IBF yangi reytingini e’lon qildi — o‘zbekistonliklar qaysi o‘rinlarda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xalqaro boks federatsiyasi (IBF) yangilangan reytingida O‘zbekistonning to‘rt nafar bokschisi o‘rin olgan.
- Bahodir Jalolov va Murodjon Ahmadaliyev o‘z vazn toifalarida 4-o‘rinni, Isroil Madrimov 6-o‘rinda qolgan, Mirazizbek Mirzaxalilov esa 15-o‘ringa ko‘tarilgan.
- Kuchli o‘nlik va beshlikdagi o‘rinlar bokschilarga chempionlik janglari uchun imkoniyat yaratadi.
Xalqaro boks federatsiyasi (IBF) professional bokschilarning navbatdagi yangilangan jahon reytingini rasman e’lon qildi. Ushbu nufuzli jadvaldan O‘zbekistonning to‘rt nafar mahoratli charm qo‘lqop ustasi joy olib, o‘z vazn toifalarida jahonning eng kuchli bokschilari qatorida ekanini yana bir bor isbotladi.
Yangilangan ro‘yxatda asosiy yetakchilarimiz kuchli o‘nlikdagi barqaror pozitsiyalarini saqlab qolgan bo‘lsa, yana bir hamyurtimiz reytingda yuqorilab, kuchli 15 talikka kirib oldi.
O‘zbekistonlik bokschilarning IBF reytingidagi o‘rinlari
Hamyurtlarimizning turli vazn toifalari bo‘yicha qayd etgan ko‘rsatkichlari:
Bahodir Jalolov (super og‘ir vazn): Ikki karra Olimpiya chempioni gigantlar o‘rtasidagi nufuzli ro‘yxatda o‘z mavqeini saqlab, 4-o‘rinda qoldi. (Ushbu vaznda IBF chempioni kamari xorvatiyalik Filip Xrgovichga tegishli);
Murodjon Ahmadaliyev (ikkinchi eng yengil vazn): Sobiq jahon chempioni divizionida o‘z pog‘onasini mustahkam ushlab, jahon bo‘ylab 4-o‘rinni band etmoqda. (Mazkur vaznda tashkilotning mutlaq chempioni — yaponiyalik Naoya Inoue);
Isroil Madrimov (birinchi o‘rta vazn): Yuqori texnik mahorat egasi bo‘lgan hamyurtimiz kuchlilar safida 6-o‘rinda qoldi. (Ushbu vazn toifasi chempioni — britaniyalik Josh Kelli);
Mirazizbek Mirzaxalilov (ikkinchi eng yengil vazn): So‘nggi bahslarda faol harakat qilayotgan bokschimiz reytingda yuqorilab, 15-o‘ringa ko‘tarildi. (Vazn chempioni — Naoya Inoue).
Kamarlar uchun kurash: Eliminator janglari yaqinmi?
IBF reytingining kuchli beshlik va o‘nligidan joy olish bokschilarga chempionlik bahslariga chiqish uchun ulkan eshiklarni ochadi:
Jalolov va Ahmadaliyev chempionlik ostonasida: 4-pog‘onada qayd etilgan bokschilarimiz tez orada chempionlik unvoni uchun rasmiy majburiy da’vogarni aniqlab beruvchi eliminator (saralash) janglarida qatnashish imkoniyatiga ega;
Madrimovning qayta hujumi: Birinchi o‘rta vaznda kuchli beshlikka yaqin turgan Isroil Madrimov yana bir g‘alaba orqali chempion Josh Kelliga qarshi ringga ko‘tarilish imkonini qo‘lga kiritishi mumkin;
Mirzaxalilovning yuksalishi: Kuchli 15 talikka kirish Mirazizbekka xalqaro promouterlar e’tiborini tortish va yanada kattaroq boks kechalarida ishtirok etish imkonini beradi.
O‘zbek bokschilarining IBF reytingidagi ushbu barqaror va o‘suvchi natijalari mamlakatimiz professional boks maktabining xalqaro maydondagi yuqori nufuzini mustahkamlab kelmoqda.
Izohlar 0
…