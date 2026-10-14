WBO yangilangan reytingini e’lon qildi — o‘zbekistonliklar qaysi o‘rinlarda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Butunjahon boks tashkiloti (WBO) professional bokschilarning yangilangan jahon reytingini e’lon qildi, unda O‘zbekistonning 5 nafar bokschisi o‘z vazn toifalarida dunyo elitasi safida qoldi.
- Murodjon Ahmadaliyev ikkinchi yengil vaznda 7-o‘rindan 8-o‘ringa tushdi, Muhammad Shexov esa 5-o‘rindagi mavqeini saqlab qoldi.
- Isroil Madrimov birinchi o‘rta vaznda 5-o‘rinni, Bektemir Meliqo‘ziyev super o‘rta vaznda 6-o‘rinni, Bahodir Jalolov esa super og‘ir vaznda 7-o‘rinni band etdi.
Butunjahon boks tashkiloti (WBO) professional bokschilarning yangilangan jahon reytingini rasman e’lon qildi. Ushbu nufuzli ro‘yxatdan O‘zbekistonning 5 nafar mahoratli charm qo‘lqop ustasi munosib o‘rin olib, o‘z vazn toifalarida dunyo elitasi safida qolishda davom etmoqda.
Yangilangan jadvalda ayrim hamyurtlarimiz o‘z pozitsiyalarini saqlab qolgan bo‘lsa, ba’zi vazn toifalarida biroz pasayish kuzatildi.
O‘zbekistonlik bokschilarning WBO reytingidagi ko‘rsatkichlari
Hamyurtlarimizning turli vazn toifalari bo‘yicha qayd etgan natijalari:
Murodjon Ahmadaliyev (ikkinchi yengil vazn — 55,2 kg): O‘tgan oy 7-pog‘onada qayd etilgan bokschimiz yangilangan ro‘yxatda 8-o‘ringa tushdi. (Ushbu vaznda tashkilotning mutlaq chempioni — yaponiyalik Naoya Inoue);
Muhammad Shexov (ikkinchi yengil vazn — 55,2 kg): Xuddi shu vazn toifasida kuchli beshlikni boy bermayotgan Shexov o‘z mavqeini saqlab, 5-o‘rinda qoldi. (Vazn chempioni — Naoya Inoue);
Isroil Madrimov (birinchi o‘rta vazn — 69,9 kg): Yuqori texnik mahorat egasi bo‘lgan charm qo‘lqop ustamiz jahon bo‘yicha 5-pog‘onani band etib turibdi. (Vazn chempioni — amerikalik Jaron Ennis);
Bektemir Meliqo‘ziyev (super o‘rta vazn — 76,2 kg): Kuchli zarbalari bilan nom qozongan bokschimiz reytingning 6-o‘rnida mustahkam turibdi. (Ayni paytda ushbu vaznda chempionlik kamari vakant, ya’ni egasiz bo‘lib turibdi);
Bahodir Jalolov (super og‘ir vazn — +91,2 kg): Ikki karra Olimpiya chempioni gigantlar vaznida jahon bo‘ylab 7-o‘rinda qoldi. (Mazkur vaznda WBO chempioni maqomi britaniyalik Daniel Dyubuaga tegishli).
Chempionlik kamari sari shiddatli qadamlar
WBO reytingidagi bunday yuqori pog‘onalar o‘zbekistonlik bokschilarga chempionlik kamarlari uchun rasmiy da’vogarga aylanish imkoniyatini beradi:
Da’vogarlik maqomiga yaqinlik: Beshlik va o‘ntalikdan joy olgan bokschilarimiz tez orada chempionlik unvoni uchun eliminator yoki to‘g‘ridan to‘g‘ri titul janglarida qatnashish huquqini qo‘lga kiritishi mumkin;
Faol mashg‘ulotlar va navbatdagi bahslar: Ayni paytda hamyurtlarimiz yangi janglarga faol tayyorgarlik ko‘rmoqda va yil davomida ularning reytingda yanada yuqoriga ko‘tarilishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…