodir Jalolov: 255,12 funt (115,72 kg);
Solomon Dakres: 242,9 funt (110,18 kg);
Vazndagi farq: O‘zbekistonlik bokschi raqibidan naq 5,54 kilogrammga og‘irroq ekani ma’lum bo‘ldi. Bu omil Jalolovning zarba berish kuchi va masofani ushlashdagi jismoniy bosimini yanada oshirishi kutilmoqda.
Jang qachon va qayerda bo‘lib o‘tadi?
Jang manzili: Buyuk Britaniya poytaxti London shahri;
Sanasi: 17 oktyabr;
Musobaqa ahamiyati: Bahodir Jalolov uchun ushbu bellashuv super og‘ir vazn reytingining eng yuqori pog‘onalariga yaqinlashish va jahon chempionlik kamariga rasmiy da’vogar bo‘lish yo‘lidagi hal qiluvchi sinovlardan biri bo‘ladi.
Bokschilarning avvalgi janglari va holati
Har ikki jangchi ham ringga ishonchli g‘alabalar seriyasi bilan kirib kelmoqda:
Jalolovning so‘nggi muvaffaqiyati: Hamyurtimiz oxirgi marta shu yilning may oyida jang o‘tkazgan edi. O‘shanda u tajribali xorvatiyalik bokschi Agron Smakichini (21-4, 19 KO) yettinchi raundda kuchli texnik nokautga uchratib, o‘zining mutlaq nokautchi maqomini mustahkamlagan;
Dakresning ko‘rsatkichi: Britaniyalik bokschi so‘nggi bor 2025 yil iyul oyida ringga ko‘tarilib, ukrainalik xavfli nokautchi Vladislav Sirenko (23-1, 20 KO) ustidan hakamlarning yakdil qarori bilan muhim g‘alabani ilib ketgan edi.
London markazida kechadigan mazkur bellashuv o‘zbek boksi muxlislari uchun yilning eng qiziqarli voqealaridan biri bo‘lishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…