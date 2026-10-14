IBF yangi reytingini e’lon qildi — o‘zbekistonliklar qaysi o‘rinlarda?

·62·Sport
IBF yangi reytingini e’lon qildi — o‘zbekistonliklar qaysi o‘rinlarda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xalqaro boks federatsiyasi (IBF) yangilangan reytingida O‘zbekistonning to‘rt nafar bokschisi o‘rin olgan.
  • Bahodir Jalolov va Murodjon Ahmadaliyev o‘z vazn toifalarida 4-o‘rinni, Isroil Madrimov 6-o‘rinda qolgan, Mirazizbek Mirzaxalilov esa 15-o‘ringa ko‘tarilgan.
  • Kuchli o‘nlik va beshlikdagi o‘rinlar bokschilarga chempionlik janglari uchun imkoniyat yaratadi.

Xalqaro boks federatsiyasi (IBF) professional bokschilarning navbatdagi yangilangan jahon reytingini rasman e’lon qildi. Ushbu nufuzli jadvaldan O‘zbekistonning to‘rt nafar mahoratli charm qo‘lqop ustasi joy olib, o‘z vazn toifalarida jahonning eng kuchli bokschilari qatorida ekanini yana bir bor isbotladi.

Yangilangan ro‘yxatda asosiy yetakchilarimiz kuchli o‘nlikdagi barqaror pozitsiyalarini saqlab qolgan bo‘lsa, yana bir hamyurtimiz reytingda yuqorilab, kuchli 15 talikka kirib oldi.

O‘zbekistonlik bokschilarning IBF reytingidagi o‘rinlari

Hamyurtlarimizning turli vazn toifalari bo‘yicha qayd etgan ko‘rsatkichlari:

  • Bahodir Jalolov (super og‘ir vazn): Ikki karra Olimpiya chempioni gigantlar o‘rtasidagi nufuzli ro‘yxatda o‘z mavqeini saqlab, 4-o‘rinda qoldi. (Ushbu vaznda IBF chempioni kamari xorvatiyalik Filip Xrgovichga tegishli);

  • Murodjon Ahmadaliyev (ikkinchi eng yengil vazn): Sobiq jahon chempioni divizionida o‘z pog‘onasini mustahkam ushlab, jahon bo‘ylab 4-o‘rinni band etmoqda. (Mazkur vaznda tashkilotning mutlaq chempioni — yaponiyalik Naoya Inoue);

  • Isroil Madrimov (birinchi o‘rta vazn): Yuqori texnik mahorat egasi bo‘lgan hamyurtimiz kuchlilar safida 6-o‘rinda qoldi. (Ushbu vazn toifasi chempioni — britaniyalik Josh Kelli);

  • Mirazizbek Mirzaxalilov (ikkinchi eng yengil vazn): So‘nggi bahslarda faol harakat qilayotgan bokschimiz reytingda yuqorilab, 15-o‘ringa ko‘tarildi. (Vazn chempioni — Naoya Inoue).

Kamarlar uchun kurash: Eliminator janglari yaqinmi?

IBF reytingining kuchli beshlik va o‘nligidan joy olish bokschilarga chempionlik bahslariga chiqish uchun ulkan eshiklarni ochadi:

  • Jalolov va Ahmadaliyev chempionlik ostonasida: 4-pog‘onada qayd etilgan bokschilarimiz tez orada chempionlik unvoni uchun rasmiy majburiy da’vogarni aniqlab beruvchi eliminator (saralash) janglarida qatnashish imkoniyatiga ega;

  • Madrimovning qayta hujumi: Birinchi o‘rta vaznda kuchli beshlikka yaqin turgan Isroil Madrimov yana bir g‘alaba orqali chempion Josh Kelliga qarshi ringga ko‘tarilish imkonini qo‘lga kiritishi mumkin;

  • Mirzaxalilovning yuksalishi: Kuchli 15 talikka kirish Mirazizbekka xalqaro promouterlar e’tiborini tortish va yanada kattaroq boks kechalarida ishtirok etish imkonini beradi.

O‘zbek bokschilarining IBF reytingidagi ushbu barqaror va o‘suvchi natijalari mamlakatimiz professional boks maktabining xalqaro maydondagi yuqori nufuzini mustahkamlab kelmoqda.

IBFBahodir JalolovMurodjon AhmadaliyevIsroil Madrimov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbek boksida katta shov-shuv: Bahodir Jalolov IBF reytingida Fyuri va Uaylderni ortda qoldirdiO‘zbek boksida katta shov-shuv: Bahodir Jalolov IBF reytingida Fyuri va Uaylderni ortda qoldirdi10 sentabr 07:09WBO yangilangan reytingini e’lon qildi — o‘zbekistonliklar qaysi o‘rinlarda?WBO yangilangan reytingini e’lon qildi — o‘zbekistonliklar qaysi o‘rinlarda?Bugun 13:26WBC sentyabr oyi reytingida o‘zbek bokschilari qaysi pog‘onalarda?WBC sentyabr oyi reytingida o‘zbek bokschilari qaysi pog‘onalarda?7 oktabr 23:26IBF chempioni Xrgovichning Sanches bilan jangi e’lon qilindi: Jalolovga navbat qachon?IBF chempioni Xrgovichning Sanches bilan jangi e’lon qilindi: Jalolovga navbat qachon?22 sentabr 18:013 nafar bokschimiz jangda: «IBA.PRO 20» turnirining to‘liq kardi e’lon qilindi3 nafar bokschimiz jangda: «IBA.PRO 20» turnirining to‘liq kardi e’lon qilindi12 avgust 00:05Maykl Peyj Misfits Boxing bilan tuzilgan shov-shuvli shartnoma tafsilotlarini oshkor qildiMaykl Peyj Misfits Boxing bilan tuzilgan shov-shuvli shartnoma tafsilotlarini oshkor qildiBugun 14:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi