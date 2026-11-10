Usik, Fyuri, Joshua va Jalolov: O‘zbekistonlik boks yulduzi WBO kuchli to‘rtligiga kirdi

·57·Sport
Usik, Fyuri, Joshua va Jalolov: O‘zbekistonlik boks yulduzi WBO kuchli to‘rtligiga kirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ikki karra Olimpiada chempioni Bahodir Jalolov britaniyalik Solomon Dakres ustidan qozonilgan g‘alabadan so‘ng WBO reytingida 3 pog‘ona ko‘tarilib, kuchli to‘rtlikdan joy oldi.
  • Professional ringda 18 ta jang o‘tkazib, ularning barchasida g‘alaba qozongan o‘zbekistonlik bokschi endilikda jahon chempionlik kamari uchun asosiy da’vogarlardan biriga aylandi.
  • Jalolov reytingda Aleksandr Usik, Tayson Fyuri va Entoni Joshua kabi dunyoga mashhur bokschilar bilan bir qatorda turibdi.

Professional boksning super og‘ir vazn (heavyweight) toifasida faoliyat yuritayotgan o‘zbekistonlik ikki karra Olimpiada chempioni Bahodir Jalolov Butunjahon boks tashkiloti (WBO) tomonidan yangilangan rasmiy reytingda ulkan sakrashni amalga oshirdi.

Britaniyalik Solomon Dakres ustidan qozonilgan muhim va og‘ir g‘alabadan so‘ng, hamyurtimiz reytingda darhol 3 pog‘ona yuqorilab, 4-o‘ringa joylashdi. Bu esa Bahodirni to‘g‘ridan to‘g‘ri jahon chempionlik kamari uchun majburiy da’vogarlik maqomiga yanada yaqinlashtirdi.

Londondagi sinov va 18-g‘alaba

Jalolovning reytingdagi bu ko‘tarilishiga uning 17 oktyabr kuni London shahrida kechgan markaziy jangi asos bo‘ldi:

  • Londondagi qiyin to‘qnashuv: O‘zbekistonlik charm qo‘lqop ustasi Britaniya ringida mahalliy da’vogar Solomon Dakresga qarshi murosasiz bahs olib bordi va to‘liq davom etgan bellashuvda hakamlarning yakdil qarori bilan g‘alaba qozondi;

  • Mutlaq rekod: 32 yoshli Bahodir professional ringda mag‘lubiyatsiz seriyasini davom ettirmoqda. U o‘tkazgan 18 ta jangning barchasida g‘alaba qozongan bo‘lib, raqiblarining 15 nafarini muddatidan oldin nokautga uchratgan.

WBO o‘ta og‘ir vazn reytingi: Elita tarkibi

Jalolov endi jahon boksining eng taniqli va millionlab muxlislarga ega grandlari bilan bir qatordan joy oldi:

O‘rin / Maqom

Bokschi

Mamlakat

Professional maqomi

Jahon chempioni (Title Holder)

Daniel Dyubua

Buyuk Britaniya

WBO rasmiy jahon chempioni

№1 (Reyting peshqadami)

Aleksandr Usik

Ukraina

Mutlaq chempionlikka asosiy da’vogar

№2

Tayson Fyuri

Buyuk Britaniya

Sobiq jahon chempioni

№3

Entoni Joshua

Buyuk Britaniya

Sobiq ikki karra jahon chempioni

№4

Bahodir Jalolov

O‘zbekiston

Yangi kuchli to‘rtlik a’zosi (+3 pog‘ona)

Kamarga yo‘l: Bahodirni nima kutmoqda?

Ayni paytda WBO chempionlik kamari britaniyalik Daniel Dyubuaga tegishli. Reytingning 4-pog‘onasiga chiqib olgan Bahodir Jalolov uchun bu katta istiqbollar eshigini ochadi:

  • Elita raqiblar bilan saralash jangi: Usik, Fyuri yoki Joshua ishtirokidagi janglardan so‘ng Jalolov final eliminator yoki to‘g‘ridan to‘g‘ri chempionlik tituli uchun jang qilish imkoniyatiga ega bo‘ladi;

  • Professional boks cho‘qqisi: Olimpiya va havaskor boksdagi barcha cho‘qqilarni zabt etgan «Katta o‘zbek» laqabli Jalolov endilikda professional boks tarixida O‘zbekistonga birinchi super og‘ir vazn chempionlik kamarini olib kelishga asosiy da’vogarga aylandi.

Bahodir JalolovWBOprofessional bokssuper og‘ir vazn
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Londondagi katta to‘qnashuv oldidan Bahodir Jalolov va Solomon Dakres tarozidan o‘tdiLondondagi katta to‘qnashuv oldidan Bahodir Jalolov va Solomon Dakres tarozidan o‘tdi17 oktabr 07:38Bahodir Jalolov Solomon Dakresni mag‘lub etdi — «Big Uzbek»ning 18-g‘alabasi (video)Bahodir Jalolov Solomon Dakresni mag‘lub etdi — «Big Uzbek»ning 18-g‘alabasi (video)18 oktabr 06:48Tayson Fyuri Aleksandr Usik bilan uchinchi jang sanasini bitta shart bilan aytdiTayson Fyuri Aleksandr Usik bilan uchinchi jang sanasini bitta shart bilan aytdi6 oktabr 22:54Usikdan Fyuriga javob: «Men sening orqangdan kelyapman, og‘ayni»Usikdan Fyuriga javob: «Men sening orqangdan kelyapman, og‘ayni»10 sentabr 07:12Asr jangi rasman tasdiqlandi: Fyuri va Joshua 11 dekabr kuni Kardiffda to‘qnashadi!Asr jangi rasman tasdiqlandi: Fyuri va Joshua 11 dekabr kuni Kardiffda to‘qnashadi!25 sentabr 13:27Aleksandr Usik zamonamizning eng kuchli 5 nafar bokschisini e’lon qildi!Aleksandr Usik zamonamizning eng kuchli 5 nafar bokschisini e’lon qildi!23 avgust 18:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?
Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?