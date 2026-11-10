Usik, Fyuri, Joshua va Jalolov: O‘zbekistonlik boks yulduzi WBO kuchli to‘rtligiga kirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ikki karra Olimpiada chempioni Bahodir Jalolov britaniyalik Solomon Dakres ustidan qozonilgan g‘alabadan so‘ng WBO reytingida 3 pog‘ona ko‘tarilib, kuchli to‘rtlikdan joy oldi.
- Professional ringda 18 ta jang o‘tkazib, ularning barchasida g‘alaba qozongan o‘zbekistonlik bokschi endilikda jahon chempionlik kamari uchun asosiy da’vogarlardan biriga aylandi.
- Jalolov reytingda Aleksandr Usik, Tayson Fyuri va Entoni Joshua kabi dunyoga mashhur bokschilar bilan bir qatorda turibdi.
Professional boksning super og‘ir vazn (heavyweight) toifasida faoliyat yuritayotgan o‘zbekistonlik ikki karra Olimpiada chempioni Bahodir Jalolov Butunjahon boks tashkiloti (WBO) tomonidan yangilangan rasmiy reytingda ulkan sakrashni amalga oshirdi.
Britaniyalik Solomon Dakres ustidan qozonilgan muhim va og‘ir g‘alabadan so‘ng, hamyurtimiz reytingda darhol 3 pog‘ona yuqorilab, 4-o‘ringa joylashdi. Bu esa Bahodirni to‘g‘ridan to‘g‘ri jahon chempionlik kamari uchun majburiy da’vogarlik maqomiga yanada yaqinlashtirdi.
Londondagi sinov va 18-g‘alaba
Jalolovning reytingdagi bu ko‘tarilishiga uning 17 oktyabr kuni London shahrida kechgan markaziy jangi asos bo‘ldi:
Londondagi qiyin to‘qnashuv: O‘zbekistonlik charm qo‘lqop ustasi Britaniya ringida mahalliy da’vogar Solomon Dakresga qarshi murosasiz bahs olib bordi va to‘liq davom etgan bellashuvda hakamlarning yakdil qarori bilan g‘alaba qozondi;
Mutlaq rekod: 32 yoshli Bahodir professional ringda mag‘lubiyatsiz seriyasini davom ettirmoqda. U o‘tkazgan 18 ta jangning barchasida g‘alaba qozongan bo‘lib, raqiblarining 15 nafarini muddatidan oldin nokautga uchratgan.
WBO o‘ta og‘ir vazn reytingi: Elita tarkibi
Jalolov endi jahon boksining eng taniqli va millionlab muxlislarga ega grandlari bilan bir qatordan joy oldi:
O‘rin / Maqom
Bokschi
Mamlakat
Professional maqomi
Jahon chempioni (Title Holder)
Daniel Dyubua
WBO rasmiy jahon chempioni
№1 (Reyting peshqadami)
Aleksandr Usik
Ukraina
Mutlaq chempionlikka asosiy da’vogar
№2
Tayson Fyuri
Buyuk Britaniya
Sobiq jahon chempioni
№3
Entoni Joshua
Buyuk Britaniya
Sobiq ikki karra jahon chempioni
№4
Bahodir Jalolov
O‘zbekiston
Yangi kuchli to‘rtlik a’zosi (+3 pog‘ona)
Kamarga yo‘l: Bahodirni nima kutmoqda?
Ayni paytda WBO chempionlik kamari britaniyalik Daniel Dyubuaga tegishli. Reytingning 4-pog‘onasiga chiqib olgan Bahodir Jalolov uchun bu katta istiqbollar eshigini ochadi:
Elita raqiblar bilan saralash jangi: Usik, Fyuri yoki Joshua ishtirokidagi janglardan so‘ng Jalolov final eliminator yoki to‘g‘ridan to‘g‘ri chempionlik tituli uchun jang qilish imkoniyatiga ega bo‘ladi;
Professional boks cho‘qqisi: Olimpiya va havaskor boksdagi barcha cho‘qqilarni zabt etgan «Katta o‘zbek» laqabli Jalolov endilikda professional boks tarixida O‘zbekistonga birinchi super og‘ir vazn chempionlik kamarini olib kelishga asosiy da’vogarga aylandi.
Izohlar 0
…