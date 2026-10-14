WBO yangilangan reytingini e’lon qildi — o‘zbekistonliklar qaysi o‘rinlarda?

·53·Sport
WBO yangilangan reytingini e’lon qildi — o‘zbekistonliklar qaysi o‘rinlarda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Butunjahon boks tashkiloti (WBO) professional bokschilarning yangilangan jahon reytingini e’lon qildi, unda O‘zbekistonning 5 nafar bokschisi o‘z vazn toifalarida dunyo elitasi safida qoldi.
  • Murodjon Ahmadaliyev ikkinchi yengil vaznda 7-o‘rindan 8-o‘ringa tushdi, Muhammad Shexov esa 5-o‘rindagi mavqeini saqlab qoldi.
  • Isroil Madrimov birinchi o‘rta vaznda 5-o‘rinni, Bektemir Meliqo‘ziyev super o‘rta vaznda 6-o‘rinni, Bahodir Jalolov esa super og‘ir vaznda 7-o‘rinni band etdi.

Butunjahon boks tashkiloti (WBO) professional bokschilarning yangilangan jahon reytingini rasman e’lon qildi. Ushbu nufuzli ro‘yxatdan O‘zbekistonning 5 nafar mahoratli charm qo‘lqop ustasi munosib o‘rin olib, o‘z vazn toifalarida dunyo elitasi safida qolishda davom etmoqda.

Yangilangan jadvalda ayrim hamyurtlarimiz o‘z pozitsiyalarini saqlab qolgan bo‘lsa, ba’zi vazn toifalarida biroz pasayish kuzatildi.

O‘zbekistonlik bokschilarning WBO reytingidagi ko‘rsatkichlari

Hamyurtlarimizning turli vazn toifalari bo‘yicha qayd etgan natijalari:

  • Murodjon Ahmadaliyev (ikkinchi yengil vazn — 55,2 kg): O‘tgan oy 7-pog‘onada qayd etilgan bokschimiz yangilangan ro‘yxatda 8-o‘ringa tushdi. (Ushbu vaznda tashkilotning mutlaq chempioni — yaponiyalik Naoya Inoue);

  • Muhammad Shexov (ikkinchi yengil vazn — 55,2 kg): Xuddi shu vazn toifasida kuchli beshlikni boy bermayotgan Shexov o‘z mavqeini saqlab, 5-o‘rinda qoldi. (Vazn chempioni — Naoya Inoue);

  • Isroil Madrimov (birinchi o‘rta vazn — 69,9 kg): Yuqori texnik mahorat egasi bo‘lgan charm qo‘lqop ustamiz jahon bo‘yicha 5-pog‘onani band etib turibdi. (Vazn chempioni — amerikalik Jaron Ennis);

  • Bektemir Meliqo‘ziyev (super o‘rta vazn — 76,2 kg): Kuchli zarbalari bilan nom qozongan bokschimiz reytingning 6-o‘rnida mustahkam turibdi. (Ayni paytda ushbu vaznda chempionlik kamari vakant, ya’ni egasiz bo‘lib turibdi);

  • Bahodir Jalolov (super og‘ir vazn — +91,2 kg): Ikki karra Olimpiya chempioni gigantlar vaznida jahon bo‘ylab 7-o‘rinda qoldi. (Mazkur vaznda WBO chempioni maqomi britaniyalik Daniel Dyubuaga tegishli).

Chempionlik kamari sari shiddatli qadamlar

WBO reytingidagi bunday yuqori pog‘onalar o‘zbekistonlik bokschilarga chempionlik kamarlari uchun rasmiy da’vogarga aylanish imkoniyatini beradi:

  • Da’vogarlik maqomiga yaqinlik: Beshlik va o‘ntalikdan joy olgan bokschilarimiz tez orada chempionlik unvoni uchun eliminator yoki to‘g‘ridan to‘g‘ri titul janglarida qatnashish huquqini qo‘lga kiritishi mumkin;

  • Faol mashg‘ulotlar va navbatdagi bahslar: Ayni paytda hamyurtlarimiz yangi janglarga faol tayyorgarlik ko‘rmoqda va yil davomida ularning reytingda yanada yuqoriga ko‘tarilishi kutilmoqda.

WBO reytingO‘zbekiston bokschlariMurodjon AhmadaliyevBahodir Jalolov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

IBF yangi reytingini e’lon qildi — o‘zbekistonliklar qaysi o‘rinlarda?IBF yangi reytingini e’lon qildi — o‘zbekistonliklar qaysi o‘rinlarda?Bugun 13:57WBC sentyabr oyi reytingida o‘zbek bokschilari qaysi pog‘onalarda?WBC sentyabr oyi reytingida o‘zbek bokschilari qaysi pog‘onalarda?7 oktabr 23:26Isroil Madrimov WBOda 2-o‘rinda: besh o‘zbek kuchli 15likda...Isroil Madrimov WBOda 2-o‘rinda: besh o‘zbek kuchli 15likda...4 avgust 06:38Maykl Peyj Misfits Boxing bilan tuzilgan shov-shuvli shartnoma tafsilotlarini oshkor qildiMaykl Peyj Misfits Boxing bilan tuzilgan shov-shuvli shartnoma tafsilotlarini oshkor qildiBugun 14:21«Manchester Siti» va «PSJ» bugun kuch sinashadi — tarixiy qarama-qarshilikda kim ustun?«Manchester Siti» va «PSJ» bugun kuch sinashadi — tarixiy qarama-qarshilikda kim ustun?Bugun 14:15Flik «Barselona»ning Istanbuldagi 4:1 hisobidagi g‘alabasiga qanday baho berdi?Flik «Barselona»ning Istanbuldagi 4:1 hisobidagi g‘alabasiga qanday baho berdi?Bugun 14:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi